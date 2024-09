Concours d'écriture #bitcoin organisé par Rootstock et HackerNoon : résultats du premier tour 🎉

Salutations, hackers !





Bienvenue à la première annonce des gagnants du concours d'écriture #bitcoin , présenté par Rootstock et HackerNoon.





Les soumissions pour le premier tour ont été ouvertes le 22 mai et depuis lors, nous avons publié plus de 60 #bitcoin Des histoires qui ont généré plus de 191 000 pages vues et plus de 3 jours de lecture . Félicitations à tous les participants !



Vous lisez pour la première fois un article sur le concours d'écriture #bitcoin ? Ne vous inquiétez pas, il reste encore 2 tours et 10 autres gagnants à annoncer. Participez maintenant !

Nous recherchons des contributions comprenant des informations techniques sur les SDK, les API, les contrats intelligents et des tutoriels pour la création sur Bitcoin, ainsi que des discussions sur des sujets tels que les runes, les ordinaux, les solutions de couche 2 et les chaînes latérales. Voir la liste complète des sujets d'écriture ici.

Délais de soumission : Tour 2 : 1er août – 30 septembre 2024 [23 h 59 HNE]

Tour 3 : 1er octobre – 30 novembre 2024 [23 h 59 HNE]





Rencontrons nos finalistes !

Concours d'écriture #bitcoin : Finalistes du premier tour





Un grand merci à tous nos finalistes pour avoir partagé des contributions vraiment inspirées !

Après un examen approfondi par les éditeurs de HackerNoon, nous sommes ravis de révéler les 3 meilleures entrées pour le premier tour du concours d'écriture #bitcoin , ainsi que des prix bonus pour 2 écrivains supplémentaires !

Voici les gagnants du premier tour du concours d’écriture #bitcoin…





3ème place 🏆

Le post Reddit du voyageur dans le temps est célèbre pour avoir introduit le concept de « La Citadelle » dans l'écosystème. En général, il prédit la prise de contrôle du Bitcoin et les horreurs inimaginables causées par le refus de la population de le dépenser. Analysons ses prédictions et voyons ce qu'il a bien compris.

Félicitations @eduardoprospero ! Vous avez gagné 1000 $

2e place 🏆

Créez vos NFT sur le réseau Rootstock avec ce guide simple. Vous pourrez peut-être exploiter votre potentiel de gain grâce aux NFT une fois que vous pourrez créer des NFT en toute sécurité sur RSK.

Félicitations @induction ! Vous avez gagné 1500 $

1ère place 🏆

Découvrez comment créer une application décentralisée (DApp) sur la blockchain Rootstock à l'aide de Next.js, TypeScript et Solidity. Ce guide couvre la configuration de votre environnement de développement, la rédaction de contrats intelligents et leur intégration à un framework front-end.

Félicitations @nikku876 ! Vous avez gagné 2000 $

Passons maintenant aux prix bonus

Voici les gagnants du prix bonus pour le premier tour du concours d'écriture #bitcoin, classés sans ordre particulier :

Félicitations @oliveremeka ! Vous avez gagné 650 $

Félicitations @web3tales ! Vous avez gagné 650 $.

Félicitations encore une fois à tous nos gagnants. Merci pour votre travail acharné !





Comment réclamer votre prix du concours d'écriture HackerNoon

Contactez [email protected] et [email protected] à partir de l'adresse e-mail liée à votre compte HackerNoon gagnant.

et à partir de l'adresse e-mail liée à votre compte HackerNoon gagnant. Nous validerons votre réclamation et partagerons un formulaire demandant vos coordonnées pour la distribution des récompenses.

Vous recevrez vos gains dans un délai de 2 à 4 semaines après avoir rempli le formulaire.

Remarque : vous devez nous contacter dans les 60 jours suivant l'annonce des gagnants pour réclamer votre récompense.

Prêt à devenir un gagnant ?

