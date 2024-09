L'avenir de DeFi - Évolution émergente

La loi de l'univers

La distribution de Pareto, en d'autres termes, la règle 80-20, est souvent utilisée pour décrire la répartition des richesses au sein des sociétés. Le principe semble toujours s'appliquer; cependant, au cours des dernières décennies, les chiffres ont changé pour favoriser encore plus le petit groupe.



Pourquoi devrais-je, le citoyen moyen, me soucier du principe de Pareto ?





Si nous mettons de côté le biais des différences de richesse, souvent accompagnées d'émotions négatives, nous verrons les mécanismes qui semblent animer l'univers tout entier. Une fois que vous aurez recherché sur Google des exemples de distribution de Pareto, vous serez inondé d'exemples allant de l'importance de nos actions aux phénomènes naturels.



Le monde conduit à la centralisation dans presque tous les aspects, comme s'il s'agissait d'un état par défaut.





Il faut beaucoup d'efforts pour aller à contre-courant et construire de manière décentralisée. Cela nécessite une action consciente.

Le changement de paradigme

Qu'est-ce qu'un paradigme pour commencer ?





Le paradigme ressemble à un schéma sur lequel nous agissons, un ensemble de règles que nous suivons. Son déplacement peut être comparé à un changement soudain de pièces sur un échiquier ou à un changement complet des règles.





Quel genre de changement pouvons-nous voir aujourd'hui?





L'évolution du monde par la coopération, la spécialisation et l'externalisation.









Plus la société est avancée, plus nous voyons d'experts dans divers domaines. Au niveau individuel, tout le monde ne peut pas ou n'a pas le temps de réparer une voiture ou de préparer un repas exquis. Les entreprises mettent en œuvre des stratégies d'externalisation au lieu de créer des départements séparés. Un mécanisme similaire peut être observé même au niveau des pays, en prenant l'industrie des semi-conducteurs comme un exemple frappant dans le monde d'aujourd'hui.





L'industrie de la cryptographie est-elle suffisamment mature pour subir un tel changement ?





Pour répondre à cette question, donnons un aperçu général de l'industrie.





Bitcoin est un environnement relativement fermé. Ethereum a construit son vaste écosystème au fil des années, mais les applications se limitent toujours à être compatibles EVM afin de fonctionner au sein de l'écosystème ou doivent utiliser des ponts qui sont actuellement de qualité inférieure aux normes. En plus de cela, nous avons des chaînes monolithes massives comme Solana, où chaque transaction est traitée par la chaîne principale, entraînant lentement une congestion du réseau et des frais élevés.





Chaque écosystème a son propre monde, qui n'est pas toujours ouvert à la coopération, ou n'est pas aussi simple qu'il pourrait l'être.





Est-ce la même chose en ce qui concerne DeFi ?

Le problème avec DeFi

La croissance de la finance décentralisée est une action consciente pour amener la décentralisation et responsabiliser l'individu. Avant DeFi, les gens étaient lentement dépouillés de toutes les alternatives de paiement car celles-ci ne correspondaient pas au récit écrit par l'industrie de la finance traditionnelle, avec son système bancaire et ses monnaies fiduciaires dépendant de la croyance en la puissance d'un pays donné.





Après tout, votre monnaie fiduciaire n'est qu'un morceau de papier. Cela ne vaut quelque chose que lorsque le pays le dit et que les gens y croient. Quelqu'un se souvient-il de l'hyperinflation dans la république de Weimar ?









Juste une note pour ceux qui ne connaissent pas le terme. L'hyperinflation n'est pas une inflation très élevée. Il s'agit d'une perte de confiance dans une devise donnée, entraînant une inflation qui monte en flèche alors que la devise perd de sa valeur et ne devient rien de plus qu'un morceau de papier.





Imaginez que les gens perdent confiance dans le dollar et refusent de l'accepter comme moyen de paiement. Que se passe-t-il dans un tel scénario ?





D'accord, d'accord… Revenons sur la bonne voie.





DeFi a divers problèmes car il en est encore à ses balbutiements.





Projets frauduleux, vulnérabilités techniques, ponts dangereux, pools agricoles déversant des jetons sur le commerce de détail, et bien plus encore. Cependant, en parlant de ces questions, nous pourrions nous perdre dans les détails et perdre la vue d'ensemble - ce qui est trop souvent le cas dans le monde moderne.





Abondant de détails, mais aveugle pour voir la situation dans son ensemble.





Quel est le vrai problème alors ?





Dites-moi… qu'est-ce qui constitue la majorité des liquidités dans le monde DeFi ?





Pièces stables.





- Et alors? C'est un stablecoin, une partie du monde de la cryptographie, un contrat ERC-20 sur Ethereum.





En effet, ça l'est. Mais par rapport à quoi tient-il sa cheville ?





Par rapport au dollar.









Tout stablecoin que vous utilisez est un dollar numérique déguisé. Bien que cela n'ait pas tellement d'importance dans le monde quotidien de la cryptographie, cela a d'énormes conséquences à long terme. Certains pourraient prétendre que le pouvoir réglementaire n'a pas d'importance dans le monde véritablement décentralisé de la cryptographie.





Je ne peux pas dire que je suis d'accord, mais même si… Le pouvoir réglementaire s'applique au dollar américain, et à cause de cela, il s'applique à la plupart des liquidités de l'industrie de la cryptographie.





Il étend le pouvoir de l'émetteur du dollar - les États-Unis - au monde de la cryptographie, au monde de la « finance décentralisée ».





- Tu es dérangé frère. Allez écrire une autre ligne de monologue interne dans votre article, en espérant que cela vous fera paraître plus sensé.





Soo… Et si du jour au lendemain, le régulateur américain déclarait que toute personne utilisant des pièces stables autres que l'USDC serait considérée comme un criminel - comme ce fut le cas pour toute personne utilisant TornadoCash ?

Centralisation imminente

Il y a un autre problème avec DeFi lié au début de l'article - la centralisation.





Je ne parle pas ici de la centralisation du pouvoir ou de la gouvernance en soi. Je parle de la centralisation des liquidités fournies par les protocoles DeFi.





Comme indiqué précédemment, les écosystèmes cryptographiques ont tendance à être des environnements plutôt fermés, et bien qu'il y ait des tentatives pour relier et lier les écosystèmes, ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître.





Jetons un coup d'œil à Ethereum avec son immense espace DeFi et comparons-le aux écosystèmes Cosmos ou Polkadot.





Au cours de l'été DeFi, lorsque divers projets DeFi accumulaient d'énormes liquidités et une valeur exprimée dans leurs prix symboliques, la liquidité était verrouillée dans l'écosystème donné. De tout nouveaux projets ne pouvaient offrir aucune utilité aux protocoles et aux utilisateurs d'autres réseaux. Ethereum DeFi a énormément augmenté par rapport aux valeurs négligeables de Cosmos et Polkadot.





La croissance et le battage médiatique ont favorisé ceux qui occupaient déjà une position privilégiée.









Avance rapide jusqu'à nos jours, et nous voyons divers exemples de ponts bien meilleurs que ceux de DeFi Summer. Je ne dis pas que les ponts actuels sont testés au combat et sûrs à utiliser. Ce que je dis, c'est que nous avons actuellement des ponts de meilleure qualité et plus sûrs que d'autres. De plus, l'industrie a compris l'importance des ponts et à quel point il est important pour un protocole de se connecter à d'autres écosystèmes, ce qui a conduit à la création de protocoles comme LayerZero.

Avenir multi-chaînes

Tout comme les individus, les entreprises et les pays mènent à la spécialisation et à la coopération. Le monde de la blockchain est régi par les mêmes principes.





Polkadot travaille sur son pont XCM, Cosmos a lancé IBC, LayerZero promet de doter l'espace de ponts de haute qualité. L'industrie semble avoir accepté le fait que l'utilisation de ponts de haute qualité sera inévitable dans un proche avenir et agit en conséquence.





Pourquoi?





Parce que l'avenir est Multi-Chaîne.





Même aujourd'hui, nous pouvons voir des écosystèmes se construire de la même manière lorsque nous examinons la situation dans son ensemble.









Ethereum avec ses Rollups, Avalanche avec ses Subnets, Polkadot et Parachains, Cosmos et tout son écosystème de protocoles spécialisés. La coopération entre les projets spécialisés est évidente et conduira la prochaine tendance de haut niveau par rapport à l'architecture du projet.





Comment est-il lié à DeFi?





La finance décentralisée suit également la tendance à la spécialisation. En examinant l'osmose dans l'écosystème Cosmos, nous voyons un protocole entièrement axé sur la fourniture d'utilitaires liés à DeFi. Acala de Polkadot est un autre exemple de protocole hautement spécialisé apportant de la valeur à tous les autres projets construits au sein de l'écosystème. Sans parler des géants d'Ethereum comme AAVE.





D'accord… nous avons donc des projets d'experts dans des écosystèmes encore fermés. Où est cette vision multi-chaînes, vous vous demandez peut-être ?





Delphi Labs a récemment proposé une thèse sur les hubs DeFi où la liquidité ne sera pas fragmentée entre divers écosystèmes mais convergera en un hub DeFi fournissant à l'ensemble de l'industrie de la cryptographie des utilitaires et des services liés à DeFi.



Je vais vous empêcher ici d'imaginer un hub plein d'API, déroutant les utilisateurs quant à savoir laquelle choisir et laquelle éviter.



Après tout, ce que nous voyons et utilisons n'est qu'un frontal, offrant aux utilisateurs des utilitaires faciles à utiliser. C'est pourquoi la création d'une application avec une interface utilisateur conviviale en haut et un mélange de protocoles en dessous changera la donne pour l'ensemble de l'industrie.



*Nous avons déjà des protocoles comme celui-là, mais ceux-ci sont limités à leurs propres écosystèmes. L'idée de DeFi Hub peut tous les fusionner dans la principale place DeFi inter-chaînes.





Le client n'est pas préoccupé par la bonne température et la structure des grains utilisés pour créer sa boisson alcoolisée - eh bien... Je suppose que la plupart d'entre nous ne sont pas concernés par ces détails. Tout ce qui nous intéresse, c'est une boisson décente que nous prendrons plaisir à boire.





Un mécanisme similaire s'applique aux utilisateurs moyens. Ils veulent bénéficier d'un service de haute qualité au lieu de vérifier chaque détail par eux-mêmes.





Rapide, bon marché et convivial - ce sont les principes dont les clients se soucient, et ces principes que l'idée de DeFi Hub semble incarner.

Un avenir pas si lointain

À quelle vitesse sommes-nous passés de l'utilisation d'espèces et de fax à l'utilisation de comptes bancaires numériques et de stockage dans le cloud ?





Il n'y a pas si longtemps, vous pouviez payer un service ou un bien en une pièce d'or physique. Il n'y a pas si longtemps, nous étions enthousiasmés par le premier iPhone.





Et maintenant?





Les monnaies numériques émises par les gouvernements, les livraisons de drones, les médias sociaux inondant la société de stimuli visuels, les vies numériques que nous vivons sur diverses plateformes et les bulles d'information dont Goebbels ne pouvait que rêver.



Tout est devenu plus lié que jamais.









C'est à cela que ressemblera l'industrie de la cryptographie dans un avenir proche - au sein de cellules interconnectées .



Les projets coopéreront et chercheront des connexions ou seront condamnés à devenir l'ombre de ce qu'ils étaient. En supposant que ce ne sont pas les protocoles émis par d'énormes sociétés Web2, avec un important soutien financier et des affiliations importantes qui survivront en imposant leurs règles aux applications centralisées - nous voyons déjà de tels protocoles, n'est-ce pas ?





Mais vous ne voulez pas connecter votre protocole à un protocole de qualité inférieure. Après tout, vous mettez en danger vos clients et votre réputation.





Le DeFi Hub que nous avons mentionné doit être composé de protocoles de haute qualité confiés non seulement par les utilisateurs mais également par d'autres équipes.





Les marchés baissiers donnent aux projets la possibilité de créer des protocoles de haute qualité, de mettre en œuvre des mises à niveau clés et de mûrir au fil du temps. Il n'y a pas de pression des investisseurs et du marché. Les développeurs n'ont pas à travailler à la hâte et peuvent à la place revérifier et tripler tout ce qui va être expédié.





C'est le temps de la préparation d'un autre taureau et d'une autre bataille pour les clients.









AAVE, Synthetix, Maker DAO et de nombreux autres protocoles bien établis évoluent au cours de ce marché baissier pour consolider leur position et fournir une qualité encore meilleure qu'auparavant. Nous n'allons pas discuter des détails ici car les choses pourraient changer, évoluer ou être rejetées. L'élément clé à rechercher est de savoir si le projet consolide sa position malgré des conditions de marché difficiles et une faible liquidité.





En plus de cela, nous voyons des projets améliorer leurs mécanismes et leur tokenomics pour fournir aux utilisateurs des services encore meilleurs et aux investisseurs encore plus de certitude quant à la croissance future.

conclusion

L'industrie de la cryptographie est-elle suffisamment mature pour subir un tel changement ?





Pour en revenir à la question initiale, nous voyons que l'espace évolue avec chaque tendance et chaque cycle de marché. La crypto devient lentement mais sûrement plus courante, et dans un avenir proche, la technologie blockchain remplacera les systèmes de stockage de données actuels.





DeFi deviendra une partie inséparable du monde web3/Metaverse, qui n'est rien d'autre que l'évolution d'Internet que nous utilisons aujourd'hui.





Si vous souhaitez comprendre les concepts de Metaverse et voir comment vous pouvez les utiliser à votre avantage, voici le lien vers l'article.





https://hackernoon.com/the-metaverse-a-future-you-cannot-escape





Des hubs spécialisés vastes et de haute qualité seront la clé de la construction des économies numériques du Metaverse. Le monde évolue lentement vers le web3. En cas de doute, recherchez les gros titres impliquant des entreprises bien connues entrant dans l'industrie de la cryptographie et le web3/métaverse. Notez-les avec des dates et voyez comment le nombre augmente à un rythme incroyable - et les conditions du marché ne sont pas aussi accueillantes qu'elles l'étaient il y a un an.





La cryptographie est-elle donc suffisamment mature pour subir un virage vers la spécialisation ?





À mon avis, l'industrie de la cryptographie consolide ses fondations avec chaque marché baissier. Si nous jetons un coup d'œil au monde de la cryptographie lors du dernier marché baissier et le comparons à ce que nous voyons aujourd'hui, la différence est stupéfiante.





Quel niveau de consumérisation et de mainstream verrons-nous dans le prochain marché haussier ?





Quelle sera l'importance de la cryptographie ?





Pour que cela se dévoile, il faudra attendre, mais l'avenir se construit, pas à découvrir.





Souvenez-vous de cela et agissez pour que votre propre avenir vaille la peine d'être vécu.





Jusqu'à la prochaine fois!





