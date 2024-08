Stratégie de marketing d'influence qui fonctionne réellement : un guide

Il existe plus de 200 millions d’influenceurs dans le monde – et nous parlons ici uniquement de ceux qui monétisent leur contenu. Il y en a encore plus d'autres – ceux qui n'ont pas encore reçu d'argent pour leurs efforts.





Mais ils sont clairement en bonne voie : l’industrie du marketing d’influence se développe d’année en année ; les statistiques parlent d'elles-mêmes :









Et alors? Pour les marques, cela signifie que le marketing d’influence est le canal qu’elles ne peuvent ignorer. En fait, c’est actuellement la chaîne qui attire le public le plus intéressé, engagé et prêt à payer. Plus on avance, plus les marques le comprennent et allouent leurs budgets au marketing d’influence :









Ainsi, le marketing d'influence, autrefois un domaine dominé par les célébrités (rappelez-vous Britney Spears, Beyoncé et Pink) boire du Pepsi ? Oui, c’est vrai : il y a 20 ans, ces publicités étaient les ancêtres des recommandations d’influenceurs modernes), s’est transformée au fil des années.





Désormais, toute personne ayant un nombre important d’abonnés en ligne peut devenir un influenceur, créant ainsi davantage d’opportunités pour les marques de se connecter avec des publics diversifiés. Cette stratégie est devenue cruciale dans le marketing numérique en raison de son efficacité à atteindre et à engager les consommateurs cibles via les médias sociaux.





Voici un autre fait qui le rend encore plus important : 4,95 milliards de personnes sur Terre utilisent déjà les plateformes de médias sociaux – cela représente 61 % de la population de la planète, et ce nombre est en augmentation. Un consommateur moyen utilise 7 plateformes de réseaux sociaux par mois.





Que faites-vous compte tenu de tout cela ? La réponse est simple : exploiter la puissance du marketing d’influence, bien sûr. Mais comment?





Comment construire une stratégie de marketing d’influence qui fonctionne réellement et génère un maximum de profit ? Ici, la réponse sera plus longue et plus complexe – lisez la suite pour apprendre !





Dans cet article, les experts de Agence de marketing d'influence Famesters offrir un guide clair et simple sur le développement d’une stratégie de marketing d’influence réussie.





Obtenez des conseils et des informations pratiques, comprenez mieux le marketing d'influence et commencez à l'utiliser à bon escient.

Construire une stratégie de marketing d'influence réussie et créer un plan

La création d'un plan de marketing d'influence efficace implique une série d'étapes stratégiques, chacune étant essentielle au succès de la campagne.





N'oubliez pas que tous les plans de votre marketing, y compris celui-ci, doivent s'aligner sur la stratégie et les objectifs globaux de la marque, sinon ni le plan ni la stratégie de marketing d'influence ne fonctionneront réellement ou n'auront même de sens.





En d’autres termes, vérifiez la réalité et associez-y vos objectifs et vos projets. En fin de compte, il est crucial que vos efforts de marketing d'influence ne soient pas isolés, mais qu'ils fassent partie intégrante de votre stratégie globale de marque. Voici pourquoi l'alignement est important :





Cohérence du message : garantit que le contenu de l'influenceur résonne avec la voix de votre marque et les messages marketing globaux.





Alignement du public cible : garantit que les abonnés des influenceurs correspondent à votre profil client cible, ce qui conduit à de meilleurs résultats de campagne.





Optimisation des ressources : l'alignement des stratégies garantit une utilisation optimale des budgets et des ressources, évitant ainsi la duplication des efforts sur les différents canaux de marketing.

Identifier et définir vos objectifs marketing

Le fondement de toute stratégie de marketing d’influence réussie réside dans l’identification et la définition claires de vos objectifs marketing. Ces objectifs peuvent varier considérablement en fonction des besoins de votre marque et du stade de votre entreprise.





Par exemple, les marques iGaming peuvent avoir besoin de générer de nouvelles inscriptions et FTD, tandis que les marques de jeux peuvent se concentrer sur les installations. Voici quelques objectifs communs :





Notoriété de la marque : Augmenter la visibilité et la reconnaissance de votre marque auprès de votre public cible.





Génération de leads : recueillir des informations auprès de clients potentiels pour les inciter à effectuer un achat.





Ventes : augmentant directement le nombre de produits ou de services vendus, souvent suivis via des liens d'affiliation ou des codes promotionnels utilisés.





Fidélisation et fidélisation des clients : engager les clients existants pour favoriser les achats répétés et la fidélité à long terme.





Vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (c'est ce que nous appelons SMART) pour garantir qu'ils guident efficacement votre stratégie de marketing d'influence.

Budgétisation du marketing d'influence

Les budgets du marketing d'influence peuvent varier considérablement, en fonction de l'ampleur de votre campagne et du type d'influenceurs avec lesquels vous envisagez de collaborer. Les modèles de rémunération incluent des paiements monétaires directs, des revenus basés sur des commissions et des avantages non monétaires comme des produits gratuits ou un accès exclusif.





La compensation monétaire est la plus utilisée et de nombreux influenceurs la préfèrent.









Allouez votre budget en fonction de vos objectifs marketing et du retour sur investissement attendu. Par exemple, les campagnes de notoriété de marque peuvent nécessiter une portée plus large, nécessitant potentiellement des investissements plus importants que les campagnes ciblées de génération de leads.





N’oubliez pas non plus que vous devez définir quelle partie de votre budget sera consacrée aux tests. C'est particulièrement important lorsque vous vous lancez sur de nouveaux marchés et que vous essayez le terrain : au début, même avec une recherche préliminaire approfondie, vous ne pouvez pas être sûr à 100 % que les influenceurs de votre choix et les types de contenu sélectionnés fonctionneront parfaitement.





Les experts de l'agence Famesters ont une expérience de plus de 7 ans dans le marketing d'influence – cela nous a aidé à cristalliser une stratégie de test optimale, et voici nos conseils. Nous vous suggérons d'utiliser 40 % de votre budget pour tester afin de révéler les influenceurs, les types de contenu, les CTA, etc. les plus performants. Vous pourrez ensuite évoluer, sachant déjà que vous avez sélectionné les meilleures directions et réduit les risques.





Voici un conseil de pro des experts de Famesters : Oui, vous pouvez et même devez négocier les prix avec les influenceurs et les adapter à votre budget. Certains influenceurs peuvent fixer les prix à l'improviste simplement parce qu'ils sont inexpérimentés et ne connaissent pas encore le marché ; d'autres espèrent simplement obtenir plus pour leurs efforts et vérifient si c'est possible avec vous.





Faites des recherches sur le marché, apprenez les CPM et négociez les prix : il est presque toujours possible d'obtenir une meilleure offre que celle qui vous est proposée dès le début.

Choisir les types de campagnes et les messages clés

Sélectionnez le bon type de campagne : cela dépend de vos objectifs. Vous pouvez opter pour des publications sponsorisées, des ambassadeurs de marque, des cadeaux ou des rachats. Si vous avez besoin d’idées plus créatives, demandez simplement aux influenceurs : personne ne sait mieux qu’eux ce qui fonctionne pour leur public.





Créez vos messages clés : développez des messages clairs et convaincants que les influenceurs peuvent intégrer dans leur contenu. Assurez-vous que ces messages correspondent à la voix de votre marque et aux objectifs de votre campagne.

Cela ne signifie pas que vous devez écrire un script complet pour chaque influenceur, et vous ne devriez certainement pas exiger des influenceurs qu'ils suivent vos scripts sans aucun changement. Nous en parlerons plus loin dans l'article.

Choisir le bon type d'influenceur

Premièrement, les influenceurs avec lesquels vous collaborez doivent s’aligner sur l’identité de votre marque. Vérifiez soigneusement si un influenceur avec lequel vous avez hâte de travailler partage réellement les valeurs de votre marque. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans une situation comme celle Adidas-Kanye un , où la marque a dû rompre avec l'influenceur en raison de son comportement et de sa rhétorique inappropriés.





Définissez également le type d’influenceurs dont vous avez besoin pour votre campagne de marketing d’influence. Les petits, axés sur des niches ? Les grands noms avec de nombreux followers ? Voyons les différences :





Méga-influenceurs : généralement des célébrités comptant plus d'un million de followers. Idéal pour les campagnes de notoriété de marque à grande échelle, mais peut être coûteux et avoir des taux d'engagement plus faibles.





Macro-influenceurs : ont entre 100 000 et 1 million de followers. Connus pour leur expertise dans leurs niches, mais ayant également un plus grand public qui les valorise non seulement pour leur expertise, ils offrent un équilibre entre portée et engagement.





Micro-influenceurs : Posséder un public de 10 000 à 100 000. Efficace pour les campagnes ciblées en raison de leurs taux d’engagement plus élevés et de leurs audiences de niche.





Nano-influenceurs : Vos voisins sympathiques qui sont aussi des experts. Avec moins de 10 000 abonnés, ils ont souvent l’engagement le plus authentique et sont parfaits pour les campagnes hyper-locales ou axées sur la communauté.





Il est essentiel de faire correspondre le bon type d’influenceur à vos objectifs marketing. Par exemple, un micro-influenceur pourrait être le meilleur choix pour la promotion de produits de niche, tandis qu’un méga-influenceur pourrait être plus approprié pour une campagne de notoriété de marque à grande échelle.





Les statistiques montrent que les marques se tournent davantage vers des influenceurs plus petits avec un contenu plus authentique et des audiences engagées :









Qualifier les influenceurs et démarrer la sensibilisation

Identifiez les influenceurs potentiels : utilisez des outils, des recherches ou des agences pour trouver des influenceurs qui correspondent aux valeurs de votre marque et qui ont la bonne audience pour vos produits ou services. Vous pouvez le faire manuellement, mais cela prend beaucoup de temps. N'oubliez pas non plus de vérifier si les influenceurs de votre liste sont authentiques : il existe encore de faux influenceurs qui commettent des fraudes.





Initier le contact : contactez ces influenceurs avec une approche personnalisée. Communiquez clairement les objectifs de votre campagne, les livrables attendus et les détails de la rémunération.

Gestion des campagnes

Fournissez des exigences claires : un influenceur doit bien comprendre ce que vous devez exactement dire aux gens et quelle est l'idée derrière votre marque, votre service ou votre produit.





Restez en contact : il doit toujours y avoir quelqu'un (de votre entreprise si vous faites du marketing d'influence en interne ou d'une agence si vous tirez parti de son expertise) qui peut répondre aux questions qu'un influenceur peut se poser sur votre marque, vos objectifs, votre campagne, vos exigences. , etc. Il y a toujours quelque chose qui doit être négocié ou réglé. Aussi, la personne en contact doit être en mesure d'approuver le brouillon de l'influenceur ou de lui proposer des corrections.





Surveiller la progression de la campagne : gardez un œil attentif sur la campagne au fur et à mesure de son déroulement. Soyez prêt à fournir un soutien ou des commentaires aux influenceurs si nécessaire.

Suivi des résultats et affinement de la stratégie

Mesurez les performances de la campagne : utilisez des KPI prédéfinis tels que les taux d'engagement, les taux de clics et les mesures de conversion pour évaluer le succès de votre campagne.





Analyser et ajuster : examinez les données de la campagne pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Utilisez ces informations pour affiner votre stratégie pour les futures campagnes.

Stratégies de marketing d'influence pour les collaborations

Des collaborations efficaces avec des influenceurs sont la clé du succès de votre stratégie marketing : c'est ce que votre public cible verra et avec lequel interagira, c'est ce qui doit réellement avoir un impact sur ses décisions d'achat. Voici quelques bonnes pratiques pour assurer des partenariats productifs et bénéfiques avec les influenceurs afin d’assurer le succès de votre campagne :

Établir des partenariats authentiques à long terme

Après avoir sélectionné les influenceurs dont les valeurs et l’audience correspondent étroitement à votre marque, essayez d’ établir des partenariats authentiques et durables pour renforcer votre crédibilité. Construire de véritables relations avec les influenceurs permet de leur montrer, ainsi qu'à leur public, que votre marque n'est pas simplement une autre parmi une liste infinie d'annonceurs monotones, mais qu'elle est vraiment utile et digne de confiance.

Construire des relations à long terme avec des influenceurs peut conduire à des promotions plus authentiques et plus percutantes. Le public a tendance à mieux réagir aux recommandations continues et cohérentes.





Engagez-vous avec les influenceurs au-delà des interactions transactionnelles . Comprenez leurs objectifs et leurs préférences – vous pourrez ainsi établir un partenariat basé sur le respect mutuel et des objectifs partagés.



La plupart des marques utilisant le marketing d'influence préfèrent travailler en permanence avec les mêmes influenceurs, car ils sont plus performants que des partenaires ponctuels :







Non, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous débarrasser des campagnes ponctuelles, du moins parce que tout le monde a besoin de tests. Alors, voici la prochaine chose.





Évaluez le besoin de campagnes ponctuelles : les collaborations à court terme peuvent être bénéfiques pour des campagnes spécifiques, telles que les lancements de produits ou les promotions d'événements. Évaluez vos objectifs pour déterminer si un partenariat ponctuel est plus approprié.

Permettez la liberté de création tout en maintenant l’alignement de la marque

Respectez la créativité des influenceurs : ce sont eux qui connaissent le mieux leur public. Donnez-leur la liberté de création pour présenter votre marque d’une manière qui semble naturelle et engageante pour leurs abonnés.





Établissez des lignes directrices claires : tout en laissant une liberté de création, il est crucial de fournir des lignes directrices claires sur les valeurs, le message et tous les éléments non négociables de votre marque pour garantir que le contenu reste aligné sur votre marque.



Équilibrez le message de la marque et le style de l'influenceur : Ainsi, sur la base des deux points précédents : assurez-vous que le contenu trouve le bon équilibre entre la présentation du message de votre marque et le maintien du style et de la voix uniques de l'influenceur.

Cela doit être l'équilibre entre la créativité de l'influenceur, sa connaissance des préférences de son public et les exigences de votre marque.



Collaborer à la création de contenu : travaillez avec des influenceurs dans le processus de création de contenu. Cette collaboration peut apporter de nouvelles perspectives et des idées innovantes qui trouvent un bon écho auprès du public cible.

Conclusion

La manière de créer une stratégie de marketing d'influence dépend en grande partie de la niche de votre marque, des spécificités du produit, du public cible et des objectifs généraux. Mais en fin de compte, il existe des stratégies de marketing d'influence qui fonctionnent le mieux, et ce sont les suivantes : utilisez SMART, soyez respectueux envers les influenceurs et acceptez leur créativité, établissez des relations durables et exprimez clairement vos objectifs et vos valeurs.





Ensuite, lancez, surveillez, évaluez, adaptez et ajustez pour obtenir des résultats optimaux et le retour sur investissement le plus élevé possible.





Le marketing d'influence ne se limite pas à travailler avec des personnes populaires en ligne ; c'est une stratégie qui nécessite une planification minutieuse et des choix judicieux. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez définir des objectifs clairs, choisir les bons influenceurs et gérer judicieusement votre budget.





N'oubliez pas que l'objectif est d'établir de véritables relations basées sur la confiance avec des influenceurs qui correspondent véritablement au style et aux valeurs de votre marque. Cette approche permet de créer des promotions authentiques et efficaces qui trouvent un écho auprès de votre public.