Le contenu axé sur le produit ne devrait pas ressembler à du marketing

La plupart des spécialistes du marketing et des fondateurs ont peur de vendre leur contenu, car cela ressemblerait trop à du marketing.





C'est parce qu'ils ne savent pas comment créer un contenu de haute qualité axé sur les produits qui vous aide, vous éduque et vous différencie de la mer de mauvais contenus.





Dans cet article, nous aborderons :

Qu'est-ce qu'un contenu axé sur le produit ; Pourquoi les gens détestent le mauvais marketing et comment vous pouvez l'éviter ; Pourquoi le contenu axé sur les produits est utile pour votre startup ; Façons de hiérarchiser et de créer du contenu axé sur les produits.





Allons-y !

Qu'est-ce que le contenu axé sur le produit ?

Le contenu axé sur le produit (généralement sous la forme d'un article, d'une infographie ou d'une vidéo) est un type de contenu qui vise à résoudre les problèmes de votre public en utilisant stratégiquement votre produit comme la meilleure solution.

À certains égards, ce n'est pas différent des publicités. Toutes les publicités ne sont pas des publicités, après tout. De nombreuses publicités ne sont que de simples descriptions de produits ou des vidéos teasers. Parfois, il y a une offre intégrée dans le contenu lui-même. Parfois, le contenu vous donne envie de quelque chose que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs et vous propose de vous le vendre. Parfois, le contenu a un appel clair à l'action (comme "Acheter X" ou "Créer un compte"). Chaque publicité fait autre chose que simplement décrire le produit ou le vendre ; ils font quelque chose pour le public.





Mais contrairement à la plupart des publicités, le contenu axé sur les produits n'essaie pas explicitement de vous inciter à acheter quelque chose. En général, il n'essaie même pas de gagner de l'argent en le demandant directement (bien que certaines entreprises le fassent). Au lieu de cela, le contenu axé sur le produit tente de résoudre un problème pour la personne qui le lit, espérons-le par le biais de votre produit. Il est écrit pour répondre à la question : « Qu'est-ce que ce produit peut faire pour moi ?





Au mieux, le contenu axé sur les produits peut être exploité pour créer une meilleure expérience client. Au pire, c'est une béquille pour les écrivains paresseux et les commerçants paresseux.





Mais quel est le plus gros problème avec le contenu axé sur les produits ?

Les gens ne détestent pas le marketing ; Ils détestent le mauvais marketing

Il y a une idée fausse commune selon laquelle écrire sur votre produit signifie des ventes directes, et bien sûr - nous, en tant que spécialistes du marketing, voulons être les moins évidents lorsque nous essayons de faire une vente.





Parce que les gens détestent les commerçants.





Parce que les gens détestent le marketing.





Parce que les gens détestent être vendus.





On vous a mal dit.





Les gens ne détestent pas le marketing. Ils détestent le mauvais marketing.

"Ceci est ce que nous faisons"

Si vous écrivez un article axé sur le produit, la chose la plus importante à faire est de placer votre produit dans le bon contexte. Les gens ne se soucient pas de quel type de produit il s'agit. Ils se soucient de la façon dont cela peut les aider, et c'est ce que vous devriez écrire.





Si vous écrivez à propos d'un nouveau type de sèche-cheveux ou de réfrigérateur-congélateur, il est facile de raconter comment "c'est le meilleur de son genre" ou "le premier de son genre", en oubliant que ce n'est pas vraiment ce que les gens recherchent. Ce qu'ils veulent lire, c'est : qu'est-ce que cela fait dans ma vie ?

"Nous sommes uniques"

Les entreprises pensent qu'elles fournissent un contenu unique et, en fait, elles écrivent les mêmes choses que tout le monde écrit. Ils ne communiquent pas leur message de manière passionnante.





Il est si facile pour les entreprises et les spécialistes du marketing de prendre des idées véritablement créatives et de les rendre fades et sans vie, ou tout simplement ennuyeuses : parce qu'ils ne réalisent pas qu'il existe une infinité de façons d'exprimer la même idée, et une seule façon d'exprimer une idée. pauvrement.





Par exemple, le problème avec "Nous fournissons des solutions commerciales uniques" n'est pas que ce n'est pas inintéressant - c'est simplement factuel ennuyeux. Le problème est qu'il s'arrête avant de dire quel type de problèmes il résout - c'est-à-dire ce que vos clients veulent savoir avant d'acheter votre produit ou service.

"Acheter mon produit"

L'intégration de votre produit dans votre contenu est l'une des techniques de vente les plus courantes des spécialistes du marketing.





Cependant, ils en abusent en ajoutant un appel à l'action à la fin de l'article et en l'appelant un jour.

Le problème avec cette approche est qu'elle a un biais intégré. Si vous essayez de vendre directement votre produit aux gens, ils seront moins susceptibles de vous faire confiance et plus susceptibles de penser que vous essayez de vendre autre chose.





En intégrant leur produit dans leur contenu, la plupart des gens comprennent qu'ils doivent être axés sur les ventes. Mais il y a une bonne raison pour laquelle on ne devrait pas l'être : vos lecteurs ne savent même pas encore qui vous êtes. Vous devez utiliser votre contenu pour aider votre public à résoudre son problème et lui montrer activement comment votre produit résout ce problème.

"Nous révolutionnons la technologie"

Pendant des décennies, les spécialistes du marketing ont appris à se concentrer sur le « comment » de leurs produits. Cela a conduit à un énorme volume de contenu marketing plein de détails techniques. Les gens lisent ce genre de choses, mais ils ne le comprennent pas et ne s'en soucient pas. Et puisque les gens ne s'intéressent pas au « comment », il n'y a aucune raison d'écrire à ce sujet.





La copie technique n'est pas attrayante ; certaines personnes aiment le contenu technique, mais la plupart ne le font pas. Le langage est rempli de jargon et d'énoncés de jargon tels que "notre produit est le leader du marché en X".

« Voici votre troisième pop-up pour cet article ! »

Lorsque vous interrompez votre auditoire alors qu'il est en train de lire ou de réfléchir, vous invitez une explosion de réponses « ne faites pas ça ». Bien que vous puissiez croire que l'envoi d'un pop-up après chaque défilement est une excellente idée, vos lecteurs ne le pensent pas de cette façon. À moins qu'ils n'aiment les popups, ils vont les détester.





Pour éviter d'être trop vendeur, ajoutez du contenu utile, pas des interruptions.

Pourquoi le contenu axé sur le produit est-il utile ?

Dans les premiers jours d'une startup, il n'y a pas de moyen évident de montrer comment un produit fonctionne, à l'exception des tutoriels d'intégration. Tout l'intérêt du produit est qu'il résout un problème, mais comment ça marche exactement ? Quelles sont ses caractéristiques et avantages ?





C'est là que le contenu axé sur les produits peut aider. Ce n'est pas seulement un article de blog ou un guide ; c'est une expérience complète qui montre aux gens comment utiliser votre produit pour résoudre leurs problèmes.





Les nouveaux utilisateurs sont précieux pour les startups et la rétention. Mais les attirer est difficile. Le plus grand défi est que la plupart des utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas comment l'exprimer, et même s'ils le savent, ils n'en sont pas sûrs.





Le contenu axé sur les produits aide également à combler cet écart. Lorsqu'une personne visite votre site Web et voit un produit en action, elle peut plus facilement comprendre la proposition de valeur, ce qui signifie qu'elle est plus susceptible de convertir (ou de continuer à utiliser le produit). Ce type de contenu permet de fidéliser les clients existants.

Comment hiérarchiser et créer du contenu axé sur le produit

Quel est le problème le plus important de votre public ?

La rédaction d'un bon contenu axé sur les produits a trois objectifs principaux : développer votre marque, communiquer les avantages de votre produit et améliorer l'engagement et la fidélisation des clients. Pour bien faire cela, vous devez savoir comment écrire sur votre produit d'une manière qui ne se vende pas simplement pour le plaisir, car vendre n'est pas vendre si le lecteur ne le veut pas.





Pour y parvenir, vous devez comprendre et connaître les points faibles de votre public. Pourquoi utiliseraient-ils votre produit ? Pourquoi votre produit est-il le meilleur choix pour eux ?





La meilleure façon de trouver la réponse à ces questions est de demander à vos clients.





En pratique, cela fonctionne généralement mieux si vous approchez vos clients existants de deux manières. Plus efficacement, vous pouvez leur poser des questions directes sur la façon dont ils utilisent le produit. LinkedIn est un excellent endroit pour obtenir des commentaires des utilisateurs. Vous pouvez également envoyer des sondages à votre liste de diffusion.





La deuxième façon d'atteindre les clients consiste à parler aux personnes qui travaillent dans votre entreprise (commerciaux, représentants du service client, ingénieurs) et à leur poser des questions telles que :

Y a-t-il des produits ou services que les prospects utilisent souvent ?

Pour les entreprises qui ont acheté notre produit, quelle était la raison la plus courante pour laquelle elles l'ont acheté ?

Parmi toutes les caractéristiques du produit, y en a-t-il une ou deux qui semblent attirer les gens lors de l'achat ?





Les questionnaires vous aident à atteindre l'objectif principal d'identifier les points faibles de vos clients et à créer du contenu autour de cela.

Douleur – Agiter – Solution

Douleur * : Obtenir plus de trafic sur votre site Web ne garantit pas plus de conversions.*

Agiter * : Les gens ne convertissent pas car si peu de vos visiteurs sont prêts à acheter - et vous ne savez pas qui ils sont.*

Solution * : Chillital résout ce problème en créant des stratégies de marketing de contenu pour les audiences prêtes à l'achat basées sur des recherches approfondies et les points faibles des clients.*





Ne vous inquiétez pas.





Je n'essaie pas de vous vendre quoi que ce soit.





Ce qui précède est un exemple du cadre Pain-Agitate-Solution. Ce cadre fonctionne bien parce que la plupart des gens ne savent pas ou ne se soucient pas du fait que quelque chose est un problème tant qu'ils n'ont pas déjà pris leur décision à ce sujet.





Avant de résoudre un problème, vous devez réaliser qu'il existe, puis vous devez décider s'il s'agit d'un problème qui mérite d'être résolu. C'est la partie agitée.





Vient ensuite la solution : une fois que vous avez décidé que le problème valait la peine d'être résolu, le reste suit naturellement.





Gardez ce cadre à l'esprit lors de la rédaction de votre brouillon de contenu.

Mettez en valeur votre produit

Votre produit doit s'intégrer naturellement dans le récit de votre contenu. La façon la plus simple de le faire est de montrer aux lecteurs comment votre produit fonctionne et de leur faire découvrir les avantages de l'utiliser de première main.





Lorsque vous montrez au lecteur comment fonctionne votre logiciel, la première étape consiste à établir la confiance. Ainsi, le but de cette phase est de :

Mettez le lecteur à l'aise avec votre logiciel (en lui montrant beaucoup de captures d'écran et de vidéos).

Expliquez clairement que vous comprenez ce qu'ils essaient de faire.

Montrez-leur exactement comment cela fonctionne (via des GIF et des illustrations).

Montrez à vos lecteurs les prochaines étapes

Votre contenu a besoin d'un appel clair à l'action.





Commencez avec un objectif. Cela pourrait être aussi simple que "Je veux que les gens s'inscrivent à ma newsletter". Ensuite, décidez ce que le lecteur doit faire pour atteindre cet objectif. Si vous souhaitez qu'ils s'inscrivent à votre newsletter, devront-ils cliquer sur un lien ? Auront-ils besoin de remplir un formulaire ?





Quoi qu'il en soit, assurez-vous que c'est facile à faire pour le lecteur. Rendez-le évident et attrayant. Si vous le pouvez, utilisez une image ou un bouton avec une légende orientée vers l'action comme "S'inscrire" ou "Acheter maintenant".





Ne vous arrêtez pas là. Un seul CTA n'est probablement pas suffisant pour sceller l'affaire si vos lecteurs ne sont pas déjà convaincus. Vous aurez besoin de plus de contenu (articles de blog, articles, livres électroniques, vidéos, etc.) pour instaurer la confiance et prouver que vous valez la peine de vous inscrire. N'ayez pas peur de saupoudrer des CTA dans ce contenu également !





La puissance d'un CTA est indéniable, mais les meilleurs ont certains traits en commun :

Concentrez-vous sur ce que vous voulez que les clients fassent ; pas ce que vous voulez qu'ils pensent ou ressentent

Créez une urgence en incluant des mots comme « maintenant » ou « aujourd'hui »

Utilisez des verbes actifs comme "rejoindre" ou "s'inscrire".

Faites en sorte que le contenu axé sur les produits fonctionne pour vous

Lorsque vous regardez des films, deux types de "contenu axé sur le produit" peuvent être mis en avant :

Un placement de produit aléatoire, tel que General Motors dans "Transformers" ; Une intrigue qui tourne autour du produit, comme les cristaux bleus cuisinés par Heisenberg.

Une bonne stratégie axée sur les produits est mauvaise. Il met en évidence votre produit comme la meilleure solution à un problème.





C'est un moyen de différencier votre contenu et votre approche de vos concurrents. Le contenu axé sur les produits doit faire partie intégrante de votre stratégie de marketing de contenu.





Également publié ici .