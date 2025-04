RedotPay s'associe à StraitsX et Visa pour transformer les dépenses numériques

**HONG KONG, Hong Kong, 10 février 2025/Chainwire/--**RedotPay, l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement cryptographique, est heureux d'annoncer sa collaboration avec Visa et StraitsX pour lancer un programme de cartes innovant à Singapour. Cette initiative vise à redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs actifs numériques dans les transactions quotidiennes en combinant la technologie innovante de RedotPay avec le vaste réseau de paiement mondial de Visa. Cette collaboration est rendue possible grâce au soutien essentiel de StraitsX en tant que sponsor BIN du programme de cartes.

Transactions fluides

Le nouveau programme de carte permettra aux utilisateurs de dépenser leurs crypto-monnaies sans effort auprès de millions de commerçants acceptant Visa dans le monde entier. Grâce à cette solution innovante, les utilisateurs peuvent utiliser directement leurs crypto-monnaies, grâce à la technologie de conversion en temps réel exclusive de RedotPay. Cette fonctionnalité comble le fossé entre les actifs numériques et le commerce traditionnel, rendant les dépenses en crypto-monnaies aussi transparentes que l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit classique.

Conformité et sécurité

RedotPay s'engage à fournir aux utilisateurs une plateforme sécurisée et fiable pour leurs transactions. Le partenariat met l'accent sur des mesures de sécurité robustes pour protéger les données et les fonds des utilisateurs, favorisant ainsi la confiance dans l'utilisation des crypto-monnaies pour les achats quotidiens.

Améliorer l'expérience utilisateur

« Nous sommes ravis de nous associer à Visa et StraitsX pour proposer ce programme de carte innovant à Singapour », a déclaré Michael, PDG de RedotPay « Cette collaboration marque une avancée significative dans notre mission visant à rendre les paiements en crypto-monnaies accessibles et conviviaux, en favorisant l'adoption massive des crypto-monnaies dans les systèmes de paiement. Nos utilisateurs bénéficieront de la flexibilité de dépenser leurs actifs numériques comme s'ils utilisaient une monnaie traditionnelle. »





Jason Tay, responsable commercial chez DétroitX « Nous sommes ravis de soutenir RedotPay dans le lancement de ce programme de cartes innovant à Singapour. Ce partenariat change la donne pour les cas d'utilisation quotidiens dans le commerce de détail, permettant aux utilisateurs d'exploiter facilement leurs actifs numériques pour les transactions quotidiennes. En tant que sponsor du BIN, StraitsX s'engage à alimenter cette initiative, qui transformera la façon dont les consommateurs interagissent avec les crypto-monnaies dans l'espace de vente au détail. En combinant notre technologie avec le vaste réseau de Visa, nous permettons aux utilisateurs d'intégrer plus facilement que jamais les actifs numériques dans leurs dépenses quotidiennes. »





« D’après une étude de Visa, près de six consommateurs sur dix à Singapour connaissent les crypto-monnaies. En fait, plus de 35 % des propriétaires de crypto-monnaies à Singapour utilisent des crypto-monnaies pour leurs achats au détail. [1] Nous sommes heureux de soutenir nos partenaires qui aident davantage d’utilisateurs de crypto-monnaies à bénéficier d’une expérience de paiement plus fluide et à accéder aux paiements numériques en s’appuyant sur leurs cartes Visa pour les transactions en face à face ou en ligne. Visa s’engage à promouvoir l’innovation avec ses précieux partenaires et cette initiative avec RedotPay et StraitsX s’inscrit dans notre vision de devenir le meilleur moyen de payer et d’être payé », a déclaré Adeline Kim, responsable pays de Visa pour Singapour et Brunei.

Regard vers l'avenir

Le programme de cartes RedotPay a été lancé en douceur fin 2024, avec une interface conviviale conçue à la fois pour la commodité et la sécurité. Les utilisateurs auront la possibilité de gérer facilement leurs actifs cryptographiques, rendant les dépenses quotidiennes aussi simples que de glisser une carte.

À propos de RedotPay

RedotPay est une société leader dans le domaine des paiements cryptographiques, basée à Hong Kong, autorisée à opérer dans diverses juridictions asiatiques, européennes et autres. Sa mission est de permettre l'adoption des crypto-monnaies comme moyen d'échange, d'accroître l'efficacité des paiements grâce à la blockchain et de promouvoir l'inclusion financière des personnes non bancarisées.





Grâce à des interfaces intuitives et à une technologie blockchain exclusive, RedotPay simplifie les transactions cryptographiques tout en privilégiant la sécurité de niveau entreprise. La plateforme permet une intégration transparente des actifs numériques dans les dépenses quotidiennes, garantissant l'accessibilité et la confiance des entreprises et des particuliers. Pour les demandes de renseignements des médias, les utilisateurs peuvent contacter : [email protected]

À propos de StraitsX

DétroitX est le premier fournisseur d'infrastructures de paiement numérique d'Asie du Sud-Est et un établissement de paiement majeur agréé et réglementé par l'Autorité monétaire de Singapour. En exploitant la technologie blockchain dans un environnement sécurisé et réglementé, StraitsX offre aux entreprises et aux particuliers des outils innovants pour gérer les fonds, intégrer les actifs numériques et permettre des transactions transfrontalières transparentes. Grâce à des partenariats avec des institutions financières, des entreprises et des développeurs mondiaux, StraitsX est le moteur de l'avenir des paiements numériques et de la connectivité financière. [1] Visa Green Shoots Radar : étude menée sur les marchés de l'Asie-Pacifique, auprès de 500 répondants de Singapour en juin 2023.

