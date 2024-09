M. Venkata Sai Manoj Pasupuleti : un visionnaire extraordinaire qui façonne l'avenir des technologies de données

Un leader visionnaire qui façonne l'avenir

Dans le monde dynamique de la technologie, Venkata Sai Manoj Pasupuleti Il se distingue comme un leader visionnaire, qui favorise la transformation grâce à sa grande expertise en ingénierie logicielle et à son engagement indéfectible envers les solutions basées sur les données. Son impact est évident auprès de géants de l'industrie comme Apple, ServiceNow et Hyatt, où il dirige constamment des initiatives révolutionnaires qui apportent une valeur commerciale significative et enrichissent l'expérience utilisateur.

Apple, pionnier de l'innovation centrée sur les données

En tant que responsable de l'ingénierie chez Apple, Pasupuleti dirige les équipes de visualisation des données et d'expériences Lakehouse, révolutionnant la manière dont Apple exploite ses vastes ressources de données. Grâce à des solutions de pointe comme le projet Lakehouse, il permet à Apple de réduire les coûts de calcul et d'extraire des informations exploitables, alimentant ainsi la prise de décision stratégique et une culture de l'innovation.





« Les données ont le potentiel de transformer chaque secteur, chaque entreprise et chaque vie. Mais pour exploiter tout leur potentiel, nous devons les exploiter de manière intelligente, éthique et en nous concentrant sur la création d'expériences significatives », affirme Pasupuleti.

Donner du pouvoir aux développeurs citoyens et défendre l'accessibilité chez ServiceNow

L'impact de Pasupuleti s'étend au-delà de son rôle actuel. Chez ServiceNow, il a été le fer de lance de la démocratisation du développement d'applications avec l'application Mobile Studio, permettant aux utilisateurs non techniques de créer des applications mobiles natives. Cela a conduit à une augmentation de la création d'applications, favorisant l'innovation et renforçant l'engagement des utilisateurs. Cela a doublé le nombre de nouvelles applications mobiles ServiceNow créées par les utilisateurs, ce qui témoigne de la facilité de création d'applications mobiles via cette plateforme.





Son engagement en faveur de l'efficacité et de l'inclusivité a donné naissance au Mobile App Builder, qui a rationalisé le développement et permis d'économiser d'innombrables heures. Il a également défendu les améliorations en matière d'accessibilité, en veillant à ce que l'application ServiceNow réponde aux normes les plus élevées pour répondre aux divers besoins des clients. « La véritable force de la technologie réside dans sa capacité à impliquer tout le monde. L'accessibilité n'est pas facultative ; c'est la base des expériences numériques enrichissantes », souligne-t-il.

À la tête de la transformation numérique dans le secteur de l'hôtellerie chez Hyatt

Le mandat de Pasupuleti chez Hyatt a été marqué par un leadership transformateur. Il a été le fer de lance de la création de l'application Wi-Fi Freebird, qui a contribué au plus grand nombre d'inscriptions au programme de fidélité de Hyatt (World of Hyatt). Déployée dans 78 pays sur 6 continents, cette application compte plus d'un million de demandes quotidiennes. Il a également considérablement amélioré les fonctionnalités Web Check-In & Checkout et Upsell, améliorant ainsi l'expérience client et augmentant la satisfaction des clients. Les Upsells en tant que service à valeur ajoutée ont contribué de manière significative au chiffre d'affaires de Hyatt.





Son héritage le plus durable chez Hyatt est le produit Digital Key, une innovation inédite qui a influencé l'ensemble du secteur. Ce produit a remporté le Hotel Visionary Award en 2022 pour avoir révolutionné l'expérience de la clé numérique, simplifié le parcours client et consolidé la position de Hyatt en tant que leader de l'hôtellerie numérique. La clé numérique et l'enregistrement/départ en ligne ont directement contribué à réduire les temps d'attente des clients, les coûts opérationnels et à améliorer la sécurité. Dans les hôtels dotés de la clé de chambre dans Apple Wallet, Hyatt a constaté une amélioration de 4 fois de l'engagement des clés numériques, et les scores de recommandation nets des clients pour ceux qui utilisent la technologie sont sensiblement plus élevés. « Au fond, la transformation numérique ne concerne pas la technologie elle-même ; il s'agit de la façon dont nous l'exploitons pour améliorer les expériences humaines. Nous nous concentrons sur la création de solutions pour ravir les utilisateurs », souligne-t-il.

Un leader d'opinion et un influenceur

Pasupuleti n'est pas seulement un homme d'action ; c'est un leader d'opinion de premier plan dans le secteur des technologies. Il partage régulièrement ses idées et son expertise lors de grandes conférences telles que l'International JavaScript Conference 2024 (la plus grande conférence JS avec plus de 1 000 participants en personne et plus de 3 000 participants à distance), Platform Engineering 2024 et CodeWordConf 2024, inspirant des milliers de personnes. Son influence s'étend au-delà en tant que juge et évaluateur à l'IEEE et lors d'événements tels que Hactivism et MedHacks 2.0 (avec plus de 1 000 participants du monde entier), façonnant la prochaine génération d'innovateurs.

Concevoir un avenir axé sur les données

Pasupuleti envisage un avenir basé sur une intégration transparente des données et des technologies. Il est particulièrement enthousiasmé par le potentiel de l'IA et de l'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes complexes et personnaliser les expériences. Tout en reconnaissant les défis liés à la confidentialité et à la sécurité des données, il reste optimiste. Alors qu'il dirige les initiatives d'Apple en matière de données et partage ses idées, le monde attend avec impatience ses prochaines innovations. Grâce à sa concentration inébranlable et à sa capacité d'exécution, Pasupuleti est un pionnier qui façonne l'avenir, incarnant la citation de Leonard I. Sweet : « L'avenir n'est pas quelque chose dans lequel nous entrons. L'avenir est quelque chose que nous créons. »