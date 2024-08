Révolutionner les programmes de fidélité : Gennedy Volchek dévoile le parcours Blockchain de Shping

Bienvenue dans une autre édition fascinante de notre série « Derrière la startup ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Gennedy Volchek, le visionnaire derrière Shping, une plateforme pionnière dans l'industrie de la blockchain. Avec une riche expérience dans l'exploitation des technologies émergentes et une plongée profonde dans le domaine de la blockchain, Gennedy Volchek partage son parcours depuis les premières entreprises dans l'édition numérique et les innovations VOIP jusqu'à la création de Shping.





Nous explorons également l'approche unique de Shping en matière de partenariat avec de grandes entreprises de biens de consommation et ses objectifs futurs dans un marché en évolution rapide.

Gennedy Volchek, le cerveau de Shping, parle du rôle de la blockchain contre les contrefaçons

Ishan Pandey : Bonjour Gennedy Volchek, ravi de vous avoir ici pour notre série "Derrière la startup". Parlez-nous de votre parcours et de ce qui vous a motivé à vous aventurer dans l'industrie de la blockchain et à créer Shping ?

Gennedy Volchek : Salut Ishan, heureux d'être ici.





Absolument, je suis heureux de me plonger dans cela. Mon voyage dans le domaine de la blockchain n’est qu’un autre chapitre d’une série d’entreprises alimentées par une passion pour l’exploitation des technologies émergentes. À l'âge de 18 ans, j'ai créé une maison d'édition en collaboration avec le plus grand journal ethnique du monde. Face au défi du transport longue distance et au besoin d'actualité, nous avons réussi à numériser les modèles d'impression, en les rendant téléchargeables via FTP - une technologie de pointe à l'époque :) - nous permettant d'imprimer et de distribuer des articles dans toute l'Australie. le même jour, ils sont arrivés dans les magasins d'Europe de l'Est.





Au début des années 2000, nous avons lancé le premier appel VOIP sur l'Internet public à l'aide du matériel Cisco, réduisant ainsi le coût des appels internationaux pour nos membres d'environ 90 %. Alors que je regarde Bitcoin dans les médias depuis quelques années, j'ai commencé à être fasciné par la technologie blockchain vers 2016, juste au moment où la plateforme universelle de récompenses de Shping était en préparation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les récompenses universelles devaient être alimentées par un registre universel.

Ishan Pandey : Comment Shping est-il passé de l'accent initial mis sur l'authenticité des produits à sa transformation en un programme de fidélité et de récompenses clé en main pour les marques ?

Gennedy Volchek : Shping est passé d'une solution de suivi et de traçabilité visant à aider les marques à suivre leurs produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux consommateurs finaux d'accéder au parcours du produit pour l'authentification et la vérification de la province. Comme de nombreuses startups en travaillant sur une solution, nous avons découvert une valeur supplémentaire dans notre approche de connexion des consommateurs et de la marque, encore renforcée par les retours de nos clients pilotes. Nous avons réalisé que les acheteurs et les marques étaient confrontés à un manque de canal de communication sécurisé et transparent.





Nous avons rapidement réalisé que cela pouvait révolutionner la manière dont les marques commercialisent et communiquent avec leurs clients, ce qui représente une industrie de 1 500 milliards de dollars. C'est pourquoi nous avons décidé de développer Shping dans le but de révolutionner la communication marque-consommateur-to-brand.

Ishan Pandey : Selon vous, la blockchain peut-elle répondre efficacement à la complexité croissante des produits contrefaits ?

Gennedy Volchek : Juste pour plus de clarté, je voudrais expliquer que notre module de suivi et de traçabilité s'appuie sur une base de données centralisée et a été construit à partir de zéro sur les normes EPCIS développées par l'organisation GS1. Il est important de comprendre que la mise en œuvre appropriée d'une technologie de suivi et de traçabilité conforme aux normes de l'industrie est capable de protéger les entreprises et les acheteurs contre la contrefaçon et toute autre distribution illicite, quelle que soit la méthode de stockage de vos données, c'est-à-dire un grand livre centralisé ou décentralisé, et chacun a son propre registre. avantages et inconvénients, mais la blockchain n'est pas une technologie sous-jacente dans ce cas.

Ishan Pandey : Pouvez-vous partager quelques idées sur l'intégration de Shping avec Coinbase Wallet et comment elle s'aligne sur la stratégie globale de l'entreprise ?

Gennedy Volchek : Dans le domaine des programmes de récompenses, un échange transparent est la clé. Alors que beaucoup visent à récompenser dans une sorte de monnaie convertible, la complexité et le coût en font un défi. C'est pourquoi nous voyons habituellement l'utilisation de cartes-cadeaux ou de réductions en magasin. Depuis Shping, une plateforme de récompenses universelle utilisant des jetons utilitaires ERC20 permettant à n'importe quelle marque de récompenser instantanément n'importe quel acheteur dans le monde.





Avec l'application intégrée à Coinbase, vous pouvez accéder à la rampe en un seul clic. Imaginez un acheteur à Londres écrivant une critique sur les chips de maïs australiennes, gagnant des récompenses instantanées de cette marque, les convertissant en euros et utilisant ses gains pour acheter ces chips, le tout en moins d'une minute.

Ishan Pandey : Comment Shping réussit-il à établir et à entretenir des partenariats avec de grandes entreprises de biens de consommation, telles que Coca Cola et Kraft Heinz, en gagnant leur reconnaissance et leur confiance ? De plus, quels bénéfices la plateforme tire-t-elle de ces collaborations ?





Gennedy Volchek : L'un des plus grands défis pour les marques FMCG est le manque de canal de communication direct avec leurs clients finaux, ce qui les rend fortement dépendantes des détaillants et des médias sociaux pour la diffusion de l'information. Shping brise cette barrière, permettant aux marques d'établir une relation individuelle avec les consommateurs en magasin. Cela améliore non seulement la connaissance et l'éducation des produits, mais permet également aux marques de récompenser directement l'engagement et la fidélité des consommateurs. Par exemple, au lieu de payer une plateforme de médias sociaux pour présenter une nouvelle vidéo, les marques utilisant Shping peuvent payer directement les consommateurs pour la regarder.





Shping permet aux marques de gérer leur stratégie de communication marketing et d'activer directement les offres et promotions sans intermédiaire. Ce changement important permet aux marques d'influencer l'activité d'achat des acheteurs tout en réduisant l'un des coûts marketing les plus importants. C'est pourquoi de plus en plus de marques comme KH, Pepsi et Coke réalisent la puissance du Shping et l'intègrent à leur stratégie marketing.

Ishan Pandey : En tant que lauréat du prix « Meilleure start-up d'applications émergentes 2023 » par APAC Insider, à quoi attribuez-vous le succès de Shping, et quels sont vos plans pour maintenir et étendre ce succès au vu de l'évolution du comportement des consommateurs et des progrès technologiques ?

Gennedy Volchek : En tant que « Meilleure start-up d'applications émergentes 2023 » par APAC Insider, nous attribuons le succès de Shping à notre engagement en faveur d'une innovation ciblée. Remporter ce prix indique que Shping est perçu comme une force positive pour les utilisateurs, une reconnaissance qui nous honore.





Notre parcours consiste à remodeler la manière dont les acheteurs sont récompensés pour leur valeur dans le monde de l'entreprise. Contrairement aux programmes traditionnels, Shping permet aux marques d’investir directement dans les consommateurs, offrant ainsi des récompenses tangibles qui atténuent le stress économique.





Pour l’avenir, notre plan visant à maintenir et à étendre ce succès est ancré dans une véritable innovation. Nous n’innovons pas seulement pour le plaisir ; nous visons à avoir un impact positif dans la vie des gens. Face à l’évolution du comportement des consommateurs et aux progrès technologiques, notre humble objectif est de relever les défis économiques, en créant une situation gagnant-gagnant pour les acheteurs et les marques. Ce prix alimente notre engagement en faveur d’une innovation significative.

Ishan Pandey : En quoi Shping se différencie-t-il des autres programmes de fidélité et de récompenses du marché, et à quels défis avez-vous été confrontés dans ce paysage concurrentiel ?

Gennedy Volchek : La plupart des programmes de récompenses existants sont généralement gérés par les détaillants car ils ont généralement une relation directe avec le consommateur final. Les récompenses sont souvent financées par les marges réduites des détaillants, qui ne peuvent naturellement pas être très importantes. Shping introduit un nouveau concept en connectant les marques et les consommateurs, permettant aux marques de tirer parti de la technologie blockchain pour rediriger leurs dépenses marketing directement vers le consommateur final.





Cela rend les récompenses suffisamment tangibles et substantielles pour atténuer le stress économique dans un contexte d’inflation et de hausse du coût de la vie.





Le paradoxe est que même si les acheteurs reçoivent davantage, cela réduit en réalité les coûts de marketing pour la marque. Cette réduction pourrait conduire les marques à réduire le coût des produits, les rendant plus abordables et améliorant encore la vie des acheteurs quotidiens.

Ishan Pandey : Pour l’avenir, quels sont les principaux objectifs et étapes que Shping vise à atteindre au cours des 1 à 2 prochaines années, et comment comptez-vous relever les défis potentiels du marché ?

Gennedy Volchek : Les prochaines années s'annoncent incroyablement excitantes pour Shping. Nous avons toujours considéré l'Australie comme notre marché test : un endroit où déployer la technologie, tester les fonctionnalités de notre feuille de route prévue et ouvrir la voie à une expansion internationale. Je suis ravi de vous annoncer que nos plans d'expansion internationale sont déjà en cours. Nous annoncerons notre prochain marché lors de notre dernière AMA de l'année, en direct sur nos réseaux sociaux le 22 décembre. J'espère donc que les lecteurs de Hackernoon pourront nous rejoindre pour notre prochaine AMA.





N'oubliez pas d'aimer et de partager l'interview !





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR