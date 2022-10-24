加密或 NFT 项目 KYC 问题的 5 大解决方案

随着区块链技术重要性的增长，许多人正在寻找参与加密世界的方法。任何加密货币或区块链项目最重要的方面之一是 KYC/AML。

如果没有适当的 KYC/AML 程序，您的项目可能会面临欺诈和非法活动的风险。本文将讨论可用的 KYC 解决方案类型以及如何为您的项目选择合适的解决方案。

我们还将提供有关如何正确实施这些解决方案的提示。最后，我们将讨论加密世界中 KYC/AML 的未来。

什么是 KYC/AML，为什么加密和 NFT 项目需要它？

如果您参与加密货币或 NFT，您可能很了解“ KYC/AML ”一词。但它到底是什么？

AML 代表“反洗钱”，而 KYC 代表“了解你的客户”。它们共同构成了一套准则和最佳实践，企业可以使用这些准则和最佳实践来防止非法活动。

加密和 NFT 项目需要认真对待 KYC/AML 有几个原因。首先，许多国家/地区都有法律法规要求企业实施 KYC/AML 措施。

其次，即使一个项目没有法律要求，采取 KYC/AML 措施仍然符合项目的最佳利益。这是因为不认真对待 KYC/AML 的项目有可能成为洗钱或其他非法活动的媒介。

不同类型的 KYC 解决方案

那么，加密和 NFT 项目的最佳 KYC/AML 解决方案有哪些？以下是五个最受欢迎的选项。

#1 - SolidProof

SolidProof是一家总部位于德国的 KYC 提供商，其流程简单、高效且顺畅，符合最高安全标准。该公司的服务价格实惠，没有任何隐藏费用，并为每个项目提供免费审计。

此外，SolidProof 经验丰富的团队深刻理解区块链行业和相关监管要求。该公司提供范围广泛的服务，包括 KYC/AML 合规、区块链咨询和智能合约审计。

SolidProof 的 KYC 方法利用文件验证、视频识别和地址验证。该团队还提交了一份报告，该报告按严重程度对已识别的漏洞进行分类，并提出可能的补救措施。

该公司将很快推出一款自动化审计工具，以帮助那些没有时间进行经典审计的人。该系统通过自动验证代码库、识别潜在漏洞并提供补救建议来加快审查过程。

#2 - Identity.com

另一个流行的 KYC 解决方案是Identity.com 。该项目专注于去中心化身份验证，并提供市场和网关协议。公司不交易个人信息，这提高了安全性和隐私性。该项目还侧重于权力下放。

Identity.com 属于开源 KYC 解决方案类别。具体来说，这可以通过 CVC 令牌访问低成本且可重复使用的按需、安全身份验证。抵押机制也已到位，以确保用户、请求者和验证者的良好行为。

当用户接近服务或购买请求者时，该过程开始。请求者将查询凭据钱包以获取由可靠验证器证明的所需 PII。

一旦用户认可凭证钱包中的信息，系统将其传送给请求者。如果没有可用的有效证明，将进行验证过程。发布证明的验证者在此过程中获得报酬。

#3 - 链分析

Chainanalysis是加密行业的另一个知名品牌，为加密和NFT项目提供了许多安全解决方案。该公司在纽约拥有强大的全球影响力，并在其他几个国家设有办事处。

Chainanalysis诞生于一个纯粹的区块链数据平台。从那时起，该公司加强了其在加密货币市场上的产品，现在提供多种与安全相关的服务，例如：

加密货币调查和特殊计划：这是一套旨在帮助解决网络安全漏洞和追踪被盗资金的服务。它针对交易所、金融机构和网络安全公司。

加密事件响应：这些是由专业人士提供的服务，用于在发生网络事件时追回损失的资金。

培训和认证：该公司提供加密基础知识和产品课程。

此外，Chainalysis 为加密和 NFT 项目提供了多种解决方案。例如，其合规解决方案可帮助公司确保满足不断变化的本地和全球法规。

调查解决方案可帮助公司检测和调查加密货币犯罪。 DeFi 解决方案使用户能够安全地参与去中心化金融革命。最后，NFT 解决方案确保 NFT 的安全访问和控制。如果您正在寻找一套全面的安全解决方案，Chainalysis 是您应该考虑的一家公司。

#4 - 椭圆形

Elliptic是另一个出色的解决方案，可满足传统金融机构以及加密和 NFT 项目的 KYC 和合规需求。他们提供广泛的服务，包括钱包筛选、交易监控、VASP 筛选和加强尽职调查。

此外，他们还提供咨询服务来帮助您设计或审查您的风险政策和程序。您还可以在他们的帮助下配置风险规则并进行反洗钱风险评估。

Elliptic 的另一个优点是它们始终与最新法规保持同步。这意味着您可以确信，即使监管环境发生变化，您的项目也将保持合规。

Elliptic 具有高度多样化的功能集。例如，该公司可以帮助您检测高风险加密交易、加快合规性检查并最大限度地减少人工干预。它们还有许多其他功能，例如识别高风险客户、追踪资金来源和目的地以及简化 SAR 提交。

关于公司的历史，它由 James Smith 和 Tom Robinson 于 2013 年创立。他们都有在受监管的金融机构工作的经验。该团队非常清楚需要基于区块链分析的合规工具。

#5 - 区块通行证

最后， Blockpass是您可能想要考虑的解决方案，以满足您的加密或 NFT 项目的 KYC 需求。 Blockpass 以其快速、简单的注册流程和自动化的 KYC 解决方案而闻名。

Blockpass 为所有入职需求提供全方位服务的综合解决方案——包括反洗钱观察名单检查。如果您正在寻找一种快速、简单且易于集成的解决方案，Blockpass 值得考虑。

另一个需要考虑的方面是 Blockpass 用户创建了一个可重复使用的身份，这意味着文档交付和验证是简化的流程。如果您计划让许多用户入职，这对您的项目可能非常有帮助。

此外，Blockpass 是市场上最实惠的 KYC 解决方案之一。如果成本是您项目的重要考虑因素，Blockpass 是您要考虑的解决方案。

最后，请记住 Blockpass 是一个拥有超过一百万加密货币爱好者的去中心化网络。这是一个庞大的社区，您可以为您的项目利用这些人。最近的加密货币历史证明，社区可以在项目的成败中发挥重要作用。

如何为您的项目选择合适的 KYC 解决方案

此时，必须了解如何为您的项目选择最佳的。选择 KYC 提供商时必须考虑的因素是：

提供商的全球影响力：您必须考虑提供商是否具有全球影响力。选择没有全球影响力的供应商是没有意义的。此选择将限制参与您的项目的人数。

供应商的入职流程：您选择的供应商必须有一个简单易用的入职流程。如果提供商有复杂的入职流程，它将阻止人们参与您的项目。

提供商的客户支持：您必须选择提供出色客户支持的提供商。这一点很重要，因为您需要就 KYC 流程的任何问题联系供应商。

提供商的定价：您必须选择提供具有竞争力的价格的提供商。选择收取高额费用的供应商是没有用的，因为它会阻止人们参与您的项目。

如果您考虑以上因素，您可以为您的项目选择最佳的 KYC 解决方案。

KYC 解决方案的实施技巧

正如所承诺的，这里有五个技巧可以帮助您成功为您的加密或 NFT 项目实施 KYC 解决方案：

定义您的客户群和目标市场。这将帮助您确定哪种 KYC 解决方案适合您。 做您的研究并比较不同的 KYC 供应商。请务必阅读评论并比较价格。 确保您选择的 KYC 解决方案符合所有相关法规。 在将其推广到整个客户群之前，彻底测试您的 KYC 解决方案。 制定 KYC 流程完成后处理客户数据的计划。确保您有适当的安全措施来保护这些数据。

遵循这些提示可确保您的加密或 NFT 项目符合所有 KYC 法规。这样，您将能够有一个顺利的实施过程。

总结 - 加密世界中 KYC/AML 的未来

KYC/AML 在加密世界中的前景一片光明。随着越来越多的项目实施 KYC 解决方案，我们看到了朝着更加规范和合规的行业发展的趋势。

这是一个积极的发展，因为它将有助于使该行业合法化并吸引更多主流投资者。

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