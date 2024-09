Top 5 des solutions au problème KYC pour les projets Crypto ou NFT

À mesure que l'importance de la technologie blockchain augmente, de nombreuses personnes recherchent des moyens de s'impliquer dans le monde de la cryptographie. L'un des aspects les plus importants de tout projet de crypto-monnaie ou de blockchain est KYC/AML.

Sans procédures KYC/AML appropriées, votre projet pourrait être exposé à des risques de fraude et d'activités illégales. Cet article discutera des types de solutions KYC disponibles et comment choisir la bonne pour votre projet.

Nous fournirons également des conseils sur la façon de mettre en œuvre ces solutions correctement. Enfin, nous discuterons de l'avenir de KYC/AML dans le monde de la cryptographie.

Qu'est-ce que KYC/AML, et pourquoi les projets Crypto et NFT en ont-ils besoin ?

Si vous êtes impliqué dans la crypto-monnaie ou NFT, vous connaissez probablement bien le terme " KYC/AML ". mais qu'est ce que c'est exactement?

AML signifie "lutte contre le blanchiment d'argent", tandis que KYC signifie "connaissez votre client". Ensemble, ils forment un ensemble de lignes directrices et de meilleures pratiques que les entreprises peuvent utiliser pour prévenir les activités illégales.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les projets de crypto et NFT doivent prendre KYC/AML au sérieux. Premièrement, de nombreux pays ont des lois et des réglementations qui obligent les entreprises à mettre en œuvre des mesures KYC/AML.

Deuxièmement, même si un projet n'est pas légalement tenu de le faire, il est toujours dans son intérêt de prendre des mesures KYC/AML. En effet, les projets qui ne prennent pas KYC/AML au sérieux risquent de devenir des vecteurs de blanchiment d'argent ou d'autres activités illégales.

Les différents types de solutions KYC

Alors, quelles sont certaines des meilleures solutions KYC/AML pour les projets crypto et NFT ? Voici cinq des options les plus populaires.

#1 - SolidProof

SolidProof est un fournisseur KYC basé en Allemagne avec un processus simple, efficace et fluide qui respecte les normes de sécurité les plus élevées. Les services de l'entreprise sont abordables, sans frais cachés et offrent un audit gratuit pour chaque projet.

De plus, l'équipe hautement expérimentée de SolidProof comprend parfaitement l'industrie de la blockchain et les exigences réglementaires connexes. La société propose une large gamme de services, notamment la conformité KYC/AML, le conseil en blockchain et l'audit de contrats intelligents.

La méthodologie KYC de SolidProof tire parti de la vérification des documents, de l'identification vidéo et de la vérification des adresses. L'équipe fournit également un rapport qui classe les vulnérabilités identifiées par gravité et suggère des mesures correctives possibles.

Cette société lancera prochainement un outil d'audit automatisé pour aider ceux qui n'ont pas le temps pour un audit classique. Le système accélère le processus de révision en vérifiant automatiquement la base de code, en identifiant les vulnérabilités potentielles et en fournissant des recommandations de correction.

#2 - Identité.com

Identity.com est une autre solution KYC populaire. Le projet se concentre sur la vérification d'identité décentralisée et propose un marché et un protocole de passerelle. La société n'échange pas d'informations personnelles, ce qui augmente la sécurité et la confidentialité. Le projet met également l'accent sur la décentralisation.

Identity.com entre dans la catégorie des solutions KYC open-source. Plus précisément, cela est possible grâce aux jetons CVC pour accéder à une vérification d'identité sécurisée à la demande, peu coûteuse et réutilisable. Un mécanisme de jalonnement est également en place pour garantir le bon comportement des utilisateurs, des demandeurs et des validateurs.

Le processus commence lorsqu'un utilisateur approche un demandeur pour un service ou un achat. Le demandeur interrogera le portefeuille d'informations d'identification pour les PII requis attestés par un validateur fiable.

Une fois que l'utilisateur a approuvé les informations dans le portefeuille d'informations d'identification, le système les transfère au demandeur. Si aucune attestation valide n'est disponible, un processus de validation aura lieu. Le ou les validateurs qui ont délivré les attestations sont payés dans ce processus.

#3 - Analyse en chaîne

Chainanalysis est un autre nom célèbre dans l'industrie de la cryptographie, fournissant de nombreuses solutions de sécurité pour les projets de cryptographie et NFT. La société a une forte présence mondiale à New York, avec des bureaux dans plusieurs autres pays.

Chainanalysis est née comme une plate-forme de données purement blockchain. La société a depuis enrichi son offre sur le marché de la cryptographie et fournit désormais plusieurs services liés à la sécurité, tels que :

Enquêtes cryptographiques et programmes spéciaux : il s'agit d'une suite de services conçus pour aider à résoudre les failles de cybersécurité et à retrouver les fonds volés. Il cible les bourses, les institutions financières et les entreprises de cybersécurité.

Crypto Incident Response : Ce sont des services proposés par des professionnels pour récupérer les fonds perdus en cas d'incident cybernétique.

Formation et certification : la société propose des cours sur les fondamentaux de la cryptographie et des produits.

De plus, Chainalysis fournit plusieurs solutions pour les projets crypto et NFT. Par exemple, sa solution de conformité aide les entreprises à s'assurer qu'elles respectent l'évolution des réglementations locales et mondiales.

La solution d'investigation aide les entreprises à détecter et à enquêter sur les délits cryptographiques. La solution DeFi permet aux utilisateurs de participer en toute sécurité à la révolution de la finance décentralisée. Enfin, la solution NFT garantit un accès et des contrôles sécurisés pour les NFT. Si vous recherchez une suite complète de solutions de sécurité, Chainalysis est une entreprise à considérer.

#4 - Elliptique

Elliptic est une autre excellente solution pour les besoins de KYC et de conformité des institutions financières traditionnelles et des projets de crypto et NFT. Ils offrent une large gamme de services, y compris le filtrage des portefeuilles, la surveillance des transactions, le filtrage VASP et une diligence raisonnable améliorée.

En outre, ils offrent des services de consultation pour vous aider à concevoir ou à réviser vos politiques et procédures de risque. Vous pouvez également configurer des règles de risque et effectuer des évaluations des risques AML avec leur aide.

Une autre grande chose à propos d'Elliptic est qu'ils sont toujours à jour avec les dernières réglementations. Cela signifie que vous pouvez être sûr que votre projet restera conforme même si le paysage réglementaire évolue.

Elliptic possède un ensemble de fonctionnalités très diversifié. Par exemple, cette société peut vous aider à détecter les transactions cryptographiques à haut risque, à accélérer les contrôles de conformité et à minimiser les interventions manuelles. Ils ont de nombreuses autres fonctionnalités telles que l'identification des clients à haut risque, le suivi de la source et de la destination des fonds et la simplification des soumissions SAR.

Concernant l'histoire de l'entreprise, elle a été fondée en 2013 par James Smith et Tom Robinson. Ils avaient tous deux une expérience de travail pour des institutions financières réglementées. L'équipe était bien consciente du besoin d'outils de conformité basés sur l'analyse de la blockchain.

#5 - Blockpass

Enfin, Blockpass est une solution que vous voudrez peut-être envisager pour les besoins KYC de votre projet crypto ou NFT. Blockpass est célèbre pour son processus d'inscription rapide et facile et sa solution KYC automatisée.

Blockpass offre une solution complète et complète pour tous les besoins d'intégration, y compris les vérifications de la liste de surveillance AML. Si vous recherchez une solution rapide, simple et facile à intégrer, Blockpass vaut la peine d'être considéré.

Un autre aspect à considérer est que les utilisateurs de Blockpass créent une identité réutilisable, ce qui signifie que la livraison et la vérification de la documentation sont des processus rationalisés. Cela pourrait être extrêmement utile pour votre projet si vous prévoyez d'intégrer de nombreux utilisateurs.

De plus, Blockpass est connu pour être l'une des solutions KYC les plus abordables du marché. Si le coût est une préoccupation importante pour votre projet, Blockpass est une solution que vous voudrez envisager.

Enfin, gardez à l'esprit que Blockpass est un réseau décentralisé de plus d'un million de passionnés de crypto. Il s'agit d'une immense communauté de personnes que vous pourriez exploiter pour votre projet. L'histoire récente de la cryptographie a prouvé que les communautés peuvent jouer un rôle important dans le succès ou l'échec d'un projet.

Comment choisir la bonne solution KYC pour votre projet

À ce stade, il est essentiel de comprendre comment sélectionner le meilleur pour votre projet. Les facteurs que vous devez prendre en compte lors du choix d'un fournisseur KYC sont :

Portée mondiale du fournisseur : vous devrez déterminer si le fournisseur a une portée mondiale ou non. Il ne sert à rien de choisir un fournisseur sans portée mondiale. Ce choix limitera le nombre de personnes participant à votre projet.

Le processus d'intégration du fournisseur : le fournisseur que vous sélectionnez doit avoir un processus d'intégration simple et facile à utiliser. Si le fournisseur a un processus d'intégration complexe, cela dissuadera les gens de participer à votre projet.

Le support client du fournisseur : Vous devez sélectionner un fournisseur qui offre un excellent support client. Ceci est important car vous devrez contacter le fournisseur pour tout problème avec le processus KYC.

La tarification du fournisseur : Vous devez sélectionner un fournisseur qui offre des prix compétitifs. Choisir un prestataire facturant des frais exorbitants ne sert à rien car cela dissuadera les gens de participer à votre projet.

Si vous tenez compte des facteurs ci-dessus, vous pouvez sélectionner la meilleure solution KYC pour votre projet.

Conseils de mise en œuvre pour les solutions KYC

Comme promis, voici cinq conseils pour réussir la mise en place d'une solution KYC pour votre projet crypto ou NFT :

Définissez votre clientèle et votre marché cible. Cela vous aidera à déterminer quelle solution KYC vous convient le mieux. Faites vos recherches et comparez différents fournisseurs de KYC. Assurez-vous de lire les avis et de comparer les prix. Assurez-vous que la solution KYC que vous avez choisie est conforme à toutes les réglementations en vigueur. Testez soigneusement votre solution KYC avant de la déployer à l'ensemble de votre clientèle. Ayez un plan pour traiter les données client une fois votre processus KYC terminé. Assurez-vous de disposer des mesures de sécurité appropriées pour protéger ces données.

Suivre ces conseils garantit que votre projet crypto ou NFT sera conforme à toutes les réglementations KYC. De cette façon, vous pourrez avoir un processus de mise en œuvre fluide.

Conclusion - L'avenir de KYC/AML dans le monde de la cryptographie

L'avenir de KYC/AML dans le monde de la cryptographie s'annonce prometteur. Avec de plus en plus de projets mettant en œuvre des solutions KYC, nous constatons une évolution vers une industrie plus réglementée et plus conforme.

Il s'agit d'une évolution positive car elle contribuera à légitimer l'industrie et à attirer davantage d'investisseurs traditionnels.

