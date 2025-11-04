GrantiX apporte 1,57 milliard de dollars d’impact-investissement sur le marché en chaîne grâce à la plate-forme SocialFi alimentée par l’IA

Dubaï, Émirats arabes unis, 3 novembre 2025/Chainwire/-- , la première plate-forme d'impact durable et multi-chaîne au monde qui relie les organismes de bienfaisance traditionnels aux donateurs de blockchain, a annoncé le prochain lancement de son écosystème mainnet, unissant le marché d'investissement d'impact de 1,57 milliards de dollars avec la transparence et l'évolutivité de Web3. GrantiX GRANTIX Construit sur Arbitrum et conçu pour être blockchain-agnostic, GrantiX permet aux utilisateurs de financer et de suivre les projets d'impact social du monde réel directement sur la chaîne. son écosystème axé sur l'IA connecte les entrepreneurs sociaux vérifiés avec les investisseurs crypto à travers un modèle intégré DeFi, SocialFi et gamifié Learn-to-Earn, transformant le don caritatif en impact mesurable et positif sur le revenu. \n \n "GrantiX est une progression naturelle pour un monde prêt à assumer la responsabilité de sa propre qualité de vie", a déclaré le Dr Konstantin Livshits, fondateur de GrantiX. "GrantiX est une progression naturelle pour un monde prêt à assumer la responsabilité de sa propre qualité de vie", a déclaré le Dr Konstantin Livshits, fondateur de GrantiX. \n \n « La blockchain nous donne enfin les outils pour rendre la philanthropie transparente, efficace et évolutive. GrantiX est né à l’intersection de l’entrepreneuriat social et de l’investissement, unissant les gens qui créent le changement avec ceux qui le financent. » « La blockchain nous donne enfin les outils pour rendre la philanthropie transparente, efficace et évolutive. GrantiX est né à l’intersection de l’entrepreneuriat social et de l’investissement, unissant les gens qui créent le changement avec ceux qui le financent. » Contrairement aux projets Web3 traditionnels à but non lucratif ou hype-driven qui dépendent des subventions ou de la spéculation sur les jetons, GrantiX se maintient grâce à des intégrations DeFi et CeFi, à des actions d’impact et à des dons basés sur des transactions.La plate-forme prend en charge les contributions en rond, les dons décentralisés et les services de conseil en tokenisation pour les entreprises sociales, apportant un financement durable aux causes du monde entier. La technologie de GrantiX a déjà traité plus de 15 000 dons totalisant 200 000 $, distribué 50 000 $ en subventions à des entrepreneurs sociaux vérifiés et attiré plus de 10 000 utilisateurs organiquement sans marketing payant. "Le succès de GrantiX sera la meilleure preuve que Web3 et la blockchain n'émergèrent pas en vain", a-t-il déclaré. , PDG de GrantiX, conseiller avec plus de 10 ans d’expérience dans Web3, et fondateur de Cryptemic FZ-LLC. « Nous créons une infrastructure transparente, efficace et décentralisée qui canalisera les ressources mondiales en bien mesurable, rétablissant la confiance dans ce que la technologie peut accomplir pour l’humanité. » par Anton Yanukovych par Anton Yanukovych La couche d'évaluation de l'IA et de gestion des risques de la plate-forme ajoute une colonne vertébrale analytique à sa mission en évaluant l'efficacité des projets, en analysant le comportement des utilisateurs pour correspondre au financement avec les causes susceptibles de gagner en traction, et en marquant les risques précoces tels que la mauvaise allocation des fonds ou les problèmes de réputation. Avec plus de 850 000 $ en financement angélique sécurisé, l'écosystème de GrantiX comprend déjà plus de 40 projets actifs traitant des causes allant de l'allègement des catastrophes et de la santé mentale au bien-être des enfants, aux personnes âgées, aux animaux et à la durabilité environnementale. Les analystes du secteur considèrent GrantiX comme un pont clé entre la philanthropie hors chaîne, qui a dépassé 592 milliards de dollars en 2024 (Giving USA), et la philanthropie crypto émergente, qui a dépassé 1 milliard de dollars en dons selon le rapport 2025 de The Giving Block. Le lancement de décembre positionne GrantiX pour redéfinir l’intersection de la blockchain, de l’IA et de l’impact investissement, créant ce que l’équipe appelle une « couche d’impact pour Web3 », un modèle où faire du bien devient une partie de l’utilité numérique elle-même. À propos de GrantiX est une plate-forme d’impact durable et multi-chaîne qui relie les donateurs, les entrepreneurs sociaux et les investisseurs en chaîne.A travers son écosystème Web3 alimenté par l’IA, GrantiX apporte transparence et efficacité aux investissements d’impact mondiaux. GRANTIX GRANTIX Son modèle audité, positif en termes de revenus, combine les outils de gouvernance DeFi, SocialFi et DAO pour financer et vérifier les projets de bienfaisance du monde réel. La mission de GrantiX est de faire du bien une partie évolutive et enrichissante de l’utilitaire Web3. par Anton Yanukovych par Anton Yanukovych Rejoignez la communauté GrantiX sur les réseaux sociaux ! Website Le site Telegram Télégramme X (Twitter) X (à partir de Twitter) YouTube sur youtube LinkedIn par Linkedin Discord discorde Contacts Le CEO par Anton Yanukovych Général Solutions LTD press@grantix.com Télégramme @anton_yanushkevich \n \n Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Programme Programme