Rencontrez Drope.me, finaliste des startups de l'année à Wilmington, DE, Amérique du Nord

Fraîchement reconnus comme finalistes du concours HackerNoon Startups of the Year 2023, Drope.me et son fondateur et PDG, Dima Okhrimchuk, attirent l'attention dans l'industrie du jeu vidéo. Voici l'interview de Dima pour discuter de l'approche de Drope.me en matière de marketing d'influence dans le domaine des jeux, des facteurs à l'origine de leur croissance et de sa vision de l'avenir de la découverte et de la promotion des jeux.





Racontez-nous comment votre startup change le monde.

Salut tout le monde! Je m'appelle Dima Okhrimchuk, je suis la fondatrice et PDG de Drope.me. Je suis ravi d'être ici et d'en dire plus sur la plateforme unique que mon équipe et moi sommes en train de construire !









Drope.moi change la donne dans la façon dont les jeux seront découverts et promus dans un avenir proche. Nous avons créé la première plateforme de marketing d'influence au monde qui permet aux développeurs indépendants et aux grands éditeurs d'engager des micro-influenceurs et leurs communautés à grande échelle et de ne payer que pour la performance ! Notre vision est d'être la plateforme de découverte de nouvelle génération pour les jeux traditionnels et UGC, où les influenceurs et les joueurs sont récompensés pour la promotion et la lecture de jeux.





Le marketing d’influence a joué un rôle plus important parmi les sociétés de jeux vidéo ces dernières années. Avec les nouvelles politiques publicitaires d'ATT, même les sociétés de jeux mobiles axées sur les données commencent à exploiter ce canal. Cependant, si vous avez déjà essayé de lancer une campagne de marketing d’influence, vous savez à quel point ce processus peut être complexe, imprévisible et coûteux. Le besoin est là, mais aucune solution sur le marché ne permettrait de rationaliser le processus consistant à impliquer simultanément des centaines d’influenceurs dans des campagnes de marketing à la performance pure. Il y en a un maintenant !





D’un autre côté, puisque nous voyons un potentiel important dans l’exploitation d’un vaste bassin de micro-influenceurs, nous créons également de nouvelles opportunités de sources de revenus pour ces créateurs. Au cours des six premiers mois suivant le lancement, nous avons versé plus de 70 000 $ à des micro-influenceurs, certains gagnant des milliers de dollars sur Drope.me. Nous aidons les petits créateurs à obtenir l'attention qu'ils méritent de la part des marques de jeux et à être rémunérés pour leurs efforts.

Qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence ?

Deux choses : un modèle vraiment unique basé sur les performances et une concentration sur les petits créateurs de contenu et leurs communautés. Je nous qualifierais de marché à trois faces puisque notre objectif est d'aider les entreprises à impliquer non seulement les influenceurs mais également leurs communautés.





Bien que d’autres plateformes proposent des services comparables, aucune d’entre elles n’offre la possibilité de payer uniquement pour les résultats. Depuis le lancement officiel de la version bêta en juin 2023, la plateforme a permis à plus de 250 sociétés de jeux d'augmenter leurs revenus et de verser plus de 70 000 $ à des micro-influenceurs. Drope.me aide à la fois les développeurs de jeux indépendants et les grands éditeurs à impliquer des milliers de micro-influenceurs et leurs communautés et, contrairement à d'autres plateformes, à ne payer que pour les actions terminées. Il peut s'agir d'actions d'influenceurs, telles que « Diffuser et promouvoir un jeu sur Twitch », « Créer une vidéo TikTok », etc., ou d'actions communautaires telles que l'ajout du jeu à la liste de souhaits Steam ou l'achat du jeu.







Il convient également de mentionner que Drope.me aide non seulement les micro-influenceurs à gagner de l'argent en streaming, mais engage également leur public via des formats uniques tels que Cadeaux communautaires , où les abonnés peuvent participer et gagner des prix. Ce niveau de soutien et d'engagement pour les streamers et leurs communautés distingue Drope.me en tant que plateforme réellement soucieuse de ses utilisateurs. Nous ne les considérons pas uniquement comme un outil pour les campagnes des marques. Notre objectif initial était de créer une plateforme tout aussi avantageuse pour les influenceurs et les marques. Et Drope.me est bien sûr entièrement gratuit pour les influenceurs.

Qu’aimez-vous dans votre équipe et pourquoi êtes-vous celui qui résout ce problème ?

Notre équipe possède une vaste expérience dans le marketing de jeux et d’esports. L’un des points cruciaux, à mon avis, est que nous sommes des core gamers, et certains d’entre nous sont également des streamers. Cela nous permet de comprendre l'industrie et ses défis, que nous visons à relever via Drope.me.





Et j'ai personnellement passé plus de 10 ans à travailler dans la finance d'entreprise et la technologie. Après cela, j'ai cofondé une organisation d'esports CS:GO en 2020. Bien que le projet ait été moins évolutif que nous l'espérions, il nous a amené à nous orienter vers le marketing d'influence. Témoin du changement de préférence parmi les streamers célèbres et les joueurs professionnels, nous avons lancé Drope.me pour faciliter les collaborations avec les marques de jeux. J'ai coopéré étroitement avec les deux parties de notre TA, les développeurs et les influenceurs pour tout savoir sur leurs difficultés et leurs préférences. En conséquence, nous avons construit une plateforme véritablement bénéfique pour l’industrie du jeu.

Si vous ne bâtissiez pas votre startup, que feriez-vous ?

Je créerais une autre startup :)

À l’heure actuelle, comment mesurez-vous le succès ? Quelles sont vos principales mesures ?

Nous prenons en compte plusieurs facteurs pour évaluer les performances de notre plateforme. Notre métrique North Star est GMV. Nous avons connu une croissance de 30 % d'un mois à l'autre. Nous examinons également quelle part de ce GMV a été générée par les clients fidèles, car cela indique leur degré de satisfaction à l'égard de la plateforme et de ses résultats.





Nous prêtons également attention à l'enregistrement des nouveaux influenceurs et à l'activité de ceux qui sont avec nous depuis un certain temps. Nous évaluons le nombre d'entreprises auxquelles ils participent simultanément, le nombre d'actions d'influence qu'ils effectuent et le pourcentage de leur audience qu'ils amènent sur Drope.me.

Quels objectifs comptez-vous atteindre en 2024 ?

Nous prévoyons d'étendre notre travail aux jeux UGC, notamment Roblox et UEFN, et récemment développé une intégration supplémentaire sur Drope.me. Nous voyons également des opportunités de rationaliser les processus de lancement et de gestion des campagnes en intégrant l’IA. Nous en reparlerons un peu plus tard. Nous recherchons également des opportunités de partenariats commerciaux avec des agences de talents et de marketing par exemple. Nous avons un programme de parrainage continu qui crée des opportunités mutuellement avantageuses.

Quelle(s) tendance(s) vous passionnent le plus en 2024 ? Partagez vos raisons.

L’essor de l’IA et de l’UGC. L'intelligence artificielle est partout maintenant, et c'est quelque chose qui me passionne mais qui me préoccupe aussi. Il n'y a aucun débat sur sa grande aide dans tous les secteurs possibles, de la médecine aux jeux vidéo. Mais en même temps, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre à utiliser et à gérer correctement. Il existe de nombreux problèmes de confidentialité, et ajouter des fonctionnalités d’IA à chaque produit numérique n’est pas non plus la meilleure idée. Mais je suppose que lorsque le battage médiatique ralentira un peu, nous pourrons décider comment mettre en œuvre cette incroyable technologie de la meilleure façon possible.





Quant à l’UGC, il représente une évolution dynamique vers la création de contenu axée sur les joueurs, favorisant un écosystème de jeu plus interactif et immersif. Avec l'UGC, les joueurs deviennent des créateurs, générant leur contenu au sein des jeux. Cette tendance encourage la créativité et l'engagement de la communauté et prolonge la longévité des jeux alors que les joueurs produisent continuellement du nouveau contenu. De plus, l'UGC fournit aux développeurs de jeux des informations précieuses sur les préférences et les comportements des joueurs, leur permettant d'adapter les futures mises à jour et versions à mieux répondre à leur public.

2023 avait encore été une année folle, notamment dans la tech, avec les licenciements et le rachat de Generative AI ! Quelle tendance vous préoccupe le plus ? Soyez aussi bref ou aussi détaillé que vous le souhaitez.

Cela a également été une année difficile pour l’industrie du jeu vidéo. Les risques macroéconomiques et l’IA sont sans aucun doute les facteurs qui influencent le paysage des secteurs de la technologie et des jeux. Cependant, je suis personnellement plus préoccupé par l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine. Je m’inquiète de savoir si les puissances occidentales resteront unies dans leurs efforts pour soutenir l’Ukraine et les valeurs démocratiques des Ukrainiens. Bien sûr, c’est personnel puisque je suis Ukrainien et que ma famille et mes amis sont là-bas. Néanmoins, si l’Ukraine perd, cela constituera un changement majeur dans l’ensemble du système de sécurité mondial qui pourrait conduire à une escalade des conflits militaires partout dans le monde, et personne ne sera en sécurité dans ce nouveau paradigme de sécurité.

Partagez votre plus grand succès jusqu’à présent et/ou votre plus grand échec jusqu’à présent.

D'après les récentes victoires dont nous sommes à Drope.me, ce dont je suis le plus fier est d'être nommé Finaliste des Startup of the Year Awards décernés par Hackernoon. Nous avons lancé notre plateforme il y a moins d'un an, en juin 2023. Et après si peu de temps, acquérir la reconnaissance d'une communauté aussi réputée que Hackernoon est vraiment unique ! Plus tôt en 2023, nous étions également nommé Produit n°3 du jour et produit marketing n°3 de la semaine sur Product Hunt !





Mais nous sommes également incroyablement enthousiasmés par l'initiative communautaire que nous avons lancée au fin 2023 , Drope.me Indie Game Awards. L'objectif était de célébrer les meilleurs jeux indépendants de l'année et de mettre en valeur leurs réalisations auprès d'un public plus large. En invitant les passionnés de jeux vidéo, les joueurs et les streamers à nommer et voter pour leurs jeux indépendants préférés, Drope.me a favorisé l'engagement de la communauté et la reconnaissance des développeurs indépendants.









Nous avons reçu plus de 700 soumissions, en partenariat avec Lorgar et Développement de jeux indépendants , et organisé 34 Drops avec 800 participants. Les gagnants ont été annoncés en direct lors de la cérémonie Twitch. Nous avons invité cinq autres streamers à rejoindre le stream et organisé un quiz amusant pendant l'événement, qui a atteint un maximum de 54 téléspectateurs et une moyenne de 40.





Il y aura d’autres projets et initiatives comme celui-ci en 2024. Alors restez à l’écoute pour en savoir plus !

Nous aimerions recevoir vos commentaires sur HackerNoon en tant que publication technologique ! Comment s’est passée votre expérience avec nous ?

Vous avez un public incroyablement engagé qui sait tout et un peu plus sur l’industrie technologique ! Nous avons déjà partagé notre histoire avec vous auparavant et la réponse des lecteurs a été excellente.

Des paroles de sagesse que vous aimeriez partager avec nous ?

N'ayez pas peur de suivre votre passion. Même si vous n'avez pas tout compris mais que vous sentez qu'il y a un rêve, une pensée ou un projet qui mérite d'être poursuivi, allez-y et voyez où le chemin vous mènera. Soyez juste assez courageux pour faire un premier pas !

