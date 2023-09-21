什么是联合曲线以及它如何影响代币价格？

这听起来可能有点复杂，但对于加密货币金融来说这很好。联合曲线是一种数学工具，在去中心化金融（DeFi）领域的使用越来越广泛。他们可以解决困扰加密货币领域并阻碍交易的几个问题。这是个好消息！





这 粘合曲线 举例说明加密技术如何适应传统数学的概念来创建公平、去中心化和自治的解决方案。本文将探讨它们如何工作的基础知识，以及为什么它们是 Obyte 生态系统中的重要工具。





什么是键合曲线？

联合曲线是一种将数字资产的供应与其价值联系起来的数学函数。通过实施联合曲线公式，新发行的代币的价格会随着代币供应的变化（购买或出售时）而变化。因此，举例来说，该公式可能会起作用，以便每个后续购买者都必须为发行的代币支付稍高的费用。





加密货币联合曲线背后的总体思想是允许对资产进行自动化和公平的估值。为了实现这一点，一开始会铸造新的代币以换取投资者提供的储备资产。这种铸造严格按照连接已发行代币的总供应量和为支持其价值而存入的总储备金额的数学公式进行。相反的操作，即储备货币的代币兑换，遵循相同的规则。









代币的发行和赎回以及存入准备金的存储由 Obyte 中的自治代理 (AA) 处理，其功能类似于以太坊智能合约（即 不是合同 ）。因此，该过程是完全分散的。





与传统交易所不同，AA 作为自动做市商（AMM）确保买方或卖方不依赖第三方来执行交易。这消除了对订单簿的需要。





粘合曲线的优点

该系统为 DeFi 生态系统释放了前所未有的潜力。有了它，开发者可以为更公平、更高效的市场奠定基础。联合曲线的原理允许代币在独立于交易所、集中控制或订单簿的市场中发行。他们可以创建一个根据交易者活动自动调整的市场。





联合曲线还可以促进流动性。因此，由于 AA 自动化了整个过程，因此可以随时立即购买或出售代币。此外，流动性提供者还可以因其流动性而获得一些不错的奖励。









这种设计也为项目融资提供了解决方案。通过实施该算法，投资者可以通过尽早购买代币并看到其价值随后增加而受益。这使得项目能够获得公平的资金，并且创始人不能任意操纵供应。





通过这种方式也可以实现持续的有机增长。联合曲线代币不是最初的代币抛售，而是为项目实现其目标提供激励。



Obyte 中的键合曲线

在稳定币中

联合曲线可以成为发行资本高效稳定币的实用且去中心化的解决方案。即使在储备货币突然贬值的情况下，他们也不会要求用户超额抵押（稳定币将失去挂钩，直到交易者恢复）。作为一个很好的额外功能，它们可能会附带一个免费代币，这是一种计息投资工具。





Obyte进一步采用了联合曲线的概念，构建了一条多维联合曲线，针对单一储备发行多个代币（T1 和 T2） 。该系统可以保持其中一个价格恒定，同时保持其供应灵活。这是一个未经测试的新领域，由于实验和经验，我们有两种保税稳定币模型。

















保税稳定币 v1

v1 是一个多维联合曲线系统，它为那些以期望或不期望的方向改变价格的交易提供激励和抑制。因此，所有使任何代币价格超出平价的交易都会收取费用。





所有这些收取的费用都累积在电容器中。这是存储在同一 AA 中的储备货币的缓冲区，但它与储备是分开的。每当有人将代币的价格恢复到平价时，他们都会获得奖励，该奖励是从电容器基金中支付的。





假设其中一种发行的代币（例如T2）的价格目标是美元，储备货币是GBYTE，那么即使曲线上没有交易，代币T2的目标价格也会波动，只是因为储备资产本身是不稳定的。





为了解决这个问题，电容器分为两部分：慢速和快速。所有收取的费用按一定比例分配给慢速电容器和快速电容器。但奖励仅由快速电容器支付，而慢速电容器则保持不变。经过一段时间的超时后，慢速电容器的一部分可以移动到快速电容器，从而重新填充它。





再次超时后，可以移动另一百分比的剩余慢速容量，依此类推。通过此程序，积累的容量将在更长的时间内使用，并为纠正行动提供激励。



保税稳定币 v2

V2 保税稳定币还使用发行曲线来稳定代币的价格。然而，v1 要求 T1 代币持有者采取特定行为来保持价格锚定，但这并不总是能够满足。在 v2 中，稳定基金是所有已发行 T1 代币的唯一所有者，想要接触 T1 价格的投资者需要购买该基金的股票。





决策引擎（DE）是一个 AA，它买卖 T1 或 T2 代币以维持价格锚定并增加基金价值。这样，DE 就不会无限期地等待交易者修正价格，而是会自动修正价格（如果有足够的资金），或者给交易者有限的时间来修正价格，即低买并有机会在价格出现高位时卖出高价。价格越来越接近目标。这是通过选择这样的联合曲线来确保的：购买时代币价格上涨，出售时代币价格下跌。





如果您想深入了解我们如何为稳定币构建多维联合曲线，可以访问我们之前的联合稳定币文章 v1 和 v2 。我们用所有必要的图表和公式来说明它们的工作原理。





在预测市场中

Prophet是 Obyte 上的一个预测市场平台，它使用联合曲线为体育、政治、经济事件等创建流动且始终可用的交易市场。它允许任何人对未来事件进行押注，或为这些押注提供流动性以换取交易费用。













市场（投注）有两种代币，有两种可能的结果：“是”代币和“否”代币。对于具有三种结果的市场，还有一个 DRAW 代币。投注者购买他们认为获胜结果的代币。购买的代币越多，它的价值就越高（由于联合曲线）。一旦事件结果得知，所有失败的代币都会失去其价值，而获胜的代币则会获得价值。





对于那些不喜欢博彩的人来说，还有另一种通过 Prophet 获利的方法。用户也可以向市场提供流动性。为了实现这一目标，他们需要购买市场所有可能类型的结果代币的一部分。最终，他们将保留投注者的费用，而与市场结果无关。









与其他公司不同的是，Prophet 采用了不同的方法，并使用联合曲线为其代币定价。这些将发行的代币总供应量与承诺发行代币的总储备金联系起来。该算法使得通过 AA 购买或出售代币成为可能，并且代币价格会根据需求自动变化。这样，无论买家或卖家的数量如何，都可以进行代币交易。

在治理代币中

联合曲线也用于 OSWAP 代币，这是 Obyte 中最大的 DEX（Oswap.io）的治理代币。该算法激励提供流动性，并允许交易者押注 DEX 的长期成功。









OSWAP 代币在联合曲线上发行，提供始终可用的流动性。联合曲线上 OSWAP 代币的价格逐渐上涨，上涨速度取决于所有 Oswap 池的锁定总价值 (TVL)。 TVL 越高，升值速度越快。





新的 OSWAP 代币不断发行。其排放量的一半流向流动性提供者，另一半流向参与治理的利益相关者。治理参与者决定哪些 Oswap 池受到激励以及激励比例。他们可以更新一些参数，例如汇率、发行率、目标重估率、预言机等。





现在 ，该治理代币价格为 175.9 GBYTE，年升值率为 4.55%，供应量超过 966.5 个单位。联合曲线的创建归功于预售中的初始投资者，他们购买了 GBYTE 储备。 本文 让您更深入地研究该主题。





最后，我们可以说结合曲线提供了一种解决传统方法的许多问题的结构。因此，DeFi 解决方案可以具有更加自动化和有效的经济效益。在这方面，Obyte 正在努力以更大的透明度和一致的流动性实现真正的去中心化。



