La société de reconnaissance faciale Clearview AI a été condamnée à une amende de plus de 7,5 millions de livres sterling par le chien de garde de la vie privée du Royaume-Uni. Après la poursuite de la France, de l'Italie et de l'Australie, Clearview a vu sa vision écourtée au Royaume-Uni. Bien que la société affirme qu'elle stocke des images faciales dans le cadre d'une initiative de sécurité, Clearview AI prend des photos publiées publiquement en ligne, généralement à l'insu ou sans l'autorisation de la plate-forme. Dans ce fil, notre communauté discute des efforts de Clearview et du contrecoup qui a suivi.

Clearview AI condamnée à une amende au Royaume-Uni pour avoir stocké illégalement des images faciales

https://www.bbc.com/news/technology-61550776

"La société de reconnaissance faciale Clearview AI a été condamnée à une amende de plus de 7,5 millions de livres par le chien de garde de la vie privée du Royaume-Uni et a été sommée de supprimer les données des résidents britanniques.



La société rassemble des images sur Internet pour créer une base de données mondiale de reconnaissance faciale.



L'Information Commissioner's Office (ICO) déclare que cela enfreint les lois britanniques sur la protection des données.



Il a ordonné à l'entreprise de cesser d'obtenir et d'utiliser les données personnelles des résidents britanniques.



Le directeur général de Clearview AI, Hoan Ton-That, a déclaré : « Je suis profondément déçu que le commissaire à l'information du Royaume-Uni ait mal interprété ma technologie et mes intentions.



"Nous collectons uniquement des données publiques sur Internet ouvert et respectons toutes les normes de confidentialité et de loi."

"L'ICO affirme que, dans le monde, la société a stocké plus de 20 milliards d'images faciales.



Clearview AI prend des photos publiées publiquement à partir de Facebook, Instagram et d'autres sources, généralement à l'insu de la plate-forme ou de toute autorisation.



John Edwards, commissaire britannique à l'information, a déclaré : "L'entreprise permet non seulement d'identifier ces personnes, mais surveille efficacement leur comportement et le propose comme un service commercial. C'est inacceptable."



M. Edwards a poursuivi : "Les gens s'attendent à ce que leurs informations personnelles soient respectées, quel que soit l'endroit dans le monde où leurs données sont utilisées."

Le Royaume-Uni est devenu le quatrième pays à prendre des mesures coercitives contre l'entreprise, après la France, l'Italie et l'Australie."



"Son fondateur Hoan Ton-That insiste sur le fait que la mission de l'entreprise est" d'aider les communautés et leurs habitants à vivre une vie meilleure et plus sûre "et que toutes les données qu'elle a collectées sont librement disponibles sur Internet. Il dit que l'énorme base de données de visages de Clearview a aidé avec succès les forces de l'ordre à lutter contre les crimes "odieux".

Que pensez-vous de l'initiative de Clearview et du contrecoup qui a suivi ?

Mónica Freitas, eh bien, c'est une position vraiment bizarre. L'initiative en elle-même semble inoffensive, mais lorsque les entreprises jouent avec les données, même si elles sont publiques, je ne peux m'empêcher de me sentir mal à l'aise.

Mónica Freitas, je pense que c'est la question dont nous discutons toujours lorsqu'il s'agit de reconnaissance faciale : notre propre sécurité et liberté, d'une certaine manière. Ils nous identifient, lient nos comportements et cela mis entre de mauvaises mains peut encore plus se retourner.

Sara Pinto, précisément. D'ailleurs, n'avons-nous pas droit à notre vie privée ? Clearview a juste pris l'initiative de suivre toutes nos démarches sans demander de consentement. Nous n'avons jamais signé d'accord sur les termes et conditions indiquant que nous acceptions que nos données biométriques soient tracées et suivies.

Mónica Freitas, d'accord. Cependant, je me demande ce qu'on peut faire à ce sujet, à part dénoncer l'entreprise. De plus, si ce n'était pas pour ICO, serions-nous au courant ? C'est inquiétant.

Sara Pinto, il semble que nous ayons perdu notre pouvoir sur nos informations. Angoissant. Et c'est pourquoi Web3 va grandir et grandir. Mais je ne sais pas ce que nous, l'individu ordinaire, pouvons faire pour sortir nos données de l'emprise de ces entreprises. Et tu as raison ! Sans cette nouvelle, je ne l'aurais pas su. Ils ont été interdits en Italie et au Royaume-Uni. Se pourrait-il qu'ils détiennent encore des images faciales de tous les autres pays d'Europe ?

Mónica Freitas, peut-être, mais si ces pays agissent maintenant, je ne pense pas qu'ils conserveront plus longtemps les données de ces autres pays.

Sara Pinto, j'ai en fait l'impression inverse : je pense qu'ils vont continuer ce qu'ils font jusqu'à ce qu'ils soient poursuivis partout. Bien qu'ils aient de la place pour utiliser la reconnaissance faciale, ils le feront. Ils ont été poursuivis en justice en Italie et cela ne les a pas arrêtés - ils ont juste retiré ce pays de leurs efforts.

Mónica Freitas, malheureusement, c'est le résultat le plus probable. Pensez-vous qu'un autre pays prendra l'initiative de poursuivre ? Que pourrions-nous faire d'autre pour empêcher cela ?

Sara Pinto, j'ai trouvé un article qui dit que Clearview a déjà été condamné à une amende en France et en Australie également : https://www.theverge.com/2022/5/23/23137603/clearview-ai-ordered-delete-data- uk-residents-ico-fine#:~:text=Les%20ICO%20également%20amendes%20Clearview,Australie%2C%20France%2C%20et%20Italie .

Mónica Freitas, les pays s'intensifient définitivement. C'est une affaire à surveiller de près.

Sara Pinto, histoire vraie.