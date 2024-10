Le concours d'écriture Bitcoin Mining par GoMining

Nouvelle année, tout nouveau concours d'écriture ! Bienvenue au concours d'écriture Bitcoin Mining organisé par GoMining et HackerNoon. C'est votre chance de partager votre histoire Bitcoin Mining au mois de janvier et de gagner 1 000 USDT ! Nous vous encourageons à écrire un excellent article sur #[bitcoin-mining](https://Besoin de plus d'idées sur lesquelles écrire ? Voici quelques suggestions :), démêler son histoire, disséquer ses mécanismes et prévoir son avenir !





Que vous travailliez sur l'impact environnemental de l'exploitation minière de Bitcoin, que vous suiviez l'évolution du matériel minier ou que vous envisagez le rôle de l'exploitation minière dans les années à venir, ce concours vous invite à apporter vos réflexions, idées, idées et expériences uniques. Nous vous encourageons à explorer la plateforme GoMining et à discuter du rôle des NFT et du Liquid Bitcoin Hashrate (LBH) dans le minage de Bitcoin.

Besoin de plus d'idées sur lesquelles écrire ? Cliquez sur ce modèle pour voir quelques suggestions. Consultez les histoires sur la balise #bitcoin-mining pour plus d'idées et d'inspiration.





À propos de GoMining

GoMining est une société minière mondiale de bitcoins qui exploite neuf centres de données opérant à travers le monde. Minez du BTC avec les NFT GoMining, soutenus par une véritable puissance de calcul, et débloquez des récompenses quotidiennes. Commencez votre période d'essai gratuite dès aujourd'hui .

Le concours d'écriture Bitcoin Mining : règles et directives

Vous devez avoir 18 ans et plus pour participer.

Le contenu de l’histoire peut être n’importe quelle histoire originale sur l’exploitation minière de Bitcoin .

Vous devez créer un compte HackerNoon, car les gagnants seront contactés par e-mail.

Votre soumission doit respecter nos directives éditoriales.

Puis-je écrire sous un pseudonyme ?

Oui! Vous pouvez utiliser votre vrai nom sur votre profil HN ou même créer un personnage sous lequel écrire.

Comment puis-je participer au concours ?

Connectez votre compte HackerNoon à votre portefeuille Web3. Détails ici . Connectez-vous à HackerNoon avec votre portefeuille Web3 pour soumettre votre candidature. Cliquez sur ce modèle pour participer au concours. Écrivez votre article et assurez-vous qu’il correspond au sujet choisi. Appuyez sur le bouton Soumettre !

Combien de temps durera le concours ?

Tour 1 : 1er janvier - 31 janvier 2023

Annonce du gagnant : février 2024

Puis-je soumettre plus d’une candidature au concours ?

Bien sûr vous pouvez! Chaque histoire soumise sera considérée comme une nouvelle participation au concours d’écriture.

Y a-t-il une limite de mots pour les soumissions ?

Notre exigence minimale est de 500 mots. Il n'y a pas de limite supérieure. Vous pouvez utiliser autant de mots pour partager votre histoire.

Pouvez-vous utiliser l’IA pour écrire une histoire ?

Sûr que vous pouvez! Nous le remarquerons cependant et vous serez disqualifiés 😇 Les humains peuvent écrire magnifiquement - et nous avons hâte de lire de belles soumissions humaines.

Comment sont sélectionnés les gagnants ?

Nous sélectionnerons les 10 meilleures histoires soumises, en tenant compte de l'originalité, de la pertinence, des lectures et du temps de lecture. Ces dix histoires seront votées par le personnel et les experts de HackerNoon, et l'histoire la plus importante avec le plus de votes l'emportera.





Vous pouvez utiliser ce modèle pour participer au concours d'écriture Bitcoin Mining .





Nous attendons vos soumissions. Bonne chance, hackers ! Visitez contests.hackernoon.com pour vous tenir au courant des concours d'écriture nouveaux et à venir.