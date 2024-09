De l'éducation vietnamienne au marketing auprès d'un public mondial : une conversation franche avec Linh Dao Smooke

Dans ce podcast « Vous ne connaissez pas le Vietnam », l'animateur Ian Payton de We Create Content aide à démystifier le Vietnam pour le public mondial en discutant avec les créatifs, les créateurs de tendances et les propriétaires d'entreprises qui s'attaquent au marché. Linh Dao Smooke, directrice des opérations de HackerNoon , qui est née et a grandi à Hanoi au Vietnam, a été invitée au podcast pour discuter de son éducation unique et de la façon dont elle a influencé sa réflexion sur le marketing et les affaires au Vietnam, notamment :

🇫🇷 Comment le Vietnam semble être perçu par les Américains

📣 Ce que c'est que de grandir au cœur du vieux quartier de Hanoi

👩‍🎓 Le système éducatif vietnamien (et s'il prépare adéquatement les jeunes)

😮 Ce qui choque le plus Linh lorsqu'elle revient au Vietnam maintenant

« Dans une culture communautaire, c'est ainsi que les gens se connectent... via des histoires », explique Linh Dao Smooke.





Il y a quelque chose dans la nature soudée des communautés vietnamiennes qui se prête vraiment aux rumeurs. En un mot, voici ce que cela signifie pour les directeurs marketing internationaux qui considèrent le Vietnam comme leur prochain marché de croissance...



🇻🇳 Ne sous-estimez pas le bouche à oreille au Vietnam - il est toujours ÉNORME

🇻🇳 Peu importe la qualité de votre produit si personne localement ne peut s'en porter garant

🇻🇳 Passez du temps à transformer vos clients en défenseurs - cela vous mènera loin

🇻🇳 Les gens veulent le voir populaire parmi leurs pairs - vous devez en faire le plus sur les réseaux sociaux (et avoir la vanité de likes pour le prouver)





Écoutez le podcast sur Spotify ici , Apple Podcast ici et Youtube . Transcription complète ci-dessous.

TRANSCRIPTION DU PODCAST









TRANSCRIPTION DU PODCAST

00:00:26 à 00:01:05

Ian (animateur) | Bienvenue dans You Don't Know Vietnam, l'émission qui démystifie le Vietnam pour le public mondial en parlant aux créatifs, aux créateurs de tendances et aux propriétaires d'entreprises qui s'attaquent au marché. Oubliez ce que vous pensiez savoir sur le Vietnam. Ce n'est plus le cas, comme vous êtes sur le point de le découvrir. Je suis Ian Paynton, cofondateur de Wecreate Content, une agence de marketing de contenu qui construit des audiences pour les marques mondiales du Vietnam. Dans l'épisode d'aujourd'hui de You Don't Know Vietnam, je parle à Linh Dao Smooke dans le Colorado, qui est le directeur opérationnel de Hacknoon, un site Web permettant aux personnes du secteur technologique de lire, d'écrire et de se faire publier.





00:01:06 à 00:01:38

Ian (Hôte) | Étonnamment, il compte plus de 45 000 contributeurs pour des millions de lecteurs chaque mois. Mais aujourd'hui, Linh et moi parlons de presque tout sauf de HackerNoon, de la façon dont elle pense que le Vietnam est perçu par les Américains à ce que c'était que d'avoir grandi au cœur du vieux quartier de Hanoi et ce qui la choque le plus lorsqu'elle retourne au Vietnam aujourd'hui. Nous parlons également de l'importance pour les marques de gagner la confiance grâce au bouche-à-oreille et aux médias sociaux au Vietnam et de la raison pour laquelle les directeurs de marques mondiaux obstinés ratent souvent la cible dans leurs efforts de marketing local.





00:01:44 à 00:02:07

Linh Dao (invité) | Salut Ian. Bonjour. Merci de m'avoir rejoint sur le podcast You Don't Know Vietnam. Bien sûr, je ne sais pas si d'autres invités vous l'ont déjà dit, mais la musique d'introduction de votre podcast s'appelle Cải Lương. Et j'ai grandi à cinq minutes d'un théâtre Cải Lương parce que c'est là que mon père, mon grand-père et tous mes oncles travaillaient.





00:02:07 à 00:02:21

Linh Dao (Invité) | C'était la musique de mon cœur quand j'étais petit.





Ian (animateur) | Alors, dites-moi ce qu'est Cải Lương. Juste pour ceux qui ne le savent pas.





Linh Dao (invité) | Cải Lương est un théâtre réformé, je crois. Je pense que ses racines remontent à des milliers et des milliers d'années.





00:02:21 à 00:02:50

Linh Dao (invité) | C'est la musique nationale du Vietnam. Je veux dire, il y a trois musiques nationales au Vietnam : le Tuồng, le Chèo et le Cải Lương. Ce sont des espèces en voie de disparition. Mais pour ce qui est de la musique, les gens ne sont plus aussi intéressés par le Cải Lương de nos jours. Les gens du gouvernement essaient donc de la préserver autant que possible en finançant ces théâtres, dont l'un est celui où mon père travaille, le théâtre Golden Bell, au cœur du vieux quartier depuis près de 40 ans maintenant.





00:02:50 à 00:02:59

Linh Dao (Invité) | Cela fait combien de temps qu'il travaille là-bas.





Ian (animateur) | C'est celui où ils ont mal au visage, n'est-ce pas ?





Linh Dao (Invité) | Non, c'est Tuồng.





Ian (animateur) | Oh, d'accord.





00:02:59 à 00:03:29

Linh Dao (invité) | So Tuồng est très dramatique et il y a beaucoup de mouvements dramatiques et de masques et tout ça. Cải Lương est triste. Comme si vous veniez d'entendre une musique de Cải Lương, cela vous donne envie de pleurer pour toujours. Parce que le Vietnam est un vieux pays avec une histoire assez triste depuis des milliers d'années. Cette histoire triste vient du fait que le Vietnam a été envahi à de nombreuses reprises par différents pays, différentes puissances étrangères.





00:03:29 à 00:03:59

Linh Dao (invité) | Quand les Français sont finalement partis et que les Américains sont arrivés, les Américains de ce côté-ci ont pensé : « Oh, nous libérons le pays de la vague rouge et des communistes et tout ça, n'est-ce pas ? » Pour les Vietnamiens. C'est littéralement juste un autre de ces envahisseurs qui lorgnent le Vietnam, ce magnifique pays au bord de l'océan. Quand j'en ai parlé à mes amis américains et à ma famille américaine, ils ont été choqués. Ils n'avaient jamais pensé que c'était ainsi que les Vietnamiens voyaient les intérêts américains à l'époque.





00:03:59 à 00:04:16

Linh Dao (invité) | L'Amérique considère la guerre du Vietnam, que nous appelons au Vietnam la guerre américaine, comme une guerre très juste, n'est-ce pas ? Les Américains se sont dit : « Oh, c'est la bonne chose à faire. Nous étions simplement excités par la victoire, le fascisme ou autre. Et maintenant, c'est notre tour de libérer le Vietnam ».





00:04:16 à 00:04:39

Linh Dao (invité) | Mais non, les Vietnamiens ne pensaient pas de cette façon et ne pensent toujours pas de cette façon. Je pense que c'est la seule chose sur laquelle il y aura toujours un désaccord, c'est à quoi sert cette guerre dans l'esprit de beaucoup de gens ?





Ian (animateur) | Je n'arrive pas à croire que la musique évoque autant de souvenirs, autant d'émotions et autant de conversations. Je suis content qu'elle le fasse. Non pas qu'elle rende triste, mais qu'elle évoque quelque chose.





00:05:12 à 00:05:49

Linh Dao (invité) | Savez-vous ce qu'ils font aujourd'hui avec la musique traditionnelle vietnamienne ? Et par « ils », j'entends les gens qui se soucient de préserver la musique – comme mon père, qui la combine essentiellement avec du jazz. Ou il y a d'autres personnes qui la combinent avec du rap et d'autres genres de musique moderne. Pour les rendre plus acceptables pour le jeune public, car les jeunes veulent apprécier la musique traditionnelle – c'est juste qu'elle a longtemps été associée à la tristesse, et franchement, le gouvernement nous l'a un peu imposée parce qu'elle occupe une si grande partie du pays. Les jeunes de ma génération n'ont donc pas ressenti autant d'appréciation envers elle, mais j'ai l'impression que la génération Z et la génération TikTok se retournent complètement et découvrent une nouvelle appréciation pour Cải Lương et ses semblables.





Ian (animateur) | L'autre chose à laquelle je pensais lorsque vous parliez de la guerre américaine par rapport à la guerre du Vietnam et de la façon dont le Vietnam a évolué, ce qu'il a vraiment fait, n'est-ce pas, d'ailleurs ?





00:05:49 à 00:06:05

Linh Dao (invité) | Je pense que oui. Pas tout à fait avec la génération plus âgée. Je me souviens de la visite de Bill Clinton au Vietnam. C'était le premier président moderne à visiter le Vietnam. Il a fait la une de certains des journaux les plus importants et je me souviens de certaines personnes âgées.





00:06:05 à 00:06:52

Linh Dao (invité) | À l'époque, je crois que c'était vers 2000, donc les personnes âgées, c'est-à-dire celles nées dans les années 30 ou 40, avaient un problème avec ça. Mais les jeunes, c'est comme ça, le Vietnam a enfin cessé d'être mis à l'écart de l'économie mondiale et un président américain a fait l'effort de visiter le Vietnam. C'est une étape importante, et évidemment, on passe rapidement à aujourd'hui. Le Vietnam aime être intégré dans chaque facette de l'économie mondiale et veut consommer, produire et faire partie de tous les produits.





Ian (animateur) | J'ai toujours l'impression que tout le monde veut aussi un morceau du Vietnam. Le Vietnam accueille toutes sortes de présidents et de premiers ministres, il est ami avec tout le monde. Pour le moment, je pense que le pays joue très bien son rôle.





00:06:52 à 00:07:21

Linh Dao (invité) | Récemment, Tim Cook a visité le Vietnam et cela a fait la une des journaux. Oui, je pense que le pays veut vraiment dépasser le stéréotype du pays déchiré par la guerre. Cela fait tellement longtemps, mais je pense que certaines parties du monde pensent encore au Vietnam comme ça. Et je pense que des podcasts comme le vôtre pourraient peut-être aider à remodeler et à rafraîchir l'impression que les gens ont du Vietnam.





00:07:22 à 00:07:58

Ian (animateur) | Comment trouvez-vous la perception des gens sur le Vietnam aujourd'hui en Amérique, diriez-vous ?





Linh Dao (invité) | Je pense que cela dépend de l'endroit où se trouve le pays et du type de contact que ces gens ont avec les Vietnamiens. Si vous avez rencontré des Vietnamiens qui ont émigré ici il y a longtemps, ils penseront au Vietnam comme à un pays stéréotypé, déchiré par la guerre, légèrement en retrait. Et ils n'ont pas vraiment d'images modernes et actualisées du Vietnam dont ils puissent parler. Ils parlent donc de ce qu'ils connaissent le mieux, qui est vraiment figé dans le temps, ce sont des images de l'époque où ils venaient de partir, avec beaucoup de tristesse et de tragédie.





00:07:58 à 00:08:30

Linh Dao (invité) | J'ai été élevé dans un environnement pacifique. Je n'ai jamais connu la guerre, je suis né en 1990, et même mes parents, nés en 1968, ont connu un peu la guerre, mais pas tant que ça. Donc si je leur ai demandé, ils n'auraient pas pu me raconter beaucoup de leurs premiers souvenirs, car une fois qu'ils ont eu des souvenirs, le pays était en paix. Peut-être que le pays était pauvre et exclu de l'économie mondiale, mais il n'était pas déchiré par la guerre.





00:08:30 à 00:09:13

Linh Dao (invité) | Quand je suis finalement allée aux États-Unis et que j'ai rencontré des gens qui avaient également étudié aux États-Unis, j'ai réalisé qu'il était presque de notre devoir de dire à mes amis américains : « Hé, vous devriez aller voir le Vietnam aujourd'hui et voir ce que vous en pensez. » Je me souviens de la première fois où mon mari américain, mon petit ami à l'époque, est allé au Vietnam. Il a été surpris de voir que tous les cafés où nous allions passaient de la musique américaine. Et tous les théâtres, tous les cinémas étaient mis à jour avec la dernière version de Spiderman ou de ce que Marvel et DC faisaient à l'époque, comme, un jour en Amérique et sur les marchés européens, puis le lendemain au Vietnam.





00:09:13 à 00:09:37

Linh Dao (invité) | Oui. L'adoption et l'enthousiasme des Américains pour la culture américaine surprendraient beaucoup d'Américains lorsqu'ils arrivent ici. Si vous êtes déjà allé à Hanoi ou à Ho Chi Minh-Ville, vous serez très surpris si, par exemple, votre image au Vietnam est celle du riz, du mastic et des buffles. Je n'ai pas vu de buffle de ma vie avant d'être très vieux. Je crois que j'avais plus de 20 ans.





00:09:37 à 00:10:03

Linh Dao (invité) | J'étais en train d'apprendre à conduire à l'époque. Alors, j'ai pris la route très loin de Hanoi et j'ai vu un vrai buffle nous arrêter au milieu de la route. C'était ma première rencontre avec un buffle à 21 ans.





Ian (animateur) | Il est intéressant que vous n'ayez connu que la paix et que vos parents n'aient probablement connu que la paix nouvelle. Je pense que beaucoup de gens à l'étranger oublient que 50 % de la population du Vietnam a en fait moins de 30 ans. C'est une population assez jeune.





00:10:03 à 00:10:24

Linh Dao (invité) | Un pays si jeune, si on y pense. J'ai plus de 30 ans. Je fais partie des vieux et j'ai 33 ans, donc oui, c'est époustouflant. Donc si je ne sais rien de la guerre, même mes parents, c'est que la plupart des gens du pays doivent aller de l'avant parce que c'est tout ce que nous savons.





00:10:24 à 00:10:59

Ian (animateur) | Je suis surpris de voir à quel point les Vietnamiens sont hospitaliers. Quand on pense aux innombrables entités étrangères qui ont tenté de conquérir le Vietnam, on voit que les Vietnamiens sont très hospitaliers.





Linh Dao (invité) | Oui, je pense que les Vietnamiens sont très chaleureux par nature, et c'est une généralisation grossière, évidemment. Comme dans n'importe quel pays, culture et peuple, il y a différents niveaux, différentes variations, mais je dirais simplement que la culture met fortement l'accent sur la chaleur et l'hospitalité. Et je pense que cela a commencé avec la culture du village.





00:10:59 à 00:11:14

Linh Dao (invité) | « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Les gens allaient à la fête du riz pour travailler ensemble. Que font donc les enfants à la maison ? Ils doivent jouer ensemble. Ils doivent compter sur la gentillesse du reste de la communauté.





00:11:15 à 00:11:52

Linh Dao (invitée) | Quand j'ai eu mon enfant, j'ai eu un choc énorme lorsque mon expérience d'avoir grandi au Vietnam et celle d'avoir élevé un enfant ici m'ont appris qu'il faut un village pour élever un enfant partout. Ici, je dois demander, et mes beaux-parents sont formidables. Si je leur demande, ils feraient absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour m'aider. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas faire autrement que de demander. Au Vietnam, nous supposons automatiquement que le village participerait évidemment à l'éducation de l'enfant, n'est-ce pas ?





00:11:52 à 00:12:15

Linh Dao (invitée) | Et pas seulement comme ta famille la plus proche. C'est comme tes amis, tes oncles, tes cousins et tous ceux qui sont autour. C'était du moins mon expérience quand j'étais petite. Je me promenais de maison en maison, et les voisins étaient ma mère pour la journée parce que mes parents n'étaient pas à la maison. Même si j'étais au milieu du vieux quartier, j'étais comme une fille de la ville de bout en bout.





00:12:15 à 00:12:39

Linh Dao (invité) | C'était toujours une expérience très communautaire, plutôt qu'un foyer singulier, comme celui d'un ou deux parents. Non. Le reste de la communauté se soucie également de vous. Vous pouvez même le voir dans la langue vietnamienne et les pronoms et la façon dont les gens s'adressent les uns aux autres. Ian, je suppose que vous avez plus de 33 ans. Je vous appellerais donc mon frère. Et Ian, si vous étiez vietnamien et que vous aviez l'âge de ma mère, je l'appellerais tante, go ou back.





00:12:39 à 00:13:05

Linh Dao (invité) | Parce que l'on part du principe que tout le monde fait partie de votre famille. C'est ancré dans la langue vietnamienne : il faut traiter tout le monde comme s'il était membre de votre famille.

Ian (invité) | Je peux voir les avantages d'une telle éducation communautaire. Diriez-vous que cela a également posé des problèmes ?





00:13:05 à 00:13:41

Linh Dao (invité) | Donc, en général, il y a un manque d'espace personnel, un manque d'appréciation de la vie privée et de l'espace personnel en général. C'est bien que les gens ne se mêlent pas tout le temps de vos affaires et ne vous disent pas comment faire les choses. Parce que lorsque vous vous disputez tout le temps, vous risquez de vous juger et de vous adresser beaucoup de mots durs. Les gens sont très élogieux en général. Ils ne veulent généralement pas être méchants avec vous. Mais les gens sont aussi très francs dans la culture vietnamienne.





00:13:41 à 00:14:04

Linh Dao (invité) | Au lieu de demander poliment et de laisser entendre qu'ils veulent savoir quelque chose, ils posent simplement la question directement. Par exemple, combien gagnes-tu ? Combien payes-tu pour la voiture ? Les Vietnamiens n'hésitent pas à participer à ce genre de conversation. Je dirais donc que le seul inconvénient est que je n'ai jamais su que j'avais besoin d'espace personnel et d'intimité avant de quitter le Vietnam.





00:14:04 à 00:14:38

Linh Dao (invitée) | Et puis, j'ai aussi apprécié de ne pas être jugée aussi franchement et durement en face, comme de ne pas être critiquée tout le temps, par exemple sur mon poids ou mon apparence. Donc, oui, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas.





Ian (animateur) | Y avait-il une sorte de pression sociale avec tout le monde qui se mêlait des affaires de tout le monde et qui connaissait les nouvelles des autres ?





Linh Dao (invité) | Oui, il y a beaucoup de comparaisons. Par exemple, si leurs enfants vont à la même école, tout le monde sait où ils se situent dans le système éducatif, comme leurs notes.





00:14:38 à 00:15:13

Linh Dao (invitée) | Une fois, j'étais en 9e année et j'étais toujours une bonne élève dans le système vietnamien, mais je sortais aussi avec des gens. Et apparemment, c'était un sujet tabou à l'époque. C'est scandaleux, apparemment, pour un adolescent de 15 ans d'avoir des sentiments. Alors, une amie de ma mère, dont la fille était dans la même classe que moi et qui était classée dans le même groupe que moi, a pris ma mère à part et lui a dit : « Hé, tu sais que Ling sort avec quelqu'un ? » Et d'un ton très critique.





00:15:13 à 00:15:36

Linh Dao (invitée) | Et ma mère a eu cette impression, elle m'a projeté une image parfaite : « Oui, j'ai cette fille qui réussit très bien à l'école et je me suis dit : « Comment oses-tu venir me dire qu'elle n'est pas parfaite ? » Et j'ai envie de dire à ma mère que si j'étais ma mère à cette époque, je lui dirais : « Tant mieux pour elle. » Mais non, ma mère n'a pas fait ça. Elle était très en colère contre moi.





00:15:36 à 00:15:56

Linh Dao (invité) | Alors oui, absolument. Il y a tellement de comparaisons, de jugements et de pression parce que tout le monde parle.





Ian (animateur) | Les Vietnamiens aiment bien les ragots, n'est-ce pas ? Dois-je dire que j'avais l'habitude de penser que si vous aviez besoin de savoir ce qui se passait dans le quartier, vous deviez aller parler au vendeur de thé du coin. La dame qui vend du thé.





00:15:57 à 00:16:17

Ian (animateur) | Oui, je me souviens que je me suis assis avec cette grand-mère qui vendait du thé au coin de la rue quand j'habitais aussi dans l'ancien coin.





Linh Dao (Invité) | Littéralement vendre du thé, donc sur le nez.





Ian (animateur) | À l'époque, j'avais une petite amie qui était un peu plus âgée que moi et qui avait déjà deux enfants. Oui. J'ai dit à cette grand-mère que ma petite amie était un peu plus âgée et avait deux enfants.





00:16:17 à 00:16:44

Ian (animateur) | Et littéralement, chaque femme qui passait devant elle lui criait : « Ce type a une petite amie vietnamienne plus âgée, il a déjà deux enfants ! » Et elle le disait à chaque femme qui passait devant. Et je lui ai dit : « Pourquoi ne l'as-tu pas crié dans le haut-parleur ? »





Linh Dao (invitée) | Je veux dire, souvent, cela crée de la confiance et des liens. C'est juste que les gens pensent que parce que vous vous êtes senti suffisamment à l'aise pour partager l'histoire avec vous, maintenant elle n'est plus entre vos mains. C'est son histoire à raconter maintenant. C'est sa monnaie d'échange maintenant.





00:16:44 à 00:17:02

Linh Dao (invité) | Si vous y réfléchissez, cela a du sens, n'est-ce pas ? C'est comme ça que dans une culture communautaire, les gens se connectent via des histoires. Au cœur de tout cela, il y a des ragots, des histoires tristes. Maintenant, s'ils exagèrent les histoires et s'ils racontent des mensonges, c'est autre chose.





00:17:02 à 00:17:45

Linh Dao (invité) | Je pense que tout commence par un objectif positif : créer des liens. Et c'est la devise de la culture communautaire, ce sont les liens et les histoires. Construire une communauté au Vietnam repose bien plus sur les liens personnels, pas sur les ragots, mais sur le bouche-à-oreille et la confiance personnelle des gens dans votre produit et votre entreprise. Aux États-Unis, ce n'est pas aussi intense. Vous savez, vous n'avez pas besoin de créer un groupe Facebook, par exemple. Vous n'avez pas besoin de rassembler des milliers de likes sur un chat communautaire. Il vous suffit d'avoir un bon produit. Peut-être que le marché est plus mature et que les gens dépendent moins du bouche-à-oreille. Mais au Vietnam, euh, euh. Tout doit se faire par le bouche-à-oreille.





00:17:45 à 00:18:00

Ian (animateur) | Et comme ces mesures de vanité aussi, vous savez ?





Linh Dao (invité) | Absolument. Les réseaux sociaux sont comme des tableaux d'affichage communautaires. C'est un sport de compétition et les gens le prennent très au sérieux.





Ian (animateur) | La confiance est un sujet qui revient souvent dans ce podcast. Dans un pays où les informations sont relativement difficiles à vérifier ou à consulter ou peuvent être obsolètes, je pense que c'est aussi très important. Mais je ne pense pas non plus que l'instauration de la confiance puisse être précipitée au Vietnam.





00:18:01 à 00:18:27

Linh Dao (invité) | Oui, je peux vous dire que les gens n'achèteront pas un produit, un service ou un concept à moins que quelqu'un de proche ne l'ait déjà vérifié. Et j'ai une expérience directe de cela.





00:18:27 à 00:18:53

Linh Dao (invité) | Donc, avant que HackerNoon ne travaille pour cette toute nouvelle université, j'étais l'un de ses 50 premiers employés. C'était donc en 2014 que j'ai commencé à travailler pour l'université Minerva. En gros, mon travail consistait à convaincre les parents asiatiques sceptiques que c'était la prochaine Harvard. Ok. Donc la première chose que j'ai faite a été de comprendre le défi que cela représente, c'est une question de confiance, n'est-ce pas ?





00:18:53 à 00:19:41

Linh Dao (invitée) | Comme pour cette toute nouvelle université, il n'y avait personne pour vérifier auprès de ces parents que cette université fonctionne et existe. J'ai donc dû construire un réseau, même petit, de personnes qui avaient déjà fréquenté cette université. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule personne, comme ma meilleure amie actuelle, Thi. Elle était la seule personne originaire du Vietnam à avoir fréquenté Minerva pendant un an. Nous avons donc décidé ensemble de lancer une petite campagne qui ne parle pas spécifiquement de l'université, mais qui parle de l'idée de la Charte du monde et de l'éducation mondiale, du nombre de fuseaux horaires que l'on a traversés et de la beauté d'être un citoyen du monde. Cette campagne a connu un succès immédiat.





00:19:41 à 00:20:10

Linh Dao (invité) | En quelques jours, nous avons reçu plus de candidatures et plus d’intérêt pour l’université que jamais depuis que Minerva est présente au Vietnam. Et vous savez ce qui s’est passé ? L’université a été fermée au niveau du siège. De Minerva à San Francisco parce qu’ils pensent que nous ne sommes pas à la hauteur. Et je me disais : « Mec, j’ai été embauché pour être le directeur régional de l’Asie du Sud-Est ».





00:20:10 à 00:20:36

Linh Dao (invité) | Je sais comment toucher le cœur de ces parents et étudiants vietnamiens. Ils ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Comme toute votre innovation, comme Minerva Spioge, n'aura aucun effet sur les parents vietnamiens, ils ne la comprennent pas, ils ne l'achètent pas.





Ian (animateur) | Je pense que vous avez abordé un point très important. Ce qui fonctionne sur d'autres marchés, notamment occidentaux et même asiatiques, ne fonctionnera pas forcément au Vietnam.





00:20:36 à 00:21:09

Ian (animateur) | Je pense qu'il s'agit de donner à celui qui est chargé de commercialiser auprès des Vietnamiens l'espace dont il a besoin pour travailler peut-être dans le cadre de certaines barrières, la flexibilité nécessaire pour que cela fonctionne au Vietnam pour entrer en contact avec les Vietnamiens. La façon dont nous contournons cela est de faire ce travail en amont avant de commencer à travailler avec la marque. Cela se base sur les idées des Vietnamiens. C'est le domaine dans lequel nous jouons en ce qui concerne le positionnement et le message toujours sur la marque. Nous nous mettons d'abord d'accord sur tout cela, puis nous expérimentons dans le cadre de cette barrière déjà convenue.





00:21:09 à 00:21:45

Ian (animateur) | Et j'ai l'impression que les directeurs de marque étrangers devraient se dire : « D'accord. Ils respectent toujours la marque, mais ils prennent en compte les idées de vraies personnes au Vietnam et les exploitent pour créer quelque chose qui va trouver un écho au niveau local ».





Linh Dao (invité) | Si vous n'avez pas la flexibilité nécessaire pour atteindre le niveau auquel les gens se trouvent, votre marque restera dans cette tour d'ivoire pour toujours. Elle n'atteindra pas les personnes que vous devez atteindre. C'est l'une des raisons pour lesquelles toutes ces grandes entreprises mondiales doivent se rendre au Vietnam et développer des techniques et une expertise en matière de localisation. Ce n'est pas si simple.





00:21:45 à 00:21:57

Ian (animateur) | Ce n'est pas si simple. Il suffit de traduire le message de loin sur Google et de voir ce qui se passe à l'échelle régionale, ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est ce qui doit être traduit en vietnamien…





00:22:02 à 00:22:32

Ian (hôte) | Vous avez donc grandi dans le vieux quartier, autour de votre famille, de vos voisins, de vos grands-mères qui vendaient du thé, qui bavardaient sur vous, qui sortaient avec vous, puis vous partez en Inde avec une bourse du United World College.





Linh Dao (invité) | Tout à coup, mon monde a complètement basculé. C’était surréaliste. Principalement parce que pendant très longtemps, pendant 1617 ans, j’étais dans cette bulle, parlant principalement vietnamien. J’étais un bon élève, mais d’une manière très rigide.





00:22:32 à 00:22:59

Linh Dao (invité) | Je peux être un bon élève si je connais mes cours par cœur. Je n'ai pas besoin d'être créatif de quelque façon que ce soit. Je n'ai pas vraiment besoin de partager mes pensées ou mes sentiments personnels sur quoi que ce soit. Apprendre et savoir, c'est juste ce que disent les professeurs : faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc la première fois en Inde où cela m'a choqué, c'était lors d'un devoir, je crois que c'était « Things fall apart » de Chinua Achebe.





00:22:59 à 00:23:27

Linh Dao (invité) | C'est comme un texte très célèbre et il a plusieurs thèmes. C'était la première fois que je devais analyser un texte anglais, en faisant essentiellement ce que les Vietnamiens appellent la matière de littérature. Mais en anglais, au Vietnam, j'ai simplement appris la littérature et l'anglais comme deux matières séparées. N'est-ce pas ? Et j'aurais dû fusionner les deux, sans parler d'utiliser mes propres pensées et mes propres sentiments à propos du texte pour l'analyser.





00:23:27 à 00:23:53

Linh Dao (invitée) | C'était extrêmement difficile. J'ai donc pris beaucoup de notes pendant le cours et j'ai même demandé à ma colocataire, qui était indienne, de me donner ses notes, ce qui, soit dit en passant, au Vietnam, aurait été complimenté. Tout le monde vous applaudirait pour avoir fait des pieds et des mains, comme pour avoir rassemblé toutes ces notes. Et quand j'ai emprunté les notes de Namu, c'est le nom de ma colocataire, et je les ai combinées avec mes notes de cours. Et puis j'ai écrit la dissertation.





00:23:54 à 00:24:16

Linh Dao (invité) | Une semaine plus tard, j'ai reçu mon devoir et mon professeur de l'époque a fait un énorme « Tu as plagié », comme de grosses lettres rouges partout dans mon devoir et il a dit : « C'est mauvais ». Oh, mon Dieu. Cette expérience a fait baisser mon estime de moi comme aucune autre. Premièrement, je n'ai aucune idée de ce que signifie le plagiat.





00:24:16 à 00:24:45

Linh Dao (invité) | L'éducation vietnamienne de l'époque ne m'a jamais appris que nous ne faisions que paraphraser le texte des autres. C'est ainsi qu'on nous a appris à analyser la littérature, en partant de Sách Văn Mẫu. Văn Mẫu est littéralement traduit en texte d'exemple. Donc, vous passez de văn mẫu aux notes du professeur, puis à certaines de vos notes, ou à celles d'autres personnes. Vous combinez tout cela dans un pot chaud d'essais. Apparemment, vous n'êtes pas censé regarder les notes du tout.





00:24:45 à 00:25:26

Linh Dao (invitée) | Vous savez, vous êtes censés discuter en classe et avoir vos propres sentiments à ce sujet. Ce sont de grands sujets. Pour une jeune Vietnamienne de 17 ans qui n'a jamais étudié le nationalisme africain, cette expérience m'a beaucoup effrayée. C'est donc juste un aperçu des nombreuses différences entre les deux systèmes éducatifs. À l'époque où j'étais éduquée, les Vietnamiens voulaient former des gens qui écoutent les autres, qui écoutent les instructions, qui seraient de bons employés d'entreprise, des fonctionnaires, des ouvriers d'usine, des gens qui n'ont pas besoin de créer des tendances ou quoi que ce soit.





00:25:26 à 00:26:05

Linh Dao (invité) | L'éducation indienne que je recevais était celle du United World College. Je la considère comme une éducation occidentale globale. Et cela, dans le cadre de ma formation Brown, vise à former des gens du type arts libéraux, capables de mélanger et d'associer des idées, de comprendre les choses de différentes manières et, je l'espère, de devenir des chefs d'entreprise et des créateurs de tendances et de créer le prochain, je ne sais pas, Tesla ou Apple. C'était comme si on me jetait d'un petit étang dans le grand océan, presque noyé. C'était une expérience très effrayante pour un jeune de 17 ans.





00:26:05 à 00:26:40

Ian (animateur) | Je me demande dans quelle mesure le système éducatif vietnamien a changé depuis. Et si ce n'est pas le cas, pensez-vous qu'il ne parvient pas à préparer les jeunes Vietnamiens au monde ?





Linh Dao (invité) | Je pense que cela doit changer, car même entre mon frère et moi, qui avons huit ans d'écart, je pense qu'il avait droit à une liberté que je n'avais pas. Il avait la possibilité d'être créatif avec le texte. Je me souviens qu'en 11e année, il avait reçu une mission pour, par exemple, faire une pièce de théâtre à partir de Truyện Kiều.





00:26:40 à 00:26:58

Linh Dao (invité) | Truyện Kiều est une histoire très importante dans la culture vietnamienne. C'est l'histoire de la fille qui s'est vendue pour sauver son père. Il a pu utiliser le texte d'une manière plus expansive. Il faisait une pièce de théâtre. Il faisait des voix. Il a aussi fait des blagues sur la pièce. Donc je m'en souviens.





00:26:58 à 00:27:37

Linh Dao (invité) | Donc, oui, pour répondre à votre question, cela doit changer au fil du temps, car j'ai également constaté cela chez les personnes que nous embauchons chez HackerNoon, avec les jeunes Vietnamiens que j'ai commencé à embaucher dans mon entreprise. Et je vois que, oui, ils ont l'éthique du travail, ils ont les choses qui sont si fondamentales et ancrées dans mon éducation vietnamienne telle que je la connaissais. Mais ils pouvaient aussi parler de culture moderne et je pouvais analyser ce qui se passe en ce moment en Palestine et me parler de la fluidité des genres et d'autres choses.





00:27:37 à 00:28:15

Linh Dao (invité) | Je ne sais pas si c'est comme l'éducation sur TikTok ou si l'éducation traditionnelle vietnamienne pourrait être la muse de la tournée, car nous ne pouvons pas faire la distinction entre ce qui est en ligne et ce qui est hors ligne en ce moment avec la façon dont les Vietnamiens en général et, honnêtement, le monde consomment la technologie de nos jours. Mais je vois un avantage : les jeunes de 16 à 17 ans et les jeunes de 20 ans ne semblent plus aussi naïfs qu'avant.





Ian (animateur) | Je pense que c'est certainement lié à Internet. Quand vous vous promeniez dans le vieux quartier, vous n'aviez pas de smartphone, n'est-ce pas ?





00:28:15 à 00:28:24

Linh Dao (invité) | Pas du tout. Je ne savais pas ce qu'était un smartphone avant de quitter le Vietnam. Bien après avoir quitté le Vietnam.





00:28:24 à 00:28:57

Ian (animateur) | Ouais. Il faut que ce soit Facebook. Il faut que ce soit TikTok. Les enfants vietnamiens sont très souvent sur leur téléphone.





Linh Dao (invité) | J'ai l'impression que le Covid et la pandémie ont accéléré cette nouvelle génération de personnes qui étaient simplement collées à leur téléphone.





Ian (animateur) | Vous avez abordé un sujet dont je voulais parler à quelqu'un depuis longtemps, mais je n'ai jamais vraiment trouvé la bonne personne. C'est peut-être vous. Peut-être que je peux vous en parler. Pouvez-vous m'aider à expliquer ou à décomposer « Sống ảo » ?





00:28:57 à 00:29:03

Linh Dao (Invité) | Oh, « Sống ảo » signifie que vous vivez en ligne. Traduction littérale. « Sống » signifie vivre. Et « Ảo » n’est pas réel. « Ảo » est en ligne.





00:29:04 à 00:29:59

Linh Dao (invité) | Ok, donc en gros, c'est un terme que les gens utilisent pour les gens qui font quelque chose uniquement pour les likes, uniquement pour la crédibilité sur Internet, par opposition à la véritable crédibilité dans la rue.





Ian (animateur) | Honnêtement, je n'ai jamais vu autant de gens prendre des photos, poser, s'habiller et mettre des accessoires pour les photos qu'au Vietnam. Et ce n'est pas seulement la jeune génération, ce sont aussi les tantes, les mères et les grand-mères. La clé du succès au Vietnam serait de créer un mur instagrammable dans votre restaurant ou à l'extérieur de votre café, parfait pour une séance photo. Et vous aurez des files de personnes qui feront la queue pour faire une séance photo. Maquillage complet, équipe de tournage complète. Et je me demande, à quoi ça sert ? Et c'est littéralement juste pour Facebook.





00:30:00 à 00:30:24

Linh Dao (invité) | Oui. Je pense donc que l'importance de Facebook n'est pas à sous-estimer. Comme je vis avec une famille américaine, un mari américain, des amis américains, les gens ici ne s'intéressent pas beaucoup à Facebook. Les gens ont depuis longtemps dépassé la fascination et l'engouement pour cette technologie. Ils sont passés à autre chose. Un certain nombre de personnes utilisent encore Facebook, et Instagram est toujours assez populaire.





00:30:25 à 00:30:39

Linh Dao (invité) | Mais la plupart des gens pensent à Facebook comme à la technologie des baby-boomers ici en Amérique, n'est-ce pas ? Pas au Vietnam. Au Vietnam, c'est comme LA technologie. C'est comme ça qu'on marque des points. C'est comme ça qu'on fait une entreprise entière.





00:30:39 à 00:31:09

Linh Dao (invité) | C'est là que nous avons parlé plus tôt dans notre conversation de comparaison et de ragots. Quel meilleur moyen de commérages et d'accélérer la diffusion d'informations que Facebook. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur Facebook et tout le monde le saura. Je pense donc que les gens ressentent le besoin de faire des affaires là-bas, d'être très entreprenants. Je pense donc que c'est en partie ce qui motive les photos et la fréquentation du restaurant, juste pour qu'ils puissent le montrer pour les likes sur Facebook également.





00:31:09 à 00:31:27

Linh Dao (invité) | Mais cela fait aussi partie du tableau de bord communautaire, comme je l'ai mentionné plus tôt. C'est ainsi que les gens mesurent le succès. Si une personne a les choses en main, ce n'est même pas la plus à jour en matière de technologie vietnamienne ou d'utilisation de Facebook. Et comme beaucoup d'autres choses comme Zalo.





00:31:27 à 00:31:48

Linh Dao (invité) | Je pense que les gens préfèrent utiliser le flux Zalo pour des choses comme le tableau de bord et des choses comme ça. Mais oui, je dis que la combinaison de ces types de plateformes de médias sociaux est ce à quoi les gens accordent le plus d'importance.





Ian (animateur) | Alors qu'est-ce qui vous choque le plus, à part peut-être l'utilisation du smartphone, lorsque vous revenez au Vietnam ces jours-ci ?





00:31:48 à 00:32:11

Linh Dao (invité) | C'est juste la vitesse à laquelle les choses se passent. Cela a à voir avec l'endroit où je me trouve en Amérique. Je vis dans le Colorado. C'est une ville de montagne, très pittoresque et très calme. Et si nous voulons commander des choses sur Amazon, nous devrons attendre quelques jours. Au Vietnam, je commanderais quelque chose sur Shopee et cela arriverait en 2 heures.





00:32:11 à 00:32:33

Linh Dao (invité) | Et le « livreur » disait : « Je suis vraiment désolé que le colis soit arrivé si tard. Nous garantissons un délai d'une heure ». J'ai donc été choqué. Encore une fois, c'est dans cet écart entre 18 et 22 ans que je vois les choses les plus surprenantes concernant le développement du Vietnam. La croissance de la technologie, l'adoption des technologies, les attentes des gens quant à ce que la technologie peut faire.





00:32:33 à 00:33:07

Linh Dao (invité) | C'est à ce moment-là que j'ai eu le plus de mal. Donc, oui, c'était surtout un magasin aux États-Unis, avec l'attente que les choses arrivent instantanément dans l'heure,





Ian (animateur) | Juste à propos du commerce électronique, j'ai quelques statistiques à vous communiquer. 54,3 % des 100 millions d'habitants achètent quelque chose en ligne chaque semaine sur Shopee, Lazada, TikTok shop, Tiki ou Grab. Et ce chiffre devrait augmenter de 28 % par an au cours des deux prochaines années. La prochaine fois que vous reviendrez, le commerce électronique sera encore plus important.





00:33:12 à 00:33:41

Ian (animateur) | Je sais que le Vietnam a été perçu d'une certaine manière dans le passé et peut-être même aujourd'hui. Selon vous, quelle pourrait être la marque du Vietnam sur la scène internationale ?





Linh Dao (invité) | Genre, à un public mondial ?





Ian (animateur) | Ouais.





Linh Dao (invité) | Si je devais donner une conférence TED sur mon voyage au Vietnam ou quelque chose du genre, je dirais que la meilleure qualité du peuple vietnamien et des entreprises vietnamiennes en général est simplement leur agilité et leur esprit d'entreprise malgré le manque de ressources et de tout.





00:33:41 à 00:34:27

Linh Dao (invité) | Les gens ne semblent pas découragés par les défis ou par la pénurie de choses. Nous disons donc simplement que les gens sont très agiles et très résilients face à l'hostilité et aux défis, à la pénurie et au manque de ressources. La marque vietnamienne, le pays est très jeune, donc très adaptable. Parce que nous sommes jeunes, nous n'avons pas vraiment le bagage d'un pays plus ancien. N'est-ce pas ? Avec des privilèges d'attente, avec des choses qu'ils connaissent. Oh, au bon vieux temps, les choses étaient comme ça. Non, au bon vieux temps, nous n'avions rien parce que nous n'étions pas nés, c'est tout ce que nous connaissons. Nous avons du travail.





00:34:27 à 00:34:50

Linh Dao (invité) | Je pense que pour un public mondial, je dirais qu'il faut embaucher au Vietnam. Oh, mon Dieu. Absolument. Je recrute pour HackerNoon depuis huit ans maintenant. J'ai embauché en Europe, en Afrique, partout en Amérique, au Vietnam, au Pakistan, en Inde, dans des endroits en Asie, et je dirais simplement en Asie en général, et aux Vietnamiens en particulier. Une éthique de travail incroyable, très enthousiaste, très passionné, prêt à faire des compromis, prêt à s'intégrer dans la culture, quelle que soit la culture de l'entreprise. N'est-ce pas ? Alors, embauchez définitivement au Vietnam.





00:34:50 à 00:35:26

Ian (animateur) | Vous parlez d'autres pays où l'on se dit : « Oh, l'époque où, vous savez, « à mon époque » est révolue, comme au Vietnam, où il y a un sentiment général, et cela revient souvent dans ce podcast, que « demain sera meilleur qu'aujourd'hui et nous avons un plan pour y parvenir ».





00:35:26 à 00:35:51

Linh Dao (invité) | Il n'y a pas de sentiment de droit et de retour au bon vieux temps. C'est toujours : non, il faut aller de l'avant vers les bons jours nouveaux, car c'est l'avenir, n'est-ce pas ? C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Mes parents ont dû faire beaucoup de sacrifices pour que notre vie soit meilleure. Et je pense que cette mentalité se transmet également aux autres générations. Les gens veulent simplement prendre en charge leur propre avenir et leur propre Vietnam. Il suffit de le rendre aussi bon que possible.





00:35:51 à 00:36:34

Linh Dao (invité) | Je pense que c'est là qu'ils pensent que les affaires se font. Malheureusement ou heureusement, on peut le penser de deux manières, car honnêtement, cela démocratise aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas aussi égales auparavant, comme les femmes, les gens de la campagne par rapport aux gens des villes, les jeunes, les personnes âgées qui ont plus de ressources, comme les riches par rapport aux pauvres avec les smartphones, avec la technologie, cela démocratise tellement tout cela, cela rend les choses tellement plus plates. Et je dois féliciter le peuple vietnamien s'il y a quelqu'un qui adopte la technologie. S'il adopte simplement des choses comme ça, quelle que soit la technologie.





00:36:39 à 00:37:16

Ian (animateur) | J'aimerais terminer ces épisodes en vous demandant : qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus au Vietnam ?





Linh Dao (invité) | Je suis très optimiste pour la jeune génération. Mon plus grand espoir est qu'elle ne se préoccupe pas seulement des choses qui préoccupaient ma génération, celle de mes parents et de mes grands-parents, à savoir la sécurité, la stabilité, la prospérité économique, etc. Elle commence à se soucier du monde maintenant. Elle commence à se soucier de la durabilité, de l'égalité des sexes, des questions sociales.





00:37:16 à 00:37:51

Linh Dao (invitée) | Et je pense que nous avons pu bénéficier de cela parce que les générations précédentes ont travaillé dur pour que nous n'ayons pas à nous soucier de cette pyramide de Maslow. Si vous devez vous inquiéter chaque jour d'être bombardé, de ne pas avoir assez de nourriture sur la table, alors comment allez-vous lutter pour l'égalité des sexes ? N'est-ce pas ? Ce n'était évidemment pas la plus grande priorité à l'époque.





00:37:51 à 00:38:19

Linh Dao (invité) | Mais je pense que le pays est maintenant dans une assez bonne position économique, et aussi dans une bonne géographie stratégique, pour être honnête, il y a deux grandes puissances mondiales. Il y a l'Amérique, et il y a la Chine. Nous sommes proches de la Chine, mais elle est notre ennemie depuis longtemps. Mais nous ne voulons pas être directement opposés à elle pour de nombreuses raisons. Mais il y a aussi l'Amérique, qui a besoin d'alliés. Et tout cela pour dire que le Vietnam est dans une position stratégique pour être ami avec les gens et pour se développer économiquement et socialement sans avoir à aller trop loin dans un sens ou dans l'autre. Et c'est formidable.





00:38:19 à 00:38:45

Linh Dao (invité) | C'est un avenir brillant pour le pays et pour la jeune génération aussi. J'espère que lorsque mes enfants reviendront au Vietnam, parce que j'espère qu'ils le feront un jour, ils retrouveront la moitié de leurs racines. Ils passeront un meilleur moment et une meilleure vie que moi actuellement, avec le sentiment d'être récompensé et de bénéficier de tout ce qui m'est offert. Et de cette façon, c'est très similaire à ce que pensaient mes grands-parents et mes parents à l'époque. C'est juste que ça s'améliore.





00:38:46 à 00:38:59

Ian (animateur) | Vous avez écouté You don't know Vietnam. Je suis Ian Paynton de We Create Content. J'aimerais remercier DJ Jace de The Beats Saigon pour leur bande-son épique et un grand merci à vous pour avoir fait tout ce chemin jusqu'au bout.