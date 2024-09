Flutter est-il la panacée dans le développement de jeux multiplateformes ?

Introduction

L'industrie du jeu est en constante évolution et les développeurs de jeux doivent constamment s'adapter aux dernières tendances. L'une de ces tendances est que les jeux créés pour des appareils spécifiques deviennent rapidement obsolètes car les joueurs veulent maintenant jouer à des jeux sur une variété de matériel. L'image ci-dessous montre que le nombre de joueurs utilisant des appareils de jeu plus récents comme les smartphones (2,6 milliards) dépasse le nombre de joueurs utilisant des appareils de jeu plus traditionnels comme les consoles (730 millions) et les ordinateurs personnels (1,5 milliard).





Selon Inovecs Games (une société de développement de jeux), le succès commercial d'un jeu dépend d'un certain nombre de raisons telles que l'engagement du titre, le gameplay et la disponibilité du jeu sur tous les appareils. Mais la disponibilité s'est avérée être l'un des facteurs les plus importants de la popularité et du succès des jeux. Leurs statistiques montrent que 87% des joueurs multijoueurs recherchent constamment plus de titres multiplateformes et que la création d'un jeu multiplateforme peut entraîner une augmentation de 20% à 40% des revenus. Certains des jeux multiplateformes les plus réussis incluent :





Halo Infinite : Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming

Fortnite : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC

Parmi nous : Android, iOS, PC, Switch

Call of Duty : Vanguard : PS5, PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X/S





Par conséquent, pour atteindre des joueurs plus engagés et réussir dans l'industrie du jeu en réalisant plus de bénéfices, le développement de jeux multiplateformes est très important.





Importance du développement de jeux multiplateformes

Le développement de jeux multiplateformes signifie la création de jeux pouvant fonctionner sur plusieurs plates-formes à la fois. Il permet à une équipe de développeurs de coder une fois et de publier partout. Le développement de jeux multiplateformes est assez compliqué. Contrairement au développement de jeux natifs qui utilise des outils officiels fournis par les développeurs du système pour lequel un jeu est créé, le développement multiplateforme nécessite d'autres logiciels pour aider à adapter une seule base de code à plusieurs systèmes. Les développeurs travaillent avec la base de code unique tandis que les moteurs de jeu, les bibliothèques, les langages de script et les kits de développement logiciel (SDK) créent les éléments spécifiques à la plate-forme nécessaires.





Les jeux multiplateformes sont généralement conçus à l'aide d'un cycle de développement complet, où le jeu est conçu pour plusieurs plates-formes à la fois avant sa sortie. Ceci est différent du portage d'un jeu déjà sorti sur une plate-forme vers d'autres plates-formes de jeu. La création d'un jeu multiplateforme prend souvent plus de temps, mais cela évite de consacrer du temps et des efforts pour rendre un jeu déjà sorti disponible sur d'autres plateformes.





Vous trouverez ci-dessous quelques avantages du développement de jeux multiplateformes.





Maintenance facile : il n'est pas nécessaire de maintenir des bases de code distinctes pour chaque plate-forme, ce qui facilite également les mises à niveau. Les équipes peuvent simplement modifier la base de code et la déployer sur toutes les plates-formes à la fois, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.





Accessibilité améliorée : le développement multiplateforme aide un développeur de jeux à atteindre autant que possible le public cible en rendant le jeu disponible sur différents types d'appareils que le public peut utiliser.





Processus de développement plus rapide : il est plus rapide de créer immédiatement un jeu multiplateforme que de créer un jeu séparé pour un PC, puis d'adapter le produit fini pour les appareils mobiles.





Délai de mise sur le marché plus rapide : La mise sur le marché d'un jeu multiplateforme est beaucoup plus facile que les jeux à plateforme unique, car le jeu suscite l'intérêt de plusieurs segments de joueurs à la fois, se propageant ainsi beaucoup plus rapidement.





Meilleure expérience de jeu . Les jeux multiplateformes rassemblent les communautés en permettant à chacun de jouer indépendamment de l'emplacement géographique ou de la plateforme. Cela facilite les jeux en ligne.





Économies de coûts : la création d'un jeu multiplateforme permet de couvrir tous les coûts de lancement en un seul cycle de développement, car il n'y a pas de coûts supplémentaires pour atteindre de nouveaux publics. Les coûts de maintenance sont également réduits en gérant une seule base de code pour toutes les plates-formes.





Commercialisation efficace . Les jeux multiplateformes minimisent la concurrence commerciale entre les plateformes. Par conséquent, les efforts publicitaires sont concentrés sur le jeu sans limitation de plate-forme.





Selon les jeux Nexon, l'avenir du jeu passe par une expérience multiplateforme où les joueurs peuvent profiter du même jeu sur différentes plateformes, à un prix unique.





Problèmes de développement de jeux multiplateformes

Le développement multiplateforme s'accompagne également de nombreux défis, dont certains sont abordés ci-dessous.

Il faut plus de compétence pour gérer

Il peut y avoir des difficultés d'affichage pour adapter le jeu à plusieurs appareils.

Les commandes de jeu seront complètement différentes pour les PC, les consoles et les smartphones.

Préserver l'atmosphère personnelle du jeu et les fonctionnalités du jeu sur plusieurs appareils est un défi.



L'image ci-dessous montre quelques-unes des nombreuses considérations à prendre en compte lors du développement d'un jeu multiplateforme.





Cependant, les avantages du développement de jeux multiplateformes l'emportent sur les difficultés.

Comment développer un jeu multiplateforme

Créer un jeu sur plusieurs plates-formes à la fois nécessite certaines compétences, connaissances, outils spéciaux et langages de programmation. Tout d'abord, la ou les plateformes ciblées doivent être comprises. S'il s'agit du trio populaire PC, console et mobile, le développement peut être effectué en toute sécurité en C++. Cependant, le coût du développement de jeux multiplateformes en C++ sera plus élevé car il est plus difficile à utiliser qu'avec d'autres langages. Mais le langage est assez efficace et est populaire parmi les développeurs de jeux. Sur la base des outils utilisés, le développement de jeux multiplateformes peut être séparé en développement avec un moteur de jeu et développement sans moteur de jeu.





1. Développement avec un moteur de jeu

Un moteur de jeu est un programme de développement logiciel utilisé pour simplifier le développement de jeux vidéo en établissant le cadre qui permet à un utilisateur de créer plus facilement des composants de jeu. Tout le travail lourd comme le rendu 2D et 3D, l'animation, l'intelligence artificielle, les moteurs physiques et de collision, les moteurs audio, etc., est géré avec soin par le moteur de jeu tandis qu'un développeur utilise une interface de package d'application (API) exposée pour créer ce qui est nécessaire. Les moteurs de jeu populaires utilisés pour le développement de jeux multiplateformes incluent ;





Unity : Unity est un moteur de jeu multiplateforme populaire basé sur C++ qui fonctionne parfaitement avec les PC, les consoles et les mobiles. Il utilise C#, Boo ou UnityScript pour les scripts et dispose d'une interface intuitive et d'une configuration facile pour le développement de jeux multiplateformes. Unity est souvent utilisé par les petites sociétés de jeux qui ne se concentrent pas sur les graphismes avancés.

Unreal Engine : Unreal est l'un des moteurs de jeu multiplateformes les plus puissants et les plus avancés actuellement disponibles. Il dispose d'un outil de script visuel intégré appelé Blueprint, pour créer des visuels de jeu pour différents matériels. Il est également basé sur C++, mais lors de l'utilisation du logiciel, on peut éviter d'avoir à coder en C++ en installant des SDK séparés pour chaque plate-forme cible. Cependant, on peut aussi modifier le code source si nécessaire. Comme Unity, Unreal prend en charge le développement de jeux pour PC, mobiles et consoles.





Les autres moteurs de jeu multiplateformes utilisés incluent le moteur Cry, GameMaker Studio et le moteur Godot.





2. Développement sans moteur de jeu

Cela implique l'utilisation de langages de programmation et généralement de bibliothèques et de frameworks légers, dont certains sont ;





HTML 5 : Selon Vision Mobile, plus de cinquante pour cent des jeux et applications mobiles sont créés en utilisant HTML5 avec JavaScript et CSS. Cela produit un jeu réactif qui s'affiche dans n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil. Il s'agit également d'un budget très modeste.





LibGDX : également parfois appelé moteur de jeu, LibGDX est une bibliothèque de développement de jeux multiplateforme open source populaire en langage de programmation Java.





Cocos2d-x : Cocos2d-x est un framework open source multiplateforme simple et rapide pour les jeux et autres applications graphiques. Il est idéal pour les plates-formes mobiles avec seulement des adaptations mineures requises pour des plates-formes spécifiques. Cocos2D-x est disponible en C++, JavaScript et Lua et est aussi parfois appelé moteur de jeu.





Limites des outils de développement de jeux multiplateformes disponibles





Les outils de développement de jeux multiplateformes évoqués ci-dessus sont tous des outils de développement logiciel rapides, durables et polyvalents. Cependant, chacun d'eux a ses propres limites. Les deux premiers moteurs de jeu (Unity et moteur Unreal) sont largement considérés comme les meilleurs outils pour le développement de jeux multiplateformes.





Cependant, les moteurs de jeu sont des logiciels lourds et créent souvent de gros fichiers binaires, ce qui les rend coûteux à utiliser car il faut du matériel coûteux avec des spécifications avancées et le paiement d'abonnements ou de redevances dans d'autres pour créer des jeux avec eux.





Par conséquent, ils ne sont pas facilement accessibles. D'autre part, les langages de programmation sont difficiles et longs à utiliser pour le développement dans le jeu, tandis que d'autres logiciels non liés au moteur de jeu (HTML5 et bibliothèques/frameworks de développement de jeux) sont soit entièrement dépendants des navigateurs Web, soit assez limités en nombre d'appareils. ils supportent.





Avec ces limitations, le besoin se fait sentir d'un outil de développement de jeux multiplateforme qui combine les avantages des moteurs de jeux et des cadres de développement de jeux, tout en étant désavantagé par le moins possible de leurs inconvénients. C'est-à-dire un outil de développement de jeux multiplateforme accessible, rapide, facile à utiliser, performant, indépendant et polyvalent. C'est là que Flutter - une nouvelle entrée dynamique dans l'industrie du développement de logiciels multiplateformes - entre en considération.

Développement de jeux flottants





Flutter est un framework d'interface utilisateur mobile gratuit et open source publié par Google en 2017, qui permet de créer des applications mobiles natives et multiplateformes avec une seule base de code. Cela signifie qu'un langage de programmation et un code de base sont utilisés pour créer deux applications différentes (pour iOS et Android).





Flutter utilise Dart, un langage de programmation qui se concentre sur le développement frontal et peut être utilisé pour créer des applications mobiles et Web. Flutter se compose de deux parties importantes qui sont;





Un SDK : une collection d'outils qui vont aider à développer des applications et à compiler du code en code machine natif.

Un cadre d'interface utilisateur (UI) : une collection d'éléments d'interface utilisateur réutilisables qui peuvent être personnalisés.





L'objectif de Flutter, cité par Tim Sneath - directeur produit de Flutter & Dart en mars 2020 - est de "changer fondamentalement la façon dont les développeurs pensent à la création d'applications, en commençant non pas par la plate-forme qu'ils ciblent, mais par l'expérience qu'ils veulent créer".





Cet objectif est constamment poursuivi, Flutter ayant actuellement une prise en charge stable des applications natives sur les appareils mobiles, Web, de bureau et intégrés à partir d'une seule base de code (Toyota a adopté Flutter comme outil de création de logiciels système intégrés dans leurs voitures). Par conséquent, le framework a été décrit comme la première plate-forme d'interface utilisateur conçue pour un monde informatique ambiant. Cela le rend souhaitable dans le développement de jeux multiplateformes.









Le développement de jeux utilisant Flutter est relativement nouveau mais prometteur. Flutter prend en charge deux types de développement de jeux qui sont liés aux deux méthodes de développement de jeux déjà décrites.



Le premier est le développement de jeux occasionnels pour créer des jeux multiplateformes de type application (par exemple, super TicTacToe, 4 images 1 mot, variantes d'échecs - Omnichess, etc., tous construits avec flutter) à l'aide de la boîte à outils de développement de jeux occasionnels flutter. Cela représente le développement de jeux sans moteurs de jeu.





Le second est le développement de jeux vidéo qui consiste à créer des jeux multiplateformes plus avancés comme Flappy Bird, en utilisant le moteur de jeu Flamme Flutter.





Par conséquent, contrairement aux outils de développement de jeux décrits précédemment, qui sont généralement des moteurs de jeu ou non, Flutter prend en charge à la fois le développement de jeux multiplateformes avec moteur de jeu et sans moteur de jeu.



Le développement de jeux dans Flutter est encore assez limité pour le moment. Le moteur de flamme plutôt juvénile ne se déploie que sur les appareils mobiles pour le moment, et la boîte à outils des jeux occasionnels ne prend actuellement en charge qu'Android, iOS et le Web. Mais les grands avantages de Flutter - l'accent mis sur la prise en charge de tous les appareils, la compilation en code natif, la vitesse et la facilité d'utilisation, l'accessibilité facile, etc. -, associés au fait qu'il est soutenu par une entreprise géante comme Google, le font apparaître comme un outil prometteur qui pourrait remédier à la plupart des problèmes de développement de jeux multiplateformes dans un avenir proche.

Conclusion

En conclusion, Flutter est un cadre de développement d'interface utilisateur polyvalent avec de grands avantages de performances natives et de prise en charge de presque tous les appareils. Cependant, il est encore assez limité dans le développement de jeux multiplateformes, dans la mesure où son moteur de jeu en est encore à ses débuts et actuellement, il ne peut déployer des jeux que sur des appareils mobiles et sur le Web. Par conséquent, il ne peut pas être qualifié de panacée dans le développement de jeux multiplateformes pour le moment. Mais il est très prometteur pour le développement de jeux multiplateformes à l'avenir, du moins du point de vue de la création d'interface utilisateur.



Le moteur de jeu Unity et le moteur de jeu Unreal restent les meilleurs outils de développement de jeux multiplateformes actuellement disponibles.