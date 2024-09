Le pouvoir joue pour les femmes dans la technologie : les peurs seront là jusqu'à ce que vous les exploitiez et décidiez de les changer

Photo de Miguel Bruna sur Unsplash





L'équipe éditoriale de HackerNoon a lancé cette série d'interviews avec des femmes dans la technologie pour célébrer leurs réalisations et partager leurs luttes.





Nous avons besoin de plus de femmes dans la technologie, et en partageant des histoires, nous pouvons encourager de nombreuses filles à réaliser leurs rêves. Partagez votre histoire aujourd'hui !





Parlez nous de vous!

Je m'appelle Alexa, je suis ukrainienne. Je suis co-fondateur et PDG de Moeco.io et curateur de WTech Berlin.





Je suis un dirigeant d'entreprise mondial et un entrepreneur avec plus de 12 ans d'expérience dans la transformation numérique entre l'industrie et la technologie. Je suis celui qui construit le pont entre la deep tech et son application dans le monde réel, à la recherche des meilleurs cas d'utilisation dans diverses industries.





Pourquoi avez-vous choisi ce domaine en premier lieu ?

J'ai toujours été enthousiasmé par la façon dont la technologie transforme notre façon de vivre et j'ai toujours voulu en faire partie.





Même si je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, j'ai passé beaucoup de temps à le comprendre et à trouver des moyens de l'expliquer à des non-techniciens et c'est ainsi que j'ai acquis la compétence de vendre des solutions technologiques pour les entreprises.





J'ai toujours travaillé avec des fondateurs de technologies (de vrais nerds !) et je les ai aidés à trouver la meilleure façon d'appliquer leurs connaissances et de présenter leurs idées pour des applications commerciales.





Jusqu'à présent, j'ai aidé plusieurs startups à trouver le marché de leurs produits et à obtenir leurs premiers clients, et j'ai co-fondé Moeco.io pour appliquer cette expérience à ma startup cette fois.





Quelle technologie êtes-vous le plus excité/passionné en ce moment et pourquoi ?

Je suis enthousiasmé par les données et par la façon dont elles peuvent être utilisées quotidiennement pour aider les gens à prendre de meilleures décisions en recherchant, analysant et transformant les données en informations exploitables.





La partie sourcing est la plus excitante pour moi en ce moment car le flux de données en temps réel de nos capteurs permet à nos clients de comprendre les conditions des marchandises en transit.





Tout cela est dû aux options de connectivité les plus récentes qui ne sont disponibles que depuis quelques années. Le coût du matériel et de la connectivité diminue lentement chaque année, ce qui nous permet d'obtenir les données de la manière la plus rentable pour nos clients.





Notre plan pour un avenir proche est de pouvoir automatiser entièrement tous les processus logistiques à l'aide d'un flux de données en temps réel et d'éliminer tous les risques et opérations manuelles dans la chaîne d'approvisionnement. L'expansion de la 5G le rendra encore plus rapide que prévu.





De quelle technologie êtes-vous le plus inquiet en ce moment et pourquoi ?

Je suis surtout inquiet pour mes collègues ukrainiens. Il y a beaucoup de grands projets technologiques et d'esprits brillants en Ukraine tels que 3DLOOK, Readdle, Petcube, Grammarly, Ajax, etc.





En raison de la guerre, nous devons nous adapter, relocaliser les équipes et ouvrir des hubs dans d'autres pays. Heureusement, les Ukrainiens sont cool, nous sommes résilients et reviendrons plus forts.





C'est pourquoi vous entendrez de plus en plus de noms ukrainiens du monde entier au cours de l'année à venir.





Quels sont vos passe-temps et intérêts en dehors de la technologie ?

Je pratique le yoga et la méditation et je suis professeur de yoga certifié.





De plus, j'ai couru le semi-marathon de San Francisco et créé une communauté de santé et de bien-être axée sur les femmes appelée SupergirlsSF.





Lorsque j'ai déménagé à Berlin, je suis devenue l'ambassadrice de Wtech - une communauté d'entrepreneures ukrainiennes et mondiales. Je consacre donc une grande partie de mon temps libre à des événements, au mentorat et à aider les fondateurs et entrepreneurs ukrainiens à se développer à l'échelle mondiale.





Parlons de briser le plafond de verre. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez été confrontée en tant que femme dans le domaine de la technologie et comment les avez-vous surmontés ?

C'est la question la plus courante qu'on m'a posée au cours des 10 dernières années et je pense que la réponse à cette question a été prise au sérieux dans ma carrière.

J'ai d'abord commencé comme assistante de direction dans une startup de la technologie des médias, et j'ai toujours été traitée comme "la fille qui envoie des e-mails et apporte du café" jusqu'à ce que j'exprime une fois mon opinion sur le projet que nous faisions.

Puis et là, j'ai été entendu et traité avec sérieux parce que je pensais toujours plus que ce qui m'était demandé.

Je pense que les attentes des femmes dans la technologie sont assez faibles dans la société moderne, mais de plus en plus de femmes prouvent que nous pouvons faire bien plus que ce à quoi les gens s'attendraient.

Je pense que se lever, exprimer son point de vue et agir pour changer ce monde est ce que beaucoup de femmes modernes osent faire au moment même où vous lisez ces lignes, alors attendez-vous à de plus en plus d'entreprises dirigées par des femmes dans le futur proche.





Une histoire/situation misogyne douteuse que vous avez rencontrée/gérée et que vous souhaitez partager avec la HackerNoon Fam ?





L'expérience récente que j'ai vécue en Arabie Saoudite m'a montré que le monde est en train de changer du bon côté.





Il y a encore 5 ans, il aurait été difficile d'imaginer une fondatrice présenter son projet au Tech Accelerator de Riyad, en Arabie Saoudite, devant près de 200 investisseurs au moment du Ramadan. Il n'était pas facile d'obtenir un visa pour une femme, même si elle avait un partenaire commercial/client là-bas.





Aujourd'hui, le gouvernement saoudien ouvre les portes aux femmes fondatrices de la technologie, les accueille et les intègre dans leur économie, faisant de la vision 2030 d'un «pays numérique» une réalité.





C'est un changement très impressionnant qui s'est produit très récemment et c'est un bon exemple de la façon dont les gouvernements de différents pays devraient aborder leur amélioration.





Quel a été le plus gros revers/échec auquel vous avez été confronté et comment l'avez-vous géré ?

L'idée la plus profonde et la plus importante de tous les temps pour moi est qu'un mauvais processus d'embauche peut ruiner l'entreprise.





Même l'embauche d'une personne qui a des valeurs différentes pourrait changer radicalement la façon dont une entreprise se développe et la direction dans laquelle elle va. Je pense qu'aligner la vision et vérifier constamment avec l'équipe est le seul moyen de bien construire l'entreprise.





Si les valeurs et la vision ne sont pas alignées, l'entreprise s'effondrera lentement mais sûrement. On ne peut pas construire une entreprise par soi-même ; tout le monde m'a toujours dit que les gens sont la clé, mais je veux maintenant faire une déclaration à partir de mon expérience :





"Chaque individu est la clé et l'entreprise doit avoir le bon jeu de clés pour ouvrir la porte du rêve unifié."





Quelle est votre plus grande réussite dont vous êtes vraiment fier ?

Je pense que la construction de l'entreprise est une réussite en soi, mais avoir une équipe diversifiée et distribuée est certainement un point fort.





Je suis fier des gens que j'ai pu amener dans l'équipe et je suis fier de continuer même en temps de guerre dans mon pays, car ce n'est pas si facile de nos jours.





Je pense que la création d'un protocole de diversité d'équipe avec le 5G Open Innovation Lab et la mise en œuvre réussie du programme de diversité chez Moeco sont la clé du succès.





Créer de la diversité dans les équipes rend l'entreprise plus durable et plus forte en période de crise. Cela permet à l'organisation de fonctionner comme un organisme unique avec différentes fonctions et capacités pour atteindre un objectif unique plus rapidement, plus efficacement et s'amuser en cours de route. N'oubliez pas cette partie !





À votre avis, pourquoi constatons-nous cet énorme écart entre les sexes dans l'industrie technologique et comment pouvons-nous le réduire ?





Je pense que cela a beaucoup à voir avec l'aspect leadership. Il était toujours courant que les hommes dirigent et la plupart du temps, les femmes ne faisaient que suivre. De très bons exemples comme Cisco, Goop, 23andme, Bumble, Eventbrite, Glossier, RentTheRunway et CreditKarma ont changé la perception du leadership des femmes et créé des modèles à suivre pour les femmes.





Maintenant, nous pouvons voir de plus en plus d'entreprises fondées ou cofondées par des femmes et les meilleures statistiques de performance que ces entreprises montrent aux investisseurs et au monde entier.





Je pense que c'est un excellent exemple de la façon dont l'état d'esprit peut changer radicalement en si peu de temps.



Quelle est votre idole technologique ? Pourquoi?

Whitney Wolfe Herd a commencé sa brillante carrière dans les applications de rencontres lorsqu'elle était co-fondatrice et vice-présidente du marketing chez Tinder .





Lorsqu'elle a porté plainte contre son patron pour harcèlement sexuel, elle a été contrainte de quitter l'entreprise. Après Tinder, Herd a décidé de rivaliser avec son ancien employeur et de créer une nouvelle application de rencontres.





Avec l'aide financière du fondateur de Badoo, Andrey Andreev, Herd a créé Bumble, qui permet aux femmes de faire le premier pas après l'appariement. Aujourd'hui, Herd reste le PDG de Bumble, qui est évalué à 1 milliard de dollars et compte 35 millions d'utilisateurs .





Avez-vous des conseils pour les aspirantes filles qui veulent rejoindre le domaine ?

Les peurs seront toujours là jusqu'à ce que vous les exploitiez et décidiez de les changer.





Nous avons tous peur de ne pas être assez bons et dans le monde de la technologie, les femmes ont toujours été considérées comme « pas assez techniques », « pas assez intelligentes » et « pas très douées pour prendre les devants », il est donc devenu encore plus facile de simplement s'en tenir aux idées communes et ne rien faire pour les changer.





Changer le monde commence par se changer soi-même et se débarrasser de tous les obstacles sur ce chemin sont, avant tout, nos propres peurs et insécurités.





Soyez courageux et curieux, allez toujours au cœur des choses et soyez capable de vous transformer à tout moment.





"Construisez le lieu sur le vol" est la meilleure description du domaine que vous rejoignez.





Si vous êtes prêt pour cela, franchissez le pas et n'attendez pas l'invitation ; il est déjà là pour vous, attendant que vous acceptiez la nouvelle réalité, le nouveau vous.