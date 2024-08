Qu'est-ce qu'une courbe de liaison et comment affecte-t-elle le prix du jeton ?

Cela peut paraître un peu compliqué, mais c’est bien pour les finances cryptographiques. Les courbes de liaison sont un outil mathématique dont l'utilisation est de plus en plus utilisée dans le monde de la Finance Décentralisée (DeFi). Ils peuvent résoudre plusieurs problèmes qui hantent l’espace crypto et entravent les échanges. Et c'est une bonne nouvelle !





Le courbes de liaison illustrent comment la technologie cryptographique peut adapter les concepts des mathématiques traditionnelles pour créer des solutions équitables, décentralisées et autonomes. Cet article explorera les bases de leur fonctionnement et pourquoi ils constituent un outil important dans l'écosystème Obyte.





Que sont les courbes de liaison ?

Une courbe de liaison est une fonction mathématique qui relie l'offre d'un actif numérique à sa valeur . En mettant en œuvre une formule de courbe de liaison, le prix d'un jeton nouvellement émis change en réponse aux changements dans l'offre du jeton (au fur et à mesure de son achat ou de sa vente). Ainsi, par exemple, la formule pourrait fonctionner de telle sorte que chaque acheteur ultérieur devra payer un peu plus pour le jeton émis.





L’idée générale derrière les courbes de liaison dans les cryptomonnaies est de permettre une valorisation automatisée et juste d’un actif. Pour que cela soit possible, au début, un nouveau jeton est émis en échange d'un actif de réserve fourni par les investisseurs. Cette frappe se produit strictement selon la formule mathématique reliant l'offre totale du jeton émis et le montant total de la réserve déposé pour garantir sa valeur. L’opération inverse, l’échange de jetons contre la monnaie de réserve, obéit aux mêmes règles.









L'émission et le rachat du jeton, ainsi que le stockage de la réserve déposée, sont gérés par un agent autonome (AA) dans Obyte, qui fonctionne de la même manière qu'un contrat intelligent Ethereum (qui est pas un contrat ). Le processus est donc entièrement décentralisé.





Contrairement aux bourses traditionnelles, l'AA fonctionnant comme un teneur de marché automatisé (AMM) garantit que l'acheteur ou le vendeur ne dépend pas d'un tiers pour exécuter les transactions. Cela élimine le besoin d’un carnet de commandes.





Avantages des courbes de liaison

Ce système libère un potentiel jamais vu auparavant pour l'écosystème DeFi. Grâce à lui, les développeurs peuvent jeter les bases d’un marché plus juste et plus efficace. Le principe des courbes de liaison permet d'émettre des tokens sur un marché indépendant des bourses, du contrôle centralisé ou des carnets d'ordres. Ils peuvent créer un marché qui s’ajuste automatiquement en réponse à l’activité des traders.





Les courbes de liaison favorisent également la liquidité. Ainsi, les jetons peuvent être achetés ou vendus instantanément et à tout moment, car l'AA automatise l'ensemble du processus. De plus, les fournisseurs de liquidités peuvent gagner de belles récompenses pour leur liquidité.









Ce type de conception offre également une solution de financement de projets. En mettant en œuvre cet algorithme, les investisseurs peuvent bénéficier de l’acquisition précoce de jetons et voir leur valeur augmenter par la suite. Cela permet aux projets d’obtenir un financement équitable et les fondateurs ne peuvent pas manipuler arbitrairement l’offre.





Une croissance organique durable peut également être obtenue de cette manière. Au lieu d’un dumping initial de jetons qui ouvre la porte à des hausses vertigineuses au lancement ou à des chutes soudaines et abruptes, les jetons de courbe de liaison servent d’incitation au projet pour atteindre ses objectifs.



Courbes de liaison en Obyte

En pièces stables

Les courbes de liaison peuvent constituer une solution pratique et décentralisée pour émettre des pièces stables efficaces en termes de capital. Même en cas de dépréciation brutale de la monnaie de réserve, ils n’obligeraient pas les utilisateurs à fournir des garanties excessives (le stablecoin perdrait cependant son ancrage jusqu’à ce qu’il soit restauré par les traders). Comme fonctionnalité supplémentaire intéressante, ils peuvent être accompagnés d'un jeton gratuit qui est un instrument d'investissement portant intérêt.





Obyte a poussé plus loin le concept de courbes de liaison pour créer une courbe de liaison multidimensionnelle qui émet plusieurs jetons (T1 et T2) contre une seule réserve . Ce système permet de maintenir l'un des prix constant tout en gardant son offre flexible. Il s’agit d’un nouveau domaine non testé, et grâce à l’expérimentation et à l’expérience, nous disposons de deux modèles de pièces stables liées.

















Pièces stables liées v1

Le v1 est un système de courbes de liaison multidimensionnelles qui offre des incitations et des désincitations pour les transactions qui modifient le prix dans la direction souhaitée ou non . Ainsi, des frais sont facturés pour toutes les transactions qui font sortir le prix d’un jeton de la parité.





Tous ces frais collectés sont accumulés dans un condensateur. Il s'agit d'un tampon pour la devise de réserve stockée dans le même AA, mais il est distinct de la réserve. Chaque fois que quelqu'un ramène le prix du jeton à la parité, il reçoit une récompense, qui est payée par le fonds des condensateurs.





En supposant que le prix de l'un des jetons émis, par exemple T2, vise le prix en USD et que la devise de réserve est le GBYTE, alors le prix cible du jeton T2 peut fluctuer même lorsqu'il n'y a aucune transaction sur la courbe, simplement parce que l'actif de réserve elle-même est volatile.





Pour résoudre ce problème, le condensateur est divisé en deux parties : lente et rapide. Tous les frais collectés sont répartis entre les condensateurs lents et rapides dans certaines proportions. Mais les récompenses sont payées uniquement par le condensateur rapide, tandis que le condensateur lent reste intact. Après un certain temps d'attente, une partie du condensateur lent peut être déplacée vers le condensateur rapide, le remplissant ainsi.





Après un autre délai d'attente, un autre pourcentage de la capacité lente restante peut être déplacé, et ainsi de suite. Avec cette procédure, la capacité accumulée sera utilisée sur des périodes plus longues et incitera à des mouvements correctifs.



Pièces stables liées v2

Les V2 Bonded Stablecoins utilisent également une courbe d'émission pour stabiliser le prix des jetons. Cependant, la v1 exigeait un comportement spécifique de la part des détenteurs de jetons T1 pour maintenir le prix ancré, ce qui n'est pas toujours respecté. Dans la version 2, un fonds de stabilité est l'unique propriétaire de tous les jetons T1 émis, et les investisseurs qui souhaitent s'exposer au prix T1 doivent acheter des actions du fonds.





Le moteur de décision (DE) est un AA qui achète ou vend des jetons T1 ou T2 pour maintenir l'ancrage du prix et augmenter la valeur du fonds. De cette façon, au lieu d'attendre indéfiniment que les traders corrigent le prix, le DE le fixerait automatiquement (s'il dispose de fonds suffisants) ou donnerait aux traders un temps limité pour le corriger en achetant à bas prix et en ayant la possibilité de vendre à un prix plus élevé dès que le prix sera corrigé. le prix se rapproche de l'objectif. Ceci est assuré en choisissant une courbe de liaison telle que le prix du jeton augmente à l'achat et diminue à la vente.





Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous construisons des courbes de liaison multidimensionnelles pour les pièces stables, vous pouvez consulter nos précédents articles sur les pièces stables liées. v1 et v2 . Nous y illustrons leur fonctionnement, avec tous les graphiques et formules nécessaires.





Sur les marchés de prédiction

Prophet est une plateforme de marché de prédiction sur Obyte qui utilise des courbes de liaison pour créer des marchés de trading liquides et toujours disponibles pour le sport, la politique, les événements économiques, etc. Elle permet à quiconque de parier sur des événements futurs ou de fournir de la liquidité à ces paris en échange de trading. frais.













Il existe deux jetons pour les marchés (paris) avec deux résultats possibles : un jeton OUI et un jeton NON. Pour les marchés à trois résultats, il existe également un jeton DRAW. Les parieurs achètent le jeton du résultat qu'ils pensent être le gagnant. Plus un jeton est acheté, plus il prend de la valeur (en raison de la courbe de liaison). Dès que le résultat de l'événement est connu, tous les jetons perdants perdent leur valeur, tandis que les jetons gagnants la gagnent.





Pour ceux qui n’aiment pas parier, il existe également une autre façon de réaliser des bénéfices avec Prophet. Les utilisateurs peuvent également fournir des liquidités aux marchés. Pour y parvenir, ils doivent acheter une proportion de tous les types possibles de jetons de résultat d’un marché. Au final, ils conserveront les frais des parieurs, indépendamment des résultats du marché.









Contrairement à d’autres, Prophet adopte une approche différente et utilise des courbes de liaison pour évaluer ses jetons. Ceux-ci lient l’offre totale de jetons émis à la réserve totale engagée pour leur émission. L'algorithme rend possible l'achat ou la vente de jetons via l'AA, et les prix des jetons changent automatiquement en réponse à la demande. De cette façon, il est toujours possible d’échanger des tokens, quel que soit le nombre d’acheteurs ou de vendeurs.

Dans les jetons de gouvernance

Les courbes de liaison sont également utilisées dans le jeton OSWAP, le jeton de gouvernance du plus grand DEX d'Obyte (Oswap.io). Cet algorithme encourage l'apport de liquidités et permet aux traders de parier sur le succès à long terme du DEX.









Le jeton OSWAP est émis sur une courbe de liaison qui fournit une liquidité toujours disponible. Le prix du jeton OSWAP sur la courbe des obligations augmente progressivement à un rythme qui dépend de la valeur totale verrouillée (TVL) de tous les pools Oswap. Un TVL plus élevé donne un taux d’appréciation plus rapide.





Il y a des émissions continues de nouveaux jetons OSWAP. La moitié de ses émissions va aux fournisseurs de liquidités, et l’autre moitié aux acteurs participant à la gouvernance. Les participants à la gouvernance décident quels pools Oswap sont incités et dans quelles proportions. Ils peuvent mettre à jour quelques paramètres tels que le taux de change, le taux d'émission, le taux de réévaluation cible, les oracles, etc.





Actuellement , ce jeton de gouvernance a un prix de 175,9 GBYTE, un taux d'appréciation annuel de 4,55 % et une offre de plus de 966,5 unités. La courbe de liaison a été créée grâce aux premiers investisseurs en prévente, qui ont acheté la réserve en GBYTE. Cet article vous permet d'approfondir le sujet.





Enfin, nous pouvons dire que les courbes de liaison offrent une structure qui répond à de nombreux problèmes des méthodes traditionnelles. En conséquence, les solutions DeFi peuvent avoir une économie plus automatisée et plus efficace. À cet égard, Obyte mène les efforts visant à parvenir à une véritable décentralisation avec une plus grande transparence et une liquidité constante.