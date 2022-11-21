马斯克把 Twitter 的笑话开得太过分了

马斯克是把笑话开得太过分的完美例子。后 宣泄他的抱怨 和 推特 的 言论自由原则 考虑到建立一个竞争平台的想法，这位古怪的亿万富翁和被认为是有远见的人花费了 小确幸 成为社交媒体公司的最大股东。随之而来的是几个月的法律纠纷，最终以马斯克告终 被迫 以高于其可能价值的价格购买整个 Twitter。





马斯克可能对整件事感到非常愚蠢，但现在可能已成为沉没成本谬误的牺牲品。而不是反思导致他做出的决定 清算 他用自己的一些净资产以 440 亿美元收购了 Twitter，他在公司的头几天都在开一些愚蠢的笑话， 裁员 ，并加冕为 CEO。





现在他一心想 把公司烧成灰烬 .





就在上周，Twitter 要求公司剩余的员工 选择 “长时间高强度工作”或 GTFO。可以理解的是，数百名员工选择离开而不是为一个狂妄自大的人工作，这让 Twitter 只剩下一个骨干团队，他们正在努力修复错误和防止服务中断。





与此同时，马斯克正试图 找别人 运行推特。显然，解决这家社交媒体公司的问题超出了马斯克的能力范围，所以他希望别人在他自己的时候承担责任 证明 他在电子汽车公司的不当报酬 特斯拉 .但事情是这样的：马斯克自愿决定领导 Twitter。如果他无意经营这家公司，他本可以让前首席执行官帕拉格·阿格拉瓦尔 (Parag Agrawal) 去经营 Twitter，直到找到替代者为止。事实上，人们不禁要问，为什么马斯克一开始就决定收购 Twitter，以及他是否 亲自参与 在内容审核中是个好主意。





Twitter 的前任高管现在可能正在大笑，他们利用这位亿万富翁的敌意收购要约跳槽， 赚百万 同时让世界首富解决困扰这家社交媒体公司的问题，包括 缺乏盈利能力 .目前，马斯克似乎更专注于刺激美国前总统唐纳德特朗普回到该平台，尽管后者 拒绝报价 在被推特解禁后。





Twitter 在本周的排名中排名第 52 科技公司排名 而特斯拉排名第 78 位。

裁员到达亚马逊⛈️

事情就这样发生了。 亚马逊 决定放手 近万人 ，跟随其他科技公司的脚步，无论是小型还是 大的 ，当然现在纠正 COVID-19 大流行几乎已经结束。





与此同时， The Verge 发表 一份关于亚马逊雇佣印度和哥斯达黎加员工审查仓库摄像机镜头以训练公司仓库监控算法的鲜为人知的做法的诅咒报告。一如既往，亚马逊在低成本国家对员工的待遇甚至更差，员工称他们的工作“压力大”、“头脑麻木”和“压垮”。





亚马逊在本周的排名中排名第 14 位。

商务聊天就在这里🤑🤑🤑

另一个迹象表明，马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 对元宇宙的关注是 注定要失败 ， 这 元 CEO 承认公司的消息应用程序 WhatsApp 和 Messenger 将比 Horizon Worlds 更快地推动销售。





“我们谈论了很多像 metaverse 这样的非常长期的机会，但现实情况是，随着我们努力通过 WhatsApp 和 Messenger 获利，商业消息可能会成为我们业务的下一个主要支柱，”扎克说。 听到告诉员工 在 Meta 决定裁员 11,000 人后的一次全公司会议上。





Meta 在本周的排名中排名第 16，而 Facebook 和 Instagram的 ，由 Meta 拥有，分别排名第一和第三。

它比它看起来更糟😱

FTX 的新任首席执行官 John Jay Ray III - 以管理历史上最大的企业失败而闻名，包括安然的 - 说 在他的职业生涯中，他从未见过如此彻底的公司控制失败。





与此同时，美国立法者争先恐后地弄清楚 怪谁 对于 FTX 的松懈监管，其前任首席执行官 Sam Bankman-Fried，或 SBF，据说是 蹲下来 在巴哈马的一个高档社区，因为他现在失败的加密货币交易所标志几乎 31亿美元 欠其 50 个最大债权人的钱。

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那是一个包装！这是科技公司简介，而您正在阅读第 25 期！下周见。和平☮️





— Sheharyar Khan，商业技术编辑@HackerNoon