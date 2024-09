Musk a poussé la blague sur Twitter trop loin

Musk est l'exemple parfait de pousser une blague trop loin. Après exprimer sa plainte avec Twitter c'est principes de la liberté d'expression et jouant avec l'idée de construire une plate-forme rivale, le milliardaire excentrique et supposé visionnaire a passé un petite fortune devenir le principal actionnaire de la société de médias sociaux. Ce qui a suivi a été des mois de querelles juridiques dans une saga testamentaire qui s'est finalement terminée à Musk être forcé acheter l'intégralité de Twitter pour plus que ce qu'il vaut probablement.





Musk s'est probablement senti très stupide à propos de tout cela, mais il a probablement été victime du sophisme du coût irrécupérable. Au lieu de réfléchir aux décisions qui l'ont conduit à liquider une partie de sa propre valeur nette pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, il a passé ses premiers jours dans l'entreprise à faire des blagues stupides, licencier des employés , et se couronner PDG.





Maintenant, il est déterminé à brûler l'entreprise au sol .





Pas plus tard que la semaine dernière, Twitter a demandé aux autres employés de l'entreprise de choisir entre "travail de longues heures à haute intensité" ou GTFO. Naturellement, des centaines d'employés ont choisi de partir au lieu de travailler pour un mégalomane, laissant Twitter avec une équipe squelettique luttant pour corriger les bogues et prévenir les pannes de service.





Pendant ce temps, Musk essaie de trouver quelqu'un d'autre pour exécuter Twitter. De toute évidence, résoudre les problèmes de la société de médias sociaux dépasse la profondeur de Musk, il veut donc que quelqu'un d'autre assume la responsabilité pendant qu'il justifie sa rémunération impie dans une entreprise de véhicules électroniques Tesla . Mais voici le problème : Musk a décidé de diriger Twitter de son propre gré. S'il n'avait pas l'intention de diriger l'entreprise, il aurait pu simplement laisser l'ancien PDG Parag Agrawal diriger Twitter jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. En fait, il faut se demander pourquoi Musk a décidé d'acheter Twitter en premier lieu et si s'impliquant personnellement dans la modération de contenu est une bonne idée.





Les anciens dirigeants de Twitter sont probablement en train de rire en ce moment, après avoir utilisé l'offre publique d'achat hostile du milliardaire pour quitter le navire et gagner des millions tout en laissant l'homme le plus riche du monde résoudre les problèmes qui affligent l'entreprise de médias sociaux, y compris ses manque de rentabilité . Pour l'instant, Musk semble plus concentré sur le retour de l'ancien président américain Donald Trump sur la plate-forme, malgré ce dernier refuser l'offre après avoir été débanni de Twitter.





Twitter classé n°52 cette semaine classement des entreprises technologiques tandis que Tesla s'est classé n ° 78.

Les licenciements atteignent Amazon ⛈️

Et c'est arrivé. Amazone a décidé de lâcher prise près de 10 000 personnes , suivant les traces d'autres entreprises technologiques, petites et grand , en corrigeant bien sûr maintenant que la pandémie de COVID-19 est pratiquement terminée.





Pendant ce temps, The Verge publié un rapport accablant sur une pratique moins connue chez Amazon consistant à embaucher des employés en Inde et au Costa Rica pour examiner les images des caméras d'entrepôt dans le but de former les algorithmes de surveillance des entrepôts de l'entreprise. Fidèle à lui-même, Amazon traite encore plus mal ses employés dans les pays à bas coûts, les travailleurs qualifiant leur travail de "stressant", d'"abrutissant" et d'"écrasant".





Amazon s'est classé n°14 dans le classement de cette semaine.

Le chat d'affaires est là où il se trouve 🤑🤑🤑

Dans un autre signe que l'accent mis par Mark Zuckerberg sur le métaverse est voué à l'échec , la Méta Le PDG a reconnu que les applications de messagerie de l'entreprise, WhatsApp et Messenger, généreront des ventes plus tôt qu'Horizon Worlds.





"Nous parlons beaucoup des opportunités à très long terme comme le métaverse, mais la réalité est que la messagerie d'entreprise sera probablement le prochain pilier majeur de notre entreprise alors que nous travaillons à monétiser davantage WhatsApp et Messenger", a déclaré Zuck. entendu dire aux employés lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise suite à la décision de Meta de licencier 11 000 personnes.





Meta s'est classé n ° 16 dans le classement de cette semaine, tandis que Facebook et Instagram , qui appartiennent à Meta, classés respectivement n°1 et n°3.

C'est pire qu'il n'y paraît 😱

Le nouveau PDG de FTX, John Jay Ray III - connu pour avoir géré les plus grandes faillites d'entreprises de l'histoire, y compris celle d'Enron - a dit il n'avait jamais vu dans sa carrière un échec aussi complet des contrôles de l'entreprise.





Pendant ce temps, les législateurs américains se sont efforcés de comprendre qui blâmer pour la surveillance laxiste de FTX dont l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, ou SBF, serait accroupi dans un quartier chic des Bahamas alors que son échange de crypto maintenant échoué signale presque 3,1 milliards de dollars d'argent dû à ses 50 plus grands créanciers.

Dans Autres Nouvelles.. 📰

L'application de prise de notes et de gestion des tâches Evernote est en cours d'acquisition par le développeur d'applications italien Bending Spoons. 🤝

par le développeur d'applications italien Bending Spoons. 🤝 Google , qui s'est classé 18e cette semaine, Définis les règles sur qui les employés invitent pour des entretiens à son siège social. 🔍

, qui s'est classé 18e cette semaine, sur qui les employés invitent pour des entretiens à son siège social. 🔍 Bob Iger est retour à Walt Disney Co., BÉBÉ ! L'ancien PDG, responsable de acquérir Marvel, Lucasfilm et Pixar pendant son mandat, remplace Bob Chapek après seulement deux ans de retraite du rôle. 👨‍💼

Et c'est un enveloppement! C'était le briefing de l'entreprise technologique, et vous étiez en train de lire le numéro 25 ! A la semaine prochaine. PAIX ☮️





— Sheharyar Khan, rédacteur en chef, Business Tech @ HackerNoon