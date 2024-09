FTX/Alameda, que s'est-il passé ?

Je pense que tout le monde a été pris par surprise par l'effondrement de FTX/Alameda. Pourquoi en sommes-nous arrivés là où nous en sommes maintenant et pourquoi cela s'est-il produit si rapidement ? Voici mon point de vue.





Un peu de contexte

En 2011, Bitcoin a été lancé. En utilisant la cryptographie, un réseau et une incitation monétaire, une forme de monnaie numérique très sécurisée et transparente a été créée. La cryptographie et le réseau ont fait en sorte qu'il n'y avait pas besoin d'un intermédiaire pour transférer de la valeur d'une personne ou d'une entité à une autre. Fondamentalement, Bitcoin a trouvé un moyen d'obtenir les avantages de la confiance sans les inconvénients de la confiance. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille vivement de lire le livre blanc du Bitcoin .





Bitcoin a trouvé un moyen d'obtenir les avantages de la confiance sans les inconvénients de la confiance





Tous les avantages mis à part, les inconvénients de toute crypto-monnaie sont la complexité technique et les coûts impliqués en raison des incitations économiques. Cela n'a jamais changé et cela ne changera jamais. Une clé privée ou une phrase de départ s'accompagne d'une grande liberté mais aussi d'une grande responsabilité. À côté de cela, il y aura toujours des frais impliqués dans le transfert de richesse.





Ces inconvénients sont la raison pour laquelle les intermédiaires et les intermédiaires ont pris pied. Ils permettent de contourner les difficultés techniques et les frais de transaction. Tout d'un coup, les crypto-monnaies ont eu un marché réel, quoique immature. C'est l'une des raisons pour lesquelles les crypto-monnaies ont explosé en valeur alors que le commerce est devenu très facile. Le gros inconvénient est que ces intermédiaires et intermédiaires sont propriétaires de vos jetons et de vos pièces. Ce sont essentiellement des banques.



N'oubliez jamais que se débarrasser des intermédiaires et des intermédiaires est la raison pour laquelle les crypto-monnaies et la technologie blockchain existent en premier lieu. D'un autre côté, les intermédiaires et les intermédiaires ont leur place dans notre crypto-monde. Parce que, peu importe comment vous le dites, le monde de la cryptographie est connecté à l'ancien système financier et cela nécessitera toujours un intermédiaire.





Comment tout a commencé

En 2017, la crypto a connu un énorme boom financier. De plus en plus de personnes et d'institutions ont commencé à échanger des crypto-monnaies. La plupart des échanges, comme maintenant, se sont produits sur des échanges centralisés (CEX). Vous savez, ces entités qui possèdent réellement vos crypto-monnaies. Parce que le marché était encore très immature, il y avait beaucoup d'opportunités d'arbitrage. L'arbitrage est un mot difficile pour acheter quelque chose à bas prix et le vendre à un prix plus élevé.





Arrive Sam Bankman-Fried. Un jeune homme qui tirait son salaire d'accords d'arbitrage alors qu'il travaillait chez Jane Street Capital. Il a vu une opportunité très rentable. En raison des frictions sur les marchés à l'époque, le prix du Bitcoin était plus élevé sur les bourses asiatiques que sur les autres bourses. C'était principalement le cas en Corée du Sud et au Japon et s'appelait le Kimchi Premium .





Gagner de l'argent sur le Kimchi Premium





En achetant du BTC sur les bourses occidentales et en le revendant sur l'Asie, il a commencé à faire de la banque (jeu de mots). Il a ensuite fondé Alameda Research. Il a choisi le nom car il ne ressemble à rien de lié à la cryptographie. Cela a aidé à obtenir plus facilement des prêts auprès d'institutions et de particuliers. Parce que le commerce était si rentable, Sam Bankman-Fried est allé gros. Rappelez-vous, c'était en 2018 et la recherche d'Alameda déplaçait 25 millions de dollars par jour. Le Kimchi Premium est finalement passé à plus de 50 %. Si vous voulez un exemple d'arbitrage qui fait banque, c'est parti…





Mais les opportunités d'arbitrage ne durent jamais. Ils ont fini par se tarir, tout comme le Kimchi Premium. Avec lui, la presse à billets d'Alameda a cessé de fonctionner. Alameda devait changer de jeu.





Le début de FTX

Maintenant, la cupidité entre dans le jeu. Alameda avait besoin d'un autre jeu pour gagner de l'argent et il est devenu un créateur de marché crypto. Les teneurs de marché gagnent de l'argent grâce à la différence entre le prix de vente et d'achat d'un actif. C'est ce qu'on appelle la propagation. Et Alameda a rapidement acquis la réputation de ses stratégies de trading agressives.





Gagner de l'argent avec le spread est rentable. Mais cela devient extrêmement rentable lorsque vous avez votre propre échange et que vous avez la clientèle avec laquelle échanger. Cette combinaison est une machine à gagner de l'argent à risque zéro. Ainsi, en 2019, Sam Bankman-Fried et Gary Wang ont fondé FTX en tant que société distincte. FTX signifie "Futures Exchange" FTX et il existait déjà au sein d'Alameda Research. À cette époque, Sam Bankman-Fried possédait 90 % d'Alameda Research.



Le trading à terme était encore un nouveau domaine dans cet espace et en raison du statut de prodige de SBF, de nombreux vc se sont alignés pour investir dans FTX. Sam Bankman-Fried était la version crypto de Michael Burry et c'est pourquoi personne n'a levé de drapeau quand, avec le recul, il y avait un conflit d'intérêts clair entre FTX et la recherche d'Alameda.





Changpeng Zhao, le fondateur de Binance a acheté une participation de 20 % dans FTX six mois après que Bankman-Fried et Wang aient créé l'entreprise. En août 2020, FTX a acquis Blockfolio, une application de suivi de portefeuille de crypto-monnaie, pour 150 millions de dollars. En juillet 2021, FTX a levé 900 millions de dollars pour une valorisation de 18 milliards de dollars auprès de plus de 60 investisseurs, dont Softbank, Sequoia Capital et d'autres entreprises. Entre-temps, FTX s'est transformé en un échange à part entière et Alameda a obtenu le premier droit pour les activités de tenue de marché et les transactions contre la clientèle de FTX. Un monstre qui fait de l'argent a été créé. Et ce monstre qui rapportait de l'argent avait aussi son propre jeton FTT. Un "jeton utilitaire" qui offrait des remises commerciales aux propriétaires sur FTX. Et à son apogée, FTT avait une capitalisation boursière de 9,61 milliards.





On pourrait penser que cela suffirait à une seule personne pour atteindre





Sam a atteint le statut de milliardaire et FTX/Alameda continuait de grandir comme une boule de neige. À côté de cela, l'image a été peinte que Sam était dedans pour avoir fait le bien. Son objectif, ou du moins c'était décrit, était de redonner au monde. Il a atteint la célébrité de la crypto, finançait toutes sortes de projets et finançait même des partis politiques pour s'implanter à Washington. Ceci pour mettre la crypto et la législation à l'ordre du jour. On pourrait penser que cela suffirait à une seule personne pour y parvenir…

La montée de Luna/UST

La cupidité est une garce, surtout quand on parle d'argent. Si vous êtes un preneur de risques, vous n'arrêtez pas de prendre des risques. Peu importe combien d'argent vous avez.



En 2018, Do Kwon et Daniel Shin ont cofondé Terraform Labs. Terraform Labs a levé plus de 200 millions de dollars auprès de sociétés d'investissement telles que Arrington Capital, Coinbase Ventures, Galaxy Digital et Lightspeed Venture Partners.



Les laboratoires Terraform ont créé une blockchain qui exploite des pièces stables à ancrage fiat pour alimenter un système de paiement. Plusieurs pièces stables ont été construites à l'aide de Terra, TerraUSD (UST) étant la plus célèbre. UST était une soi-disant monnaie stable algorithmique. Cela signifie qu'au lieu d'avoir des actifs du monde réel soutenant la valeur de TerraUSD, il a utilisé les mathématiques en combinaison avec le. La crypto-monnaie LUNA pour sauvegarder sa valeur.



Il a été conçu pour maintenir son ancrage grâce à un modèle appelé "équilibre de brûlure et de menthe". Cette méthode utilise un système à deux jetons, dans lequel un jeton est censé rester stable (UST) tandis que l'autre jeton (LUNA) est censé absorber la volatilité. Bien que cela semble compliqué, l'essentiel est que LUNA a été créée ou détruite pour augmenter ou diminuer sa valeur et ainsi maintenir l'arrimage entre l'UST et l'USD. Les utilisateurs ont pu échanger des jetons à une valeur inférieure à la valeur marchande et à l'arbitrage. Cependant, cela nécessiterait de créer une nouvelle LUNA à chaque fois.







Pour créer davantage de demande pour UST, Anchor Protocol a été créé. Les investisseurs qui déposaient des UST dans le protocole d'ancrage recevaient un rendement de 19,45 % qui était payé à partir des réserves de Terra. Maintenant que de retour. C'est l'une des plus grandes incitations «d'argent gratuit» que j'ai jamais vues de ma vie. 19,45% par an, apparemment sans risque de profit, sur une pièce stable… Cette incitation a provoqué un gigantesque afflux de capitaux. Les détaillants et les institutions versaient de l'argent dans Anchor. Même mes amis non-crypto s'affairaient à Anchor comme si c'était la meilleure chose depuis le pain tranché. Anchor LUNA/UST est devenu un mastodonte générateur de rendement avec une capitalisation boursière de 50 milliards USD. Et il l'a fait en un rien de temps. C'était la tempête parfaite pour la cupidité et l'opportunisme.





Mais, il y a un énorme problème avec les stable-coins algorithmiques. Et c'est le support. Le soutien est purement basé sur la confiance. Ayez confiance que la crypto-monnaie absorbante, dans ce cas LUNA aura toujours une certaine valeur et que l'opportunité d'arbitrage l'emportera toujours sur la volatilité.





Luna/UST, un monde en feu

Je sais, on parle beaucoup de LUNA/UST. Mais l'effondrement de LUNA/UST est la raison pour laquelle nous sommes actuellement dans ce gâchis. Cela explique également pourquoi FTX a été contraint de "sauver" Voyager. De plus, cela montre que la merde peut également frapper le ventilateur dans DeFi. Ces 12 mots viennent avec la responsabilité.





Avec le recul, le crash de LUNA était inévitable. Ceci parce que le système était basé sur un stable-coin algorithmique et une copie conforme du système mis en place par Titan/IRON. Que s'est-il passé là-bas? Eh bien… Il a également utilisé l'arbitrage du jeton qui a été utilisé pour absorber la volatilité comme moyen de créer une monnaie stable. Dans ce cas FER. Le 16 juin, ce système s'est effondré du jour au lendemain.



Pourquoi? La boucle de rétroaction positive s'est transformée en boucle de rétroaction négative. Cela signifie que la volatilité l'a emporté sur l'opportunité d'arbitrage pour stabiliser IRON. En conséquence, le capital fuyait le système qui a provoqué la création de Titan à un stade tel que sa valeur est tombée à zéro du jour au lendemain.



Était-il possible que la même chose arrive à LUNA/UST ? Oui, et oh boy… Quand c'est finalement arrivé, cela a littéralement mis le feu au monde. Mais pourquoi a-t-il causé un tel gâchis ? Le mot clé ici est effet de levier. L'effet de levier est un mot chic pour investir avec des actifs empruntés. Donc, vous contractez un prêt, l'investissez, réalisez des bénéfices et remboursez le prêt. Fondamentalement, c'est le fondement de notre ancien système financier.





Mais il y avait plus derrière le rideau





En raison du profit "sans risque" qui pourrait être réalisé en bloquant simplement UST sur Anchor, de nombreux investisseurs ont contracté des prêts pour faire exactement cela. Payer 10 % d'intérêt sur un prêt et empocher la différence. L'argent facile! Plus le nombre est grand, plus le profit est important et, cerise sur le gâteau, cela semblait sans risque. Alors, quand tout s'est effondré, il a commencé à pleuvoir des appels de marge et des liquidations car les prêts contractés ne pouvaient pas être remboursés. Cela a provoqué une cascade d'événements qui ont entraîné de nombreux investisseurs, même de gros investisseurs. Tout d'un coup, il pleuvait des faillites et apparemment même Alameda est devenue insolvable. Mais il se passait plus derrière le rideau.





Contagion FTX

On peut contracter un prêt lorsque vos actifs couvrent la valeur du prêt. Simple hein ? Eh bien, tenez vos chevaux, nous parlons de finances ici. Dans le monde de la finance, la valeur d'un actif n'est parfois pas ce qu'elle paraît.





FTX/Alameda a grandi à la vitesse de l'éclair. Il a surpassé ses concurrents qui étaient plus gros qu'eux en termes de revenus purs. Même si c'était incroyable, c'était aussi étrange. Comment a-t-il fait ça ? Oui, Alameda négociait de manière agressive contre les clients FTX, essentiellement f * & ^% les plus. Mais cela ne l'a pas coupé. Il y avait quelque chose de plus. Qu'est-ce que c'était?



Il y avait quelque chose qui s'appelait les jetons, il y avait quelque chose qui s'appelait les actifs des clients et il y avait Alameda qui faisait des investissements à haut risque. Cela, combiné à une base de données, a transformé les choses en un spectacle de merde.



Fondamentalement, FTX/Alameda a contracté des prêts pour faire plus de profit. Les actifs de ces prêts étaient des jetons et, comme il s'avère maintenant, se composaient également de fonds de clients. Ces prêts ont ensuite été utilisés pour des trucs risqués. Mais tout ne peut pas être risqué, donc une grande partie a été utilisée pour verrouiller UST sur Anchor. Un pari sans risque. Lorsque LUNA/UST a chuté, Alameda coulait également. La seule échappatoire était d'utiliser les fonds du client FTX pour l'économiser. Mais pourquoi? Et pourquoi « sauver » Voyager ? Le récit de la fierté et de l'orgueil ne tient tout simplement pas.





Mais pourquoi? Et pourquoi « sauver » Voyager ?





La raison en est la garantie utilisée pour créer un effet de levier. En termes simples : les actifs utilisés pour contracter des emprunts. Une grande partie de la garantie était constituée de FTT et d'autres jetons que FTX possédait essentiellement. Ces actifs ont été évalués à leur valeur nominale. Cela signifie qu'au lieu de regarder l'offre et la vitesse, ces jetons ont été évalués en utilisant l'offre diluée. Si vous voyez une "capitalisation boursière diluée" sur CMC ou CoinGecko, vous savez probablement qu'il s'agit de la valeur marchande du projet, y compris les jetons qui ne sont pas en circulation. Et utiliser cette valeur comme valeur d'un actif frise la folie pure et simple (encore une fois, jeu de mots).





Pourquoi? Parce que si vous avez une urgence et que vous devez vendre ces actifs, la valeur de ces actifs chutera à travers le plancher. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de FTX/Alameda. En raison des prêts contractés par FTX/Alameda, Voyager et Celcius avaient une tonne de FTT surévalués dans leurs livres. Parce qu'ils allaient couler, ils auraient besoin de liquider la TTF dans leurs livres. Cela ferait chuter le prix de FTT et cela exposerait un trou dans le bilan de FTX laissé en sauvant Alameda. Cela entraînerait à son tour la chute de FTX, emmenant Alameda avec lui. De plus, cela exposerait SBF et le jeu auquel lui et ses hommes de main jouaient. La prison commençait à apparaître comme une option viable.





FTX/Alameda, et maintenant ?

Comme vous pouvez le voir, Sam Bankman-Fried n'avait plus qu'une seule option. La seule option pour sauver FTX était de sauver Voyager et d'espérer le meilleur. Et c'est arrivé. En utilisant les fonds des clients, non seulement Alameda a été sauvé, mais aussi Voyager. Et faire savoir que SBF était également intéressé à acheter les restes de Celcius pourrait bien faire l'affaire pour empêcher le spectacle de s'arrêter.





L'enjeu était la garantie sous forme de FTT et d'autres jetons. Et à cause de toute l'agitation, personne n'a remarqué que c'était le jeu joué par FTX/Alameda.





Assez de piste pour combler le vide dans leurs livres





Finalement, la poussière est retombée un peu et SBF avec FTX/Alameda a été salué comme un sauveur. Comme prévu. Les pratiques de FTX / Alameda resteraient cachées pour le temps à venir et cela pourrait donner suffisamment de piste pour combler l'écart dans leurs livres. Tout ce qu'il fallait, c'était la poursuite d'un trading agressif et de paris risqués.



Il semble donc que cela a brillamment fonctionné. Personne n'était vraiment méfiant et bien que le marché baissier battait son plein, FTX/Alameda était très confiant qu'il survivrait. Le problème avec quelque chose qui s'en tire une fois, c'est que cela fait croire aux gens qu'ils peuvent s'en tirer tout le temps. Et SBF a pensé dans ce sens. Cela a en fait alimenté son ego.





En conséquence, il pensait qu'il pouvait manœuvrer plus intelligemment que ses plus grands concurrents. Et aussi ses premiers investisseurs. Cela a été alimenté par l'ego et la cupidité et il n'a pas agi comme le sauveur qu'il se présentait. Mais lorsque vous vous impliquez dans de mauvaises pratiques, elles commenceront presque toujours à vous hanter.





Un bilan qui fuit

Les concurrents et les autres savaient que quelque chose n'allait pas. Soit ils ne pouvaient pas mettre le doigt sur ce que c'était exactement, soit ils avaient peur des conséquences. FTX/Alameda n'est pas unique dans ses pratiques.





Mais alors un bilan a fuité dans les médias… Le bilan d'Alameda. On ne sait toujours pas qui a dénoncé, mais il est clair que certaines personnes ont fait leur truc pour s'assurer qu'il devienne public. Ceci à cause de son contenu. Il a montré qu'une grande partie de ses actifs consistait en FTT et que ces actifs étaient surévalués d'un mile ou… 1000. Cela signifiait que la valeur n'était tout simplement pas là et que FTT est devenu une patate chaude.



Cela a abouti à la réponse désormais tristement célèbre du PDG d'Alameda, Caroline, affirmant qu'Alameda avait plus d'actifs que ceux qui figuraient au bilan. En conséquence, CZ a publié un tweet, désormais également tristement célèbre, disant que Binance déchargeait FTT. C'était devenu un actif risqué en raison des récentes révélations. Remarquez que Binance avait une réserve de 500 millions de FTT. Alors. Ce faisant, CZ savait qu'il se tirait une balle dans le pied. Mais il y avait plus qu'il n'y paraît et CZ le savait. Être "transparent" ne suffit pas. Et ainsi, FTT s'est déchargé et a perdu de la valeur et le trou dans le bilan de FTX/Alameda s'est encore creusé.



Il restait encore un peu de confiance, mais la rumeur tournait déjà à plein régime. Si Alameda était techniquement en faillite, FTX aurait-il des problèmes ? Parce que nous vivons dans un monde crypto, les utilisateurs peuvent simplement quitter une plateforme et il vaut mieux prévenir que guérir. Il n'y a aucun risque à la baisse.





Comme dans la vague Titan



Cela s'est transformé en un raz de marée. Comme dans la vague Titan. Cela n'aurait pas été un problème s'il n'y avait pas eu l'énorme trou dans les fonds des clients. Il faudrait un exode pour exposer le trou, mais à la fin, cet exode s'est produit. En quelques jours, l'un des échanges centralisés les plus réussis en crypto a fait faillite comme le Titanic (jeez ces jeux de mots), entraînant avec lui de nombreux investisseurs et institutions.





Et bien sûr, nous apprenons maintenant que chaque projet dans lequel FTX a investi a été contraint de contenir de gros sacs de FTT. De plus, leurs jetons natifs ont également été utilisés comme garantie par FTX. De plus, la valeur de cette garantie était surévaluée. Certains jetons ont été répertoriés avec une valeur supérieure à l'offre en circulation.





Le futur proche

En raison de la taille de FTX, on ne sait toujours pas combien d'autres dominos tomberont. Le fait est que cet événement ne se terminera pas dans quelques jours. C'est un événement qui laissera sa marque dans l'histoire de la cryptographie. Et parce que l'effet de levier est également devenu le moyen par excellence d'échanger des cryptos, personne ne sait jusqu'où le feu se propagera.



Ce qui est clair, c'est que beaucoup de gens ont été blessés par l'effondrement de FTX/Alameda. La raison pour laquelle les nommer comme une seule entreprise est parce que c'est ce qu'ils sont. Une entreprise avec deux noms et avec un conflit d'intérêts clair entre eux. Et ce conflit d'intérêts est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là où nous sommes.



Je pense personnellement que la contagion va se propager. De nombreux projets et entreprises ont déjà déclaré avoir une exposition directe. D'autres sont encore silencieux. Mais à la fin, leurs liquidités restantes s'épuiseront et elles seront obligées de réduire leurs effectifs ou de fermer boutique.





La confiance est difficile à gagner mais facile à perdre





Le plus gros problème est la confiance. Bien que la blockchain offre les caractéristiques de confiance sans avoir besoin de faire confiance, il y a beaucoup d'intermédiaires et d'intermédiaires dans notre espace qui nécessitent la confiance. Cette confiance a quitté le bâtiment et il faudra beaucoup de temps pour qu'elle revienne, si jamais.





Ensuite, il y a le problème de la législation drapeau rouge. Une entreprise et un fondateur qui se sont blottis avec des législateurs seront probablement utilisés pour pousser une réglementation qui ne profite pas à notre espace. Ceci parce que pour les législateurs, la crypto est la crypto. La distinction entre intermédiaires et crypto autodépositaire n'est pas faite.



Si on parle d'intermédiaires, je ne suis pas contre la réglementation. Si vous agissez comme une banque, c'est-à-dire que vous possédez les portefeuilles de vos clients, vous devriez être réglementé comme une banque. Pourtant, cela n'empêchera pas que des choses comme celle-ci se produisent. À mon avis, l'ancien système financier est mort. Ce système prouve que la réglementation ne fonctionne pas. Il y a à peine un mois, le Credit Suisse faisait faillite. Quelques semaines plus tôt, les fonds de pension au Royaume-Uni étaient en grande difficulté.

Ce qui est troublant, c'est que les grandes banques disent que c'est un événement positif. Ils savent probablement quelles mesures législatives seront mises de l'avant. Comme toujours, ils ne recherchent pas une part du gâteau, ils recherchent tout le gâteau.





Nous avons été des années en retrait





Notre espace a été en retrait de quelques années. Actuellement, beaucoup de gens souffrent et la confiance est au plus bas. Ce qui s'est passé était une leçon qui devait être enseignée et nous en tirerons des leçons. Cela nous enseigne que nous ne devons pas oublier l'importance de la garde personnelle.

On ne peut pas se passer d'échanges centralisés. Des choses comme le trading de BTC ne fonctionneraient pas bien sans eux. Et il y a d'excellents échanges qui prennent leur travail très au sérieux. Coinbase et Kraken en sont des exemples et Binance est également bon. Mais, si vous êtes sur une bourse qui envoie par erreur 400 millions de fonds de clients, vous savez qu'il est temps de bouger. Il n'y a aucun risque à la baisse, alors faites-le s'il vous plaît.





Mes derniers mots, pour l'instant

Personnellement, je ressens une combinaison de colère, d'engourdissement, de rage et de tristesse. Il y a quelques jours, j'ai dit à certaines personnes que je travaillais comme consultant dans l'industrie du roulement de la paie. Juste pour échapper à la conversation.





Parlez avec les autres. Cela aide vraiment



Je ressens vraiment pour les gens qui ont été blessés. Et si vous êtes de ceux-là, vous n'êtes pas seul. Personne n'a vu cela venir. J'espère que vous aurez la force d'en parler avec d'autres. Cela aide vraiment. Et bien que vous ne le sentiez peut-être pas maintenant, vous surmonterez cela. Je partage la même colère envers les personnes qui ont causé cela et j'espère vraiment que justice sera rendue. Mais, FTX/Alameda n'est pas un cas unique. Il y en a d'autres dans notre espace qui font exactement la même chose. J'espère qu'ils seront appelés aussi. Moins il reste de pourriture, mieux c'est.



Il y a des gens qui aident vraiment notre espace pendant cette période. Les personnes qui fournissent une plate-forme pour s'exprimer. Les personnes qui hébergent des espaces Twitter des jours durant. Les personnes qui fournissent des informations et des idées. C'est vraiment incroyable à voir et j'espère que cela donnera aux gens la force de continuer.



Bien que notre espace ait été retardé de quelques années et qu'il faudra du temps pour regagner la confiance, je suis sûr que notre espace finira par en sortir plus fort que jamais.