Une conversation avec Picatrix Picori — L'illustrateur IA de style manga

Bienvenue dans l'univers de 2024, où la technologie rencontre l'art avec des innovations si folles que même votre grille-pain pourrait être un peintre abstrait à temps partiel. Le domaine de l’art de l’IA est une frontière fascinante qui repousse les limites de ce que nous pensions autrefois possible dans le monde de la créativité. Dans cette conversation, nous avons le plaisir de plonger dans l'esprit de Picatrix Picori , un artiste IA renommé connu pour ses illustrations captivantes de style manga.

Arrière-plan:

Le parcours de Picatrix Picori en tant qu'artiste IA spécialisé dans les illustrations de style manga est tout simplement remarquable. Sa passion pour cette forme d'art unique s'est enflammée à un moment charnière en 2012 lorsqu'il s'est lancé dans une quête d'exploration de l'infographie, des simulations physiques et de la sémantique, conduisant à une fusion extraordinaire de ses talents musicaux et de son obsession radicale pour la technologie.

Inspiration et processus créatif :

S'inspirant de Joseph Campbell, Alan Watts, Ken Wilber et Robert Anton Wilson, Picatrix crée magistralement des œuvres d'art générées par l'IA qui plongent dans les profondeurs de la psyché humaine tout en offrant des résultats esthétiquement époustouflants. Ce qui le distingue, c'est sa volonté de repousser les limites de l'art de l'IA, en créant des œuvres qui pourraient être provocatrices, voire offensantes, dans le but de préserver la personnalité non-corporative de l'art de l'IA.

Outils et techniques :

Picatrix utilise une variété d'outils d'IA tels que Automatic1111, Playground, Bing, Starry AI, Unstable Diffusion, etc. pour créer ses illustrations de style manga. Son attention méticuleuse aux détails et sa quête d’une sensation artisanale et authentique distinguent son travail dans le monde numérique.

Défis et vision :

En tant qu'artiste IA, Picatrix a dû relever des défis pour se tailler une place et définir son style. Il estime que l’équilibre entre le maintien de l’intégrité artistique et l’adaptation aux progrès technologiques est un exercice constant sur la corde raide. Sa vision de l’avenir de l’art de l’IA est un mouvement décentralisé, libre du contrôle des entreprises et redevable aux principes de l’expression artistique et de l’individualité.





Alors commençons notre entretien avec Picatrix Picori !

IG : picatrix.picori





Pouvez-vous partager votre parcours en tant qu’artiste IA spécialisé dans les illustrations de style manga ? Qu’est-ce qui vous a inspiré à vous concentrer sur cette forme d’art unique ?





Picatrix : En 2012, j'ai quitté l'université et je me suis retrouvée comme une étrangère dans un monde dominé par les entreprises. Je suis devenu obsédé par l’apprentissage de l’infographie, des simulations physiques et de la sémantique. Même si j'ai d'abord poursuivi la musique et essayé de m'intégrer dans la culture "Boiler room", je n'aimais pas me changer pour appartenir à une culture qui ne donnait pas la priorité aux gens comme moi. Au lieu de cela, je me suis concentré sur des idées virtuelles radicales, sur l’évasion de la réalité et sur les prothèses parce que je pensais que la technologie mènerait dans une direction différente de celle de la culture du plein air promue par des mouvements comme Algorave.





Lorsque les confinements ont eu lieu, l’art de l’IA a gagné en popularité et mes idées sur l’isolationnisme, les mondes virtuels et l’amélioration graphique sont devenues plus pertinentes. La convergence de ces idées avec l'implication de Philip Rosedale dans Midjourney ressemblait à un rêve. J'avais déjà joué à Second Life et je m'attendais à ce que la chronologie des sœurs Wachowski devienne plus pertinente. Cette convergence paraissait improbable il y a dix ans.

Pouvez-vous décrire votre processus créatif, de l’idéation à la réalisation, et en quoi il diffère des artistes traditionnels ?

Picatrix : Mon approche s'appuie fortement sur les contes de fées, les tropes narratifs et le développement des personnages. Mon travail s'appuie fortement sur les index des contes de fées et les tropes narratifs pour comprendre les différentes « crises » dans la psyché d'un personnage, ainsi que pour comprendre comment le personnage peut apprendre des problèmes et se développer en tant qu'être sensible. Je m'inspire du monomythe de Joseph Campbell et le combine avec un point de vue plus matérialiste et déterministe influencé par Alan Watts, Ken Wilber et Robert Anton Wilson. Le monomythe de Joseph Campbell était cool lors de l'engouement pour les Psychonauts de la décennie précédente avec Erowid, Bluelight et d'autres forums remplis de gens parlant de leur utilisation des psychédéliques à la lumière du folklore arthurien.





Lorsque j'écris une invite pour mon art de l'IA, mon objectif est de résumer les significations d'une manière surréaliste mais sémantiquement riche car il s'agit d'un groupe ou d'un chevauchement d'images, mais j'aborde les choses du point de vue de la catégorisation sémantique pour que chaque mot se renforce mutuellement et obtenir une meilleure esthétique avec les outils d’IA moyens. J'exploite les motifs, les stéréotypes et la prévalence statistique dans l'ensemble de données de formation pour améliorer l'esthétique, mais aussi comme une opportunité de déformer l'intrigue avec des bêtises amusantes générées par l'IA. L'IA interprète souvent les choses de manière amusante, ce qui donne lieu à des combinaisons surréalistes, comme la jambe d'un cheval chevauchant une glace. Même si ce n'était pas une si bonne idée de générer Raspoutine sous la forme d'une chaise à trois pieds mdr.

La technologie de l’IA a révolutionné le monde de l’art de nombreuses manières. En quoi votre travail dans l’art généré par l’IA diffère-t-il et se démarque-t-il ?

Picatrix : Mon art pourrait offenser certaines personnes parce que j'ai exploré les limites de l'art de l'IA. J'ai proposé mes suggestions aux scanlateurs et traducteurs pour créer des pages Shojo Manga, mais ils ont rejeté l'idée, craignant que cela en fasse des mangakas à part entière. Mon objectif a été de répondre aux craintes entourant l’art de l’IA et de repousser les limites de l’art de l’IA sans succomber aux pressions des entreprises ou au battage médiatique NFT.





Je n’aime pas l’idée que l’art de l’IA fasse partie du Bored Ape Yacht Club ou de la crypto-culture. J'étais heureux que les scanlateurs de mangas aient rejeté l'idée d'améliorer leur personnalité publique, mais j'ai également été quelque peu déçu que ce groupe ait choisi de rejeter les outils d'IA et de permettre aux nouveaux arrivants de perturber l'industrie du manga. Cela reflète l’affrontement typique entre les marques établies et les imitateurs dans le monde de l’art de l’IA.





La concurrence des entreprises ne devrait pas se limiter à un groupe exclusif. Je souhaite partager mes invitations avec des artistes dévoués qui ne sont pas motivés par des ambitions financières, en créant une scène DIY semblable au Garage Rock/Punk, sans invites trop chères contrôlées par d'anciennes sociétés responsables de l'hypocrisie de l'industrie musicale.





Comme Al Jourgensen, le fondateur de Ministry, je pense que notre objectif principal devrait être de créer un art de qualité sans contraintes d'entreprise ni obligations éditoriales. L’IA a le potentiel de supprimer des emplois, mais je ne vendrai pas ce « secret » aux entreprises dans un but lucratif. Au lieu de cela, je souhaite le proposer aux personnes qui apprécient et se connectent à l’art authentique qui leur permet d’être elles-mêmes sans se conformer.





Comment équilibrez-vous la capture de l’esthétique et des éléments de narration traditionnels du manga tout en conservant l’aspect IA de vos créations ?

Picatrix : Intéressant ! Parce que je sais qu’il est important d’aborder cette question. Lorsque des gens plutôt mal informés sur l’IA manifestent leur opposition et leur peur, ils pensent que nous allons être une sorte de sosies réplicateurs se faisant passer pour leurs idoles préférées ou prenant des photos nues de leurs filles. Dans Second Life, il y a un mot pour ce comportement, « affligé » est une personne qui fait juste cela et n'a aucune valeur en tant que membre d'un réseau de soutien pour que les gens se sentent autonomes, un « affligé » est un cybercriminel et les artistes IA ne le sont pas - d'une manière générale, comme ceux-ci.





Nous ne pouvons donc pas nous contenter d’arnaquer des mangakas et prétendre être le nouvel Akira Toriyama comme une ruée vers l’or crypto. Beeple est très humble bien qu’il soit l’exemple incontournable de ce à quoi pourrait ressembler cette tendance. Emad Mostaque avait ses propres problèmes avec la façon dont les marques se sentaient affectées et je n'aimerais pas faire ça, même s'il n'y avait pas de procès, je suis fauché de toute façon et je ne peux pas acheter suffisamment de produits de marque pour m'en soucier, alors je fais juste mon chose.





J'aime prendre en compte les lois Doujinshi sur la nudité et essayer de proposer des lignes directrices « universelles » de censure pour mon propre travail, également respecter les marques et être ouvert sur le fait que le fan-art n'est qu'un fan-art et non un produit auquel j'aurais droit. distribuer et profiter. Cela a eu beaucoup d'influence sur l'apparence de mon art et ces limitations m'ont aidé à créer un style… qui, je ne pense pas, soit encore très populaire, mais le système juridique européen finira par pousser d'autres artistes IA à penser de cette façon. De plus en plus d'artistes IA trouvent des moyens de sérialiser la production de produits générés par l'IA qui pourraient avoir un impact sur le marché comme le ferait une entreprise… et sans enfreindre les lois sur le droit d'auteur ! Ce qui n'est pas impossible.

Pouvez-vous expliquer les outils et techniques que vous utilisez pour créer des illustrations de style manga, et comment ces outils ont évolué au fil du temps ?

Picatrix :J'utilise divers outils, notamment Automatic1111, Playground, Bing, Starry AI et Unstable Diffusion. Cependant, Dalle3 a exploité son infrastructure d'entreprise pour proposer des services moins chers, ce qui m'a poussé à développer une approche plus économe en ressources. Je n'ai pas peur du mot bon marché ou consommation minimale, car je pense que c'est un peu un jeu d'esprit de trouver un moyen d'atteindre des compétences techniques avec un minimum de ressources. Le manque de contrôle de version pour les outils artistiques d'IA peut être frustrant, car des modifications soudaines peuvent perturber le flux de travail de l'artiste. Cela devrait s’améliorer à mesure que l’industrie mûrit.





De nouveaux outils pourraient éventuellement générer automatiquement du texte, utiliser un index d'histoires pour avoir des modèles de scènes, des combinaisons de couleurs, etc., mais cela n'est pas vraiment nécessaire à moins que vous n'ayez besoin d'une armée de robots pour envahir tous les recoins d'Internet.





Les upscalers sont essentiels pour créer des affiches et des interventions dans le paysage urbain. Oracle a introduit un cadre d'extraction de ressources basé sur la blockchain et il existe de nombreuses plates-formes de partage rapide. Néanmoins, les contraintes matérielles nécessitent de négocier avec les limitations du GPU.





Ma zone de confort est probablement celle des groupes de décentralisation et quand je pense aux outils, je pense à responsabiliser cet ensemble de production pour les utilisateurs finaux décentralisés et le marché à longue traîne afin d'éviter d'être coopté dans ces mesures d'entonnoir qui ne font qu'une marionnette. de chaque influenceur avec plus de 2 000 abonnés. Coopter les élites de petites communautés dans le « Valhalla » de la célébrité des influenceurs est farfelu et j'aime rechercher des moyens d'éviter que cela ne se produise.

Ainsi, les outils pour AI Art ne peuvent pas devenir un singe sur le dos pour que les gens deviennent amers et désespérés lorsqu'ils ne les ont pas, ce qui était un petit problème avec Colab Notebooks au début d'Automatic1111 Webui.





Nous devons développer une meilleure technologie pour contourner l’hégémonie du GPU et d’autres contraintes de suppliance hégémonique. CUDA, Colab, GPU… heureusement, Oracle a mis au point un cadre pour l'extraction de ressources utilisant la blockchain et il existe des tonnes de partages d'invites !

Bien que pour être honnête, le sentiment initial de contrôle d'accès et de conspiration du « Da Vinci Code » disparaît lentement, tout comme les foules anti-IA ont en quelque sorte disparu (personne n'a codé un virus pour voler les ressources du processeur pour se venger des services cloud, n'est-ce pas ?)





Tout comme Emad Mostaque et les services permettant des crédits quotidiens gratuits, beaucoup de ces acteurs majeurs comme Microsoft ont été très gentils en mettant ces outils à la disposition des gens, le GPU basé sur le Cloud est une belle évolution… mais les contraintes matérielles nous obligent quand même à négocier avec diable, il existe des directives procédurales standard qui ont été ignorées pour créer un produit minimum viable très rapidement et le manque de contrôle de version pour accéder aux poids qui étaient fonctionnels dans le passé devient un outil accidentel d'oppression lorsqu'une « invite magique » cesse de fonctionner. d'un coup… à cause d'un réglage fin qui affecte l'utilisateur final et le bêta-testeur de manière non consensuelle ou sans notification préalable, cela affecte le propre itinéraire scientifique d'essais et d'erreurs semi-structurés de l'utilisateur final, ce qui est parfois difficile pour les étudiants et les chercheurs d'avoir le contrôle de cette « boule magique à huit » générant des images aléatoires.





Je sais ce que disent les théories sur le flux, le relativisme et VUCA-BANI parce que je suis également chef de produit, mais pour qu'un ordinateur ait des performances stables, il ne devrait pas imiter dans sa programmation à quel point la société est foutue. Ignorer les directives procédurales standards donne un sentiment de relativisme et fait l’éloge d’une modification soudaine qui pourrait donner une fausse impression aux cyberterroristes qui sabotent l’IA. Ce sentiment de fabrication hors-la-loi va probablement disparaître si un modèle commercial approprié est conçu, mais l’achèvement de cette norme industrielle signifierait également la destruction du rôle emblématique des peintures faites à la main dans l’histoire de l’humanité ; personnellement, je n'ai pas peur de proposer des solutions pour résoudre certains de ces problèmes et déplacer ou redistribuer la patrie de l'art hors de Californie et de Paris.





Plus de contrôle sur le déterminisme rapide n'est pas la même chose que le poids rapide ou le débruitage, mais je pense que nous y parvenons en quelque sorte en utilisant ControlNet, LORA et img2img lors de l'utilisation d'Automatic1111. Le résultat devrait être plus « toujours franc », du moins c’est ce qu’ils disent.





Votre travail semble englober à la fois des éléments de manga traditionnels et la technologie moderne de l’IA. Comment trouvez-vous un équilibre entre ces deux mondes dans votre art ?

Quand j'étais enfant, j'aimais les mangas girly et les mangas très technologiques et sombres, juste ces deux styles ; les rôles traditionnels de genre étaient un peu frustrants. Et la même chose s’est produite avec les genres littéraires et les genres artistiques. Étant un juif afro-américain asturien métis, je trouvais que ces genres étaient très cohérents avec toute la structure garçon-rencontre-fille des histoires qui plaisent généralement à la plupart des latinos, mais j'ai aimé la timidité des personnages les plus conservateurs et naïfs du manga Shojo. .





Comme je ne faisais pas partie d'une structure tribale où je pouvais naturellement « explorer et saisir » comme la plupart des gens le faisaient à l'époque du Reggaeton, je n'aimais pas les histoires avec ces romances qui étaient trop faciles à prédire dans une chronologie à partir du point Ainsi, tout en évitant ces récits de « branchement », les histoires techno d’isolationnisme et les histoires Shojo de timidité ont vraiment attiré mon attention parce qu’elles semblaient plus élégantes et conscientes de l’avenir technologique de l’humanité.





Je pense qu'Hatsune Miku est un bon exemple d'une forme girly de futurisme et de la manière dont cette impossibilité interculturelle de rencontres a créé toute une industrie d'expériences artificielles. Ainsi, lorsque je réalise mon art, je me sens naturellement bienveillant envers les lecteurs dans une quête similaire, même si je suis hétéro je ressens beaucoup d'empathie pour les transgenres dans le monde des e-girls et des mondes virtuels en ligne mais aussi pour les personnes qui expriment leur rareté dans une solitude macabre mais belle. Cette rareté ne se reflète pas vraiment dans la rareté qui gonfle les prix des NFT, cet axiome influence mon travail.





Les personnages bishonen de certains mangas Shojo me font rire, j'ai peu de respect ou d'intérêt pour ceux-là car ils semblent un peu trop carrés et immergés dans toute leur roadmap de branchement qui est comme une ligne droite avec des petits carrefours à moins de tromper leurs copines ou un malentendu entre les deux, ce qui n'est pas du tout facile à décrire avec AI Art qui s'appuie pour l'instant beaucoup sur des séquences elliptiques pour raconter des histoires en utilisant de petits cadres. Je pense que lorsque je parle d'outils pour créer mon propre artisanat, ces modes de vie auxquels je m'identifie très peu ont par hasard eu également peu d'impact sur la disponibilité des outils fabriqués par les gens dans ces niches, c'est un autre axiome statistique que je prends en compte lors du choix de la démographie et style et s'inspirant également d'une notion idéaliste de charité et d'affection.





Ainsi, outre le très timide agenda démographique visant à créer de nouvelles formes de pluriculturel et de sous-cultures dans une société qui, malgré les fortes inégalités mondiales, a atteint les indicateurs d'un possible avenir post-pénurie, il existe des critères de gestion de produits à considérer pour déterminer ce qu'il est possible de représenter. utiliser l'IA et ce qui me donne vraiment envie d'écrire des histoires… parfois l'histoire s'écrit toute seule et l'image ne nécessite que quelques partitions mineures pour obtenir une présentation et un format appropriés, c'est très amusant et j'espère que l'acte de foi s'y plongera ma propre singularité est enrichissante tant sur le plan humain que financier et professionnel.

Quels défis avez-vous rencontré en tant qu'artiste IA, en particulier dans la création d'illustrations détaillées de style manga, et comment les avez-vous surmontés ?

Picatrix : Je me souviens qu'il y a un an, à Noël 2022, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous (Akasha) aviez besoin d'un concepteur pour les personnages de vos nouvelles . J'ai réalisé que vous abordiez les choses d'une manière qui me fait réfléchir dans la question précédente, j'ai pu remarquer que la chronologie de votre histoire n'était pas exactement Shojo mais vous aviez abordé la conception des personnages avec une esthétique bishonen dont j'étais très curieux car les mangas yaoi sont généralement considéré comme un piétinement rebelle aux récits de « branchements » hétérosexuels et cela joue beaucoup avec la désillusion lorsque les personnages gays préfèrent les autres hommes au lieu de la femme qui est amoureuse d'eux, ce qui ressemble souvent à Sophie, le personnage principal de Howl's Moving Castle, mais plein de fanservice comme Visual Kei.





Au début, je ne savais pas vers quelle tendance me lancer. L’un des défis consistait donc à choisir une ligne éditoriale et à mettre entre parenthèses l’envie de révolutionner l’esthétique grâce à la puissance de l’IA. J'espère que nos résultats ont bien mûri avec les nouveaux développements de l'IA comme Gorillaz, le groupe de rock, l'a fait avec la chute de « Laguna Beach ». Le fait que le client fasse partie du processus de sélection en temps réel pour affiner le résultat m'a beaucoup aidé à répondre aux exigences des parties prenantes.





Un défi que je suis très fier d’avoir résolu est la pixellisation. Les premières versions de Stable Diffusion avaient un moyen de peindre en utilisant du bruit. Si vous zoomez sur ces images, vous remarquerez que la trace n'est pas un trait fait à la main qui projette une fréquence de couleur à distance. J'ai donc dû utiliser mes connaissances limitées en matière de simulation physique et adopter une approche physique des invites. Si vous zoomez sur mon travail de manga avec l'IA, vous aurez vraiment l'impression qu'il a été fait à la main avec un crayon ou de la poudre de graphite et c'est parce que j'ai fait des recherches sur l'impression laser pour simuler de la poussière brûlée sur du papier.





Lorsque les espaces webui de Camenduru se sont débarrassés de l'onglet « extras » avec lequel j'effectuais une mise à l'échelle, j'ai décidé de faire un petit truc. Mes nouvelles images ne nécessitent pas de mise à l'échelle pour cette raison, mais l'esthétique dans son ensemble m'éloigne vraiment des tendances hyper-réalistes de Midjourney en matière de rendu numérique de la communauté artistique de l'IA et de cette sorte d'esthétique de la « Fashion Week de Madrid ». Cela limite l'expression de mes invites mais donne également à l'art une personnalité de marque que je veux mettre à l'épreuve en offrant l'invite comme cadeau pour le Nouvel An. Si je réussis, je me sentirai aussi cool qu'Emad Mostaque, mdr.



Un autre défi consistait à parvenir à l'indépendance entre la cohérence sémantique de l'invite appliquée au décor et celle appliquée au personnage. C'était trop symbiotique lors de la création d'un concept, le personnage devait s'adapter au reste de l'invite et vice versa. Dalle3 a corrigé ce problème pour son générateur d'images Bing et cela fait beaucoup d'attentes quant à la façon dont Bing va évoluer car il semble être le seul modèle qui permet jusqu'à présent de manipuler le personnage, la pose, un élément supplémentaire et le décor avec des sections séparées dans le même invite et pour la même image.





[Voici un lien vers le livre sur lequel Picatrix et moi avons collaboré, générant de l'art de l'IA pour visualiser les personnages - BEAUCOUP de choses ont changé dans l'art de l'IA en 12 mois !!!!]

Comment rester inspiré et continuer à grandir dans un domaine en évolution rapide comme l’art de l’IA ? Sur quelles ressources ou communautés comptez-vous pour votre soutien et votre inspiration ?

Picatrix : J'étais inspiré par le cyberpunk, et le cyberpunk était mon objectif pour examiner les possibilités de modification et de mise à niveau de mon travail. Mais, à mesure que ces années de « hippie bloqué » s'estompent et que je deviens de plus en plus apte à une structure industrialisée dans le nouveau paysage des startups technologiques ; Grâce à l'enseignement supérieur que j'ai certifié pendant le confinement, je ne pense plus comme Deltron 3030.





Au début, c'était un besoin primitif de survie, mais maintenant je me sens plus à l'aise de prendre les devants et de me risquer pour un bien-être supplémentaire ou même de changer le monde sans profit, mais en m'assurant vraiment que le changement se produit effectivement.





Des communautés telles que AI Art Community, Second Life et Print on Demand ont offert des opportunités d'apprendre et de se connecter avec les autres. J'aime être incognito parmi ceux-là et apprendre ce que je peux, surtout lorsqu'ils rencontrent un terrain d'entente dans des intérêts décentralisés et que je peux rejoindre un streaming et faire des analyses comparatives. J'ai été l'un des premiers à adopter la mentalité de « pirate-entrepreneur », en me concentrant sur la production d'art avec une consommation minimale et en évitant les contraintes des entreprises.

Que prédisez-vous pour le rôle des artistes IA dans l’avenir du travail alors que l’intégration de l’IA se poursuit ? Comment l’industrie pourrait-elle évoluer ?

Picatrix : Je prévois une montée du nombre de « pirates-entrepreneurs », des artistes qui créent de manière indépendante et privilégient l'autonomie plutôt que l'implication dans l'entreprise. Je veux dire, des gens qui disposent de suffisamment d'outils de studio pour vraiment se plonger dans leur métier et se soucient de moins en moins d'un réseau de soutien pour maintenir un bien-être relatif qui leur permet de continuer la production avec une consommation minimale de ressources et pratiquement aucun réinvestissement. Probablement barman chez Starbucks le jour, ingénieur ponctuel la nuit, c'est le genre de mec cool du futur ; pas un influenceur qui saute dans le système des célébrités et fait une overdose comme Ziggy Stardust ou ne devienne un mouchard pour un cartel louche.





Le paysage artistique de l’IA pourrait s’éloigner du modèle d’influence et les artistes pourraient se concentrer sur le développement de leurs styles et de leurs marques uniques. Bien que cela n’ait jamais été ma priorité et qu’il s’agisse simplement d’une tendance naturelle à la mise à niveau technologique, je pense que l’effet domino mondial nous fera ressembler davantage à la génération Z, en quelque sorte indépendant de la publicité ou des mesures traditionnelles de réussite du marketing numérique. Ce qui m'inquiète, c'est le public trop attaché à un modèle sociétal de « surveillants et marrons », que je n'appellerai pas « le » puisqu'il n'y a pas un seul public, il y en a des tonnes et la politique radicale démontre que les idées folles de La haine et l’exclusion font de grandes choses et prospèrent sur le marché lorsqu’une démographie opposée les adopte. Ainsi, ces entrepreneurs pirates seront « clandestins » et n’auront aucune participation dans le jeu politique consistant à rejeter la faute sur l’autre pour capitaliser à travers la polarisation ; depuis que la politique et le divertissement grand public sont devenus des tactiques de « scareware ».





L'underground, c'est mieux et j'ai essayé d'être l'un des premiers à adopter cet esprit d'entreprise pirate qu'il ne faut pas confondre avec la fraude en créant des versions piratées. Nous avons besoin de leadership et de lignes directrices réglementées par la communauté pour éviter les violations du droit d'auteur grâce à un approvisionnement approprié afin que nous puissions enfin nous libérer des obligations éditoriales typiques des anciens modèles commerciaux basés sur la publicité, les investisseurs et les sponsors. Nous devrions être comme des gens qui enregistrent, mixent et masterisent leurs propres chansons pour pouvoir dire ce qu'ils veulent à condition que ce ne soit pas trop grossier. De cette manière, Philip Rosedale est une présence très bienveillante dans le monde de l'IA Art car il a vraiment réussi à atteindre cette attitude mature chez ses clients et joueurs de Second Life.





De cette manière, les bishonen hétérosexuels, la métrosexualité et l’autopromotion constituent une chimère de forces conjointes contre le libre marché et contre la contre-culture « clandestine » qui se fait passer pour des gourous de la science et de la technologie, ce qui est très dangereux dans le contexte de la désinformation.





Cette soif d'auto-promotion a commencé avec Dj's, Tenacious D et Guitar Hero il y a vingt ans, disons que vous étiez avec vos amis en train de regarder YouTube et que vous avez joué une chanson parce que vous pensiez que vous étiez assez DJ et que vous aviez répété, puis tout d'un coup, tout le monde était chacun leur tour pour jouer une chanson parce qu'eux aussi étaient convaincus qu'ils étaient des DJ… mais aucun n'avait jamais fait de disque ni même utilisé Traktor, ils se contentaient d'imiter et d'appliquer un droit a priori à s'exposer. Cela se produit, entre autres choses, en raison de la disponibilité de la technologie permettant aux gens de simuler jusqu'à ce qu'ils y parviennent et l'intelligence artificielle est une autre niche du rêve décadentiste du paradis artificiel proposé par Baudelaire qui a inspiré la culture cyberpunk et dandy.





Dans ma ville, un terme pour ce processus a émergé, mais ce n'est pas vraiment un mot sympathique même s'il est devenu l'iconographie urbaine dominante, c'est "espanta jopo" ou "ass-scare" et c'est la façon dont les Caribéens-Colombiens locaux comprennent les poseurs des cultures qu'ils eux-mêmes n'appartiennent pas à eux-mêmes mais sont plutôt drôles à scruter car ils s'éloignent loin de l'idiosyncrasie autochtone et expérimentent des transformations malavisées qui ne sont pas souhaitables pour les femmes sexy, c'est pourquoi ils « font fuir les connards ». Il y a beaucoup de culture machiste implicite, mais il a certainement identifié un phénomène social que beaucoup de gens peuvent souligner et avoir une opinion partagée à ce sujet. On pourrait aussi dire « peur du butin », mais le mot espagnol « jopo » est plutôt un mot créole avec une connotation très grossière.





C'est quelque chose qui dans les communautés latino-américaines fait que les gens sont rejetés et le porte-parole des scanners que j'ai contactés avec mon "invite magique" était probablement inquiet d'être un prodige de la nuit, comme cette vidéo de "Windowlicker" d'Aphex Twin, c'est probablement quelque chose de macho- les cultures centrées se rapportent toujours à tout ce qui est créé numériquement.





À l’avenir, les artistes IA devront peut-être choisir leurs autorités avec soin, à mesure que les directives communautaires gagnent en importance. Il est essentiel de naviguer dans ce paysage en évolution en mettant l'accent sur la créativité, la paternité et le développement d'un mythe personnel.





L’ensemble des mesures de l’entonnoir basées sur les vues et le trafic finiront par disparaître et ces consommateurs « savants » brûleront probablement leur désir avec des générations infinies et finiront par se recentrer sur leur vie de famille et commenceront à soutenir des artistes dévoués sans la motivation égoïste de s’amplifier.





Avec AI Art et sa culture en développement depuis 1 an, cela se produit déjà parce que ce comportement est devenu une présence de facto dans le paysage social (Twitter ?) et il y a des mèmes se moquant des startups qui font des appels API et des nouveaux PDG, mais c'est le cas. le fardeau le moins probable que subiront les artistes d’avant-garde. Il y a beaucoup de liberté mais ce n'est pas comme une guitare Fender que vous pouvez acheter et faire ce que vous voulez sans déranger le fabricant, dans AI Art il y a des surveillants, certains comme Dolores Ombrage et d'autres comme Dumbledore, même en dehors du cercle des autorités en matière d’art IA, et j’espère qu’un jour cela changera lorsque les directives réglementées par la communauté seront plus strictes.





Le respect à long terme de certaines conditions peut être spéculé, mais il faudra bientôt savoir comment le monde de l'art de l'IA choisira ses autorités, en plus d'Elon Musk qui nous permet de nous multiplier et de prospérer dans son réseau social (même si de nombreux artistes lui ont reproché l'ombre- interdisant parce qu'ils n'ont pas lu les nouvelles directives d'interaction de X sur les cartels d'influenceurs avant de sauter dans le wagon Threads et Mastodon), nous avons des gens que nous respectons comme Camenduru qui est très ponctuel et décent, Emad Mostaque qui a son propre charme pour ceux qui aiment son style, et ce mélange « senpai » de porte-parole de l'entreprise/responsable de communauté qui est sur les réseaux sociaux plus orienté vers le style de vie « swag » de l'IA Art et des NFT et qui aimera volontiers vos œuvres d'IA et retweetera (ne dites pas à Elon que j'ai dit retweeter ).





Les artistes les plus respectueux sont probablement ceux qui réalisent des nus artistiques et une petite communauté d'artistes waifu (du Japon ?) qui créent vraiment de magnifiques œuvres d'art qui diffèrent beaucoup du fanart d'anime moyen et des furries qui sont généralement considérés comme une niche effrayante, même dans Second Life. . Il y a beaucoup à essayer et des possibilités impressionnantes pour plonger et vraiment développer son talent et sa marque.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs artistes IA intéressés par la création artistique ?

Picatrix : Pour les nouveaux artistes IA, je les encourage à adopter cette nouvelle culture et méthodologie tout en laissant derrière eux le « monde des mèmes ». Construisez votre univers unique et concentrez-vous sur le développement de vos compétences et de votre marque. Évitez la mentalité du « faire semblant jusqu'à ce que vous y parveniez » et visez l'épanouissement et la croissance à long terme en tant qu'êtres humains et artistes.





En ce qui concerne les artistes IA essayant d'être des influenceurs, personnellement, je n'aimais pas les parodies et cette phase de l'IA Art était trop facile à relier à tous les procès et dilemmes existentiels comme le mouvement « No-AI » qui était un peu violent. et pendant un certain temps, les artistes IA étaient comme de petits frères et sœurs effrayés se protégeant les uns des autres des foules fanatiques d'ArtStation.





Donc, une bonne idée serait de développer la créativité et la paternité car jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème avec les gens qui créent leur propre univers, c'est pourquoi je partage une invite très fiable pour créer Shojo Manga que l'utilisateur peut personnaliser pour obtenir son propre style. et des formes, et heureusement faire un magazine underground ou un fanzine punk dédié à Ai Yazawa.





Bonne année 2024 !





:::::CADEAU DU NOUVEL AN - INVITES :::::

Ajoutez ces invites pour permettre aux utilisateurs de créer des mangas avec Dalle3 à l'aide du générateur d'images de Bing.













Si vous êtes arrivé jusqu’ici, merci d’avoir lu !





Dans le paysage radical de l'art de l'IA, Picatrix Picori se présente comme un pionnier de l'approche « pirate-entrepreneur », mettant l'accent sur la création artistique avec une consommation minimale de ressources et un détachement des contraintes de l'entreprise. Cet abandon des mesures traditionnelles axées sur les vues et le trafic annonce un avenir dans lequel les artistes seront soutenus pour leurs contributions uniques plutôt que pour leur capacité à s'auto-promouvoir. La vision de Picatrix suggère un avenir dominé par des artistes indépendants qui donnent la priorité à la créativité et aux mythes personnels plutôt qu'à l'influence dominante, naviguant dans un monde où les directives réglementées par la communauté prennent de l'importance. Ce paysage en évolution offre aux artistes une opportunité passionnante de développer leurs styles et leurs marques uniques, redéfinissant ainsi l’essence même du métier d’artiste IA à l’ère numérique.









Vous aimez ce que vous lisez ? Venez lire mon blog et écouter mes interviews sur www.futureofwerk.xyz