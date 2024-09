Contre les sceptiques : pourquoi le crash de la crypto n'est pas la fin de la blockchain

Les sceptiques de la crypto-monnaie et de la blockchain s'en donnent à cœur joie. Depuis l'effondrement de TerraUSD en mai, ils se sont alignés pour écrire l'éloge funèbre de la crypto, poussés par les malheurs rencontrés par Celsius , Capitale des Trois Flèches , Voyager numérique , BlockFi et d'autres firmes. Et avec le bitcoin et les altcoins restant bien en deçà des sommets historiques, il y a toutes les chances que d'autres dominos tombent dans les semaines à venir, car le surendettement et le risque reviennent mordre le marché.





Il est difficile de nier que l'industrie de la crypto-monnaie traverse une crise en ce moment. Cela dit, il faut faire valoir que les critiques de la cryptographie sont allés trop loin en déclarant la fin de l'industrie, et oui, certains parlent comme si toute l'industrie était sur le point de mourir :

https://twitter.com/JohnReedStark/status/1542506752456896518

Bien sûr, il ne fait aucun doute que certaines plateformes et entreprises vont disparaître dans les prochains mois, mais le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain continuera. Pourquoi? Eh bien, parce que son potentiel d'extraction de richesse auprès des investisseurs (de détail) le rend bien trop lucratif pour être ignoré.





Oui, contrairement à ceux qui prétendent que la crypto survivra principalement parce qu'elle promet une révolution technologique et financière, cet article jouera l'avocat du diable et adoptera une vision plus cynique de sa survie. En rencontrant à mi-chemin le chœur croissant des crypto-sceptiques, il va - pour les besoins de l'argument - courir avec l'affirmation que la crypto est tout sauf inutile, mais affirme toujours qu'il est là pour rester précisément parce que c'est un excellent véhicule pour arnaquer le public .





Non seulement cela, mais la capacité de la cryptographie à extraire des richesses en fait une solution idéale pour le système financier traditionnel, qui au cours des dernières décennies s'est de plus en plus tourné vers l'utilisation de frais, de pénalités et d'instruments mystérieux pour siphonner l'argent de ses clients.

«Financer» signifie transférer de la richesse à des créanciers déjà riches

Il convient de reconnaître que les crypto-sceptiques – parmi lesquels David Gerard, Amy Castor, Jacob Silverman (et Ben McKenzie), Nicholas Weaver et Stephen Diehl sont parmi les plus éminents – peuvent avoir raison sur de nombreux points. Cela inclut leurs préoccupations concernant Tether et ses réserves non auditées, sur la façon dont la blockchain n'a pas encore trouvé de cas d'utilisation significatif en dehors de la crypto, sur la façon dont Bitcoin consomme une quantité prodigieuse d'électricité, etc.





Pourtant, le principal défaut des sceptiques est qu'ils parlent de la crypto-monnaie comme si c'était une anomalie, comme s'il s'agissait d'une sorte d'entité extraterrestre bizarre descendue d'une autre dimension pour infecter un système financier par ailleurs sain d'esprit. Au contraire, ce n'est que la dernière excroissance d'un système économique et financier qui est devenu plus antisocial, anarchique et égoïste depuis au moins les années 70.





Pièce A: les banques ont généré une plus grande part de leurs revenus respectifs à partir des frais de service au cours des dernières années , c'est-à-dire les frais de découvert, les frais de guichet automatique et les frais de maintenance. Pour donner quelques chiffres, les frais de découvert perçus aux États-Unis se sont élevés à 15,47 milliards de dollars en 2019 , tandis que JPMorgan, Wells Fargo et Bank of America, pour n'en citer que trois, respectivement collecté 1,5 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars et 1,1 milliard de dollars de découverts en 2020.





Comme tous ceux qui lisent cet article s'en souviennent, 2020 a été l'année où l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie, marquant une période au cours de laquelle quelque huit millions d'Américains ont sombré dans la pauvreté . Et comme beaucoup de gens peuvent le deviner, les frais de découvert ont un impact disproportionné sur les moins favorisés financièrement, avec Données du Pew Research Center à partir de 2016 montrant que 18% des titulaires de compte paient la grande majorité - 91% - de tous ces frais. De plus, 67% des découverts fréquents gagnent moins de 50 000 $ par an, ces découverts étant surreprésentés parmi les tranches de revenu inférieures qu'ils habitent.





Le point de tout cela est que les banques traditionnelles ne sont en aucun cas opposées à devenir encore plus riches en appauvrissant le grand public. Lorsque vous associez l'imposition de frais à celle d'intérêts (qui a représenté 44,5 milliards de dollars du bénéfice net de JPMorgan l'année dernière ), une image émerge d'une industrie moralement discutable, basée sur la monopolisation de l'argent afin de gagner plus d'argent.





En effet, avec La dette des cartes de crédit aux États-Unis s'élève actuellement à 930 milliards de dollars , et l'inflation et la crise du coût de la vie poussant davantage de personnes à s'endetter , il est difficile d'affirmer que les banques ont le moindre scrupule à profiter des difficultés. Cela devrait être évident dans la crise financière de 2007-2008, qui découlait d'une spéculation et d'un profit inconsidérés, et qui a entraîné des renflouements pour les banques et une récession pour le reste d'entre nous.





Cela nous ramène à la cryptographie. Supposons simplement, pour les besoins de l'argumentation, que la crypto n'est utile que pour gagner de l'argent auprès des investisseurs particuliers (soit en facturant ces derniers frais, soit en déversant des sacs dessus). Cela en ferait toujours un véhicule de choix pour le secteur bancaire et financier.





En fait, les banques ont régulièrement commencé à introduire divers services de courtage et de garde de crypto-monnaie, avec un Article Reuters à partir d'avril rapportant que Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs et Bank of America sont parmi les principales institutions financières qui ont commencé à "capitaliser sur la popularité de crypto-monnaies pour offrir des services associés aux clients.





Beaucoup de ces noms ont commencé à permettre à leurs clients d'échanger des crypto-monnaies (en échange de frais, bien sûr), soulignant leur volonté d'utiliser la crypto-monnaie comme une autre source de profit. Ils ne se soucient pas de savoir si la crypto ou la blockchain représente une technologie significative ; ils se soucient simplement de savoir s'ils peuvent y puiser comme une autre source de revenus. Et compte tenu de leur taille et de leur influence sur le lobbying , leur adoption de la cryptographie peut être décisive pour la pousser sur le reste d'entre nous.

La crypto est la pointe de l'iceberg

On ne peut pas non plus exagérer à quel point les grandes banques sont à l'aise avec des instruments financiers qui n'ont que peu ou pas de fondement dans la réalité, qui sont là uniquement pour la spéculation et l'écrémage des frais/intérêts des clients.





Rappelez-vous simplement les swaps sur défaillance de crédit et les CDO synthétiques (obligations garanties par la dette), qui ont joué un rôle déterminant dans la crise financière de 2007-2008. Fondamentalement, ces produits dérivés étaient des paris sur d'autres instruments financiers, avec seulement le lien le plus ténu avec l'économie réelle.





Prenant d'abord les swaps sur défaillance de crédit, ces derniers étaient une sorte de contrat « d'assurance » par lequel un investisseur (ou plus souvent, un vendeur à découvert) paierait une prime régulière pour avoir le droit de percevoir un paiement important si une ou plusieurs obligations hypothécaires s'effondraient en valeur (généralement en raison de défauts de paiement hypothécaires).





Voici l'auteur Michael Lewis décrivant les swaps sur défaillance de crédit dans The Big Short, expliquant comment ils existaient uniquement en tant que sources de revenus/profits pour les investisseurs et les banques :





"À première vue, le marché en plein essor des paris parallèles sur les obligations hypothécaires à risque semblait être l'équivalent financier du football fantastique : un fac-similé bénin, quoique stupide, d'investir [...] Lorsque Mike Burry a acheté un swap sur défaillance de crédit basé sur un Long Obligation adossée à des subprimes Beach Savings, il a permis à Goldman Sachs de créer une autre obligation identique à l'originale à tous égards sauf un : il n'y avait pas de véritables prêts immobiliers ni d'acheteurs immobiliers. Seuls les gains et les pertes du pari parallèle sur les obligations étaient réels.





Non seulement ces gains étaient réels, mais ils ont finalement entraîné le quasi-effondrement du système bancaire, imposant des difficultés à des millions de personnes. Il en va de même pour les CDO synthétiques, qui étaient des tas de swaps sur défaillance de crédit regroupés en une seule grosse obligation, dans le seul but de générer plus de primes et, potentiellement, un énorme paiement. Sur le long terme de ces CDO se trouvaient des investisseurs qui percevaient des paiements réguliers auprès des investisseurs sur le court terme, qui à leur tour pariaient essentiellement qu'un tas d'obligations hypothécaires subprime deviendraient sans valeur.





Voici à nouveau Michael Lewis, décrivant la réaction de l'investisseur Steve Eisman face aux CDO synthétiques. Eisman est célèbre pour avoir acheté une grande quantité de contrats d'échange sur défaillance de crédit à l'approche de la crise de 2007-2008, mais même lui a déclaré avoir été abasourdi par l'ampleur de la soif du secteur financier pour des stratagèmes dénués de sens (mais générateurs de revenus) :





"Maintenant, il l'a compris : les swaps sur défaillance de crédit, filtrés par les CDO, étaient utilisés pour répliquer des obligations adossées à de véritables prêts immobiliers. Il n'y avait pas assez d'Américains avec un crédit merdique qui contractaient des prêts pour satisfaire l'appétit des investisseurs pour le produit final. Wall Street avait besoin de ses paris pour en synthétiser davantage.





Certes, les CDO synthétiques sont devenus assez rares depuis la Grande Récession. Cependant, d'autres produits douteux ont pris de l'importance au cours des années qui ont suivi , avec obligations de prêt garanties atteignant une valeur de 1 000 milliards de dollars dans le monde en 2021.





Certains chercheurs ont averti que de tels produits « pourrait provoquer la prochaine crise financière mondiale .” Si cela ne suffisait pas, il y a aussi des recherches qui suggèrent que le secteur financier dans son ensemble est une ponction nette sur la société au sens large, extrayant plus de richesse qu'il n'en fournit.





Par exemple, dans un document de recherche de 2016 intitulé « Surchargé : les coûts élevés de la haute finance », le professeur Gerald Epstein de l'Université du Massachusetts et Juan Montecino de l'Université de Columbia ont calculé que « le système financier imposera un surcoût pouvant atteindre 22,7 billions de dollars entre 1990 et 2023, faisant de la finance sous sa forme actuelle un frein net à l'Amérique ». économie."





Epstein et Montecino ont basé leurs calculs sur une analyse de trois éléments : les loyers et les bénéfices excédentaires ; les coûts de mauvaise allocation, c'est-à-dire les coûts d'opportunité liés au détournement de capitaux et de ressources d'efforts (non financiers) potentiellement plus constructifs ; et les coûts de la crise, en l'occurrence l'impact de la crise financière de 2007-2008.





Avec Andrew Baker de l'Université de Sheffield, ils ont mené une étude similaire axée sur le Royaume-Uni en 2018, constatant que le coût net du secteur financier britannique pour le Royaume-Uni entre 1995 et 2015 était de 4,5 billions de livres sterling. "Ce chiffre total équivaut à environ 2,5 ans du PIB moyen sur la période."





Sans multiplier les exemples, il devrait être assez clair maintenant que le secteur financier mondial est moins intéressé par l'utilité sociale, et plus intéressé par l'exploitation du public pour son propre profit. En d'autres termes, peu importe si les crypto-monnaies sont technologiquement sans valeur, tant qu'elles peuvent être utilisées pour générer des "rentes et des profits excédentaires". C'est pourquoi ils ont commencé à se tourner vers la crypto, avec Le géant bancaire français BNP Paribas est le dernier à entrer dans le jeu de la garde crypto . C'est aussi pourquoi le susmentionné Steve Eisman avait ce qui suit à dire sur le secteur, cité par Michael Lewis :





"C'est à ce moment-là que j'ai décidé que le système était vraiment, 'Fuck les pauvres.'"





Ce système inclut désormais les crypto-monnaies. L'adoption de ce dernier par le secteur bancaire sera suffisante pour que la cryptographie continue son existence controversée, même si elle ne développe jamais de cas d'utilisation «significatifs». Les banques offriront de plus en plus de services liés à la cryptographie, car comme l'ont découvert des échanges tels que Binance et Coinbase, l'argent réel dans les crypto-monnaies doit être obtenu en facturant les gens pour les échanger et les conserver. Il suffit d'être témoin des fortunes amassées par des sommités telles que Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried et Brian Armstrong, qui organisent tous des échanges de barre et qui se classent parmi les individus les plus riches du secteur .

Pourquoi les investisseurs continueront à se tourner vers la crypto

Un contre-argument évident à cette analyse est qu'elle ignore la question de savoir pourquoi les investisseurs continueront à échanger des crypto-monnaies, en particulier si nous passons encore cinq, dix ou vingt ans sans crypto à produire une «application tueuse». Autrement dit, le train de battage médiatique s'essoufflera sûrement si la crypto passe une autre décennie sans empiéter sur le monde réel de manière tangible ? Et ce n'est pas parce que les banques voudraient vendre de la cryptographie à leurs clients que ces clients voudront réellement l'acheter, n'est-ce pas ?





Un tel raisonnement est naïf. Crypto a fait du bon travail au cours de la dernière décennie en proposant de nouvelles tendances, concepts et / ou mots à la mode afin de maintenir le cycle de battage médiatique, de DeFi et NFT à Web3 et au métaverse. Alors pourquoi serait-il à court d'idées à l'avenir, en particulier lorsque beaucoup d'entre elles peuvent se cacher derrière un marketing intelligent et des mentions de célébrités ?





Plus important encore, ces sous-secteurs au sein de la cryptographie sont accessoires à ce qu'est vraiment l'espace : la spéculation ou le jeu. Si vous voulez savoir pourquoi les investisseurs particuliers continueront à injecter de l'argent dans la cryptographie, il vous suffit de regarder la loterie. Aux Etats-Unis, les loteries d'État ont vendu des billets pour une valeur de 105 milliards de dollars en 2021 , contre 89,6 milliards de dollars en 2020. Au Royaume-Uni, la Loterie nationale a généré un peu plus de 8 milliards de livres sterling de ventes en 2021/22 , représentant sa meilleure année de tous les temps. Et en Allemagne, les ventes de loterie ont atteint 7,9 milliards d'euros en 2021 .





Il y a le marché de la crypto, juste là. Ensuite, vous avez des chiffres pour l'industrie du jeu, qui a généré un chiffre d'affaires record de 44 milliards de dollars aux États-Unis en 2021 . Encore une fois, c'est un chiffre important, indiquant l'énorme demande du grand public pour la ruée qui vient de s'ouvrir à la possibilité extrêmement lointaine de devenir riche. Cette est exactement ce que la crypto puise dans , et c'est ce qui assurera la pérennité du secteur, quelle que soit sa taille ou son importance réelle.





Bien sûr, tout ce qui précède ne veut pas dire que les crypto-monnaies et la blockchain sont sans mérite. Au contraire, cela veut dire que la crypto peut survivre même sans mérite, ce qui semble être quelque chose que la plupart des sceptiques prétendent qu'elle ne peut pas. Ils ont tort, tout comme quiconque prétend que la disparition du secteur de la crypto-monnaie est en quelque sorte "inévitable". Oui, il a subi quelques faillites au cours des dernières semaines, mais rien de moins qu'une interdiction pure et simple l'empêchera d'être repris (et encore) comme un outil pour aspirer l'argent du public. Espérons simplement qu'il développe plus de cas d'utilisation que cela dans un avenir pas trop lointain.