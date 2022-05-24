如何进行加密骗局并让每个人都为你感到抱歉

泰拉的兴衰（简而言之）

就在我们以为我们已经看到这一切的时候，Terra 试图打破壮观的加密货币崩溃的玻璃天花板，带着一个十几岁的男孩试图通过炫耀他最新的兰博注定的 NFT 来打动他的初恋的热情。





Terra 是一场怎样的表演，不是吗？由于已经有大量报道（令人惊讶的是，即使在利基加密媒体之外），我不必详细说明它的兴衰，但如果你躲过了媒体的子弹或选择留在无知的岩石之下（嘿，我也经常这样做，所以这不是侮辱），这是关于一个名为 Terra 的加密货币项目如何在一周内内爆的快速而肮脏的事情，并因此成为当前加密货币崩溃的天然替罪羊：





2022 年 5 月 7 日，超过 20 亿美元的 Terra 稳定币 UST 被取消质押并以数百万美元的价格被抛售。 UST 立即损失了 9% 的价值，与美元脱钩。 套利交易者开始将 UST 换成 LUNA，这是 Terra 用于铸造/交换 UST 的另一种加密货币，因为 1 UST 总是可以换成价值 1 美元的 UST。 哎呀。交易员发现交换上限为每天 1 亿美元。 比特币和加密货币下跌，UST 没有恢复价值，交易员恐慌，没有人会等待每日上限补充。所以他们直接去交易所抛售UST。 2022 年 5 月 9 日。Terra 的监护人坐拥 32 亿美元的比特币储备，在这种情况下为捍卫 UST 挂钩而持有。他们在接下来的几天内借出 15 亿美元的比特币和更多。 没用。 UST 挂钩从未恢复并一直在贬值。 1 UST 只卖 50 美分。 2022 年 5 月 11 日，Terra 加强了燃烧，允许 4 倍的极限。 1 UST 售价 20 美分。 LUNA 也崩溃了。 比特币储备不足 100 万美元。钉子确实完全丢失了。 2022 年 5 月 12 日，Terra 区块链关闭。 LUNA 和 UST 开始从主要交易所大规模退市。翻斗车甚至不能倾倒。 LUNA 的价值不到 1 美分。 2022 年 5 月 14 日，Terra 首席执行官 Do Kwon 认输。 UST 稳定币项目失败了。到 5 月 12 日，LUNA 甚至不值 1 美分，比几周前的历史高点 120 美元下跌了 99.99%。





还在我这儿？伟大的。





最新和最大的加密骗局

当您使用最新的编辑器在 Hacker Noon 上写下新草稿时，空白字段会出现写作提示：“写一些好东西”。





我会诚实的。我试图从一些好的开始，但考虑到围绕 Terra 的事件，这是不可能的。





英国经济学家弗朗西斯·科波拉（Frances Coppola）并不是唯一一个批评 Terra 的自我修正算法的人——使用智能合约和直接干预来收缩或扩大其稳定币的供应以满足与美元挂钩的要求——他说，一旦出现这种情况，它们很容易失败。代币持有者进行恐慌性抛售。





现在，我不是传统货币专家和经济学的忠实粉丝。毕竟，他们通常是第一个低估情绪的人，因此在预测我们在过去几十年中目睹的巨大市场危机时可以预见的是盲目的。预测模型和老派经济学家根本不明白黑天鹅事件会使所有模型都变得无用。





但科波拉说得有道理。至少自 2020 年以来，算法稳定币的大量失败已经多次证明了这一点。人们会认为像 Dai 或Mark Cuban 在 Iron Finance 崩溃中完全适得其反这样的公开稳定币失败会告诉我们这一点。





当然，Do Kwon 以他著名的方式回应，驳斥了批评，并坚称他不会与“穷人”进行辩论，他说：





“我不在推特上与穷人辩论，很抱歉，我目前对她没有任何改变。”





他居然喜欢骂人穷……

https://www.youtube.com/watch?v=4iPnDZNjVqA





绕道：Terra 不应该因为加密货币崩盘而跌倒





我想退后一步谈谈更广泛的比特币和加密市场。





比特币是加密货币的祖父和它们的教父，它跌至 2021 年以来从未见过的深度，在 Terra 灭亡的那一周跌破 26,000 美元。它仍在努力突破 30,000 美元，较 2021 年 11 月的当前历史高点下跌近 60%。





同一周，加密货币市场蒸发了 6000 亿美元，因为交易员在订单簿上排满了旅鼠行，以便在恐惧中抛售和收回。 Glassnode估计，目前每 5 个比特币投资者中就有 2 个处于亏损状态。





所以首先，让我说情况很糟糕。情绪从未如此可怕，整体交易正在降温。 Coinbase 公布第一季度亏损，其股票下跌超过 70%。它还失去了大约 20% 的活跃客户。





所以，是的，这很糟糕。但替罪羊不应该是泰拉。我们应该预料到这一点。





比特币和加密货币与全球股市的相关性是一个众所周知且可重复的现象。现在，我很想说比特币是一种不同类别的资产（它是），然后它是另一种价值存储（它也是），但它确实倾向于以极端的倾斜模式表现。当全球经济表现良好时，比特币的表现要好得多。但另一方面，当经济和股市陷入危机时，就像现在一样，比特币也往往会陷入更糟的境地。





2020 年 3 月的黑色星期四应该明确提醒这一点。股票暴跌。石油价格下跌（这意味着你可以从一些经纪人手中拿走石油），比特币突破 4,000 美元的支撑位。还记得吗？





然后你还会记得，到 2020 年底，比特币回到了 2017 年的 20,000 美元的 ATH。一年之内，随着经济复苏，它几乎突破了 70,000 美元。





所以，真的。 Terra 对加密货币不利，我们不要忽视大规模恐慌对内爆加密货币的影响，该加密货币在某个时候拥有加密货币的第三大市值。但是，当我们进入看似漫长的加密货币冬天时，现在发生的事情并不能单独归咎于 Terra。





它会变得更好。





比特币在成为价值几乎为零的代币后仅仅十年就遭受了如此大的打击，并且仍然拥有 5 万亿的市值，这是一项难以想象的成就。





比特币不会消失。加密货币不会消失（即使今年、明年和后年它会损失数百个硬币。





一旦恐惧和投机兴趣被清除，炒作的迷雾变得清晰，就会揭示比特币基本面始终存在、不断增长的基础优势：在全球货币体系核心腐烂的背景下，实用性不断增长，大规模采用率不断提高。

魔鬼最大的把戏就是相信它不存在

对，回到 Terra 问题。我可能错误地引用了这个标题，但我将把它作为一个简单的总结来说明 Terra 如何逃脱运行它必须知道会失败的事情，然后避免对其负责。





对我来说，整个崩溃的最糟糕的事情之一是没有足够的人对其创始人/联合创始人感到愤怒。好的，当然，我们已经有一些知名人士发声并质疑其数十亿比特币储备的处理方式（例如，赵长鹏和 Vitalik Buterin）。





是的，我认为人们提出质疑很好，但除了直接受到影响的投资者外，我们看到 Terra 对整个局势的处理普遍缺乏愤怒。





在最坏的情况下，无知和傲慢才是罪魁祸首。 'Terra 不知道这会发生。 'Do Kwon 尽了最大的努力，永远无法预测市场崩盘的结果'。 “比特币储备应该足够了”。这是从他们的阵营出来的一连串借口，甚至是代表他们的其他人。





为什么我们不应该购买这些借口？因为根据这份Coinbase 报告，这不是 Do Kwon 的第一个算法稳定币圈地。事实上，就在几个月前，也就是 2021 年 11 月，一群匿名开发者推出了一种非常相似的算法稳定币，名为 Basis Cash。





Coinbase 与前 Terra 员工交谈，他们承认他们和 Do Kwon 是创立 Basis Cash 的人。和 Terra 一样，它也失去了钉子，彻底死了。它从未成为新闻，因为它只损失了大约 5400 万美元。这位前雇员声称，Basis Cash 只是一个试点项目，他们从来不确定它是否会奏效。





好吧，它没有。然而，他们继续在 Terra 中推出了一个近乎复本的副本。这不是无知，它不会起作用。这充分揭示了失败是不可避免的。





多年前，当 Mt Gox 坠毁时，它的所有者和运营商迅速被送上司法系统。当然，这一过程的通过并不迅速，直到今天，也就是事发八年后，投资者的赔偿在很大程度上仍处于法律边缘。





但至少这种疏忽和可能的盗窃得到了认真的处理。这些资金已投入并受到法院的密切关注，尤其是在判处其首席执行官马克·卡佩莱斯两年半监禁之后。当然，他现在出去经营一家新公司，甚至向以前的用户发布了 NFT，但他将无法再做任何时髦的事情，因为他对自己的活动如此关注和监控





Terra 的创始人和运营商有希望受到惩罚。一位韩国政治家已经呼吁道权就 Terra（他在韩国）举行议会听证会。我希望这会发生，我希望它会导致调查和法庭程序。也可能会召集该国的交易所，因为他们在崩溃中也有责任，我希望这会发生。





但是，如果对 Terra 和 Do Kwon 的普遍情绪是同情，那么这意味着没有人愿意承认和呼唤 Terra 的本来面目。一个骗局。如果不可能有一个恶意和恶意的创始人，那么骗局就不是意图，也是无法理解的。





如果伤心欲绝可以让他摆脱任何道德义务，允许进行全面透明的验尸，那么我看不到这种情况发生。确实，我们被引导相信魔鬼不存在。





了解加密货币及其对不应有的第二次、第三次和第 n 次机会的胃口，我倾向于持怀疑态度。

泰拉死了。请不要投资不死的Terra

现在，当一个明显的骗局的设计者，或者至少是一个疏忽和不负责任的梦想提供者，没有被要求承担责任时会发生什么？当遭受重创的投资者抓住稻草试图追赶他们的损失时会发生什么？





好吧，骗子有机会从死去的柠檬中榨出最后一点汁液。





正如我所说，Terra 已经复兴，并且正在计划让它重新出现，成为一个新的装置，承诺恢复并使每个 Terra 投资者再次完整。





不要上当。我什至不会费心去经历这些不同的计划、分叉、空投或 Do Kwon 想出的任何噱头。





而且，如果你现在想进行一项看起来非常聪明的投资，那就花几百美元买几十万 Luna。请让自己有时间将这些数字钻入您的脑海：

Luna 的供应量已从 3.6 亿激增至 6.5 万亿 。这是超过 18,000 倍的增长。 UST 仍未达到与 1 美元挂钩的水平。

。这是超过 18,000 倍的增长。 UST 仍未达到与 1 美元挂钩的水平。 现在购买以在崩盘前获得相同的收益相当于在 Luna 上花费超过 5 美元预崩盘，仅占其 ATH 的 4%，即 120 美元。

Luna 铸造已经超加速，这将得到超级提升。这将比狗狗币或 Floki 的供应增长更糟糕。我们谈论的是Luna 的供应量达到数百万（如果你真的想知道，那是五亿）。





我可能再也不会这样说了，但这是财务建议。远离。甚至不要想“测试” 50 美元来让这个骗局重获新生。

不要放弃，总会有出路的

现在不要误会我的意思。这根本不是一篇旨在贬低成千上万无辜的规范现在必须经历的明显痛苦和悲伤的文章。我去过 Reddit 和 Twitter，在那一周的混乱中，有一个又一个帖子，人们盯着绝望的深渊。





还有——未经证实的——关于自残的报道。





我无法理解这对他们来说一定是多么可怕，并且继续对他们来说是多么可怕，即使 Do Kwon 继续在那里发布漫无目的的卑鄙推文，表面上是为了帮助安抚他心碎的投资者。他声称“心碎”。但伤心欲绝甚至没有开始描述任何相信 Terra 并用毕生积蓄支持他们信仰的人的处境。





因此，尽管这篇文章是对像 Do Kwon 这样的项目和开发者的谴责，尽管这希望是一个警告，以防止尽可能多的人被骗到另一个 Terra，我希望以某种小的方式，这篇文章联系了那些受 UST、LUNA 和 Terra 影响的人，告诉他们这也将过去。





我不能代表所有参与加密货币的人发言，但我可以肯定地说，我们都有一个共同的动机，那就是我们都想过上更好的生活，我们都想寻找一条替代道路。这条道路充满了危险。





这不是结束。它从来都不是加密货币。而且我知道向你提供“所有这一切都曾经发生过，所有这一切都将再次发生”这样的口头禅并不能让你感到安慰。但他们也没有提到的是，在所有这些“做过就会再做”的循环之间，总有一个恢复、增长和重建的时期。





如果 Terra 影响了您，并且您觉得自己有受到伤害的风险。伸手。与专业帮助交谈。只需在 Google 上查找全国热线电话即可。如果你做不到，找人谈谈。任何人。我们将帮助您寻求帮助。