Pourquoi les start-ups Art Tech échouent : 5 erreurs clés à éviter

Selon Deloitte Arts et Finances Selon les recherches de Fuelarts, 2020-2022 a été la période la plus productive pour l’industrie ArtTech. Et ce n’est guère surprenant puisque lorsque la pandémie a frappé, les détaillants d’art ont désespérément besoin de solutions technologiques modernes. Les derniers Fuelarts étude a également montré que l'industrie continue d'évoluer malgré les incertitudes économiques, environnementales, géopolitiques et autres. Encore, 90 % de toutes les startups échouent encore . Même ceux financés par du capital-risque.





Dans cet article, nous découvrirons les raisons générales pour lesquelles la plupart des startups ne réussissent pas, puis nous nous limiterons au secteur ArtTech.

Pourquoi les startups échouent

En 2021, CB Insights a identifié les 12 principales raisons de la chute des startups. Parmi eux:





38 % des entreprises ont été confrontées à des difficultés financières.

des entreprises ont été confrontées à des difficultés financières. 35 % manquaient de demande des clients.

manquaient de demande des clients. 20 % ont perdu face aux concurrents.

ont perdu face aux concurrents. 19 % souffraient d’un modèle économique non viable.

souffraient d’un modèle économique non viable. 18 % ont relevé des défis réglementaires.

ont relevé des défis réglementaires. 15% avaient des problèmes budgétaires.

avaient des problèmes budgétaires. 14 % ont travaillé avec des membres de l'équipe désengagés.

ont travaillé avec des membres de l'équipe désengagés. 10 % ont perdu leur élan et leur part de marché en raison du timing.

ont perdu leur élan et leur part de marché en raison du timing. 8% avaient un produit médiocre.

avaient un produit médiocre. 7 % ont rencontré un désalignement entre les parties prenantes.

ont rencontré un désalignement entre les parties prenantes. 6% ont eu un pivot qui a conduit à la ruine.

ont eu un pivot qui a conduit à la ruine. 5% se sont épuisés.





Aussi gratifiant que puisse être la création d’une startup, le processus reste néanmoins accompagné de certains risques, quel que soit le domaine. ArtTech ne fait pas exception. Jusqu'à présent, il existe très peu de données ou de recherches en termes de startups ArtTech, nous créons donc en quelque sorte une histoire ici en effectuant notre travail sur 10101.art et en analysant les entreprises existantes.





Notre objectif premier est d’accélérer la transformation numérique du marché de l’art. Nous comprenons qu’une startup en particulier ou même une entreprise licorne n’est généralement pas en mesure de changer radicalement le secteur. Par conséquent, nous souhaitons voir davantage de projets réussis dans notre créneau. À cette fin, des projets comme le nôtre devraient se concentrer avant tout sur l’analyse des causes et des conséquences des erreurs des prédécesseurs plutôt que de s’appuyer uniquement sur des réussites.

Startups artistiques ratées. Raisons pour lesquelles

Notre recherche ne serait pas saine sans des exemples concrets de startups artistiques qui ont échoué. Dernièrement, les startups ArtTech ont été presque identifiées aux NFT. Par conséquent, explorons certains des projets NFT les plus notoires qui n’ont pas pu aboutir et découvrons pourquoi cela s’est produit.





La startup NFT Tessera (anciennement Fractional), qui a levé près de 44 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs, a fermé ses portes en raison de son incapacité à passer à un modèle commercial à l'équilibre. Selon le fondateur du projet, Andy Chorlian, le projet ne serait pas en mesure de générer des bénéfices compte tenu de sa situation financière et des conditions potentielles du marché.





Une autre plateforme NFT, RECUR , a fermé ses portes après avoir levé 50 millions de dollars en seulement 2 ans. L'équipe du projet a annoncé la nouvelle cet été, et la raison de la chute était un marché baissier prolongé qui a fait un trou dans la poche de RECUR.





Les problèmes financiers ont également profondément affecté Nifty's , une plateforme pour les créateurs Web3, soutenue par Mark Cuban. L'entreprise a réussi à lever 10 millions de dollars de financement, mais a finalement annoncé sa fermeture en raison de conditions de marché difficiles et d'obstacles financiers.





Principales erreurs des startups artistiques

10101.art est un groupe d'experts qui ont dirigé et construit plusieurs startups. Nous pouvons donc mettre en évidence les erreurs les plus courantes dans les actions des startups, en nous basant non seulement sur les recherches disponibles mais aussi sur notre propre expérience.





Échec d'une startup à atteindre l'adéquation au marché des produits. Nanne Dekking, présidente du conseil de surveillance de la TEFAF et créatrice de la startup ArtTech Artory, l'a souligné lors de la conférence Christie's Art+Tech Summit en 2018 : « La plupart des startups se concentrent sur leur offre, ignorant la demande du marché de l'art. La raison est qu'ils ne connaissent pas les vrais problèmes ». Comprendre les processus du marché intérieur est la base pour qu'une idée devienne un succès. Ainsi, avant de proposer une idée, il est crucial de s'assurer qu'il existe un réel problème que mon projet résout. De plus, quelques recherches sur la façon dont ce problème est résolu aujourd'hui sans ma technologie unique ne feront pas de mal.

Manque de compréhension du public ciblé. Ne pas comprendre votre public cible est une erreur majeure qui peut faire dérailler le succès de votre startup. Cet oubli peut avoir un effet d'entraînement, conduisant à des produits ou services qui ne correspondent pas à votre public cible, à des stratégies marketing qui gaspillent des ressources précieuses, à des prix qui vous empêchent d'acquérir et de fidéliser des clients et à une expérience client qui ne répond pas aux attentes. Ce manque de compréhension peut également entraver les efforts de collecte de fonds, le recrutement de talents et les opportunités d’expansion commerciale.

Peur du vol d’idées. Une idée, en soi, n’est que le point de départ d’une entreprise réussie. Le véritable défi consiste à concrétiser l’idée, à la transformer en un produit ou un service viable et à bâtir une entreprise autour de celle-ci. L'exécution est là où réside la vraie valeur, et c'est là que les startups se différencient. Au lieu de perdre du temps à vous inquiéter que quelqu'un vole votre idée, concentrez-vous sur la transformation de votre vision en réalité. La seule façon de véritablement protéger votre idée est d’en faire une réalité et de bâtir une entreprise prospère autour d’elle.

MVP surchargé. Dès qu’une idée lui vient à l’esprit, l’équipe se lance dans la création du premier prototype. Voici l’erreur que les gens ont tendance à commettre : bourrer autant de fonctionnalités que possible. L'expérience montre qu'il est préférable de tester progressivement les hypothèses en faisant de petites itérations au MVP.

Suivre les investisseurs déraisonnables. De nombreuses startups font entrer dans leurs projets des investisseurs toxiques qui tentent de les gérer de manière « supérieure-subordonnée ». Une telle dynamique peut étouffer l’innovation, perturber le moral des équipes et, à terme, entraver la croissance et le succès de la startup. Il ne vaut pas la peine de tolérer une mauvaise attitude pour l’argent, mais il est essentiel de répartir judicieusement les actions des propriétaires. Nous vous recommandons de vous en tenir au concept 3F (Friends, Family, and Fools) le plus longtemps possible.

Dernières pensées

Notre plateforme 10101.art permet aux passionnés d'art d'acquérir des NFT de chefs-d'œuvre artistiques renommés, leur accordant ainsi la propriété de ces œuvres intemporelles. Malgré nos nobles aspirations, nous sommes sujets à des erreurs occasionnelles. Même si les imperfections sont inhérentes à notre existence, nous reconnaissons et traitons les dangers potentiels des erreurs susmentionnées.





Cependant, cela ne veut pas dire que se lancer dans l’ArtTech ne vaut pas le coup. La flexibilité et la capacité d'adaptation d'une startup comptent parmi les facteurs les plus importants pour sa survie et sa croissance. N'ayez pas peur de faire des erreurs car c'est comme ça qu'on apprend.





Prêt à commencer votre voyage artistique propulsé par les technologies blockchain ? Explorer 10101.art en commençant par la collection « Turf War » de Banksy, et découvrez comment vous pouvez faire partie de l'histoire de l'art d'une manière nouvelle et avant-gardiste !