Web 3.0 : en cas de doute, faites le contraire

Si vous jetez des chambres vacantes dans votre maison sur le serveur cloud, cela s'appelle Airbnb. Si vous transmettez la cuisine de votre maison, cela s'appelle Uber Eats. La forme du produit n'a pas d'importance. En contrepartie d'une telle liberté, un signe de fragilité sur le web 2.0 éclate partout, notamment en matière de vie privée. Certains disent que le web 3.0 résoudrait ce problème mais personne ne sait ce que c'est maintenant. Alors, rappelez-vous comment le web 2.0 est né.

Qu'ont fait les « assistants du web 2.0 » ?

Web 2.0, comme on l'appelle souvent, est un terme générique pour les services dans lesquels le client devient son produit. Les sorciers ont dit,





Nous sommes désolés d'avoir commis un crime : avoir vendu vos informations personnelles.



Lorsque les gens l'ont entendu, ils ont supposé, avec horreur, que l'information dont ils disposaient était précieuse.









Voici la "propagande paradoxale" du web 2.0. Les sorciers se retournèrent et dirent également :





L'activité consistant à vendre des tomates pourries en les qualifiant à tort de "nouvelles pastèques" repose sur le fait que toutes les tomates pourries n'ont aucune valeur.





Le coût de possession des données est supérieur à la valeur des données elles-mêmes. Saviez-vous que la plupart des vidéos mises en ligne sur YouTube ne sont jamais lues par aucun spectateur ? Et ils ne reçoivent même pas de publicités. La publicité est essentiellement financière. Ils paient des frais de publicité sur les ventes du produit lui-même, qui n'a pas encore été vendu.





Le paradoxe est la clé pour faire avancer notre web. Ainsi, "En cas de doute, faites le contraire" est toujours vrai.









Leçon 1 : Twitter pour faire revivre l'humanité

En cas de doute

Vous, un entrepreneur de premier plan, avez du mal à être harcelé par d'autres personnes. Quelqu'un vous suit sur la base du contenu de votre propre réseau social, vous devinez. La raison principale est que cette application vend des données personnelles à des tiers.





Vous avez finalement racheté cette société d'applications et lui avez demandé d'apporter des changements importants.









Redémarrer en 3.0

La version 3.0 est terminée. Cette application comporte deux onglets : pour l'acheteur et le vendeur. Ces nouvelles fonctionnalités permettent à quiconque de vendre ses informations personnelles à un tiers.





Cette application s'appuie sur ce qu'on appelle le système P2P, qui n'est pas une structure centralisée, permettant une interaction individuelle entre le vendeur et l'acheteur. Vous avez plusieurs téléphones et plusieurs comptes. Avec certains téléphones, vous mettez des éléments d'information dans plusieurs applications sur l'onglet vendeur. Ensuite, vous trouveriez au hasard des fragments de votre activité personnelle sur les autres téléphones.





Ensuite, ouvrons l'onglet acheteur. Là, vous vous définirez comme la personne ciblée. Votre surnom, diverses étiquettes pour la calomnie et les modèles de comportement sont répertoriés. La plupart des informations sont inutiles pour les autres. Vous essayez d'acheter des informations à partir de l'onglet acheteur. L'onglet vendeur recevra le paiement dans votre propre portefeuille sur l'un ou l'autre téléphone.





Faire le contraire

Vous remarquez quelque chose d'étrange à propos de l'application.





Dans le Web 2.0, le vendeur fournirait normalement les données et, en échange, recevrait des pièces de l'acheteur. Mais étonnamment, les pièces fonctionnaient dans le sens opposé.





Ceci est inacceptable. S'ils peuvent obtenir des informations personnelles et en plus être payés pour cela, le monde entier ne serait-il pas rempli de harceleurs ? Mais de toute façon, qui se soucie du fabricant d'aliments pour chiens pour les chiens des autres ?





Maintenant, vous ne voulez pas que vos pièces soient volées par des acheteurs, alors vous installez l'application sur un autre téléphone et collectez vos activités en tant qu'acheteur à la hâte. Vous avez demandé des modifications aux responsables techniques de votre entreprise. Ils l'ont corrigé afin que l'acheteur ne puisse pas effectuer le retrait final des pièces sans une vérification par un tiers en tant que correctif de modification.

Soyez un étranger

Changez d'ambiance. Sortez-le comme un seul acheteur et sortez. C'est votre endroit familier. Avec les informations que vous avez achetées, imaginez-vous comme un harceleur fictif et promenez-vous dans le périmètre pour vous entourer.



Maintenant, devenez un vendeur et essayez de manger quelque chose avec la récompense que vous obtenez en vendant vos informations personnelles. L'onglet acheteur a immédiatement obtenu des informations sur ce que vous mangez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous surveille pour obtenir cette information. Vous venez de le saisir vous-même.





Lorsque vous regardez les activités personnelles à haute récompense, une telle connaissance est rare et confidentielle, car elle n'est que dans votre esprit et ne peut être connue d'autres personnes.



Activez le commutateur qui synchronise les données avec l'onglet acheteur. Il est facile d'imaginer comment quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vos informations pourrait vous suivre. Que ce soit en jet privé ou à pied. Vous n'avez donc pas à vous soucier de savoir si vous êtes suivi. L'acheteur qui utilise cette application pour vous suivre n'est autre que vous en ce moment.





La seule raison pour laquelle vous devriez offrir des récompenses plus élevées aux acheteurs est que vous êtes une personne de valeur. Même si les acheteurs obtiennent vos informations, ils ne peuvent toujours pas retirer vos pièces en récompense. La seule façon de retirer les pièces que vous avez obtenues est si vous, en tant qu'acheteur, pouvez prouver que vous, en tant que vendeur, êtes un ami qui peut être retracé jusqu'à plus de 6 amis à venir.





Cette application vraiment paradoxale devrait induire l'obsolescence du stalking en augmentant le nombre d'utilisateurs actifs et en diminuant la valeur d'action des badauds eux-mêmes.





Frappez votre première leçon ici. Alors, que nous permet cette application web 3.0 ?





Leçon 2 : Combattre le harcèlement à domicile

Comment est ton travail?

Un cadre d'entreprise mène une opération d'élimination d'un employé insoumis de son entreprise. L'employé ciblé soupçonne l'entreprise de gérer les droits d'auteur sur la base de ses produits.





Un système de personnel centralisé ne peut pas éliminer la malveillance d'un tel dirigeant. L'adoption d'un système basé sur la performance ne changera pas la situation. Il s'agit plutôt d'un complot visant à évincer les compétences du système axé sur les réalisations adopté par l'entreprise. L'Organisation mondiale de la santé fustige que ce genre de mobbing interne est un crime .













Au fait, un tel système fonctionnera-t-il à l'ère du Web 3.0 ?





Quel que soit leur rang dans l'entreprise, les positions d'un évaluateur et de ceux qui sont évalués sont égales car nous avons tous besoin de gérer nos propres informations personnelles.





En conséquence, ce complot n'a jamais été tenté. Le cerveau a quitté l'entreprise.



Paradoxalement, cette application décentralisée vise à détruire la capacité du client originel de ce crime en tant que gestion centrale, en offrant une récompense directe aux auteurs de la part de l'individu ciblé. Ainsi, le droit d'auteur de l'entreprise et une vie humaine ont été sauvés de l'infraction pénale.





Quant au droit d'auteur, il s'agit en fin de compte d'être coulé à partir d'une activité individuelle. Il travaille à protéger non seulement le produit mais aussi tous les employés de l'entreprise.





Leçon 3 : Un voyage pour rechercher des bouteilles vides

Mon ami japonais qui vit à Kobe, au Japon, m'a présenté la nouvelle suivante . (Veuillez utiliser Google traduction !)





Plus de 50 ans après sa sortie, une bouteille de Coca fantôme vide a été retrouvée au Japon. Un collectionneur de culture rétro le cherchait, et après son décès en 2019, l'équipe de recherche a continué et ils l'ont finalement trouvé. Cela a pris 16 ans.









C'était un cola copieur privé appelé "Kako-Cola", qui était produit et vendu dans une brasserie locale au Japon. "Kako" vient du nom du lieu, qui est le même son que "Past" en japonais.





Kako-Cola n'a été vendu que pendant deux ans au début des années 1970, et ses ventes avaient été suspendues après avoir été poursuivies par Coca-Cola. Ils ont un brevet sur la forme de la bouteille plutôt que sur son contenu. En fait, la vente de Kako-Cola n'aurait pas nui aux ventes de Coca-Cola, mais personne ne peut blâmer Coca-Cola pour ses actions.

"Vous pouvez trouver ce que vous cherchez lorsque vous arrêtez de le chercher."

En plus de ne détenir aucun droit d'auteur, les chercheurs ont identifié à tort le nom comme "Caco-Cola", ce qui a rendu la recherche plus difficile. Les mots japonais "Caco" et "Kako" se prononcent exactement de la même manière.

Mais bon, pourquoi ont-ils passé 16 ans à chercher une bouteille vide ?

Les renseignements personnels n'ont de valeur que parce qu'ils sont liés aux souvenirs de la personne qui les détient. Si la bouteille vide était liée au défunt, elle a de la valeur pour la famille endeuillée. Dans ce contexte, la blockchain agirait comme un arbre généalogique. Nous devrions garantir le droit de retracer l'origine de tout.





Conclusion

Le Web 2.0 nous a seulement fait croire que les activités personnelles des étrangers ont de la valeur parce que la propagande constante et paradoxale nous a empêchés de nous réveiller du lavage de cerveau.





La révolution Web 3.0 permettra aux particuliers de stocker de grandes quantités de données. Avec beaucoup de données à méditer, de nombreuses personnes peuvent être moins égarées qu'auparavant. Mais je ne considère pas cette innovation comme une expansion du cerveau. C'est une renaissance de l'intelligence sauvage que les humains possédaient à l'origine, encouragée par une société de plus en plus sophistiquée parce que les humains n'utilisent qu'une partie de leurs fonctions cérébrales.



La restauration de l'humanité est plus essentielle. Les êtres humains étaient précieux simplement parce qu'ils existaient depuis des temps immémoriaux.





Le Web 3.0 ne nous permet pas de faire quelque chose de nouveau, mais nous restaure notre état d'être d'origine.