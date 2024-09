Les NFT aident le Web à évoluer

Photo de Kamran Abdullayev sur Unsplash





Les fondateurs d'Internet rêvaient que le Web ouvrirait un tout nouveau niveau d'accès à l'information, à la communication, aux libertés et aux opportunités en connectant un monde via les réseaux numériques.





Bien qu'il y ait sans aucun doute plus d'informations que jamais, les premiers espoirs d'Internet ne se sont pas encore concrétisés.

Au commencement : il y avait Web1

L'idée qu'un réseau puisse nous connecter tous ensemble n'est pas nouvelle. En fait, cela remonte au moins au début des années 1900, lorsque les scientifiques ont vu que la technologie pouvait être utilisée pour envoyer rapidement des informations d'un endroit à l'autre.





Et à mesure que les ordinateurs devenaient moins chers et que la technologie devenait plus rapide, les scientifiques et les chercheurs ont commencé à développer des modèles et des normes de communication sur la manière dont les données pouvaient être transmises entre plusieurs réseaux.





Cependant, ce n'est qu'au début des années 90, lorsque l'informaticien Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web, qu'Internet a vraiment pris forme et a commencé à changer notre vie quotidienne.





À l'époque, Berners-Lee espérait que le World Wide Web donnerait non seulement aux gens l'accès à l'information et à de nouvelles façons de communiquer, mais donnerait aux gens ordinaires plus d'opportunités et de possibilités. L'espoir que tout – pas seulement le transfert de données – serait plus rapide, moins cher et plus facile.





Pendant un certain temps, il a semblé qu'Internet tiendrait sa promesse d'égalité des chances et d'égalité des chances pour tous, quels que soient vos antécédents, vos revenus ou vos capacités ; mais malheureusement, Internet a été coopté par les grandes entreprises technologiques qui en sont désormais pratiquement propriétaires.





Google contrôle désormais près de 90 % de la publicité sur les recherches, Facebook près de 80 % du trafic social mobile et Amazon environ 75 % des ventes en ligne.





Un tiers d'Internet est exécuté sur les serveurs AWS d'Amazon. Si ces trois entreprises le voulaient, elles pourraient paralyser une grande partie de ce que nous appelons Internet.





En termes simples, la promesse d'un Internet plus libre et plus ouvert ne s'est pas concrétisée. Web2 a été l'histoire de la montée en puissance de sociétés trop puissantes qui ont dominé Internet et utilisé leur pouvoir pour réaliser des bénéfices sur le dos de ses utilisateurs et créateurs de contenu.





Mais cela va plus loin : ces grandes entreprises ne contrôlent pas seulement votre contenu, elles contrôlent votre identité en ligne. Ils suivent chacun de vos mouvements, contrôlant ce que vous voyez et ce que vous faites.





C'est quelque chose que Web3 espère rectifier.





Web3, inventé pour la première fois par le fondateur d'Ethereum et de Polkadot, Gavin Wood, fait référence à un écosystème en ligne décentralisé géré avec la technologie blockchain. Depuis lors, il a gagné en popularité alors que Big Tech continue de nous faire échouer dans la création du système dont nous avons besoin, façonnant plutôt Internet à sa propre image.





Une grande partie de Web3 sera alimentée par les NFT de manière nouvelle et passionnante. Pourtant, Web3 sera-t-il tout ce qui est promis ? Alors que Facebook est rebaptisé Meta et vise à contrôler le métaverse, Web3 résoudra-t-il les problèmes de Web2 ? Ou les entreprises Big Tech vont-elles dépasser et dominer Web3 comme elles l'ont fait avec Web2 ?

La prochaine évolution





En fin de compte, si nous voulons faire une transition vers le Web3, cela devra fonctionner pour tout le monde, pas seulement pour les Big Tech.





Comme l'ont démontré les ancêtres du Web, le but d'Internet n'était pas de gagner de l'argent, mais nous ne pouvons pas non plus nier la nécessité pour le commerce de pouvoir prospérer sur toutes les plateformes.





L'histoire nous a appris que pour que presque tout fonctionne, il doit être soutenu par des espoirs de profit.





C'est là que les NFT entrent en jeu et combleront, espérons-le, le fossé entre les espoirs du Web1 et la réalité du Web2 - combinant le meilleur des deux mondes.





Les NFT offrent la possibilité de commerce sous la forme d'achat de terrains numériques comme ce que Decentraland a créé ; vendre des billets NFT pour des concerts virtuels, des expositions d'art ou des voyages numériques ; ou créer un souvenir unique ou une œuvre d'art à vendre.





Il ne fait aucun doute que Web3 doit tenir la promesse initiale de l'Internet Big Tech fera obstacle car il se bat déjà pour adopter la technologie Blockchain et l'utiliser à ses propres fins et en renforçant le contrôle.





Les NFT et la blockchain donneront à la personne moyenne plus de contrôle sur son identité et son empreinte en ligne.





Un exemple simple de cela est la façon dont Google et Facebook permettent aux utilisateurs de se connecter à des milliers de sites Web et d'applications différents avec leurs profils Google et Facebook.





Ces entreprises ne font pas cela pour vous faciliter la tâche – elles le font pour que vous puissiez vous suivre plus efficacement et vendre des publicités plus efficacement. Et si vous pouviez vous connecter à ces comptes avec votre propre NFT personnel ? Cela aiderait à empêcher Big Tech de connaître vos allées et venues numériques.





Vos informations en ligne sont stockées dans des bases de données centralisées, qu'il s'agisse de vos informations bancaires, de vos informations de santé ou simplement de vos informations sociales.





Désormais, les NFT ne reposent plus sur des bases de données centralisées pour vérifier et stocker des données sensibles. Au lieu de cela, les transactions peuvent être effectuées directement entre deux personnes à l'aide de contrats intelligents.





La sécurité de ces transactions intelligentes basées sur des contrats garantit que vos informations restent plus privées et sécurisées.





Allons plus loin. Les NFT peuvent être achetés ou vendus sans que personne ne vous suive. Ainsi, au lieu qu'une grande entreprise comme Facebook vende vos données à Cambridge Analytical , vous avez le contrôle de ce qui est donné à qui et à tout moment, cela peut être révoqué.





À l'heure actuelle, une fois que vous visitez un site Web et que vous effectuez un achat en ligne, ces données sont là pour être achetées et vendues par des tiers comme bon leur semble.





Vous n'avez pas le choix sur la façon dont il est utilisé. Les NFT vous offrent un nouveau niveau de liberté et d'intimité sans que personne ne regarde par-dessus votre épaule.





Avec Web2, les créateurs de contenu doivent passer par de grandes entreprises comme Spotify ou YouTube, et comme ils contrôlent la distribution, les créateurs n'ont d'autre choix que d'accepter les termes et conditions que ces entreprises ont établis - donnant souvent aux créateurs réels des centimes sur le dollar pour quelque chose qui a pris des heures, des mois et des années à créer.





Les NFT offrent la possibilité que vous n'ayez plus à accepter les conditions de Big Tech. Vous pouvez créer ce que vous voulez, créer les conditions et prendre tous les bénéfices.

Dernières pensées

Il y a une course à la domination pour Web3 et bien qu'il y ait peu de chances que Big Tech aille bientôt n'importe où, l'espoir est que la nature décentralisée des NFT et de la blockchain desserrera l'emprise que les grandes entreprises ont sur Internet.





L'espoir de Web3 est que si une entreprise ou une entité disparaît, elle n'emportera pas une grande partie d'Internet avec elle.





Ce Web3 permettra plus de liberté de toutes sortes à l'individu qui pourra alors décider quoi et comment son identité en ligne est utilisée et utiliser ces données pour son propre profit, et non pour celui d'une grande entreprise.





En fin de compte, dans un monde qui voit de plus en plus un fossé entre les riches, les puissants et tout le monde, ce sera un pas en avant progressif afin que chacun puisse partager équitablement les avantages initialement promis par Internet.

