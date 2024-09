Concours d'écriture Internet décentralisé 2022 : résultats du troisième tour annoncés !

Trop long; Pour lire

People Mentioned Coins Mentioned

DeSci : La science décentralisée comme notre chance de récupérer la vraie science par @alexbiojs a remporté la première position ! UST/Luna Meltdown & The Lessons That I've Learned So Far de @bin.nguyen a remporté deux prix ! C'est l'histoire la plus lue et a remporté la deuxième place grâce au vote. En troisième lieu, nous avons un morceau de poésie : Version 0.3.19 : A Poem by @singularpoet.