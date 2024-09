Le problème avec le programme de justice Chatroom de l'Utah

Samantha Thompson fait partie des nombreuses personnes qui ont eu des difficultés financières pendant la pandémie de COVID-19.





Le chèque de paie du résident de Grantsville, dans l'Utah, ne couvrait même pas la nourriture et le loyer pendant une période particulièrement difficile l'été dernier. Se sentant piégée, elle a contracté un prêt sur salaire à taux d'intérêt élevé auprès d'Action Rent to Own dans la ville voisine de West Valley City.





Puis son mari a perdu son emploi et elle a dû faire un choix difficile. « Il est plus important pour moi d'avoir un toit au-dessus de ma tête que [d'effectuer un paiement sur] un prêt sur salaire », a déclaré Thompson. "Malheureusement, j'ai juste pris du retard."





Deux mois après avoir contracté le prêt, un détective privé s'est présenté au domicile du couple pour signifier à Thompson une assignation à comparaître pour une poursuite aux petites créances déposée par Action Rent to Own.





« Au moment où vous ne les payez pas, ils vous traduisent en justice », a-t-elle déclaré.





Mais lorsqu'elle a examiné les documents, que The Markup a examinés, il n'y avait ni date ni lieu pour son audition.





Quatre semaines plus tard, Thompson a été avisée qu'un jugement avait été rendu contre elle : elle devait maintenant à Action Rent to Own 671,42 $ pour le prêt initial et les intérêts, plus 324 $ supplémentaires pour couvrir les frais de justice de l'entreprise.





Pour récupérer cet argent, le tribunal a ordonné à Action Rent to Own de saisir son salaire.





À son insu, l'Utah avait commencé à piloter un nouveau système de type salon de discussion pour les affaires de petites créances, connu sous le nom de résolution des litiges en ligne. Il vise à rendre les tribunaux plus accessibles aux justiciables à faible revenu en supprimant l'obstacle de devoir se présenter au tribunal à un moment donné, souvent pendant les heures de travail et parfois loin de chez eux.





La résolution des litiges en ligne permet aux parties de négocier entre elles de n'importe où et à tout moment.





Mais Thompson a raté l'avis, au milieu de la troisième page du dossier d'assignation au tribunal de cinq pages, l'informant que si elle ne s'inscrivait pas au système de règlement des litiges en ligne dans les 14 jours, un jugement par défaut pourrait être prononcé contre elle.





L'avertissement était suivi d'une adresse Web sensible à la casse de 55 caractères pour le système de résolution des litiges en ligne. Sur la page suivante, le paquet indiquait une adresse Web distincte de 31 caractères également, soi-disant, pour le système.





"Pour moi, ce fut un choc", a déclaré Thompson lorsque The Markup lui a parlé de la résolution des litiges en ligne. "Je ne savais même pas que ce genre de système existait."





Une enquête de The Markup a révélé que le passage au règlement des litiges en ligne a eu de graves conséquences pour de nombreux Utahans qu'il était censé aider et que les tribunaux de l'État ont mis du temps à mettre en œuvre les correctifs potentiels.





Plutôt que de réduire l'incidence des parties qui ne s'engagent pas dans des affaires de petites créances, le taux de jugements par défaut - décisions de justice en faveur d'une partie parce que l'autre n'a pas répondu - a augmenté dans le cadre du règlement des litiges en ligne, a constaté The Markup.





Et les grands gagnants ont été les prêteurs sur salaire.





Au tribunal de la ville de West Valley, qui utilise le programme depuis septembre 2018, l'introduction du règlement des litiges en ligne a coïncidé avec une augmentation soutenue du pourcentage d'affaires qui se terminent par des jugements par défaut, passant d'environ 43 % avant le règlement des litiges en ligne à 59 %. pour cent après.





Si le taux de défaut était resté à 43 %, il y aurait eu 603 jugements par défaut de moins au tribunal au cours de la période de deux ans et demi de résolution des litiges en ligne examinée par The Markup.





Le changement était presque entièrement dû aux petites créances déposées par des demandeurs institutionnels comme des prêteurs sur salaire et d'autres entreprises. Le taux de jugement par défaut pour les poursuites intentées par des demandeurs individuels est resté essentiellement le même, environ un sur cinq.





Mais pour les plaignants institutionnels, le taux de défaut a considérablement augmenté, passant de 46 à 62 % des cas. Si le taux de défaut des plaignants institutionnels était resté stable à 46 %, il y aurait eu 583 jugements par défaut de moins au cours de la période que nous avons examinée.





Cela signifie que les prêteurs sur salaire gagnent plus de procès sans que les personnes qu'ils poursuivent n'aient jamais répondu au procès.





Seuls cinq prêteurs sur salaire – Money 4 You, Mr Money, Tosh Inc. (qui exerce ses activités sous le nom de Check City), Dollar Loan Center et Action Rent to Own – étaient responsables de 83% de toutes les affaires déposées devant le tribunal de justice de West Valley City depuis Septembre 2018 à janvier 2021.





Des affaires de petites créances devant le tribunal de justice de West Valley City ont été déposées par seulement cinq prêteurs sur salaire.





À l'exception d'Action Rent to Own, les entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.





"J'ai l'impression que c'est plus en faveur du défendeur, cela leur donne plus de temps pour répondre", a déclaré Misti Brunelle, propriétaire d'Action Rent to Own. «Lorsque nous avions un tribunal en personne, très, très rarement, quelqu'un se présentait. … [Maintenant] ils n'ont pas à s'absenter du travail, ils n'ont pas à trouver une baby-sitter, ils peuvent prendre une pause déjeuner et sauter au téléphone pendant 10 à 15 minutes » pour négocier leur cas.





On ne sait pas exactement combien de personnes comme Thompson ont peut-être manqué l'avis d'inscription, mais The Markup a examiné des dizaines de cas dans lesquels des prêteurs sur salaire ont déposé des requêtes en jugement par défaut immédiatement après que les défendeurs ont manqué le délai de 14 jours pour s'inscrire au règlement des différends en ligne.





Notre analyse des résolutions d'affaires du tribunal de la ville de West Valley est basée sur deux ans de données sur le règlement des affaires immédiatement avant le programme pilote - de septembre 2016 à septembre 2018 - et près de deux ans et demi de données après le changement - de septembre 2018 à janvier 2021.





L'Utah a déployé le programme dans 29 palais de justice - et est en pleine expansion - mais la plupart ont commencé trop récemment pour que nous puissions mener une analyse équitable des tendances. (Vous pouvez trouver notre méthodologie et nos données brutes ici .)





En dehors du tribunal de justice de la ville de West Valley, seul le tribunal de justice de la ville d'Orem disposait de suffisamment de données pour une analyse appropriée.





Nous avons constaté que le taux de défaut y avait légèrement baissé après que le tribunal a introduit le système de résolution des litiges en ligne en août 2019, passant de 51 % des cas à 46 % des cas, en janvier 2021.





Le déposant le plus fréquent devant le tribunal, le prêteur sur salaire Red Rock Financial, a vu son taux de défaut de paiement chuter de manière significative, passant de 72 % avant le règlement des litiges en ligne à 62 % dans le cadre du système.





La société n'a pas répondu à une demande de commentaire.





Il convient de noter que nos données pour le tribunal de justice de la ville d'Orem ne couvrent qu'un an et demi d'affaires, moins que notre analyse du tribunal de justice de la ville de West Valley, et qu'il nous manque des données pour le tribunal de justice de la ville d'Orem pour toutes les affaires déposées entre septembre 2018 et août 2019 (car Orem n'a lancé le règlement des litiges en ligne qu'en août 2019).

L'Utah, contrairement à d'autres États, punit les personnes qui n'utilisent pas le système en ligne

Des dizaines de tribunaux individuels à travers le pays et plusieurs autres États, dont le Michigan, l'Ohio et le Nouveau-Mexique, ont mis en place des systèmes de résolution des litiges en ligne ces dernières années.





Mais l'Utah se distingue comme la seule juridiction examinée par The Markup où le fait de ne pas s'inscrire au règlement des litiges en ligne peut entraîner un jugement automatique par défaut - une sanction importante qui peut entraîner des salaires saisis et une cote de crédit ternie.





Dans d'autres juridictions, le service est entièrement volontaire ou, si une partie ne s'enregistre pas pour quelque raison que ce soit, l'affaire est simplement programmée pour une audience ordinaire.





Compte tenu de la façon dont le système de l'Utah a été conçu et mis en œuvre, les experts en litige de la dette disent qu'ils ne sont pas surpris de voir les jugements par défaut contre les défendeurs augmenter.





"Plus le système est efficace, plus le coût marginal du recouvrement de créances est faible, plus il est probable que des prédateurs de prêts à taux d'intérêt élevés utiliseront le système pour poursuivre des emprunteurs", a déclaré Chris Peterson, professeur de droit à l'Université de l'Utah qui étudie le recouvrement de créances. pratiques en l'état.





"Si les taux de jugement par défaut montent en flèche, cela est profondément inquiétant et signifie que de plus en plus d'Utahans sont entraînés sur la voie des salaires saisis, des privilèges sur leurs actifs non exemptés et même des mandats d'arrêt pour leur arrestation."





Comme Thompson le dit dans son cas, les accusés ne savent peut-être même pas que le système existe, et encore moins qu'ils sont censés l'utiliser.





Les documents que les accusés comme Thompson ont reçus lorsqu'ils ont été signifiés étaient si déroutants que les chercheurs qui ont étudié la convivialité du système ont déclaré aux responsables des tribunaux de l'Utah en 2020 qu'il était susceptible d'entraîner "un impact potentiel généralisé... empêchant les utilisateurs réels de s'engager dans le processus ODR".





Cependant, les plaignants fréquents comme Action Rent to Own connaissent intimement le règlement des litiges en ligne. La société avait déposé 363 affaires de petites créances dans le cadre du système de règlement des litiges en ligne devant le tribunal de justice de West Valley City au moment où elle a poursuivi Thompson en septembre 2021.





Brunelle, d'Action Rent to Own, a déclaré qu'elle pensait que le règlement des différends en ligne avait conduit à davantage de règlements avec ses clients et qu'elle avait accepté des règlements pour moins que la dette initiale et des plans de paiement généreux en vertu desquels l'emprunteur paie aussi peu que 10 $ par mois. .





"Toute personne avec qui j'ai une forme quelconque de communication, je leur conseille fortement de se connecter au règlement des litiges en ligne, car c'est à 100% dans leur meilleur intérêt", a-t-elle déclaré.





Malgré son sentiment que la résolution des litiges en ligne favorise les défendeurs, la société de Brunelle a constaté une augmentation des jugements par défaut dans le cadre du nouveau système.





Avant l'introduction du règlement des litiges en ligne au tribunal de West Valley City, les affaires Action Rent to Own entraînaient des jugements par défaut 49% du temps. Dans le cadre du système, le taux de jugement par défaut de l'entreprise est passé à 65 %, un chiffre qui couvre des centaines de cas.

L'Utah a largement fermé les yeux sur les prêteurs sur salaire qui dominent son système de petites créances

Les responsables des tribunaux de l'Utah se disent conscients de l'augmentation des taux de jugement par défaut depuis le lancement du système de résolution des litiges en ligne et s'inquiètent de la tendance apparente.





«Nous voulions réduire cela. Nous n'y sommes pas encore parvenus », a déclaré le juge Brendan McCullagh, qui supervise le tribunal de justice de West Valley City.





« Je ne sais pas si nous avons rendu le système entièrement plus facile pour les plaignants d'une manière qui les incite marginalement à [poursuivre le recouvrement de créances] davantage. Je pense qu'ils le faisaient quand même.





La législature de l'Utah a laissé son industrie des prêts sur salaire largement non réglementée par rapport aux autres États , et l'État est à égalité pour le deuxième taux d'intérêt annuel typique le plus élevé pour les prêts sur salaire - 652% - dans le pays, selon le Center for Responsible Lending à but non lucratif.





Dans ce contexte, tout système qui facilite et accélère les poursuites judiciaires en matière de recouvrement de créances est susceptible de désavantager les personnes à faible revenu, ont déclaré des experts de la dette à The Markup. Et les chercheurs et les critiques avertissent les responsables de l'Utah de ces problèmes depuis au moins 2020.





En juin de cette année-là, le juge de la Cour suprême de l'Utah, Constandinos Himonas, qui dirigeait le projet de résolution des litiges en ligne, a co-écrit un article de revue de droit dans lequel il écrivait : « Certains critiques, par exemple, craignent que l'ODR ne soit qu'un pipeline pour les prêteurs d'argent, tels que les sociétés de prêt sur salaire, pour recouvrer les petites créances.





Mais à l'époque, a-t-il conclu, "les données ne montrent aucun signe que le système ODR de l'Utah crée des vices de procédure ou qu'il donne un avantage aux prêteurs."





Plusieurs mois plus tard, l'Université de l'Arizona a publié les résultats de son étude de test utilisateur, menée à la demande d'Utah Courts.





Les tests "ont démontré que les utilisateurs typiques de la résolution des litiges en ligne ont rencontré des difficultés importantes pour passer de l'affidavit et de la convocation au site Web de résolution des litiges en ligne", et les auteurs ont averti que les problèmes pourraient avoir "un impact potentiel généralisé... empêchant les utilisateurs réels de s'engager dans le site Web de résolution des litiges en ligne". processus ODR.





Les chercheurs ont recommandé de rendre plus visibles les informations sur le système de règlement des litiges en ligne et la manière d'y accéder sur les documents de convocation, de raccourcir l'URL que les justiciables devraient saisir manuellement et d'ajouter un code QR qui les amènerait directement sur le site.





Il a fallu un an et demi aux autorités judiciaires de l'Utah pour effectuer ces petits ajustements.





La convocation du tribunal que Thompson a reçue en septembre 2021 contenait le même langage et la même organisation déroutants que les chercheurs de l'Université de l'Arizona avaient identifiés comme un obstacle majeur un an plus tôt.





Cette version de la convocation a été utilisée jusqu'au 12 février de cette année, lorsque l'Utah a publié une nouvelle version des documents avec une URL raccourcie, un code QR qui dirige les utilisateurs vers la page Web de résolution des litiges en ligne et un numéro de téléphone pour le tribunal. .





La nouvelle convocation ne mentionne toujours pas le règlement des litiges en ligne avant la troisième des cinq pages. L'étude d'utilisabilité de l'Université de l'Arizona a suggéré que les informations sur l'utilisation de la résolution des litiges en ligne soient la première chose que les justiciables voient lorsqu'ils consultent une convocation.





Thompson, pour sa part, dit qu'elle aurait aimé avoir une opportunité équitable de négocier en ligne avec Action Rent to Own et de proposer un plan de paiement qu'elle pourrait raisonnablement respecter.





Au lieu de cela, a déclaré Thompson, elle a l'impression que le système a été conçu pour traiter les affaires de recouvrement de créances aussi rapidement et avec le moins d'implication humaine possible.





"On a l'impression de se faire avoir", a-t-elle déclaré.





Avec ses salaires saisis par ordonnance du tribunal, Thompson a encore une fois du mal à payer à la fois le loyer et la nourriture, et en plus, le jugement par défaut a frappé sa cote de crédit, ce qui rend encore plus difficile pour elle d'obtenir un prêt de quelqu'un d'autre. qu'un prêteur sur salaire.





"Je ne peux vraiment pas lutter contre ça à ce stade", a-t-elle déclaré. "Je dois l'accepter et faire avec."

Écrit par : Todd Feathers





Également publié ici





Photo de Konstantin Evdokimov sur Unsplash