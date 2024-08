Cher futur PDG de Crypto, ne pré-minez pas

Alors que nous commençons la nouvelle année 2024, voici une lettre aux futurs PDG de Crypto.





La tentation de pré-extraire des pièces de monnaie peut être grande, mais à moins qu’ils ne sachent vraiment ce qu’ils font, ils feraient mieux de retirer la monnaie de leur projet de cryptographie.

Satoshi était le premier et le dernier de son nom

Je sais que vous avez réfléchi au mystère de Satoshi sur son ordinateur portable, exploitant lui-même tout le bloc Genesis.





Les cojones sur ce type, non ?





M. Nakamoto a également pré-miné environ 1 100 000 pièces, les a enfermées et les voilà. Vous pouvez les consulter gratuitement, ils sont toujours là.













M. Craig Wright les a également examinés.





Vous pensez peut-être que vous pouvez aussi simplement préminer comme Satoshi et quelques PDG chanceux qui l'ont suivi comme Vitalik (Ethereum) et Shibetoshi (Dogecoin), mais le monde a radicalement changé depuis 2008, 2009, 2010,…, 2023.





Le problème est qu’un troupeau de PDG est arrivé qui prémine et « largue » ses pièces (déchets) préminées à leur fidèle base de fans. Leurs projets se sont rapidement enfouis dans le sol, avec des milliards de dollars provenant de l’argent d’autrui partis en fumée.





Les exemples incluent Do Kwon, Su Zhu et Kyle Davies, ainsi que Sam Bankman Fried, qui sera jugé cette année en mars.





La réalité est que si vous pouvez simplement préminer sur votre ordinateur portable, tout comme Satoshi, on ne vous fera pas confiance ni ne vous suivra jusqu'à la victoire, vous serez arrêté.

N'énervez pas le régulateur SEC

Avant de vous parler de votre mandat d'arrêt, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas vous énerver le régulateur de la SEC.





Le régulateur SEC pourrait désormais avoir la tâche la plus chargée du secteur financier.





L’époque des banquiers vivant selon la simple règle du 3-6-3 est révolue ; Mettez 3 % d'intérêt sur les dépôts, facturez 6 % sur les prêts et soyez au terrain de golf à 15 heures. Maintenant, M. Gary Gensler a beaucoup à faire. C’est comme essayer de décider si les altcoins sont des titres ou des matières premières.

Quelque chose que l’OMI ne décidera pas d’une manière ou d’une autre avant les décennies à venir.





La sécurité signifie que c'est comme un stock. Avec une analogie simpliste, quelqu'un peut en créer une grande quantité et devrait donc être soumis aux lois qui régissent la création et le décaissement des stocks au public. Parce qu'une entreprise pouvait créer des actions, les vendre au public, puis couper l'herbe sous le pied avec un « oups, notre modèle économique n'était pas parfait ». Notre mal, mais la merde arrive ».





Temps de prison.





La marchandise signifie que c'est comme le maïs. Avec une autre analogie simpliste, quelqu'un peut cultiver beaucoup de maïs et devrait donc être soumis aux lois qui régissent la culture et la distribution du maïs au public. Une entreprise peut vendre son maïs au public et si elle dit « oups, notre modèle économique n'était pas parfait. Notre mal, mais la merde arrive », ce n'est pas grave. Tout le monde sait que le maïs n’est parfois pas très bon. Vous devriez DYOR la prochaine fois avant d'acheter.





Sérieusement, pas de prison.





Je vais le dire de cette façon. Vous êtes un peu bousculé si vous négociez des matières premières, et vous êtes beaucoup bousculé si vous négociez des valeurs mobilières.





Tous ces problèmes pour le président de la SEC ont commencé en 2009, lorsque la SEC a réalisé que le BTC ne pouvait pas être arrêté. Pas même temporairement pour qu’elle, la SEC, puisse y regarder de plus près.

Depuis lors, de nombreuses crypto-monnaies ne peuvent plus être arrêtées et beaucoup d’argent est immobilisé dans les complexités épineuses du marché des crypto-monnaies. Même le banquier anti-Bitcoin Jamie Dimon a conçu un projet de crypto-monnaie.





Mais M. Gensler ne tolérera pas les imbéciles. Il a réussi à gifle les PDG de crypto-monnaie avec une litanie de lois et de réglementations, l'une d'entre elles considérant les titres altcoins. En ce qui concerne les titres, il est illégal d’en pré-exploiter une tonne dans votre sous-sol et de les garder secrets de la SEC. Une violation de la règle 105(B) de la Securities Exchange Act, qui exige que vous divulguiez tous vos états financiers de manière véridique et sans faute.





Donc Monsieur le PDG de Crypto, si vous souhaitez démarrer un projet de cryptomonnaie, ne préminez pas à moins de savoir ce que vous faites. Si jamais vous préminez, gardez les pièces pour vous. Arrêtez de les larguer partout sur Twitter, sinon M. Gensler pourrait avoir des nouvelles.

N'imprimez pas d'argent, construisez une communauté

Dans le Web2.5, c'est la communauté, et non la monnaie ou le contenu, qui est roi .





Une façon que je vois pour contourner l’idée illégale mais séduisante du préminage est l’exploitation minière synchronisée avec l’exploitation minière effectuée par un accord multipartite.





Je spécule ici.





Ce serait comme extraire un bloc Genesis en morceaux via un protocole multipartite. Par conséquent, le bloc Genesis ne sera pas quelque chose dans un ordinateur portable/serveur comme le faisait Satoshi, à partager avec tous. Ce sera quelque chose qui existera en plusieurs pièces travaillant en tandem. Une partie échoue, tout échoue.





Si cela fonctionne, cela encourage la construction d’une communauté via ce que je pourrais appeler une preuve de décentralisation.

Par exemple, imaginez l'extraction de pièces de monnaie pour un usage communautaire, par exemple comme récompense pour le nettoyage volontaire des travaux publics, la collecte des ordures et les nouvelles innovations en matière de recyclage. Pour vérifier qu'il se trouve sur différents appareils au sein de la même communauté, des horodatages sont codés et se synchronisent avec les coordonnées GPS et les cartes SIM des personnes.





Cela décourage la thésaurisation des pièces et encourage en outre leur diffusion à grande échelle. Après tout, si vous construisez une communauté en laquelle vous croyez, pourquoi ne pas commencer par une base d’égalité des chances pour tous ? Et rien ne pourrait être plus égalitaire que des récompenses minières égales pour tous.





Enfin, un plafond d’offre devrait être mis en place (également codé via une preuve de décentralisation) car nous devrions vraiment être allergiques aux monnaies inflationnistes. Je me demande toujours pourquoi les nouveaux altcoins doivent encore être inflationnistes. Même Worldcoin. M. Sam Altman est un génie dans la construction d'IA, mais en matière d'économie, je n'en suis pas si sûr.





Tout ce qu'il faut, c'est l'équivalent d'un fractionnement d'actions / transformer un lingot d'or en poussière d'or, si les pièces qui circulent ne suffisent pas.





Cela demande une certaine attitude de partage avec tous, mais si vous construisez une grande chose, ils viendront. Avec toutes leurs différentes devises.





PS >> La preuve de décentralisation est moins chère en termes de consommation d'énergie que la preuve de travail. Le premier est un adhésif communautaire tandis que le second est un moyen méritocratique de garantir une concurrence équitable sur le marché. La construction d’une communauté n’est pas un processus de compétition, car il est contraire à l’éthique de rivaliser avec les aînés sages, ou même avec les plus jeunes de cette communauté qui vous admirent.