Comment accélérer l'exécution d'une suite de tests Cypress : techniques pour améliorer votre expérience

Cypress est un titan dans le domaine des tests de navigateurs Web en raison de ses capacités d'automatisation. Cependant, comme pour de nombreux outils de test, des défis surviennent, en particulier lorsque les cycles de test durent plus longtemps que prévu.





Ce didacticiel Cypress complet vous guidera à travers des approches standard et avancées pour améliorer les temps d'exécution des suites de tests et démontrera comment intégrer de manière transparente Cypress avec Launchable pour des résultats optimaux.

Techniques standard pour améliorer l'exécution de Cypress

Tout comme les fondations d'un bâtiment sont cruciales pour sa stabilité, la compréhension et la mise en œuvre des techniques d'optimisation de base de Cypress peuvent avoir un impact profond sur vos temps de test. Voici comment commencer :





Tirez parti de la puissance de Cypress Dashboard pour la parallélisation : parallélisez vos tests sur plusieurs machines avec Cypress Dashboard. Cela peut réduire considérablement le temps d'exécution de votre suite de tests.



Exemple de configuration :

// In your cypress.json configuration file { "projectId": "your-project-id", "record": true, "parallel": true, "group": "your-group-name" }

Remarque : Assurez-vous de configurer votre environnement CI pour exécuter plusieurs machines ou conteneurs simultanément.





Segmentez vos scénarios de test : segmentez les tests en scénarios plus petits et précis, réduisant ainsi la complexité et améliorant la vitesse. Des tests plus petits facilitent également le débogage et la maintenance.

Requêtes API moqueuses : éliminez le temps d'attente pour les réponses API réelles en utilisant 'cy.intercept()' pour les simuler. Cela accélère considérablement l’exécution des tests.



Exemple:

cy.intercept('GET', '/api/users', { fixture: 'users.json' });





Optimisez les temps de chargement des pages : la vitesse est essentielle, en particulier lors des tests. Assurez-vous que votre application Web se charge rapidement en optimisant ses composants. Cela peut conduire à une exécution accélérée des tests.



Exemple:

// Opt to visit only necessary pages during tests cy.visit('/essential-page');

Techniques avancées pour les cycles de test Swift Cypress (avec exemples de code)

Utilisation limitée de 'cy.wait()' : évitez les retards inutiles et améliorez l'efficacité de vos tests en utilisant cy.wait() avec prudence.



Exemple:

// Instead of: cy.wait(5000); // waits 5 seconds // Use: cy.get('element-selector', { timeout: 5000 }); // waits up to 5 seconds for the element





Utilisation judicieuse des hooks : réduire les tâches répétitives dans les hooks peut changer la donne pour votre exécution de test.

Adoptez le mode sans tête : exécuter des tests sans les visualiser dans le navigateur peut améliorer la vitesse, car les ressources ne sont pas dépensées pour le rendu de l'interface utilisateur.



Exemple:

npx cypress run --headless





Gestion du cache Cypress : exploitez les commandes de cache Cypress pour optimiser les temps de démarrage en gérant efficacement les actifs mis en cache.



Exemple:

npx cypress cache clear npx cypress cache list

Comment accélérer Cypress avec Launchable

Malgré les prouesses de Cypress, la vraie magie se produit lorsque vous intégrez la sélection de tests prédictifs de Launchable .





Avec Launchable, recherchez et vérifiez rapidement les problèmes de test. Gagnez du temps, réduisez les coûts et assurez-vous que chaque test compte. Chaque fois que des tests sont exécutés, vos modifications et les résultats des tests sont transmis à

Lancable pour entraîner en continu un modèle.





Lors de la formation du modèle, le système analyse les modifications liées à chaque build et identifie les tests ayant rencontré des échecs. Il établit des connexions entre les fichiers modifiés et les tests qui présentent généralement des échecs.





Ce processus peut être assimilé à un algorithme avancé de comptage de fréquence, cartographiant efficacement les associations entre les pannes et les modifications correspondantes du code source.





Exécutez uniquement les tests les plus essentiels en fonction des récentes modifications du code, réduisant ainsi les temps d'attente et permettant des versions plus rapides .





Configurer la CLI lanceur : assurez-vous que la CLI lanceur est configurée dans votre pipeline CI.

Sélection intelligente des tests : l'intelligence de Launchable est dérivée de vos résultats de tests historiques et des modifications de code. Pour l'utiliser, exécutez :



launchable record tests --name <BUILD NAME> cypress <PATH TO TEST RESULTS>





Déplacez vos tests vers la gauche : exécutez intelligemment un sous-ensemble de tests Cypress sur chaque demande d'extraction, fournissant ainsi des commentaires plus précoces et accélérant les processus de publication. En intégrant ces pratiques et outils, vous pouvez réaliser des tests Cypress plus rapides et plus efficaces.

Points à retenir du didacticiel Cypress

Exploiter efficacement Cypress : Au cœur des cycles de tests accélérés se trouvent une compréhension et une application approfondies des techniques Cypress standard et avancées. De l'exploitation de la parallélisation via le tableau de bord Cypress à l'utilisation judicieuse de cy.wait(), de nombreux outils sont à votre disposition.





Se moquer de l'attente : les réponses des API du monde réel peuvent prendre beaucoup de temps. En employant des techniques moqueuses telles que cy.intercept(), vous pouvez simuler des réponses, rendant vos tests plus rapides et plus cohérents.





Utilisation optimale des ressources : des techniques avancées, notamment l'exécution de tests en mode sans tête et la gestion des caches, garantissent que votre processus de test est aussi efficace que possible en termes de ressources , ce qui se traduit par des cycles de test plus rapides.





La puissance de la combinaison d’outils : À lui seul, Cypress est puissant. Pourtant, lorsqu’elle est intégrée à Launchable, ses capacités sont renforcées. La sélection de tests prédictifs de Launchable, qui exécute uniquement les tests les plus pertinents, peut transformer votre pipeline de développement, garantissant des retours et des versions plus rapides.





Pipelines de tests rationalisés : la puissance combinée de Cypress et de Launchable accélère non seulement les cycles de test individuels, mais rationalise l'ensemble de votre pipeline de tests. Cela garantit que les tests les plus vitaux, informés par les données historiques et les récentes modifications du code, sont toujours au premier plan, optimisant ainsi les boucles de rétroaction et les processus de développement.





Prêt pour le changement : le paysage du développement et des tests étant en constante évolution, il est essentiel de rester équipé des derniers outils et techniques. Launchable transforme les journaux d'erreurs complexes et volumineux en résumés succincts pour identifier rapidement le nœud du problème .





En tirant parti de Cypress et Launchable, vous préparez vos processus de test aux exigences de demain.