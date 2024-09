Ce qu'Apple et Spotify savent de moi

Introduction à la collecte de données

Que nous l'apprécions ou non, tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne est mesurable par une métrique. Par conséquent, des données pourraient être collectées sur tous les aspects de notre vie quotidienne. L'avènement de la technologie moderne dans la vie quotidienne a entraîné une augmentation considérable de la quantité de ce type de données générées. Dans de nombreux cas, ce type de données a apporté d'énormes changements dans la façon dont nous pensons et vivons nos vies. Non seulement cela a amélioré nos vies, mais cela a permis des avancées majeures dans des domaines tels que le comportement humain, la conservation, l'aménagement urbain et les transports publics.





J'ai pensé qu'il était plutôt approprié dans cet esprit d'utiliser des données pour vraiment explorer certains aspects de ma vie. Je me suis fixé deux petits défis :





1. La première consistait à explorer certaines des données qui m'étaient accessibles et qui ont été recueillies grâce à mes interactions avec la technologie. Tout cela est rendu possible grâce à l'article 15 du RGPD , qui donne aux individus le droit de demander une copie de toutes leurs données personnelles qui font l'objet d'un "traitement".

2. Deuxièmement, effectuer une analyse très basique de ces données pour trouver des informations amusantes, intéressantes ou utiles sur ma vie.

Mes sources de données

La première de ces missions était de trouver juste quelques-unes des données qui ont déjà été générées pour moi. Très rapidement, j'ai réalisé qu'il était évident qu'il y avait des tas de points différents auxquels je pouvais demander l'accès et le téléchargement, tels que :





Données Facebook - y compris les publications ou les photos que j'ai partagées, les photos sur lesquelles je suis tagué, les publications que j'ai aimées et les groupes auxquels j'appartiens parmi une foule d'autres choses.

- y compris les publications ou les photos que j'ai partagées, les photos sur lesquelles je suis tagué, les publications que j'ai aimées et les groupes auxquels j'appartiens parmi une foule d'autres choses. Données Instagram - quels messages j'ai aimés ou commentés, qui j'ai suivi et qui me suit, et quels messages j'ai envoyés.

- quels messages j'ai aimés ou commentés, qui j'ai suivi et qui me suit, et quels messages j'ai envoyés. Données Google - mon profil publicitaire Google (permettant de voir comment je suis vu en ligne), les lieux que j'ai visités (dont le premier que j'ai pu trouver date de 2011) et un journal complet de toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées.

- mon profil publicitaire Google (permettant de voir comment je suis vu en ligne), les lieux que j'ai visités (dont le premier que j'ai pu trouver date de 2011) et un journal complet de toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées. Données Spotify - toutes mes habitudes d'écoute, combien de temps j'ai passé à écouter différentes pistes, à quelle heure et quel jour.

- toutes mes habitudes d'écoute, combien de temps j'ai passé à écouter différentes pistes, à quelle heure et quel jour. Données de santé Apple - Pas et distance parcourue ou courue (à partir de capteurs de téléphone portable), toutes les données Apple Watch connectées (BPM, température, etc.) et même des données de mobilité sur la façon dont je marche.





Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais peut-être de certaines des plates-formes les plus utilisées dans le monde. Le nombre de sources de données différentes est susceptible d'être infini et ne fera qu'augmenter avec le temps. Cependant, à ces fins, j'ai décidé de regarder ce que je pouvais découvrir sur ma vie à partir des données Spotify et Apple Health.

Les points forts

· Depuis le 10 novembre 2015, j'ai parcouru au moins 15 340 km ou 20 577 340 pas. Cela équivaut à peu près à marcher de Cardiff au Queensland, en Australie.

· Monté 44 471 volées d'escaliers, selon Apple Health, un vol vaut 10 pieds. Ainsi, agrégé (selon le site Web d'Apple), cela fait 135 km ou la même chose que 161 et demi Burj Khalifa.

· Entre le 13 février 2021 et le 13 février 2022, j'ai écouté 55 537 minutes de musique ou d'audio sur Spotify. Par rapport aux quantités annuelles déclarées par Spotify de 42 875 minutes et 25 6440 minutes au cours des années civiles 2021 et 2020. Une augmentation en glissement annuel de 67,2 % et 29,53 % respectivement.

· En moyenne, ils ont le plus écouté Spotify un jeudi et écouté le plus de chansons en février 2021.

· Quelques autres statistiques rapides :

o La plupart des chansons ont été écoutées en moyenne à 19h00

o Nombre moyen de chansons écoutées quotidiennement – 196

o J'ai écouté 2609 artistes différents

o J'ai écouté 5322 morceaux différents

Graphiques en surbrillance

























Cependant, le but de cet article n'a jamais été de mettre en évidence la quantité de données que les grandes entreprises ont collectées sur moi ou la manière dont elles pourraient les traiter pour en savoir plus sur moi. Au lieu de cela, mettez en évidence le nombre de façons différentes dont le même ensemble de données peut être représenté pour comprendre les événements et les processus quotidiens et attirez l'attention sur certaines façons inventives que les individus et les entreprises peuvent utiliser les données pour améliorer notre vie quotidienne et faire progresser la société. Personne ne suggère que cette analyse de données est l'un de ces exemples ou qu'elle a révélé beaucoup d'informations significatives.





Tout cela a été rendu possible grâce à une législation permettant aux individus d'avoir un plus grand contrôle sur leurs propres données personnelles comme souligné au début de cet article. Je crois qu'une loi comme celle-là mènera à une économie de partage de données encore plus grande.





Celui qui incite tous les participants à participer. Voici quelques exemples:

Monétisation sur un actif existant actuel qui n'est pas utilisé de cette manière.

Meilleurs résultats dans la vie et vie quotidienne générale

Progrès de la science et de la technologie





Tout en équilibrant également les droits à la vie privée des personnes impliquées dans cette collecte de données, en adhérant à ce qui suit :

Anonymisation totale des données mais plutôt différentes agrégations de ces données pour montrer les tendances.

Veiller à ce que des systèmes de licence robustes soient en place pour garantir que les données ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et des contrôles d'accès appropriés.

Veiller à ce qu'aucun acteur malveillant n'obtienne des données personnellement identifiables à des fins sinistres.





Je vous invite à réfléchir à certaines des façons dont les données personnelles de votre propre vie pourraient être utilisées pour prendre de meilleures décisions dans le contexte de votre propre vie. C'était un processus super simple, donc si vous voulez essayer par vous-même, j'ai ajouté quelques tutoriels YouTube sur la façon de télécharger et de demander vos données personnelles à des fournisseurs tiers.

Cet article a été publié pour la première fois ici.