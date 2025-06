CoinACE déverrouille l'accès précoce au trading de simulation de crypto de prochaine génération

Assurez-vous de réductions exclusives de frais à vie et de bonus de jetons ACE avant le lancement du 1er juin

CoinACE, la plate-forme de trading de simulation de crypto avancée conçue pour des pratiques de marché réalistes et sans risque, a ouvert aujourd'hui l'enregistrement d'accès précoce avant son déploiement officiel le 1er juin 2025.Les traders qui s'inscrivent avant le 31 mai (23:59 UTC) recevront une réduction de frais de 20 % sur le service en direct et un airdrop de 10 jetons ACE après le lancement complet - avantages disponibles uniquement pendant cette fenêtre à temps limité.

Early Access fonctionne comme une épreuve en direct : tous les systèmes de base sont prêts à la production, des flux de livre de commandes en temps réel à l’exécution instantanée du match-engine, mais les utilisateurs échangent des soldes virtuels au lieu du capital réel.

Why CoinACE Is Different

Live market depth with institutional latency CoinACE streams granular book data for BTC, ETH, and top alt pairs, mirroring the conditions of leading global exchanges.



Gamified 1:1 trading battles Face off against friends or ranked opponents in head‑to‑head matches that settle instantly on PNL.



Profit‑to‑Mine rewards Each profitable simulated trade converts “paper gains” into ACE‑token mining power, turning skill into measurable value.





Global leaderboard & social feed Compare stats, streaks, and liquidation saves while sharing insights in a public timeline.





Education built‑in From sandbox tooltips to advanced analytics dashboards, CoinACE shortens the learning curve for novices and challenges veterans to iterate faster.

How Early Access Works

Register at https://ready.coinace.app with a valid email or Web3 wallet.

Verify your account; you’ll immediately receive a virtual balance to begin crypto simulation trading.

Trade live markets, join battles, and climb the global leaderboard.

Launch‑day perks unlock automatically on June 1—your lifetime discount applies to every real‑mode order, and the 10 ACE‑token drop credits to your wallet after the mainnet debut.

A Call to Futures Fans and First‑Timers Alike

Qu’il s’agisse d’un stress-test d’une pile de produits dérivés complexes ou d’une première commande de marché virtuelle, CoinACE transforme la théorie en exécution avec une rapidité et une clarté inégalées.crypto simulation tradingEn tant qu’outil d’apprentissage et en tant que sport compétitif.





"Nous avons conçu CoinACE afin que quiconque puisse expérimenter des stratégies sophistiquées dans une boîte à sable qui se sent 100% réelle", a déclaré l'équipe de produit dans un communiqué.

About CoinACE

CoinACE est une solution ciblée aux États-Unis, disponible dans le monde entiercrypto simulation tradingDoté d’un match d’ordre à grande vitesse, de batailles de trading 1:1 et d’une nouvelle économie de jetons ACE, CoinACE permet aux utilisateurs de maîtriser les marchés, de rivaliser avec les pairs et de gagner des récompenses – tout cela dans un environnement sans faille.





Ready to trade like it’s real—without the risk?Inscrivez-vous aujourd’hui àhttps://ready.coinace.appet réclamer vos avantages d'accès anticipé avant la fermeture de la fenêtre le 31 mai.





Cette histoire a été écrite par Zex Media dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.

Remarque de l'éditeur: Cet article est à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Les crypto-monnaies sont spéculatives, complexes et impliquent des risques élevés. Cela peut signifier une volatilité élevée des prix et une perte potentielle de votre investissement initial. Vous devriez considérer votre situation financière, vos objectifs d'investissement et consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement. L'équipe éditoriale de HackerNoon n'a vérifié l'histoire que pour l'exactitude grammaticale et n'approuve ni ne garantit l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations énoncées dans cet article. #DYOR

