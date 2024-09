Comment envoyer des messages SMS et MMS à grande échelle : quel est votre numéro ?

Si vous êtes un service marketing et que vous souhaitez atteindre le public le plus large possible, la messagerie texte est le meilleur canal pour le faire.

La plupart des gens consultent leurs SMS plus souvent que leurs e-mails, et les SMS ont un taux d'ouverture de plus de 90 % dans les trois minutes suivant leur réception.

Pour envoyer des messages SMS et MMS à grande échelle, vous avez besoin d'une plate-forme de communication cloud, c'est-à-dire une plate-forme de communication en tant que service (CPaaS).

Le site d'évaluation peer-to-peer G2 en répertorie plus de 100 , Plivo étant classé numéro un pour la satisfaction client. Tout au long de cet article, nous utiliserons Plivo et Twilio, le leader du marché CPaaS, comme exemples.

Quel est ton numéro?

Une fois que vous avez opté pour un CPaaS, vous avez une autre décision à prendre : quel type de numéro devez-vous utiliser pour envoyer vos messages ?

La messagerie commerciale d'application à personne (A2P) suit des règles différentes de l'envoi de SMS de personne à personne (P2P). Les entreprises ont trois options : les codes longs à 10 chiffres (10DLC), les numéros sans frais et les codes abrégés.

10Numéros DLC

Les codes longs sont des numéros de téléphone normaux à 10 chiffres - le genre que les individus utilisent tous les jours pour s'engager dans la messagerie conversationnelle P2P.

10DLC est un service proposé par les principaux opérateurs américains pour autoriser explicitement le trafic SMS A2P commercial sur des numéros de téléphone à code long. 10DLC est disponible uniquement aux États-Unis.

Vous pouvez transformer des codes longs en numéros 10DLC en les enregistrant auprès d'un opérateur, ce que vous pouvez faire via votre fournisseur CPaaS. L'approvisionnement d'un numéro 10DLC prend moins d'une semaine.

Un processus de vérification détermine le débit maximal qu'un transporteur autorisera pour un numéro 10DLC. Le débit est le nombre de messages qu'ils peuvent envoyer au cours d'une période donnée - messages par seconde, par exemple.

Gratuit

Les numéros sans frais sont utilisés par les entreprises qui souhaitent que leurs clients les contactent sans frais. En Amérique du Nord, 800, 888, 877, 866, 855, 844 et 833 désignent des numéros sans frais.

Les entreprises fournissent des numéros sans frais afin que les appels entrants soient gratuits pour l'appelant, mais ils peuvent également être activés pour la messagerie SMS via votre opérateur ou CPaaS, généralement en un jour ouvrable environ.

Codes abrégés

Les codes abrégés sont des numéros à cinq ou six chiffres utilisés pour envoyer et recevoir des messages SMS.

Contrairement aux numéros de code longs, les codes abrégés ne sont pas liés à un indicatif régional, ils peuvent donc être utilisés dans tout le pays pour fournir une identité de marque nationale sous un numéro facile à retenir. Les codes courts prennent le plus de temps à acquérir - jusqu'à 16 semaines.

Débit et coût

Deux différences majeures entre les types de numéros sont leur débit maximal et leur coût.

Limites de débit

Les opérateurs imposent un débit maximum variable sur différents types de numéros. De manière générale, les codes abrégés prennent en charge le débit le plus élevé et les numéros sans frais le plus bas.

Les numéros 10DLC se trouvent au milieu. Le débit imposé par le transporteur pour les numéros 10DLC dépend des notes de vérification attribuées par une organisation indépendante appelée The Carrier Registry.

Considérations de coût

Il existe trois types de coûts impliqués dans la messagerie : les coûts d'installation uniques, les coûts de location de numéros et le coût par message.

Tous les numéros de prix que nous citons ci-dessous proviennent des pages de prix des deux fournisseurs représentatifs.

Les codes courts entraînent les coûts d'installation les plus élevés : 1 500 $ pour Plivo et 500 $ pour Twilio. 10Les numéros DLC entraînent des frais de 44 $ pour l'enregistrement et la vérification de la marque et de la campagne. Il n'y a pas de frais uniques pour les numéros sans frais.

Les coûts de location de numéros pour les codes longs et les numéros sans frais sont négligeables par rapport aux coûts d'utilisation pour les organisations qui envoient beaucoup de messages. Les coûts de location de codes courts, cependant, sont importants.

Le coût par message dépend de plusieurs facteurs : si vous envoyez ou recevez des messages, si vous utilisez des SMS ou des MMS, et quel opérateur vous utilisez.

La page de tarification de votre fournisseur CPaaS peut le décomposer pour vous. À des fins de comparaison, nous avons élaboré un tableau indiquant les tarifs d'envoi de SMS, qui pour de nombreuses entreprises est le cas d'utilisation le plus courant, et avons arbitrairement choisi T-Mobile comme opérateur pour lequel afficher les surtaxes dans ce tableau ; les numéros "plus" sont les surtaxes de l'opérateur T-Mobile.

Exécutez les chiffres

Toutes les différentes options rendent difficile de déterminer quel type de numéro a le plus de sens économique.

La meilleure façon de décider est de créer une feuille de calcul qui inclut le nombre de messages SMS et MMS que vous prévoyez d'envoyer et de recevoir par mois, et de prendre en compte les surtaxes de votre opérateur.

Quel que soit le type de numéro que vous utilisez, les expéditeurs de messages doivent obtenir un consentement avant d'envoyer des SMS aux consommateurs - et être conscients d'autres considérations.

Le guide des meilleures pratiques SMS de Plivo présente ces considérations pour les entreprises qui souhaitent tirer parti du meilleur canal de communication d'entreprise : la messagerie texte.