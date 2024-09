Les jeunes n'en savent pas assez pour être prudents, et c'est pourquoi ils tentent l'impossible - et le réalisent, génération après génération. — Perle S. Buck

Depuis que j'interviewe des personnes très prospères, j'ai toujours été étonné de la façon dont les gens créent des entreprises et s'attaquent à de nouvelles industries émergentes. J'ai parlé à une si grande cohorte d'individus incroyables, mais je suis toujours étonné par le génie qui sort d'incroyables futuristes qui essaient de résoudre de nouveaux problèmes d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ils sont créatifs, audacieux et intelligents. Ils ont une vision et la poursuivent de toutes leurs forces, sachant très bien que ce que leur bâtiment n'a pas de feuille de route ou de plan de match et que chaque aspect de l'entreprise qu'ils construisent, ils devront le découvrir par eux-mêmes.

Récemment, j'ai parlé avec Luke Lintz, un entrepreneur en série qui a quitté un cours d'économie à 16 ans pour organiser sa première entreprise de commerce électronique. 90 jours plus tard, il a vendu la totalité de son inventaire de 8 000 $ avec un retour sur investissement de 375 %. Et comprenez ceci - il a 22 ans, déjà le fondateur d'une entreprise commerciale incroyablement prospère appelée Highkey Enterprises LLC.

Parler à ce type était comme un tourbillon. Nous avons parlé de tout, de l'entrepreneuriat aux échecs de dropshipping, en passant par la cryptographie et plus encore. Quand je suis parti, la tête qui tournait, j'étais bloqué sur un sujet en particulier : les médias sociaux décentralisés et l'avenir de la création de contenu.

C'est quelque chose que j'étais ravi d'étoffer dans un article, car je pense que cela a beaucoup de poids pour les créateurs de contenu comme moi. Restez avec moi - plongeons tête première dans ce sujet fascinant.

Introduction aux médias sociaux décentralisés

Luke Lintz a sa main dans tout ce qui est lucratif. Son équipe chez Highkey Enterprises s'est lancée tête première dans l'espace des influenceurs et des célébrités, aidant les créateurs à développer leur présence sur les réseaux sociaux par le biais de leur société Highkey Agency .

Avec 90% de leur valeur nette en crypto et leur propre projet de pièces de monnaie / NFT très performant appelé Fraternity Apes Party , ils ont également été fortement investis dans la technologie blockchain. Ce carrefour unique entre les médias sociaux et la cryptographie est l'endroit où Luke a développé une passion pour les incroyables possibilités que la blockchain offrait pour l'avenir, en particulier les médias sociaux décentralisés.

Je n'avais entendu parler de ce concept qu'en passant, j'étais donc intéressé d'entendre les idées de Luke. Il m'a parlé d'une blockchain appelée DeSo . Il est conçu comme la base des plates-formes et applications de médias sociaux décentralisées, et Luke soutient pleinement le concept qu'il représente.

« Nous sommes de fervents partisans de l'aspect des médias sociaux décentralisés. Nous pensons que les médias sociaux décentralisés sont à 100% la prochaine étape - redonner aux gens la propriété de leur contenu, redonner aux gens la propriété de la plate-forme, donner aux gens le contrôle des publicités.

Cela m'a tout de suite touché. Pendant très longtemps, les créateurs se sont fait avoir par les canaux de médias sociaux ; ils gagnent de l'argent en regardant des créateurs talentueux, tandis que les créateurs eux-mêmes reçoivent des miettes. La perspective de médias sociaux décentralisés, où les créateurs ont plus de contrôle et une part des bénéfices, est incroyablement excitante.

L'avenir des réseaux sociaux

L'idée des médias sociaux décentralisés est que les utilisateurs contrôlent leurs données et peuvent choisir de les partager ou de les garder privées. Ils contrôlent également la distribution de leur contenu. Cela contraste fortement avec les plateformes de médias sociaux centralisées comme Facebook, qui possède toutes les données des utilisateurs et peut en faire ce qu'elle veut.

Abréviation de Decentralized Social, DeSo est l'un de ces hébergeurs de plateforme prometteurs. Il s'agit d'une blockchain de niveau un qui permet des applications et des plateformes de médias sociaux décentralisées. Décentralisé signifie essentiellement qu'il n'y a pas d'autorité centrale contrôlant le réseau ; il n'y a pas une seule entreprise ou personne qui possède et gère la plateforme. Il appartient entièrement à la communauté.

"Il y a déjà des tonnes d'applications construites dessus", a expliqué Luke, "mais c'est loin d'être là où nous pensons que ça va être."

Voici un extrait de la déclaration visionnaire DeSo :

Aujourd'hui, une publication envoyée sur Instagram, TikTok ou Twitter appartient à ces sociétés, plutôt qu'au créateur qui l'a publiée. Et la monétisation va principalement à ces sociétés en conséquence.

En revanche, DeSo stocke toutes ses données sur une blockchain publique, ce qui signifie que n'importe qui dans le monde peut exécuter un nœud qui expose son propre flux organisé.

En plus de cela, le stockage de toutes les données sur une blockchain publique permet à n'importe qui, avec un seul ingénieur, de créer une expérience de médias sociaux compétitive avec les titulaires existants.

On ne saurait trop insister sur la mesure dans laquelle cela abaisse la barrière à l'entrée pour la création de nouveaux produits de médias sociaux. Il devient possible pour les éditeurs existants de créer de manière triviale des applications et des expériences sociales en tant que contiguïtés directes à leur cœur de métier, et permet aux débutants d'innover sur un pied relativement égal avec les mégacorps pour la première fois.

Bien que DeSo ne soit qu'une entreprise parmi tant d'autres à venir, cela donne une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle plateforme sociale

Si vous n'avez pas entendu parler de la tendance des médias sociaux décentralisés, vous vous demandez peut-être : qu'est-ce qui ne va pas avec les plateformes que nous avons déjà ?

Beaucoup, comme il s'avère. Surtout si vous êtes un créateur de contenu.

Les plateformes de médias sociaux centralisées comme Facebook, Instagram et YouTube ont plusieurs problèmes majeurs pour les créateurs. D'une part, les plates-formes peuvent (et le font) modifier leurs algorithmes sans avertissement, ce qui affecte considérablement la quantité de trafic que le contenu d'un créateur reçoit.

Les plateformes ont également l'habitude de supprimer arbitrairement du contenu, souvent sans raison. Ils ne lésinent pas non plus sur leur collecte de revenus publicitaires - les créateurs voient souvent leurs vidéos démonétisées sans avertissement ni explication.

En bref, les plateformes de médias sociaux centralisées ne sont pas conviviales pour les créateurs. Ils sont détenus et contrôlés par des entreprises massives qui n'ont pas toujours à cœur les meilleurs intérêts des créateurs.

Vos données ne vous appartiennent pas

C'est un fait bien connu depuis un certain temps maintenant que lorsque vous vous inscrivez sur une plate-forme de médias sociaux, vous payez essentiellement en données personnelles. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais les créateurs de contenu sont toujours propriétaires de leurs créations, n'est-ce pas ?

C'est à la fois un oui et un non. Si vous regardez les politiques de confidentialité de plateformes comme Facebook, Snapchat et Instagram, vous verrez qu'elles se réservent toutes le droit d'utiliser votre contenu de la manière qu'elles choisissent. Ils peuvent le vendre à des annonceurs, l'utiliser dans des supports marketing ou en faire ce qu'ils veulent.

Bien sûr, vous êtes toujours propriétaire de votre contenu. Vous l'avez créé, et c'est votre propriété intellectuelle. Mais alors que vous possédez le contenu, la plate-forme sur laquelle vous l'avez publié détient le droit d'auteur. Ainsi, même si vous l'avez créé, vous n'avez aucun contrôle sur ce qui lui arrive.

(Les cinquante-six photos de vos chats sont probablement sans danger. Mais si elles apparaissent plus tard dans une publicité pour de la nouvelle nourriture pour chats, vous savez qui blâmer.)

Ce que cela signifie pour les créateurs de contenu

Bien qu'il soit rare de voir une plate-forme de médias sociaux voler du contenu et l'utiliser pour son propre profit, cela arrive, mais de manière plus subtile. Ils encadrent vos vidéos avec des publicités pour générer des revenus. Ils vendent vos données au plus offrant. Ils prennent la plupart des bénéfices et vous donnent une petite part.

Dans le système actuel, les créateurs de contenu sont à la merci de ces plateformes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec votre contenu, et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours partir — mais alors où iras-tu ? La prochaine plate-forme pourrait faire la même chose.

C'est là qu'interviennent les médias sociaux décentralisés. Avec une plateforme décentralisée, les créateurs de contenu ont plus de contrôle sur leurs créations. Ils peuvent choisir de les partager, de les vendre ou de les garder privés. Ils ont également leur mot à dire sur le fonctionnement de la plateforme et peuvent être récompensés pour leurs contributions.

Cela pourrait signifier beaucoup plus d'argent pour les créateurs de contenu. Dans une plate-forme de médias sociaux centralisée comme Facebook, le créateur reçoit environ 0,50 $ pour 1000 vues. Avec un système décentralisé, ils pourraient potentiellement en faire beaucoup plus.

Les plateformes décentralisées pourraient-elles rendre la création de contenu vivable ?

Les médias sociaux décentralisés sont un concept passionnant, mais comme Luke me l'a fait remarquer, ils sont encore loin d'être suffisamment développés pour être une solution viable. Il en est encore à ses débuts et a beaucoup de croissance à faire. Ces choses ne devraient jamais être couronnées de héros jusqu'à ce que nous ayons vu des résultats.

Mais cela ne signifie pas que le concept lui-même ne peut pas réussir. En fait, je pense que les plateformes construites sur une blockchain décentralisée ont le potentiel de sauver nos créateurs de contenu. Voici un autre excellent extrait du livre blanc, qui décrit simplement l'état de la création de contenu :

Aujourd'hui, les médias sociaux sont encore plus centralisés que ne l'était le secteur financier avant la création de Bitcoin. Une poignée d'entreprises privées contrôlent efficacement le discours public et tirent des profits de monopole du contenu qu'elles ne créent même pas.

Pendant ce temps, les créateurs qui produisent réellement ce contenu sont sous-payés, sous-engagés et sous-monétisés grâce à un modèle commercial obsolète basé sur la publicité.

En plus de tout cela, le modèle commercial axé sur la publicité oblige également les entreprises de médias sociaux à garder un jardin clos autour du contenu créé sur leurs plateformes, empêchant les développeurs externes d'innover ou de créer des applications par-dessus, et ne laissant aucun choix aux utilisateurs et aux créateurs. mais de continuer à utiliser des applications qu'ils contrôlent uniquement.

Imaginez si ce style de médias sociaux était renversé pour quelque chose de plus équitable et rentable pour les créateurs ? Mon imagination se déchaîne avec les possibilités que cela pourrait ouvrir aux créateurs de contenu comme moi.

Comment nous pourrions bénéficier des médias sociaux décentralisés

Les résultats potentiels des plateformes décentralisées sont doubles :

1. Ils pourraient créer des règles du jeu plus équitables pour les créateurs de contenu, leur donnant un meilleur moyen de monétiser leur contenu et d'interagir avec leur public. Cela se ferait grâce à l'utilisation de jetons qui permettent des micro-transactions entre les créateurs et les consommateurs.

2. Ces plates-formes pourraient également conduire au développement de plates-formes de médias sociaux décentralisées capables de concurrencer Facebook et Twitter. Les utilisateurs auraient plus de contrôle sur leurs données et le contenu serait moins centralisé.

Cela peut sembler un peu punk rock pour certaines personnes, mais croyez-moi, ce n'est pas une question de "f * ck the man" - il s'agit de donner aux créateurs une meilleure façon de gagner leur vie. À l'heure actuelle, cela ne se produit tout simplement pas.

Herbert Lui, auteur de Creative Doing , a rédigé une excellente comparaison des revenus moyens des créateurs YouTube et du salaire minimum américain. Il a constaté que 96,5 % des YouTubers ne tiraient probablement pas un revenu décent de leur chaîne.

Pendant ce temps, YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux gagnent des milliards grâce aux revenus publicitaires et aux frais d'abonnement. Voilà le problème que nous essayons de résoudre. Espérons que des initiatives décentralisées pourront commencer à changer cela.

Y a-t-il des inconvénients ?

Malheureusement, les créateurs ne gagneront pas grand-chose de DeSo et de technologies similaires à leurs débuts. L'audience et l'engagement seront nécessaires pour faire grimper les prix des jetons, et cela pourrait prendre un certain temps pour que le système se stabilise.

Il existe également des options pour symboliser votre audience via une variété de mécanismes différents comme les NFT, mais un succès précoce nécessite une audience déjà existante.

De plus, il existe toujours un risque d'escroquerie ou d'utilisation abusive sur les plateformes décentralisées. Il y a déjà eu des scandales autour d'argent volé et de promesses non tenues avec certains projets.

Cependant, comme toutes les nouvelles innovations, il y aura toujours des gens qui essaieront d'en profiter (comme les premiers jours d'Internet, avant le crash du .com), mais faites preuve de diligence raisonnable et construisez de manière éthique et responsable et, je crois que ces risques en valent la peine prendre afin de créer un paysage en ligne plus juste et équitable, et mon entretien avec Luke n'a fait que renforcer cette conviction.

Où allons-nous à partir d'ici?

Je n'écris pas pour dire à qui que ce soit de boycotter YouTube. J'adore YouTube et je l'utilise pour toucher un large public avec mon contenu. C'est un outil précieux, et je lui en suis reconnaissant.

Mais si vous êtes un créateur, il est important d'être conscient de la manière dont vous abandonnez le contrôle de votre contenu. Il est également crucial de garder le pouls des nouvelles technologies qui pourraient libérer votre travail et vous aider à le monétiser de manière plus durable.

Nous devons être proactifs à propos de notre contenu et trouver des moyens de nous en approprier, à la fois en ligne et hors ligne. Les médias sociaux décentralisés sont une solution émergente, et avec elle, il y a l'espoir qu'un jour les créateurs seront sur un pied d'égalité avec les "grands". J'ai hâte de voir où ça va.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Luke Lintz, il y a tellement de choses sur son histoire et tant d'extraits de sagesse que je n'ai pas couverts ici. Allez le voir sur le podcast Success Story (l'épisode complet peut être trouvé ici.)









Êtes-vous un créateur de contenu ? Comment avez-vous relevé les défis de la propriété de contenu ? J'aimerais entendre vos pensées.

Merci d'avoir lu!