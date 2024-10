Erreur 404! Problèmes que les organisations doivent éviter lors de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle

Cela ne veut pas paraître pompeux, mais cela a été une année extraordinaire pour le domaine de l’intelligence artificielle (IA), bien plus que ce que de nombreux experts auraient imaginé.





En peu de temps, les plateformes d’intelligence artificielle et d’IA générative ont changé la donne pour de nombreuses entreprises, dans un large éventail de secteurs.





Depuis des années, les chefs d'entreprise tentent d'améliorer leur efficacité et d'augmenter leur productivité, tout en améliorant leurs résultats financiers et en réduisant leurs coûts. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait exactement ce qu'ils recherchaient depuis tout ce temps.





Une enquête sur l’adoption de l’IA par les petites entreprises a révélé que près de la moitié, soit environ 48 %, des petites et moyennes entreprises ont déjà commencé à utiliser les outils d’IA à un certain titre au cours de l’année écoulée.





On peut affirmer sans se tromper que l’adoption d’outils d’intelligence artificielle plus avancés et d’applications d’IA générative a été assez réussie, en particulier pour les petites entreprises plus agiles qui cherchent à mettre le pied dans la porte, tout en préservant leurs bilans intacts.

Quelques torts engendrent une terrible erreur

Bien qu'il y ait eu cette année des moments monumentaux dont la plupart des gens se souviendront alors que le domaine de la technologie artificielle continue de se développer, cela n'a pas été sans quelques ou plusieurs erreurs mémorables.





Au début de l’année, plusieurs sociétés de technologie et de publication bien connues se sont retrouvées dans une situation délicate après avoir publié d’innombrables articles générés par l’IA contenant des erreurs factuelles et des cas de plagiat.





Supprimer discrètement quelques articles du site Web ou du blog d’une entreprise est beaucoup plus facile que de devoir compenser plus de 100 milliards de dollars de pertes de valeur marchande . Fin février, Google a lancé sa plateforme d'IA générative, Bard. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu et quelques erreurs ont conduit à l'effacement de milliards de dollars de la valeur marchande de la grande technologie en quelques heures, alors que les cours des actions chutaient.





Un flot de contrefaçons faisant surface sur Internet, des dirigeants politiques utilisant des images générées par l'IA dans le cadre de leurs campagnes menant aux élections présidentielles et une vague de poursuites judiciaires ont poussé de nombreuses entreprises à s'armer cette année alors qu'elles tentaient d'apprivoiser une bête sauvage. qui sévissent dans les rues.





Sans parler de l'ancien PDG d'OpenAI et développeur de ChatGPT, Sam Altman, démarré par la même entreprise qu'il a contribué à faire connaître. Altman allait plus tard décrocher un emploi chez Microsoft, mais dans un changement soudain de direction, un nouveau conseil d'administration d'OpenAI avait réussi à parvenir à un accord de principes , offrant à Altman l'opportunité de réintégrer son rôle de directeur général de l'entreprise.





Alors que l’intelligence artificielle profite littéralement de son moment au soleil, l’année à venir ne fera qu’apporter davantage d’opportunités et de nouveaux défis.





Cependant, pour les petites et moyennes entreprises, disposant de moins d’expérience, de connaissances et de ressources juridiques par rapport à leurs homologues plus établies de la Silicon Valley, se heurter à des difficultés lors de l’adoption de nouveaux outils et systèmes artificiels peut s’avérer plus complexe et plus coûteux. erreur que de simplement supprimer du contenu infondé d’Internet ou de licencier un stagiaire.

Problèmes que les organisations doivent éviter lors de l'élaboration d'une stratégie d'IA

Intégrer l’IA dans votre entreprise peut être une opportunité passionnante d’expérimenter de nouvelles possibilités. Cependant, sans les conseils nécessaires, il y aura forcément des échecs en cours de route. En tant que propriétaire de petite entreprise ou entrepreneur, vous devez comprendre clairement l’importance d’avoir des objectifs clairs, mais aussi quelles sont les perspectives du plan à long terme.

Manque de stratégie d’IA

À différents niveaux de l'entreprise, disposer d'une stratégie opérationnelle vous permet de relever tous les défis et de surmonter les obstacles que vous rencontrez en cours de route. Votre stratégie est votre modèle, vous guidant vers l’objectif principal de votre entreprise, de votre produit, de votre service et de votre personnel.





Connaître le potentiel de l'intelligence artificielle dans l'environnement commercial vous permettra de résoudre des problèmes complexes et de créer des solutions plus pertinentes basées sur des mesures de données fondamentales.





Sans une ligne directrice claire ou une stratégie qui vous aidera à servir de modèle, il vous sera plus difficile de comprendre comment l'intelligence artificielle peut être utile à votre entreprise et comment elle peut être utile pour créer des résultats plus significatifs. Connaître la valeur commerciale de l'intelligence artificielle est un élément important de l'élaboration d'une stratégie d'IA et de la création d'objectifs prospectifs pour l'organisation et l'équipe.

Être inexpérimenté

En introduisant de nouveaux outils, les propriétaires d’entreprise devront souvent avoir une expérience préalable avec les applications ou disposer d’une équipe existante d’employés capables de gérer habilement le travail avec cette technologie.





Cependant, avec l’intelligence artificielle, les nouvelles applications évoluent constamment, ce qui signifie que l’expertise nécessaire pour appliquer avec succès ces outils dans votre entreprise devra être soit une personne agile, soit une équipe possédant l’expérience nécessaire pour travailler sur de tels projets.





Avoir à bord des personnes déjà dotées des connaissances et de l’expérience nécessaires pour travailler avec l’intelligence artificielle vous permet de vous adapter plus rapidement et d’exploiter simultanément diverses nouvelles opportunités.





Sans une équipe compétente ou une personne capable de vous guider dans les subtilités de ces systèmes, intégrer l’IA à votre entreprise ne fera que devenir plus complexe pour résoudre les problèmes des clients et de l’entreprise.

Mettre en œuvre les mauvais outils

Dès le début, il est important de savoir que toutes les applications d’IA ne répondront pas à un objectif pour votre entreprise. L’intérêt est de comprendre comment ces outils fonctionnent et quelles sont leurs fonctions les plus fondamentales en termes de résolution de problèmes complexes et d’amélioration de l’efficacité globale de l’entreprise.





Une étude en cours menée par Deloitte révèle que plus d'un tiers des chefs d'entreprise déclarent que comprendre la valeur commerciale de l'intelligence artificielle est peut-être l'un de leurs principaux défis.





Sans une stratégie claire, ou sans avoir réfléchi aux applications les mieux adaptées à votre entreprise, vos clients et vos employés, vous finirez très probablement par gaspiller de précieuses ressources sur des systèmes qui ne sont pas pratiques ou qui ne servent pas le progrès à long terme de votre entreprise. entreprise.





Savoir exactement quels sont les problèmes de votre entreprise et comment l'IA peut aider à résoudre ces problèmes pourrait aider à créer une voie plus claire pour comprendre les différents outils disponibles et comment chacun d'entre eux peut contribuer au développement global de votre entreprise.

Ne pas tester et optimiser les applications

Contrairement à vos attentes, certaines applications ont des capacités limitées. C’est souvent le cas d’outils plus expérimentaux qui sont encore en phase de développement ou qui ont des applications réelles moins connues.





Choisir les bons outils ne suffit pas. En tant que propriétaire et dirigeant d'entreprise, vous devrez constamment tester ces applications et vous assurer que ces outils peuvent être optimisés pour des fonctionnalités améliorées.





Prenons l’exemple d’une société immobilière de taille moyenne qui aide les locataires et les acheteurs potentiels à trouver leur prochaine propriété . Sans optimisation, ces outils deviendront rapidement obsolètes, fournissant peut-être aux clients des informations ou des données insuffisantes liées à leurs requêtes de recherche.





En effectuant des tests approfondis et en apportant les ajustements nécessaires, vous vous assurerez que les outils que vous avez intégrés fonctionnent à l’avantage de votre entreprise, et non dans la direction opposée.

Avoir des données insuffisantes ou obsolètes

Les données sont devenues la clé du jeu, et sans données claires et pertinentes, vous vous retrouverez à la traîne de vos concurrents et à perdre des clients. De nos jours, presque toutes les entreprises utilisent les données dans le cadre de leur processus décisionnel.





En utilisant les données, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées, développer des produits et services sur mesure en fonction des besoins de leurs clients et optimiser davantage leurs systèmes pour trouver des solutions applicables.





Au sein de l’écosystème de l’intelligence artificielle, les données constituent un atout précieux qui permet aux systèmes de résoudre efficacement des problèmes complexes ou de proposer des solutions plus efficaces. L’utilisation des données, et surtout leur mise à jour tout au long du processus, garantira que les systèmes d’IA pourront surveiller l’évolution des circonstances et surmonter des problèmes plus difficiles.





Contrairement aux systèmes plus obsolètes, les systèmes d’IA devront être constamment mis à jour, surveillés et optimisés pour garantir une production de résultats plus efficace. De plus, en tant que propriétaire d'entreprise, vous devrez tenir compte de la manière dont les données évoluent au fil du temps et du fait que les résultats obtenus au cours du processus de mise en œuvre seront probablement différents plusieurs semaines ou mois plus tard.





N'oubliez pas que la mise en œuvre de données de qualité peut être tout aussi importante pour le succès et les résultats globaux des outils d'IA. Même si l’accès à de grandes quantités d’informations peut aider une entreprise ou une équipe à mieux comprendre des poches spécifiques du marché, cela devient beaucoup moins précieux si les données sont obsolètes ou ne servent plus directement à long terme.

Ignorer l’importance d’une stratégie de gestion des risques

Être propriétaire d’une entreprise, c’est bien plus qu’être un leader d’opinion ou aider l’entreprise à se développer. Un examen plus approfondi révèle que de nombreux propriétaires d'entreprise dirigent souvent leurs équipes à travers divers défis et élaborent des stratégies pour atténuer les risques qui peuvent affecter leurs objectifs à court et à long terme.





L'intégration de systèmes d'IA avec une stratégie ou un plan de gestion des risques approprié peut entraîner des problèmes plus importants, entraînant la fourniture de solutions insuffisantes et créant davantage de fissures dans le processus.





Bien que de nombreux chefs d'entreprise et organisations aient intégré l'intelligence artificielle dans leur modèle économique au cours des dernières années, la majorité d'entre eux n'ont souvent pas mis en place de stratégie de gestion des risques liés à l'IA ou de programme d'IA responsable.





En fait, un rapport de recherche du MIT Sloan Management Review et du Boston Consulting Group a révélé que si 42 % des organisations avaient développé une stratégie d'IA, seulement 19 % ont déclaré avoir mis en œuvre un programme de gestion des risques ou d'IA responsable.





Ignorer l’importance de la gestion des risques liés à l’IA, ou ne pas avoir de plan en place lorsque les choses tournent mal, peut faire dérailler les plans prospectifs et nécessiter des ressources supplémentaires pour y remédier.

Avoir des contraintes budgétaires et de ressources

Intégrer l’intelligence artificielle dans votre modèle économique nécessite un investissement conséquent. Pour commencer, la technologie avancée est devenue bien plus que les applications plug-in-and-play traditionnelles auxquelles nous nous sommes habitués au cours des dernières années de l'ère point-com.





Disposer de systèmes d’intelligence artificielle représente un investissement à long terme, et souvent continu, dans la technologie, les mesures de données et l’expertise nécessaires pour gérer et surveiller ces applications. Rencontrer des contraintes budgétaires et de ressources pourrait faire reculer davantage vos progrès et faire dérailler les objectifs potentiels à long terme que vous avez établis.





Une partie du processus de planification et de mise en œuvre nécessite l'allocation nécessaire de ressources qui aideront à prendre en charge ces applications, mais plus important encore, les divers modules complémentaires qui aident à alimenter les systèmes artificiels.





La technologie de l’IA change et évolue constamment. Cela signifierait que votre entreprise doit disposer des ressources nécessaires pour soutenir ce changement et ajuster sa direction de temps en temps afin de garantir que les applications existantes sont pertinentes pour votre stratégie à long terme, mais, plus important encore, peuvent s'adapter à une dynamique de marché changeante.

Ignorer les nouvelles opportunités de croissance

En tant que petite entreprise, vous piloterez très probablement un ou plusieurs projets d’IA à petite échelle pour prendre en compte les besoins à long terme de chaque application. Cependant, ces efforts nécessiteront que vous planifiiez de nouvelles opportunités de croissance et que vous vous assuriez que la technologie que vous utilisez puisse évoluer à mesure que votre entreprise se développe.





Pour chaque nouveau projet, vous devrez tenir compte de l’évolutivité à court et à long terme. Au fur et à mesure que vous commencerez à expérimenter des systèmes plus récents et plus avancés, vous remarquerez différentes opportunités dans lesquelles ces outils peuvent être appliqués.





Vous constaterez peut-être qu'un projet pilote aide à résoudre divers problèmes que vous avez rencontrés. Cependant, l'appliquer à un autre niveau commercial pourrait signifier que vous vous dirigez vers une approche plus robuste de mise en œuvre d'applications d'IA dans diverses fonctions de votre entreprise.





En plus de cela, vous devrez planifier les moyens par lesquels vous pourrez permettre à ces systèmes d'évoluer à mesure que votre entreprise connaît différentes périodes de croissance. À mesure que la demande d’un côté de votre entreprise commence à augmenter, vous devrez vous assurer que les outils d’IA s’adaptent à cette demande et offrent une livraison plus efficace.

Ne pas aligner vos attentes

Avoir des attentes farfelues concernant les possibilités de l'intelligence artificielle peut entraîner des goulots d'étranglement accrus dans votre entreprise et vous amener en outre à intégrer différents outils ou à développer différentes stratégies pour surmonter ces problèmes.





Avoir une approche plus dynamique et ouverte d’esprit vous permettra de détecter les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à tout moment. De plus, cela vous permettra de devenir plus agile et de réaliser que les applications d’IA ne résoudront que les problèmes pour lesquels elles ont été programmées.





Afin d’encourager le potentiel de tout projet d’IA, évitez de placer la barre trop haut, car cela ne ferait que conduire à des attentes exagérées. Assurez-vous que chaque projet est soigneusement étudié au préalable, mais plus que cela, encouragez un niveau d'attente qui vous permet d'échouer et faites les ajustements nécessaires en fonction du succès global.

Sous-estimer l’importance de l’éthique

Même si l’intelligence artificielle contribue à améliorer l’efficacité des entreprises et à résoudre des problèmes critiques, de nombreuses inquiétudes subsistent quant aux violations potentielles de la vie privée que ces outils peuvent entraîner pour une entreprise et ses clients.





Nous voyons déjà des acteurs majeurs tels que la société mère de Google, Alphabet et les développeurs ChatGPT, OpenAI faire l'objet de poursuites concernant la violation des données personnelles et des informations des utilisateurs pour former des modèles d'IA.





Bien que l'utilisation de ces données soit cruciale pour le développement prospectif de ces modèles, la collecte illégale de ces données, sans le consentement préalable de l'utilisateur, peut entraîner des complications juridiques accrues et nuire à la réputation de votre entreprise.





En tant que propriétaire d'entreprise, vous devez être encouragé à résoudre les problèmes de confidentialité avec une approche transparente et à garantir aux utilisateurs ou aux clients que la collecte de données sensibles sera utilisée de manière transparente et dans le respect des réglementations en vigueur en matière de confidentialité.





Gardez à l’esprit que l’intelligence artificielle est un écosystème en constante évolution qui oblige les législateurs à établir de nouvelles règles de base qui aideront à réglementer la collecte de données et d’informations personnelles. Mais plus important encore, il protège les utilisateurs contre la collecte illégale de données pour former de nouveaux modèles d'IA.

Prise finale

L'intelligence artificielle peut offrir à votre entreprise de nouvelles opportunités pour surmonter les défis et développer des solutions plus dynamiques sur un marché en évolution. À mesure que le paysage évolue, les propriétaires d’entreprise devront être encouragés quant au potentiel que ces outils peuvent leur offrir, mais plus important encore, sur la manière dont ces outils peuvent compléter leurs objectifs d’avenir.