Objectifs comportementaux : Explorer les critères d'évaluation

Les objectifs comportementaux sont l'une des composantes de l'expérience d'apprentissage. C'est l'une des façons dont les concepteurs pédagogiques évaluent l'efficacité d'un programme de formation ou d'un modèle d'apprentissage. Les objectifs comportementaux sont observables, mesurables et rationalisés pour obtenir des résultats optimaux pour l'apprenant.





Table des matières:

Quels sont les objectifs comportementaux Type d'objectifs comportementaux

Objectifs comportementaux vs objectifs d'apprentissage

Domaines d'objectifs comportementaux Comment rédiger des objectifs comportementaux

Verbes d'objectifs de comportement

Liste de contrôle pour la rédaction des objectifs comportementaux

Erreurs lors de la rédaction des objectifs comportementaux

Objectifs comportementaux dans la conception pédagogique





Que sont les objectifs comportementaux ?

Un objectif comportemental est un résultat d'apprentissage énoncé en termes mesurables, qui guide l'expérience de l'apprenant et sert de base à l'évaluation des élèves. Un énoncé clair et sans ambiguïté d'une ou plusieurs attentes éducatives prévues pour l'apprenant est un objectif comportemental éducatif, il indique quel comportement un élève doit exécuter ou afficher pour qu'un enseignant puisse déduire que l'apprentissage a eu lieu. S'ils sont développés de manière appropriée, des objectifs comportementaux peuvent être utilisés pour tirer ces conclusions. Les objectifs comportementaux concernent le programme d'études, pas d'instruction.





Un objectif comportemental sert de point principal du plan d'apprentissage, ainsi que de fournir des critères pour générer une évaluation de l'expérience d'apprentissage et des approches pédagogiques utilisées par l'éducateur pour y parvenir. Il est difficile, voire impossible, d'établir exactement ce que les conséquences d'une expérience d'apprentissage sont censées atteindre sans cible comportementale.





Types d'objectifs comportementaux

Les objectifs peuvent différer de plusieurs façons. Ils peuvent être de portée large ou étroite, concrets ou abstraits, de nature cognitive, émotive ou psychomotrice. Les objectifs cognitifs mettent l'accent sur les réalisations intellectuelles, y compris les connaissances, la compréhension et les capacités de résolution de problèmes. Les intérêts, les valeurs, les attitudes, l'appréciation et les stratégies d'ajustement sont des exemples d'objectifs affectifs. Les objectifs psychomoteurs impliquent les capacités motrices, y compris l'examen physique et l'administration chimiothérapeutique.

Objectifs comportementaux vs objectifs d'apprentissage

Les objectifs d'apprentissage décrivent les choses importantes que les apprenants doivent être capables d'accomplir après avoir terminé un programme de formation ou une expérience d'apprentissage. Chaque objectif d'apprentissage est exprimé sous la forme d'un verbe d'action et lié à une capacité ou une compétence spécifique. Les objectifs comportementaux décrivent les comportements spécifiques que les apprenants sont censés adopter après avoir participé à des modules ou à des cours. Les objectifs d'apprentissage se concentrent sur le niveau "micro", tandis que les objectifs comportementaux se concentrent sur le niveau "macro".

Domaines des objectifs comportementaux





Domaine cognitif





Le domaine cognitif est appelé domaine de la pensée, à ce niveau, l'apprenant acquiert des informations qui conduiront au développement de capacités intellectuelles, mentales et de réflexion. Il existe six niveaux dans ce domaine, à savoir : le niveau de connaissance, le niveau de compréhension, le niveau d'application, le niveau d'analyse, le niveau de synthèse et le niveau d'évaluation. Chacun est un peu plus complexe que le premier.





Domaine affectif





Le domaine affectif est typiquement le domaine des émotions et des valeurs, où l'élève démontre ce qu'il a appris. Les niveaux de ce domaine sont la réception, la réponse, la valorisation, l'organisation et la caractérisation.



Domaine psychomoteur





Le domaine psychomoteur fait référence au domaine de l'action. À ce stade, il y a beaucoup d'apprentissage kinesthésique mesuré par la capacité de l'apprenant à effectuer les tâches physiques. Les niveaux de ce domaine comprennent la perception, l'ensemble, la réponse guidée, le mécanisme, la réponse manifeste complexe, l'adaptation et l'origine.

Comment rédiger des objectifs comportementaux ?

Commencez par définir un contenu spécifique ou une catégorie informative lors de la rédaction des objectifs comportementaux. Un objectif comportemental bien rédigé comprend trois parties : le verbe comportemental, la condition et les critères de mesure, et il représente un résultat d'apprentissage anticipé. Les objectifs comportementaux doivent mettre en évidence les conditions de Performance et les Critères de Performance.





Les conditions d'exécution font référence aux circonstances ou au contexte dans lequel le comportement sera exécuté. Celui-ci se concentre uniquement sur la description des conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit être réalisé.





Les critères de performance sont un ensemble de descriptions qui précisent dans quelle mesure un comportement doit être exécuté pour atteindre l'objectif d'apprentissage. Il spécifie la qualité d'exécution d'une action ou une réponse minimale acceptable par rapport à un ensemble de critères.





Lors de la rédaction des objectifs comportementaux, voici quelques étapes à suivre :





Commencez toujours l'objectif par un verbe, c'est la partie la plus critique de l'objectif. Il met en évidence le comportement attendu des activités d'apprentissage. Énoncez chaque objectif en termes de performance de l'apprenant. Un objectif comportemental doit être observable et mesurable. Chaque objectif doit inclure un seul résultat d'apprentissage général.





Verbes d'objectifs de comportement

La composante comportement de l'élève des objectifs d'apprentissage précise l'habileté ou l'information à acquérir, ainsi que l'action ou la compétence que l'élève peut manifester. Cet élément a un verbe d'action qui fait référence à une conduite observable ou au développement du produit observable.

Les verbes à éviter incluent : connaître, comprendre, apprécier, avoir, comprendre, être conscient, ressentir et croire. Ces verbes sont vagues, non mesurables ou observables. Le but est d'utiliser des verbes observables et mesurables.

Liste de vérification des objectifs comportementaux

Un objectif comportemental doit indiquer ce que l'apprenant sera capable de faire à la fin de la session d'apprentissage ou du programme de formation. Voici trois questions pour mesurer l'efficacité d'un objectif comportemental :





L'objectif indique-t-il le résultat souhaité et ce que l'apprenant sera capable de faire après la session d'apprentissage ?

L'objectif énonce-t-il des actions mesurables observables ?

L'apprenant est-il le sujet de l'énoncé ?

Erreurs courantes lors de la rédaction d'objectifs comportementaux

Écrire une déclaration sans verbe d'action, par exemple l'apprenant sera en mesure de comprendre la cause de l'érosion. Il ne s'agit pas d'un objectif comportemental car aucune action n'est liée à l'énoncé et il n'est pas observable. Un objectif comportemental approprié est « l'apprenant sera en mesure d'énumérer les principales causes de l'érosion au Nigeria.

Écrire sans se concentrer sur l'apprenant, par exemple pour énumérer les causes et les effets de l'érosion. Un objectif comportemental approprié serait « les apprenants seront en mesure d'énumérer les causes et les effets de l'érosion ».

Rédaction d'un énoncé qui décrit une activité qui aura lieu pendant l'apprentissage. Par exemple, l'apprenant aura la chance de mettre en pratique les théories enseignées en classe, ceci est une description des activités d'apprentissage. Un objectif comportemental approprié indiquera les résultats attendus, par exemple "L'apprenant participera à un projet de construction communautaire, où il appliquera les principes enseignés pendant le cours pour empêcher l'érosion de se produire dans les zones où l'érosion a été identifiée par l'apprenant.

Écrire un objectif avec plus d'un comportement attendu.

Décrire ce que l'instructeur plutôt que l'apprenant est censé faire.

Objectifs comportementaux dans la conception pédagogique.

Les objectifs comportementaux jouent un rôle important dans la conception d'une expérience d'apprentissage. En tant que concepteur pédagogique, il y a quelques modèles de conception pédagogique qui aident à la création d'objectifs comportementaux. Ils incluent le modèle Tyler, le modèle GNOME, le modèle Kemp et l'approche en six étapes.



L'élaboration d'objectifs comportementaux est essentielle pour la conception de toute expérience d'apprentissage, c'est une étape essentielle que chaque concepteur pédagogique doit appliquer pendant la phase de conception et de développement.





