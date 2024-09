La vraie raison pour laquelle vous ne voyez pas d'iPhone dans les films hollywoodiens

TL; DR

Les méchants de la pièce n'utilisent pas d'iPhone, mais les gentils sont pour la plupart des utilisateurs d'iPhone. Le réalisateur bien connu Rian Johnson a révélé la véritable raison de ce phénomène. Il a également plaisanté en disant que chaque cinéaste le tuerait maintenant pour avoir révélé le secret.





Apple n'autorise pas les cinéastes à mettre les produits de la marque dans les films. Les produits Apple tels que l'iPad, l'iPhone et le Mac apparaissent pendant 13 minutes dans la deuxième saison de l'émission télévisée à succès "[Big Little Lies]. La marque a toujours essayé de maintenir une image globale propre et positive en évitant toute polémique possible.





C'est pour cette raison, sauf qu'ils n'ont pas dépensé d'argent pour ça.

Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque vous regardez le film, aucun des méchants de la pièce n'utilise un ordinateur iPhone ou Mac. Bien que ce soit un petit détail, vous pouvez faire plus attention. Alors pourquoi exactement les méchants n'utilisent-ils pas les iPhones ? Quel est le point de ceci? Ce n'est pas une théorie du complot boycottée, tout cela à cause d'une clause fixée par Apple.





Pourquoi les méchants du film n'utilisent-ils pas d'iPhone

Les méchants de la pièce n'utilisent pas d'iPhone, mais les gentils sont pour la plupart des utilisateurs d'iPhone. Il n'est donc certainement pas divisé en camps par les systèmes d'exploitation de téléphonie mobile. Le réalisateur bien connu Rian Johnson a révélé la véritable raison de ce phénomène. Rian Johnson a réalisé " Looper ", " Star Wars : Episode VIII - The Last Jedi " et Netflix " Knives Out ".





En analysant une scène de "Murder Mystery" mettant en vedette Chris Evans dans "Fighting", Rian Johnson a révélé qu'Apple n'autorisait pas les cinéastes à mettre les produits de la marque dans des films. Il a également plaisanté en disant que chaque cinéaste le tuerait maintenant pour avoir révélé le secret.





Les droits de propriété intellectuelle d'Apple

Comme mentionné dans cet article du magazine WIRED en 2002, la série à succès "24" avait toutes les bonnes personnes utilisant des Mac pour leurs tâches. Apple est si ferme sur cette stratégie qu'il a même rédigé un cadre juridique pour ce qui décrit ses droits de propriété intellectuelle (c'est-à-dire les produits que l'entreprise vend), qui stipule que les produits Apple sont fabriqués uniquement dans le meilleur intérêt de la marque de l'entreprise. et produits. Façon de présenter.





Apple n'a pas hésité à faire une exposition positive à l'écran, avec des produits Apple tels que l'iPad, l'iPhone et le Mac apparaissant pendant 13 minutes dans la deuxième saison de l'émission télévisée à succès « Big Little Lies ». bien plus que la deuxième Buick. En même temps, il éclipse d'autres marques comme Audi, Tesla et Dell à l'écran.





Exemple

Dans " Knives Out " de Rian Johnson, à l'exception du méchant Chris Evans joué, la plupart des personnages se pavanent avec des iPhones dans la pièce. Si vous aimez également regarder des séries télévisées américaines, vous pouvez accorder plus d'attention à l'existence d'une telle chose - comme des choses sérieuses.





Il n'est pas surprenant qu'Apple ne veuille pas que ses produits soient entre les mains de méchants, car la marque a toujours essayé de maintenir une image globale propre et positive en évitant toute polémique possible. Pourtant, Apple aime être entre les mains de bonnes personnes.





