Os jovens não sabem o suficiente para serem prudentes e, portanto, tentam o impossível - e o alcançam, geração após geração. — Pearl S. Buck

Em meu tempo como entrevistador de pessoas altamente bem-sucedidas, sempre me surpreendi com a maneira como as pessoas constroem negócios e lidam com setores novos e emergentes. Falei com um grupo tão grande de indivíduos incríveis, mas ainda estou impressionado com a genialidade de futuristas incríveis que tentam resolver novos problemas de maneiras que nunca pensei serem possíveis. Eles são criativos, ousados e inteligentes. Eles têm uma visão e vão atrás dela com força total, sabendo muito bem que o que estão construindo não tem roteiro ou plano de jogo e cada aspecto do negócio que estão construindo, eles terão que descobrir por si mesmos.

Recentemente, conversei com Luke Lintz, um empreendedor em série que saiu de uma aula de economia aos 16 anos para organizar seu primeiro negócio de comércio eletrônico. 90 dias depois, ele vendeu todo o seu estoque de US$ 8.000 com um ROI de 375%. E veja só - ele tem 22 anos, já é o fundador de um empreendimento comercial incrivelmente bem-sucedido chamado Highkey Enterprises LLC.

Falar com esse cara foi como um redemoinho. Falamos sobre tudo, desde empreendedorismo até falhas de dropshipping, cripto e muito mais. Quando me afastei, com a cabeça girando, estava preso em um tópico em particular: mídia social descentralizada e o futuro da criação de conteúdo.

Isso é algo que eu estava animado para detalhar em um artigo, porque acho que tem muito peso para criadores de conteúdo como eu. Fique comigo - vamos mergulhar de cabeça neste tópico fascinante.

Introdução às redes sociais descentralizadas

Luke Lintz tem sua mão em tudo lucrativo. Sua equipe na Highkey Enterprises entrou de cabeça no espaço de influenciadores e celebridades, ajudando os criadores a aumentar sua presença na mídia social por meio de sua empresa Highkey Agency .

Com 90% de seu patrimônio líquido em cripto e seu próprio projeto de moeda/NFT de alto desempenho chamado Fraternity Apes Party , eles também investiram pesadamente na tecnologia blockchain. Essa encruzilhada única entre mídia social e criptografia é onde Luke desenvolveu uma paixão pelas incríveis possibilidades que o blockchain oferece para o futuro - em particular, mídia social descentralizada.

Eu só tinha ouvido falar desse conceito de passagem, então estava interessado em ouvir as ideias de Luke. Ele me contou sobre um blockchain chamado DeSo . Ele foi projetado como base para plataformas e aplicativos de mídia social descentralizados, e Luke apoia totalmente o conceito que ele representa.

“Acreditamos muito no aspecto da mídia social descentralizada. Acreditamos que a mídia social descentralizada é 100% o próximo passo – devolver às pessoas a propriedade de seu conteúdo, dar às pessoas a propriedade da plataforma, dar às pessoas o controle dos anúncios”.

Isso mexeu comigo imediatamente. Por muito tempo, os criadores foram ferrados pelos canais de mídia social; eles ganham dinheiro com os olhos olhando para criadores talentosos, enquanto os próprios criadores recebem migalhas. A perspectiva de mídia social descentralizada, onde os criadores têm mais controle e uma parcela dos lucros, é incrivelmente empolgante.

O futuro das mídias sociais

A ideia da mídia social descentralizada é que os usuários tenham controle sobre seus dados e possam optar por compartilhá-los ou mantê-los privados. Eles também têm controle sobre a distribuição de seu conteúdo. Isso contrasta fortemente com plataformas de mídia social centralizadas como o Facebook, que possui todos os dados do usuário e pode fazer o que quiser com eles.

Abreviação de Decentralized Social, DeSo é um desses hosts de plataforma promissores. É um blockchain de nível um que permite aplicativos e plataformas de mídia social descentralizados. Descentralizado significa essencialmente que não há nenhuma autoridade central controlando a rede; não há nenhuma empresa ou indivíduo que possua e gerencie a plataforma. É inteiramente de propriedade da comunidade.

“Já existem toneladas de aplicativos construídos nele”, explicou Luke, “mas não está nem perto de onde acreditamos que estará”.

Aqui está um trecho da declaração visionária DeSo:

Hoje, uma postagem enviada ao Instagram, TikTok ou Twitter pertence a essas empresas, e não ao criador que a postou. E a monetização vai predominantemente para essas corporações como resultado.

Por outro lado, o DeSo armazena todos os seus dados em um blockchain público, o que significa que qualquer pessoa no mundo pode executar um nó que expõe seu próprio feed com curadoria.

Além disso, armazenar todos os dados em um blockchain público permite que, com um engenheiro, qualquer pessoa possa criar uma experiência de mídia social competitiva com os operadores existentes.

Não se pode exagerar a medida em que isso reduz a barreira de entrada para a criação de novos produtos de mídia social. Torna-se possível para os editores existentes criar trivialmente aplicativos e experiências sociais como adjacências diretas ao seu negócio principal e permite que os novatos inovem em uma base relativamente igual às megacorporações pela primeira vez.

Embora a DeSo seja apenas uma das muitas empresas que estão por vir, ela dá uma boa ideia do que podemos esperar.

Por que precisamos de uma nova plataforma social

Se você nunca ouviu falar da tendência de mídia social descentralizada, pode estar se perguntando – o que há de errado com as plataformas que já temos?

Muitos, como se vê. Especialmente se você for um criador de conteúdo.

Plataformas de mídia social centralizadas como Facebook, Instagram e YouTube apresentam vários problemas importantes para os criadores. Por um lado, as plataformas podem (e o fazem) alterar seus algoritmos sem aviso prévio, afetando drasticamente a quantidade de tráfego que o conteúdo de um criador recebe.

As plataformas também têm um histórico de exclusão de conteúdo de forma arbitrária, muitas vezes sem motivo. Eles também não economizam na arrecadação de receita de anúncios - os criadores geralmente veem seus vídeos desmonetizados sem aviso ou explicação.

Em resumo, as plataformas de mídia social centralizadas não são amigáveis aos criadores. Eles pertencem e são controlados por grandes empresas que nem sempre têm os melhores interesses dos criadores em mente.

Você não possui seus dados

Já é um fato conhecido há algum tempo que, quando você se inscreve em uma plataforma de mídia social, está pagando essencialmente com dados pessoais. Agora, eu sei o que você está pensando - mas os criadores de conteúdo ainda possuem suas criações, não é?

Isso é um sim e um não. Se você observar as políticas de privacidade de plataformas como Facebook, Snapchat e Instagram, verá que todas elas se reservam o direito de usar seu conteúdo da maneira que quiserem. Eles podem vendê-lo para anunciantes, usá-lo em materiais de marketing ou fazer o que quiserem com ele.

Claro, você ainda possui seu conteúdo. Você fez isso e é sua propriedade intelectual. Mas enquanto você possui o conteúdo, a plataforma em que você o postou detém os direitos autorais. Então, mesmo que você o tenha criado, você não tem controle sobre o que acontece com ele.

(As cinquenta e seis fotos de seus gatos provavelmente são seguras. Mas se elas aparecerem em um anúncio de nova comida para gatos, você sabe a quem culpar.)

O que isso significa para os criadores de conteúdo

Embora seja raro ver uma plataforma de mídia social roubando conteúdo e usando-o para seu próprio ganho, isso acontece – apenas de maneiras mais sutis. Eles reservam seus vídeos com anúncios para receita. Eles vendem seus dados para o maior lance. Eles pegam a maior parte dos lucros e dão a você uma pequena fatia.

No sistema atual, os criadores de conteúdo estão à mercê dessas plataformas. Eles podem fazer o que quiserem com seu conteúdo e não há muito o que você possa fazer a respeito. Se você não gostar, você sempre pode ir embora - mas então para onde você irá? A próxima plataforma pode fazer a mesma coisa.

É aqui que entra a mídia social descentralizada. Com uma plataforma descentralizada, os criadores de conteúdo têm mais controle sobre suas criações. Eles podem optar por compartilhá-los, vendê-los ou mantê-los privados. Eles também têm uma palavra a dizer sobre como a plataforma é administrada e podem ser recompensados por suas contribuições.

Isso pode significar muito mais dinheiro para os criadores de conteúdo. Em uma plataforma de mídia social centralizada como o Facebook, o criador recebe cerca de US$ 0,50 por 1.000 visualizações. Com um descentralizado, eles poderiam ganhar muito mais.

As plataformas descentralizadas poderiam tornar a criação de conteúdo habitável?

A mídia social descentralizada é um conceito empolgante, mas, como Luke apontou para mim, ainda não está suficientemente desenvolvida para ser uma solução viável. Ainda está em seus estágios iniciais e tem muito a crescer. Essas coisas nunca devem ser coroadas como heróis até que vejamos os resultados.

Mas isso não significa que o conceito em si não possa ter sucesso. Na verdade, acredito que plataformas construídas em blockchain descentralizado têm o potencial de salvar nossos criadores de conteúdo. Aqui está outro ótimo trecho do whitepaper, que simplesmente descreve o estado da criação de conteúdo:

Hoje, a mídia social é ainda mais centralizada do que a indústria financeira antes da criação do Bitcoin. Um punhado de empresas privadas controla efetivamente o discurso público e obtém lucros de monopólio de conteúdo que nem mesmo cria.

Enquanto isso, os criadores que realmente produzem esse conteúdo são mal pagos, pouco engajados e pouco monetizados, graças a um modelo de negócios desatualizado baseado em anúncios.

Além de tudo isso, o modelo de negócios baseado em anúncios também força as empresas de mídia social a manter um jardim murado em torno do conteúdo criado em suas plataformas, impedindo que desenvolvedores externos inovem ou criem aplicativos em cima dele e não dando escolha aos usuários e criadores. mas para continuar usando aplicativos que apenas eles controlam.

Imagine se esse estilo de mídia social fosse derrubado por algo mais justo e lucrativo para os criadores? Minha imaginação está à solta com as possibilidades que isso pode abrir para criadores de conteúdo como eu.

Como podemos nos beneficiar da mídia social descentralizada

Os resultados potenciais das plataformas descentralizadas são duplos:

1. Eles poderiam criar um campo de jogo mais nivelado para os criadores de conteúdo, dando-lhes uma maneira melhor de monetizar seu conteúdo e se envolver com seu público. Isso seria feito por meio do uso de tokens que permitem microtransações entre criadores e consumidores.

2. Essas plataformas também podem levar ao desenvolvimento de plataformas de mídia social descentralizadas, capazes de competir com Facebook e Twitter. Os usuários teriam mais controle sobre seus dados e o conteúdo seria menos centralizado.

Pode soar um pouco punk rock para algumas pessoas, mas acredite, isso não é uma questão de 'foda-se o homem' - é uma questão de dar aos criadores uma maneira melhor de ganhar a vida. Agora, isso simplesmente não está acontecendo.

Herbert Lui, autor de Creative Doing , escreveu uma excelente comparação entre a renda média dos criadores do YouTube e o salário mínimo dos EUA. Ele descobriu que 96,5% dos YouTubers provavelmente não estavam obtendo uma renda suportável com seu canal.

Enquanto isso, o YouTube e outras plataformas de mídia social ganham bilhões com receita de anúncios e taxas de assinatura. Aí está o problema que estamos tentando resolver. Felizmente, iniciativas descentralizadas podem começar a mudar isso.

Existem desvantagens?

Infelizmente, os criadores não ganharão muito com DeSo e tecnologia semelhante em seus primeiros dias. A audiência e o engajamento serão necessários para aumentar os preços dos tokens, e pode demorar um pouco para o sistema se estabilizar.

Também existem opções para tokenizar seu público por meio de uma variedade de mecanismos diferentes, como NFT, mas o sucesso inicial requer um público já existente.

Além disso, sempre existe a possibilidade de golpes ou uso indevido em plataformas descentralizadas. Já houve escândalos em torno de dinheiro roubado e promessas não cumpridas com certos projetos.

No entanto, como todas as inovações, sempre haverá pessoas que tentarão tirar proveito (como nos primeiros dias da Internet, pré-crash do .com), mas faça sua devida diligência e construa com ética e responsabilidade e acredito que esses riscos valem a pena tomar para criar um cenário online mais justo e equitativo, e minha entrevista com Luke apenas reforçou essa crença.

Para onde vamos daqui?

Não estou escrevendo para dizer a ninguém para boicotar o YouTube. Adoro o YouTube e o uso para alcançar um grande público com meu conteúdo. É uma ferramenta valiosa e sou grato por isso.

Mas se você for um criador, é importante estar ciente das maneiras pelas quais está abrindo mão do controle de seu conteúdo. Também é crucial manter o controle sobre as novas tecnologias que podem liberar seu trabalho e ajudá-lo a monetizá-lo de maneira mais sustentável.

Precisamos ser proativos em relação ao nosso conteúdo e encontrar maneiras de possuí-lo, tanto online quanto offline. A mídia social descentralizada é uma solução emergente e, com ela, existe a esperança de que um dia os criadores estarão em pé de igualdade com os 'grandes'. Estou animado para ver onde isso vai.

Se você estiver interessado em ouvir mais de Luke Lintz, há tanto de sua história e tantos fragmentos de sabedoria que não abordei aqui. Vá vê-lo no Podcast da História de Sucesso (o episódio completo pode ser encontrado aqui).









Você é um criador de conteúdo? Como você lidou com os desafios da propriedade de conteúdo? Eu adoraria ouvir seus pensamentos.

Obrigado por ler!