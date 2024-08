Votez pour Penny Black dans la Startup de l'année de HackerNoon

Salut les hackers,





Penny Black a été nominée aux prix annuels de la startup de l'année décernés par HackerNoon à Londres, au Royaume-Uni.





Apprenez-en davantage sur nous ci-dessous pour comprendre pourquoi nous méritons votre vote.

Rencontrez Penny Black

Nous sommes Penny Black , la société qui transforme votre emballage de commerce électronique en un nouveau canal marketing personnalisé avec un taux d'ouverture de 100 %.





Les marques travaillent dur et dépensent de l’argent pour acquérir de nouveaux clients, mais ont ensuite du mal à les fidéliser à long terme. Chez Penny Black, nous voyons une opportunité pour les marques d'utiliser le moment où elles reçoivent toute l'attention de leurs clients – le moment du déballage – pour créer un lien émotionnel avec les clients et les encourager à se convertir à nouveau. Nous avons aidé les marques à débloquer un nouveau canal marketing qui convertit 5 fois mieux que les e-mails post-achat et contribue à une multiplication par 11 des achats répétés.





Grâce à notre technologie, les marques de commerce électronique peuvent utiliser les données client de leur magasin et de leur plateforme de données client ( y compris Klaviyo) pour envoyer des messages sur mesure aux clients via des encarts personnalisés. Les marques peuvent également créer des segments afin que les acheteurs vivent une expérience différente à chaque fois qu'ils achètent.





Mon rôle

Je m'appelle James Halsall , ingénieur logiciel principal ici chez Penny Black. Je ne fais qu'un membre d'une équipe entière qui s'occupe de notre plateforme, de notre application de gestion, de nos clients et de nos opérations.





Sur le plan technique, notre domaine couvre une grande variété de domaines, du sans serveur aux conteneurs en passant par les satellites, qui sont les petites boîtes noires que nous déployons et qui comblent le fossé entre nos imprimantes physiques et notre plate-forme logicielle cloud.

Comment nous perturbons le secteur du marketing du commerce électronique

Traditionnellement, notre secteur a été dominé par les canaux numériques, tels que le courrier électronique, ainsi que par une poignée de canaux physiques comme le publipostage. Penny Black est unique car elle combine le meilleur du marketing physique et numérique, tout en étant livrée au moment qui compte le plus : au moment du déballage. Le publipostage capturait auparavant l'élément physique du marketing, mais nécessite généralement plus de personnalisation pour répondre aux attentes élevées des clients. Alors que les canaux post-achat, comme les e-mails et les SMS, peuvent offrir une meilleure personnalisation, mais se perdent souvent dans le bruit.





Nous changeons la donne en introduisant un canal de marketing physique qui utilise les données numériques pour créer un lien émotionnel avec les clients.





Notre plateforme permet aux marques de commerce électronique de créer des illustrations dynamiques, de les personnaliser, puis de cibler des segments de clientèle à l'aide d'une grande variété de points de données (notamment l'âge, l'emplacement, l'historique des achats, etc.). Ensuite, nous permettons aux marques d'imprimer ces inserts, en temps réel, pendant le processus de prélèvement et d'emballage. Les marques de commerce électronique peuvent alors utiliser le seul moment IRL qu'elles peuvent avoir avec leurs acheteurs pour se connecter profondément émotionnellement et leur offrir une expérience personnalisée qui fidélise leurs clients.





Se démarquer de la foule

Ce qui nous distingue des autres startups du secteur du commerce électronique est la nature multiforme de notre technologie. Contrairement aux outils SaaS conventionnels, notre plateforme va au-delà du logiciel, nécessitant des connexions transparentes avec du matériel physique tel que des satellites et des imprimantes. Tout cela signifie que les marques peuvent personnaliser et ajouter des encarts personnalisés dans leurs commandes directement au sein de leurs centres logistiques.





Nous sommes également chargés de développer des intégrations pour une gamme diversifiée de systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), afin de garantir que notre solution s'intègre parfaitement aux processus existants de tout centre logistique. En plus de cela, nous nous engageons à optimiser les temps d’impression , en travaillant avec diligence pour les maintenir à des niveaux minimaux.





En résumé, notre startup est confrontée à un ensemble de défis plus complexes que d’autres dans le domaine du commerce électronique. Nous sommes activement engagés dans la rationalisation de divers aspects de nos opérations, présentant à notre équipe des problèmes à la fois difficiles et exaltants à résoudre.

Nos prévisions pour l'industrie du commerce électronique en 2024

Cette année a été un peu des montagnes russes pour les marques de commerce électronique. Le boom du commerce électronique dû au COVID s’est estompé et les gens resserrent les cordons de leur bourse en raison de la crise du coût de la vie. Désormais, les vrais gagnants sont ceux qui deviennent viraux sur TikTok, créent des communautés fortes ou proposent des produits véritablement innovants. Il est de plus en plus difficile pour les marques de commerce électronique de briller et de se démarquer.





En plus de cela, les marques découvrent la magie des interactions en face à face qui s’est perdue pendant la ruée vers le COVID. Alors devine quoi? Les entreprises axées sur le commerce électronique abandonnent l’approche exclusivement en ligne et rouvrent leurs magasins physiques pour faire du shopping une expérience mémorable.





En 2024, nous parions que de plus en plus d'e-commerçants comprendront qu'ils doivent se connecter avec les clients à la fois en ligne et dans le monde réel pour se démarquer.





De nouveaux canaux marketing, comme les encarts personnalisés, permettront aux marques d'optimiser ce qu'elles font déjà (comme emballer leurs commandes) pour se démarquer. Non seulement de petits changements comme celui-ci surprendront et raviront les clients, mais ils auront également un impact direct sur les revenus durables à long terme, ce qui est crucial pour l’année à venir.

Quel mot définit l’état du commerce électronique en 2023 ?

Expérimental

Pourquoi nous avons décidé de participer aux prix Startup de l'année de HackerNoon

Chez Penny Black, nous faisons quelque chose de différent et pour la première fois ! Faire partie des prix Startup de l'année décernés par HackerNoon signifie que nous pouvons mettre en lumière le travail incroyable que nous accomplissons pour révolutionner le jeu du commerce électronique. Nous ne sommes pas simplement un autre outil d'IA, un chatbot ou un ESP : nous proposons une nouvelle technologie dont tout le monde doit entendre parler.

Dernières pensées

Penny Black a l'honneur de faire partie des prix Startup of the Year décernés par HackerNoon à Londres, au Royaume-Uni. Nous ne sommes pas votre outil typique ; nous introduisons une technologie révolutionnaire qui remodèle le paysage du commerce électronique. Votre vote peut nous aider à mettre en lumière le travail innovant que nous accomplissons.





