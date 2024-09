Comment exécuter une escroquerie cryptographique et faire en sorte que tout le monde se sente désolé pour vous

L'ascension et la chute de Terra (en bref)

Juste au moment où nous pensions avoir tout vu, Terra a cherché à briser le plafond de verre des crashs cryptographiques spectaculaires avec la ferveur d'un adolescent tentant d'impressionner son premier béguin en exhibant son dernier NFT destiné à Lambo.





Quel spectacle Terra était, n'est-ce pas? Je n'aurai pas à expliquer son ascension et sa chute car il y a eu beaucoup de couverture (étonnamment, même en dehors des médias cryptographiques de niche), mais au cas où vous auriez esquivé la balle médiatique ou choisi de rester sous le rocher de l'ignorance ( hé, je le fais souvent aussi, donc ce n'est pas une insulte), voici le résumé rapide de la façon dont un projet de crypto-monnaie du nom de Terra a implosé en une semaine et, ce faisant, est devenu le bouc émissaire naturel du crash crypto actuel :





Le 7 mai 2022, plus de 2 milliards de dollars du stablecoin UST de Terra ont été libérés et jetés par millions. L'UST a immédiatement perdu 9 % de sa valeur, se détachant du dollar américain. Les commerçants d'arbitrage se sont déplacés pour échanger UST contre LUNA, l'autre crypto de Terra utilisé pour frapper / échanger contre UST, puisque 1 UST pouvait toujours être échangé contre 1 $ d'UST. Oops. Les commerçants découvrent que le plafond d'échange était de 100 millions de dollars par jour. Bitcoin et crypto sont en baisse, UST ne reprend pas de valeur, les commerçants paniquent et personne n'attendra que ce plafond quotidien se reconstitue. Alors ils se dirigent directement vers les bourses pour se débarrasser de l'UST. 9 mai 2022. Les gardiens de Terra sont assis sur 3,2 milliards de dollars de réserves de Bitcoin, détenues pour défendre l'ancrage de l'UST dans un tel scénario. Ils prêtent 1,5 milliard de dollars de ce Bitcoin et un peu plus au cours des prochains jours. N'a pas fonctionné. La cheville UST n'a jamais été restaurée et a continué à perdre de la valeur. 1 UST ne rapportait que 50 cents. 11 mai 2022. Terra renforce la combustion, permettant 4 fois la limite. 1 UST vendu 20 centimes. LUNA plante également. Il restait moins d'un million de dollars de réserves de Bitcoin. La cheville est vraiment et totalement perdue. 12 mai 2022. La blockchain Terra s'arrête. LUNA et UST entament un exode massif de radiations des principales bourses. Les tombereaux ne pouvaient même pas vider. LUNA vaut moins de 1 centime. Le 14 mai 2022, le PDG de Terra, Do Kwon, jette l'éponge. que le projet UST stablecoin avait échoué. Le 12 mai, LUNA ne valait même pas 1 centime, en baisse de 99,99 % par rapport à son sommet historique de 120 $ quelques semaines plus tôt.





La dernière et la plus grande des escroqueries cryptographiques à ce jour

Lorsque vous rédigez un nouveau brouillon sur Hacker Noon avec le dernier éditeur, le champ vide contient une invite d'écriture : "Écrivez quelque chose de sympa".





Je serai honnête. J'ai essayé de commencer par quelque chose de sympa mais c'est impossible compte tenu des événements qui entourent Terra.





L'économiste britannique Frances Coppola n'était pas la seule à critiquer l'algorithme d'autocorrection de Terra – utilisant des contrats intelligents et des interventions directes qui réduiraient ou élargiraient l'offre de ses pièces stables pour répondre à l'ancrage du dollar américain – affirmant qu'ils étaient sujets à l'échec dès que les détenteurs de jetons se sont livrés à un dumping de panique.





Maintenant, je ne suis pas un grand fan des experts monétaires traditionnels et de l'économie. Après tout, ils sont généralement les premiers à sous-estimer le sentiment, donc, comme on pouvait s'y attendre, aveugles lorsqu'il s'agit d'anticiper les énormes crises de marché dont nous avons été témoins au cours des dernières décennies. Les modèles de prédiction et les économistes de la vieille école ne comprennent tout simplement pas que les événements Black Swan rendent tous les modèles inutiles.





Mais Coppola avait raison. Un point qui a été prouvé à plusieurs reprises par le grand nombre d'échecs de stablecoins algorithmiques depuis au moins 2020. On aurait pu penser que de tels échecs de stablecoins publics comme Dai ou le retour de flamme complet de Mark Cuban dans la débâcle d'Iron Finance nous auraient appris cela.





Bien sûr, Do Kwon a répondu comme il l'a fait, rejetant les critiques et insistant sur le fait qu'il n'entamerait pas de débat avec les « pauvres », en disant :





"Je ne discute pas des pauvres sur Twitter, et désolé je n'ai pas de changement sur moi pour elle pour le moment."





En fait, il adorait traiter les gens de pauvres…

Detour : Terra ne devrait pas être victime du crash de la crypto





Je voudrais prendre du recul pour parler du marché plus large du Bitcoin et de la cryptographie.





Bitcoin, le grand-père de la crypto et le parrain de tous, a plongé à des profondeurs qu'il n'avait pas vues depuis 2021, tombant en dessous de 26 000 $ la semaine de la disparition de Terra. Il a toujours du mal à casser 30 000 $, en baisse de près de 60 % par rapport au sommet historique actuel de novembre 2021.





600 milliards de dollars ont été anéantis sur le marché de la cryptographie au cours de la même semaine, alors que les commerçants faisaient des lignes de lemming dans tous les carnets de commandes pour vider et récupérer dans la peur. Glassnode estime que 2 investisseurs Bitcoin sur 5 sont actuellement dans le rouge.





Alors tout d'abord, permettez-moi de dire que la situation est mauvaise. Le sentiment n'a jamais été aussi effrayant et le commerce dans l'ensemble se refroidit. Coinbase a enregistré une perte au premier trimestre et son action a diminué de plus de 70 %. Il a également perdu environ 20 % de clients actifs.





Alors oui, c'est mauvais. Mais le bouc émissaire ne devrait pas être Terra. Nous aurions dû nous attendre à cela.





La corrélation de Bitcoin et de crypto avec les marchés boursiers mondiaux est un phénomène connu et reproductible. Maintenant, j'aimerais dire que Bitcoin est une classe d'actifs différente (c'est le cas), et ensuite c'est une réserve de valeur alternative (c'est aussi le cas), mais il a tendance à se comporter de manière biaisée d'extrêmes. Lorsque l'économie mondiale se porte bien, Bitcoin fait beaucoup mieux. Mais d'un autre côté, lorsque les économies et les marchés boursiers sont en crise, comme ils le sont actuellement, Bitcoin a également tendance à patauger encore plus.





Le jeudi noir de 2020 en mars devrait en être un rappel brutal. Les actions ont plongé. Le pétrole est devenu négatif (cela signifie que vous seriez payé pour retirer le pétrole des mains de certains courtiers) et Bitcoin a cassé le support de 4 000 $. Vous vous en souvenez ?





Ensuite, vous vous souviendrez également qu'à la fin de 2020, Bitcoin était de retour à son ATH 2017 de 20 000 $. Et en un an, il a presque dépassé les 70 000 $ alors que l'économie se redressait.





Tellement vrai. Terra était mauvaise pour la crypto, n'écartons pas l'effet de la panique de masse sur l'implosion de la crypto qui avait la troisième plus grande capitalisation boursière de la crypto à un moment donné. Mais Terra seul n'était pas à blâmer pour ce qui se passe en ce moment alors que nous entrons dans ce qui semble être un long hiver crypto.





Et ça ira mieux.





Que Bitcoin ait pris un tel coup et affiche toujours un demi-billion de capitalisation boursière à peine une décennie après être devenu une pièce d'une valeur presque nulle, est une réalisation aux proportions inimaginables.





Bitcoin ne va pas disparaître. La crypto ne va pas disparaître (même si elle perdra des centaines de pièces cette année, l'année prochaine et l'année d'après.





Une fois que la peur et l'intérêt spéculatif sont purgés et que les brumes du battage médiatique se dissipent pour révéler les forces fondamentales toujours présentes et toujours croissantes des fondamentaux du Bitcoin : utilité croissante, adoption massive croissante, dans le contexte d'un noyau pourri des systèmes monétaires mondiaux.

La plus grande ruse du diable était de croire que ça n'existait pas

Bon, revenons au problème de Terra. J'ai probablement mal cité ce titre, mais je vais l'utiliser comme un simple résumé de la façon dont Terra s'est enfui en exécutant quelque chose dont il devait savoir qu'il échouerait, puis en évitant d'en rendre compte.





L'une des pires choses à propos de toute la débâcle pour moi est que pas assez de gens sont indignés par son fondateur/co-fondateurs. D'accord, bien sûr, nous avons eu des personnalités éminentes qui se sont exprimées et ont remis en question la manière dont ses milliards de réserves de Bitcoin ont été gérés (Changpeng Zhao et Vitalik Buterin, par exemple).





Et oui, je pense que c'est bien que les gens se posent des questions, mais à part les investisseurs qui ont été directement touchés, nous constatons un manque général d'indignation face à la manière dont Terra a géré toute la situation.





L'ignorance et l'arrogance sont, au pire, ce qui a été reproché. 'Terra ne savait pas que cela pouvait arriver. "Do Kwon a fait de son mieux et n'a jamais pu prédire les résultats du krach boursier". "Les réserves de Bitcoin auraient dû suffire". C'est une litanie d'excuses venant de leur camp, et même d'autres en leur nom.





Pourquoi ne devrions-nous pas acheter l'une de ces excuses ? Car selon ce rapport Coinbase , il ne s'agissait pas du premier rodéo algorithmique stablecoin de Do Kwon. En fait, quelques mois auparavant, en novembre 2021, un groupe de développeurs anonymes avait lancé un stablecoin algorithmique remarquablement similaire appelé Basis Cash.





Coinbase s'est entretenu avec d'anciens employés de Terra qui ont admis qu'ils étaient, avec Do Kwon, ceux qui avaient fondé Basis Cash. Comme Terra, il a également perdu sa cheville et est complètement mort. Il n'a jamais fait la une des journaux car il n'a perdu qu'environ 54 millions de dollars. L'ex-employé a affirmé que Basis Cash n'était qu'un projet pilote et qu'il n'était jamais sûr que cela fonctionnerait.





Eh bien, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ils sont allés de l'avant et ont sorti une copie presque conforme de Terra. Ce n'est pas l'ignorance que cela ne fonctionnerait pas. C'est la révélation complète que l'échec était inévitable.





Lorsque Mt Gox s'est écrasé il y a toutes ces années, ses propriétaires et exploitants ont été rapidement traduits en justice. Bien sûr, le passage du processus a été tout sauf rapide, l'indemnisation des investisseurs étant encore largement dans les limbes juridiques jusqu'à aujourd'hui, huit ans après les faits.





Mais au moins, cette négligence et peut-être ce vol ont été traités avec diligence. Les fonds sont engagés et surveillés par la justice, notamment après la condamnation de son PDG Mark Karpeles à deux ans et demi de prison. Bien sûr, il est maintenant sorti et dirige une nouvelle entreprise, et a même émis des NFT à d'anciens utilisateurs, mais il ne pourra plus rien faire de génial avec autant d'attention et de surveillance de ses activités.





Il y a de l'espoir que les fondateurs et les opérateurs de Terra seront passés au fil de l'épée. Déjà, un politicien sud-coréen a appelé Do Kwon à tenir une audition parlementaire sur Terra (il est basé en Corée du Sud). J'espère que cela se produira, j'espère que cela mènera à une enquête et à une procédure judiciaire. Les échanges dans le pays qui étaient également coupables pour leur part dans le crash pourraient également être convoqués, et j'espère que cela se produira.





Mais si le sentiment dominant pour Terra et Do Kwon est celui de la sympathie, cela signifie que personne n'est disposé à reconnaître et à appeler Terra pour ce qu'elle était. Une escroquerie. Si un fondateur qui est malin et malveillant dans ses intentions n'est pas possible, alors une escroquerie n'a jamais été l'intention et est impossible à comprendre.





Et si avoir le cœur brisé le soulage de tout impératif moral pour permettre une autopsie complète et transparente, alors je ne vois pas cela se produire. Vraiment, nous avons été amenés à croire que le diable n'existe pas.





Connaissant la crypto et son appétit pour les deuxième, troisième et nième chances non méritées, je suis enclin à être sceptique.

Terra est mort. S'il vous plaît, n'investissez pas dans les morts-vivants Terra

Maintenant, que se passe-t-il lorsque l'architecte d'une arnaque évidente ou, à tout le moins, un pourvoyeur de rêves négligent et irresponsable, n'est pas appelé à rendre des comptes ? Que se passe-t-il lorsque des investisseurs dévastés s'accrochent à des pailles pour essayer de chasser leurs pertes ?





Eh bien, vous avez l'occasion pour l'escroc d'extraire les tout derniers morceaux de jus d'un citron décédé.





Au moment où je parle, Terra a été relancé, et des plans sont en cours pour qu'il réapparaisse comme un nouvel engin qui promet de récupérer et de rendre à nouveau chaque investisseur Terra entier.





Ne tombez pas dans le panneau. Je ne prendrai même pas la peine de passer en revue ces différents plans, forks, airdrops ou tout autre gadget que Do Kwon propose.





Et, si vous êtes tenté de vous lancer maintenant dans ce qui ressemble à un investissement super intelligent, de ramasser plusieurs centaines de milliers de Luna pour quelques centaines de dollars. Veuillez vous accorder le temps de forer ces chiffres dans votre tête :

L'offre de Luna a massivement explosé, passant de 360 millions à 6,5 billions . C'est plus de 18 000 fois la croissance. L'UST n'a toujours pas atteint son ancrage à 1 $.

. C'est plus de 18 000 fois la croissance. L'UST n'a toujours pas atteint son ancrage à 1 $. Acheter maintenant pour avoir le même avantage avant le crash équivaut à dépenser plus de 5 $ avant le crash sur Luna, soit environ 4 % de son ATH à 120 $.

La frappe de Luna est déjà hyper-accélérée et cela sera super boosté. Ce sera pire que la croissance de l'offre Dogecoin ou Floki. Nous parlons de Luna atteignant des millions de billions (c'est-à-dire des quintrillions si vous voulez vraiment savoir) en approvisionnement.





Je ne le répéterai probablement jamais, mais ce sont des conseils financiers. Reste loin. Ne pensez même pas à « tester » 50 $ pour permettre à cette arnaque une seconde vie.

N'abandonne pas, il y a toujours une issue

Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas du tout un article destiné à minimiser l'angoisse et le chagrin évidents que des milliers d'innocents normaux doivent maintenant vivre. Je suis allé sur Reddit et sur Twitter, et au cours de cette semaine de chaos, il y avait post après post de personnes regardant un abîme de désespoir.





Il y a également eu - non confirmé - des rapports d'automutilation.





Je ne peux pas comprendre à quel point cela a dû être et continue d'être terrible pour eux, même si Do Kwon continue de diffuser des tweets grincheux sans but, apparemment pour aider à apaiser ses investisseurs brisés. Il affirme avoir « le cœur brisé ». Mais le cœur brisé ne commence même pas à décrire comment la situation doit être pour quiconque croyait en Terra et a soutenu sa croyance avec ses économies.





Et donc, autant ce post est une dénonciation de projets et de développeurs comme Do Kwon, autant cela espère être un avertissement pour éviter qu'un maximum de personnes ne se fasse avoir dans une autre Terra, j'espère que d'une certaine manière, ce message tend la main aux personnes touchées par UST, LUNA et Terra pour leur dire que cela aussi passera.





Je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes impliquées dans la cryptographie, mais je peux dire avec certitude qu'il existe une motivation commune selon laquelle nous voulions tous avoir une vie meilleure, et nous voulions tous chercher une voie alternative. Et ce chemin est semé d'embûches.





Ce n'est pas la fin. Ce n'est jamais en crypto. Et je sais que ce n'est pas très réconfortant de vous offrir le mantra « Tout cela s'est déjà produit, et tout cela se reproduira ». Mais ce qu'ils ne mentionnent pas non plus, c'est qu'entre tous ces cycles de "été fait qui le fera encore", il y a toujours une période de récupération, de croissance et de reconstruction.





Si Terra vous a affecté et que vous pensez que vous risquez de vous blesser. Atteindre. Parlez à une aide professionnelle. Recherchez simplement les hotlines nationales sur Google. Si vous ne pouvez pas, parlez à quelqu'un. Quelqu'un. Nous vous aiderons à trouver de l'aide.