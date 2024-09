One Netbook T1 Review : Cette tablette d'entrée de gamme peut-elle rivaliser avec Microsoft Surface ?

One Netbook est surtout connu pour ses PC de jeu portables de haute qualité de marque OneXPlayer et ses mini-ordinateurs portables qui offrent un coup de poing solide dans un petit facteur de forme. Parmi la gamme One Netbook de la société figurent le One-GX 1, le Netbook 4, le Netbook A1 et le tout nouveau One Netbook T1.

Avant la campagne de financement participatif lancée le 9 juin, j'ai mis la main sur le T1 et je l'ai utilisé comme moteur quotidien pour la productivité et certains jeux. Bien que le T1 soit certainement une excellente tablette à un prix raisonnable, il se débat beaucoup dans le département des jeux et n'est pas tout à fait l'appareil le plus puissant du marché.

Le One Netbook T1 fait beaucoup de promesses en tant que première tablette alimentée par le processeur Intel Alder Lake de 12e génération. La société affirme qu'elle peut prendre en charge les derniers jeux en utilisant la puissance de la nouvelle architecture graphique Iris Xe d'Intel tout en étant un excellent choix pour les artistes utilisant Lightroom et les ingénieurs utilisant AutoCAD . En plongeant dans les spécifications complètes, il est facile de comprendre pourquoi One Netbook fait de telles affirmations.

Spécifications techniques d'un netbook T1

Processeur : Intel Core i5-1240P de 12e génération avec 12 cœurs et 16 threads, jusqu'à 4,7 GHz

Graphiques : Intel Iris Xe, 96 unités d'exécution, jusqu'à 1,4 GHz

RAM : 16 Go DDR5 à 5 000 MHz

Batterie : batterie de 12 000 mAh, d'une durée de neuf heures.

Écran : Écran IPS de 13 pouces, 2160 x 1440 avec une luminosité maximale de 500 nits.

Poids : 2,2 livres

L'expérience utilisateur T1

Dès sa sortie de l'emballage, le One Netbook T1 fait une excellente première impression avec son design élégant et minimaliste qui tient bien dans vos mains. La tablette est également assez réactive, ajustant son orientation entre les modes paysage et portrait à la volée. Le T1 comprend une béquille intégrée, solidement construite et suffisamment stable pour placer la tablette où vous le souhaitez. À aucun moment, je n'ai craint que la tablette ne bascule car le support est grand et durable. La durée de vie de la batterie est également assez bonne, d'une durée proche de son objectif de neuf heures pour une batterie d'une journée entière.

Lent à démarrer

En tant que tablette d'entrée de gamme, elle fait le travail mais présente quelques ratés. Notamment, le démarrage de l'appareil a été lent. Chaque fois que j'appuyais sur le bouton d'alimentation, l'écran restait éteint, et ce n'est qu'après une ou deux pressions supplémentaires qu'il s'allumait réellement et se lançait dans Windows 11 . Les consommateurs à la recherche d'une tablette veulent une expérience rapide lors de leurs déplacements, et le T1 se débat ici.

Un ventilateur agréablement silencieux

En cas de charge de travail, le T1 reste généralement silencieux grâce à son joli ventilateur, qui fait un excellent travail pour maintenir les températures sous contrôle. Contrairement à de nombreux appareils portables, le ventilateur du T1 émet un son sifflant agréable au lieu d'un cri aigu lorsqu'il doit passer à la vitesse supérieure. Le ventilateur est également généralement inaudible lorsque vous portez des écouteurs, ce qui est un gros plus.

Performances CPU solides

De plus, la tablette n'est jamais devenue chaude au toucher, même sous les charges de travail les plus intensives. Après une longue période de tests de résistance, la température centrale du processeur a atteint un maximum de 66 degrés Celsius dans un environnement à température contrôlée de 20 degrés Celsius. Le bruit et la chaleur ne sont pas un problème pour le T1 et devraient être une expérience informatique agréable dans l'ensemble.

Productivité et flux de travail

Le One Netbook T1 n'est pas en reste en termes de puissance et de performances.

Tests de référence

Le branchement du T1 dans la suite de tests Cinebench gourmande en CPU a donné un score de 4505, plaçant le i5-1240P en dessous d'un Intel i7-4850HQ. Pour ne tirer que 28 watts sous charge maximale, le résultat est impressionnant mais loin d'être la "tablette la plus puissante du marché", selon les supports marketing de One Netbook. Un score de 4505 place toujours l'appareil dans la gamme du Microsoft Surface Pro 8, ce qui maintient le T1 compétitif avec la tablette phare de Microsoft.

Pour les artistes intéressés par une tablette pour faciliter leur flux de travail, le T1 fait un excellent travail en répondant avec précision avec son stylet inclus. L'écriture et le dessin se déroulent naturellement sur l'écran du T1, mais ne sont pas aussi fluides et ressemblent à du papier que la tablette Microsoft Surface Pro. Nitpick mis à part, la tablette fait son travail principal de créer une expérience d'écriture transparente et est suffisamment utilisable pour tous ceux qui cherchent à remplacer leur tablette existante pour l'édition de photos Lightroom ou l'art numérique général.

Le One Netbook T1 pour les jeux

One Netbook fait de grandes déclarations sur les performances de jeu du T1 et son i5-1240P semble prometteur. En fin de compte, la tablette ne parvient pas à offrir des performances décentes sur les jeux AAA, mais ne manque pas entièrement de côtelettes de jeu.

Le test du i5-1240P et de sa carte graphique intégrée Iris XE 96EU sur 3D Mark Time Spy a donné un score de 1147 pour le GPU et de 3425 pour le CPU. Ce sont de bons scores pour une tablette mais qui ne sont certainement pas au même niveau qu'une PC de jeu capable de prendre en charge les jeux les plus récents. Le T1 excelle dans les jeux pour les jeux indépendants à plus petite échelle et moins intensifs, pas pour les jeux AAA comme le prétend la société.

Anneau d'Elden

En commençant les tests avec le dernier jeu de FromSoftware, Elden Ring , le T1 a eu du mal à atteindre 30 ips à une résolution de 720p avec les réglages les plus bas. Elden Ring peut certainement se lancer, mais c'est une performance insuffisante pour un jeu comme celui-ci où chaque image compte.

Échouement de la mort

Death Stranding: Director's Cut, mieux optimisé, a atteint 30 images par seconde, mais uniquement avec les réglages les plus bas et une résolution de 720p. Ce jeu est sans aucun doute considéré comme jouable, mais ce n'est pas une expérience géniale pour tous ceux qui cherchent à avoir une machine de jeu AAA en déplacement.

Chronique d'Eiyuden: Rising

Le jeu indépendant JRPG récemment publié par NatsumeAtari, Eiyuden Chronicle: Rising, a eu une meilleure performance, atteignant 60 ips avec des paramètres graphiques considérablement réduits. C'est là que le T1 a prouvé qu'il pouvait jouer, mais seulement si les joueurs gèrent leurs attentes et comprennent que cette tablette est mieux adaptée aux charges de travail de jeu plus légères.

Alors que la plupart de ces jeux ont dû être réduits à 720p, l'écran à haute densité de pixels du One Netbook T1 à 13 pouces a réussi à rester suffisamment net pour être jouable. Cela dit, sa résolution native de 1440p est bien trop difficile à gérer pour le i5-1240P. Il existe un modèle i7 qui pourrait être plus adapté aux jeux, mais en ce qui concerne le modèle i5, il s'agit résolument d'une tablette pour les charges de travail de productivité légères et une utilisation quotidienne générale.

One Netbook T1 : est-ce que ça vaut le coup ?

En tant que tablette, le One Netbook T1 est une bonne tablette d'entrée de gamme et fera le travail, étant plus ou moins une copie du Microsoft Surface Pro 8. Pour la productivité et en complément de votre flux de travail, le T1 est un agréable appareil, surtout en déplacement. En tant qu'appareil de jeu global, n'attendez pas trop. Cependant, le T1 devient une option alléchante si l'on considère que son prix est bien inférieur à celui de ses concurrents.

One Netbook vient de lancer sa campagne de financement participatif pour le T1 sur IndieGoGo, et le prix de l'inscription anticipée commence à 599 $ pour le modèle le plus bas, avec un Pentium 8505. C'est un bon pas en avant par rapport au prix demandé de 899 $ d'un Microsoft Surface Pro 8 tout en contenant tous de la fonctionnalité de ses concurrents.

Dans l'ensemble, si le prix est correct et qu'une tablette qui fonctionne bien est exactement ce que vous recherchez, alors le One Netbook T1 est une bonne option.

Si vous souhaitez mettre la main sur un One Netbook T, soutenez la campagne IndieGoGo ici .