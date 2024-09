Collider Craftworks vise à créer une véritable intersection de jeux et de NFT avec Cypher

Collider Craftworks est un studio avec une équipe professionnelle d'artistes et de créateurs basée à Buenos Aires, en Argentine, avec 5 ans d'expérience dans le développement de personnages pour des jeux emblématiques comme Mortal Kombat X/11 et Assassin's Creed et Injustice II.





Ils cherchent maintenant à mettre leurs outils, leur expérience et leur expertise ensemble dans le "métaverse", avec leur première collection NFT, appelée Cypher, qui devrait sortir en 2022.





Cypher se démarque parmi la mer de projets NFT liés au jeu en raison de l'expérience réelle de Collider Craftworks dans le développement de personnages pour les jeux AAA et les studios de jeux et ils mettent ce talent derrière le projet tout en travaillant sur la création d'un jeu, appelé le Moshpit, où vous pouvez importer leurs NFT dans le jeu pour jouer.





En plus de cela, ils créent un "portefeuille visuel", dans lequel ils visent à rendre les NFT visibles en 3D et à les personnaliser entièrement avec différents équipements et accessoires. Cette combinaison de l'expérience de l'industrie du jeu AAA et des fonctionnalités à publier avec ce NFT rend l'ensemble du projet unique et quelque peu rare dans l'industrie NFT.





HackerNoon a discuté avec le directeur du studio Daniel Gómez Cortés de l'histoire du studio, du Cypher NFT, des outils et des jeux qu'ils développent, des raisons pour lesquelles ils ont décidé de se lancer dans l'espace NFT et de ce que le studio fait pour inaugurer une nouvelle ère dans l'espace NFT en termes de qualité et de convivialité.













Comment Collider Craftworks a-t-il commencé son voyage ?

Veuillez nous parler brièvement de votre parcours.

A quoi ressemble votre équipe ?





Nous avons donc commencé comme une très petite équipe avec l'objectif d'être l'une des meilleures équipes capables de créer des personnages pour les titres AAA.





Nous étions quatre personnes plus moi-même, donc nous étions cinq au total, et fondamentalement, nous avons décidé de vraiment construire une équipe solide qui pourrait être l'une des meilleures au monde lorsqu'il s'agit de créer des personnages pour des titres AAA.





À partir de là, nous nous sommes simplement mis à travailler sur des jeux comme Injustice. Nous avons en fait réalisé une variété de projets, mais certains des plus importants et des plus notables étaient Injustice en tant qu'équipe.





Sur Injustice, nous avons créé des milliers de pièces d'équipement, et je pense que nous nous sommes rapprochés d'une centaine de personnages avec des skins, et nous avons vraiment beaucoup appris sur les systèmes de personnalisation complexes.





Ensuite, à partir de là, j'ai travaillé pendant tout Mortal Kombat 11 comme étant probablement l'une des principales équipes travaillant sur les personnages de ce projet.





C'est un peu notre histoire d'origine, vous savez, en tant qu'équipe travaillant sur ces gros titres AAA avec beaucoup de contenu, juste des tonnes de contenu et des exigences de très haute qualité.





La majorité de notre équipe, ou plus comme 80% de notre équipe, travaille toujours sur d'autres projets qui vont sortir au cours des deux prochaines années pour les titres AAA, et nous avons environ 20% de notre équipe qui travaille sur Collider Craftworks et fondamentalement ceci, cette baisse qui va arriver.

https://www.youtube.com/watch?v=8UvBkuHLiJM

Qu'est-ce qui vous a décidé à plonger dans le monde des NFT ?





C'est essentiellement que nous sommes passés de la fabrication d'un produit B2B, puis en le concentrant davantage sur le consommateur et en créant un produit qui était plus B2C et en construisant vraiment notre propre communauté et en construisant notre propre base de fans, et au lieu d'aller directement aux entreprises, nous voulions aller directement aux consommateurs.

Venant d'un monde de conception et de développement de jeux traditionnels, qu'est-ce qui est différent dans le développement de jeux dans l'espace blockchain et NFT ?





C'est complètement différent. Parce que d'une part, vous construisez votre propre produit, vous avez donc beaucoup plus de liberté, et cela vient aussi avec beaucoup plus de responsabilité sur la façon dont vous construisez le produit, et vous êtes également plus rapide. Alors oui, il y a beaucoup plus de pression, définitivement. Lorsque vous travaillez sur votre propre produit, puis sur le côté communautaire, c'est aussi un travail à plein temps.





De plus, lorsque vous avez une entreprise qui n'a pas été conçue pour être une société de gestion de communauté, elle a été conçue pour être davantage une société de service à la clientèle ou de service à la clientèle qui est vraiment conçue pour être une entreprise d'art, vous devez essentiellement transformer un grand une partie de votre équipe et embauchez de nouvelles personnes et intégrez de nouveaux processus. Il y a donc beaucoup de choses qui changent.





Comment fonctionne le Cypher NFT ? et que pouvez-vous nous dire sur la taille de la collection et les cibles de lancement que vous avez en tête ?





Donc Cypher va être une collection. Nous allons avoir plusieurs collections. Au fil des années, nous allons sortir plus de collections. Chacune de ces collections aura une sorte de thème fort de la culture pop.





Il y aura donc beaucoup de choses vraiment cool qui, je pense, parleront à différents types d'utilisateurs et à différents types de fans. Et nous allons publier ces collections au fil des années.





La collection actuelle est Cypher, et elle est basée sur un thème cyberpunk. Nous avons pensé que c'était très approprié en raison de l'histoire des crypto-monnaies et de l'histoire des NFT et, vous savez, les crypto punks originaux qui ont réellement fait, ont rendu tout cela possible. Nous avons donc pensé qu'il était approprié que notre première collection ait ce genre de thème.





Cette collection va être divisée en deux gouttes. Nous allons donc avoir notre premier drop puis notre deuxième drop divisé en deux.





La raison pour laquelle nous faisons cela est simplement de fournir une partie de notre contenu aux consommateurs dès que possible et d'obtenir la réaction, et de voir s'il est nécessaire de corriger le cours, ce qui est la façon dont nous aimons travailler.





Nous aimons vraiment travailler dans un processus itératif, donc nous ne passons pas cinq ans à construire quelque chose, puis à le diffuser dans le monde et à découvrir que tout le monde le déteste.





Donc, s'il y a des choses que nous pouvons corriger, tout ce qui concerne l'amélioration du processus de mise en œuvre, la révélation, n'importe quoi dans le processus, le peaufiner et l'améliorer.





Nous sommes une entreprise qui prévoit d'exister pendant longtemps. Donc ce n'est pas comme un cirque où vous faites le drop, et puis le serveur est mort. Nous voulons construire une communauté durable de personnes qui aiment vraiment ce que nous faisons.





En quoi le portefeuille visuel est-il différent des autres portefeuilles NFT et Blockchain ?





Nous pensions que les grands développeurs de jeux allaient avoir besoin d'une sorte d'outil qui leur permettrait de créer des personnages très rapidement, car en gros, nous avons vu beaucoup d'industries entrer en temps réel, comme Nike ou beaucoup d'entreprises qui allaient avoir avoir besoin d'une sorte d'expériences en temps réel pour leurs utilisateurs.





Et puis, il était déjà difficile pour les développeurs de jeux de trouver de bons studios de jeux. C'est donc ce que nous avons fait. Nous avons commencé à travailler sur un outil il y a deux ans pour, en gros, imaginez que vous alliez, d'accord, remplissons GTA en quelques mois avec une petite équipe ; Comment feriez-vous cela?





C'est donc le genre d'outil que nous avons décidé de construire. Il s'agit donc essentiellement de créer beaucoup de contenu photo-réel, puis de créer un outil qui peut combiner tout cela, et cela vous permettra de créer des personnages très rapidement.





Le mur visuel est essentiellement une rampe de lancement pour des jeux ou des expériences, et ce sera également un marché. C'est donc un endroit où vous allez pouvoir visualiser votre avatar.





Et ce sera également un endroit où vous pourrez échanger des actifs comme des casques, des équipements et des armes. Et puis ça sert aussi de rampe de lancement dans nos jeux, mais pas seulement dans notre jeu.





Puisqu'il est construit sur l'Unreal Engine, l'idée est de construire ce portefeuille visuel comme une rampe de lancement pour d'autres expériences.





Alors disons que quelqu'un veut faire un concert virtuel ou veut faire un clip vidéo ou veut faire une sorte de jeu, une sorte d'expérience, nous pourrons le faire et le brancher sur le portefeuille visuel.





Et puis cela permettra aux utilisateurs de se lancer. Et puis vous pourrez faire toutes sortes de choses super amusantes.





Disons que quelqu'un fait un jeu d'horreur, et vous allez, oh, vous ne pouvez sauter dans ces jeux d'horreur que si vous êtes détenteur de la collection d'horreur. Il pourrait donc y avoir beaucoup de choses amusantes qui donneront également aux actifs beaucoup d'utilités. Il y aura donc beaucoup, beaucoup d'opportunités intéressantes.





Découvrez une vidéo détaillée sur le portefeuille visuel ici .





Vous pouvez également vous rendre ici pour plus de détails sur le portefeuille visuel.

Pouvons-nous avoir une idée des objectifs de publication ? Pouvons-nous avoir un aperçu du jeu?

Nous allons annoncer l'offre. Nous allons annoncer la date de fabrication et le prix de fabrication une fois le projet terminé. Nous allons donc avoir des barres de progression pour chacune de ces choses. Donc, comme la modélisation du matériel et l'intégration des textures et des métadonnées, comme tous les gros morceaux de production afin que vous puissiez réellement voir où nous en sommes dans chacun d'eux.





Dès que vous voyez que tout est terminé, nous annoncerons la date. Et la raison pour laquelle nous faisons cela est que nous voulons vraiment voir toute la collection avant d'annoncer sa taille, ce que nous pensons être la manière responsable de le faire.





L'important n'est pas l'approvisionnement, l'important est la qualité de la collection, et ça va être notre objectif principal.





Rendez-vous ici pour la démo de gameplay.

https://www.youtube.com/watch?v=Qkz5P7Gpc8s

Il y a eu beaucoup de mauvaise presse concernant les NFT dans l'espace de jeu et beaucoup de réactions négatives de la part des joueurs. Quel est votre point de vue à ce sujet et comment Collider Craftworks vise-t-il à se faire aimer d'un public principalement de joueurs?

Je pense qu'il s'agit de propositions de valeur complètement différentes. D'un côté, vous avez un titre AAA qui vous coûtera, vous savez, 60 $ ou 70 $.





D'un autre côté, vous avez un NFT qui vous coûtera 0,2 ETH ou 0,5 ETH ou quoi que ce soit, ou si vous allez l'acheter sur le sol, peut-être 3-5 ETH. Ce sont simplement des mécanismes et une appréciation de la valeur complètement différents.





Je pense que cela va être vraiment intéressant pour les joueurs de se faire une idée, surtout parce que beaucoup de développeurs ont vraiment abusé de ces relations qu'ils ont avec leurs jeux avec des boîtes à butin et autres, et je pense que les joueurs sont vraiment très préoccupés par les NFT. pour vraiment se transformer en plus d'abus de la part des développeurs.





Il y a des entreprises qui ont une réputation entachée, donc, vous savez, il n'est pas surprenant que les joueurs se méfient d'elles.





Je pense aussi qu'un autre aspect est qu'une fois que les jeux auront introduit les NFT, ce ne sera plus un vrai NFT. Ce sera quelque chose qui vivra toujours à l'intérieur du serveur du développeur.





Par exemple, j'ai du mal à croire que les développeurs vont vous donner accès à votre personnage ou à vos armes, ou à vos armes en dehors de leur interface, et vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Certains pourraient, je pense, beaucoup ne le feront pas, donc ce que vous allez finir par arriver, c'est que vous allez finir par avoir comme ce faux NFT.





Et je pense que c'est ce qui préoccupe vraiment les joueurs. C'est donc un problème pour les grands développeurs établis qui ont abusé de leur relation avec les utilisateurs. Et c'est leur problème.





Je pense que de notre côté, ce que nous devons faire, c'est vraiment nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire créer des personnages incroyables, nous assurer qu'ils vivent en dehors de notre écosystème afin que vous puissiez les saisir, les retirer du serveur et les mettre simplement dans un jeu connecté à votre portefeuille, et vous pouvez en faire ce que vous voulez.





Donc, si nous sommes expulsés de la surface de la terre, vous pourrez utiliser votre personnage malgré tout. Vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez et vous pouvez créer des jeux avec. Je pense que le premier pas va déjà être formidable.





Et puis, à mesure que nous construisons des expériences et que nous créons en fait un écosystème vraiment immersif, passionnant et riche, je pense que cela va être attrayant pour les joueurs de savoir qu'ils peuvent aller jouer à des jeux, collecter du contenu, même si c'est plus cher que ce qu'ils sont habitués, mais c'est en fait le leur, et ils le possèdent.





Donc je préférerais payer plus, mais c'est le mien. Il ne vit pas seulement sur un serveur. Et puis, tout d'un coup, le développeur, pour une raison quelconque, le confisque. Je pense que l'équilibre doit être bien fait, et nous devons construire notre communauté à partir de zéro.





Et une fois que les joueurs verront qu'il y a une communauté qui fait confiance à une marque et qu'ils ont un écosystème riche et immersif, je pense que ça va être très attractif.





Regardez cette vidéo sur la structure de chute.

Quelle est votre vision du métaverse tel qu'envisagé par Meta (anciennement Facebook), The Sandbox et Decentraland ?





Ouais, c'est intéressant. Je pense que je pense que des entreprises comme Meta ont une vision très spécifique du monde, en particulier lorsqu'elles l'observent comme l'un des plus grands types d'entreprises au monde.





Je pense qu'ils ont une vision très spécifique de la commercialisation de vos données, et je pense que leur vision du métaverse est simplement une meilleure façon de récolter et de collecter des données.





Je pense que les développeurs de jeux se penchent aussi là-dessus, malheureusement. Ainsi, par exemple, des entreprises comme Google, je pense que c'était une grande préoccupation.





Je pense que beaucoup de gens avaient, à leur arrivée, qui est essentiellement une entreprise de collecte de données, qu'ils allaient simplement pouvoir utiliser plus de points de données de vos expériences de jeu simplement pour vous vendre plus de choses.





Je pense donc que ces types d'entreprises ont une vision du monde très spécifique et qu'elles vont créer du contenu autour de cette vision du monde.





Je pense que les développeurs de jeux ont une vision du monde différente à bien des égards. Et je pense que vous allez voir la consolidation de beaucoup de ces grands éditeurs, comme Sony et Microsoft.





Et ils vont simplement essayer de se tailler la plus grande partie du marché disponible, et vous aurez alors une sorte de métaverse dans leur écosystème.





Je suis curieux de voir comment ils vont permettre à cela de s'intégrer à d'autres écosystèmes. Par exemple, je pense que ce serait bien pour eux deux de trouver un moyen pour, vous savez, les utilisateurs de Sony et de Microsoft de pouvoir sauter d'avant en arrière.





Je pense que ce serait bien pour les deux sociétés, mais je doute qu'elles le fassent. Je pense donc que vous allez vivre des expériences très robustes et immersives au sein de ces écosystèmes.





Je pense que des entreprises comme Epic ont de très bonnes chances de vraiment construire ce métaverse. Ils sont en quelque sorte l'un des, je pense, les pionniers de ce concept de métaverse, et ils y travaillent depuis très, très longtemps, construisant vraiment une communauté solide de développeurs, d'ingénieurs et de personnes de l'animation, technologie et cinéma.





Donc, je pense que si je devais regarder le paysage, je pense qu'Epic a vraiment une excellente chance de construire ce que nous pensons qu'un métaverse pourrait éventuellement être ou être une partie essentielle de ce monde.

À quoi ressemble l'avenir de votre studio ?





Donc, au fur et à mesure que nous verrons le succès dans cet espace, nous allons déplacer davantage notre entreprise, progressivement dans cette direction de création de notre propre contenu, de nos propres produits, et nous éloigner des services.





Mais en ce moment, la majorité de notre équipe travaille sur ou pour des jeux.

Pensez-vous qu'il y a une place pour les NFT dans l'espace de jeu AAA, et voyez-vous d'autres grands développeurs sauter dans le train ?





J'ai du mal à imaginer un monde où, vous savez, les Sony et les Microsoft du monde permettront à leurs développeurs de, de permettre à des gens comme nous d'intégrer nos personnages dans leur jeu. Je pense que certains pourraient, mais je ne parie pas là-dessus.





Ce que je trouve passionnant, c'est de penser à la prochaine génération de développeurs. Donc, les enfants qui ont 15 ans en ce moment, et ils ont accès à un contenu de qualité AAA, et ils peuvent créer des jeux avec, et ils peuvent être extrêmement performants et se débrouiller très bien et apporter cette prochaine génération de jeux qui ont beaucoup de succès et ils sont natifs NFT.





Je pense qu'il va être difficile pour les jeux traditionnels d'intégrer les NFT. Je pense que ce que nous allons probablement voir, c'est que les jeux natifs NFT connaissent un grand succès, c'est-à-dire des personnes de cet espace qui deviennent des développeurs, et les jeux seraient également adoptés par des personnes de cet espace. Je pense que si vous essayez d'enfoncer les NFT dans la gorge des joueurs, cela ne sera pas très efficace.





Un dernier mot pour la communauté Cypher ? Que peut-on attendre de vous ensuite ? et où vos fans peuvent-ils vous trouver ?





À l'heure actuelle, le gros objectif pour nous est cette baisse, en veillant à ce qu'elle soit livrée le plus tôt possible et en gros pour la rendre aussi réussie que possible et aussi vraiment construire une communauté forte autour de ce que nous faisons, ce qui n'est pas simple. Gérer les serveurs de discorde, etc., il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entrent dans la construction d'une communauté très forte où ce ne sont pas seulement les gens qui se contentent de faire des singes et de paniquer en essayant de se lancer et d'essayer d'obtenir des listes blanches.





Si vous regardez Apes, c'était un projet réussi, mais pour nous, ce genre de succès ne serait pas vraiment un succès. Une chose beaucoup plus réussie pour nous serait d'avoir peut-être moins de succès sur le drop mais d'avoir beaucoup plus de succès dans la construction d'une communauté forte où les gens croient vraiment au projet.





C'est pourquoi le grand défi que nous avons est d'éduquer les gens sur notre projet alors que nous essayons encore de le développer. Ce sont donc les grands défis que nous avons et sur lesquels nous concentrons nos efforts en ce moment.





Une fois que nous avons une marque établie et une communauté établie, notre prochain objectif est de commencer à atteindre les créateurs et les détenteurs de propriété intellectuelle avec des marques reconnaissables, qu'il s'agisse d'artistes musicaux, d'athlètes, de propriété intellectuelle dans les jeux, le cinéma et la littérature qui souhaitent entrer dans le web3 et don je ne sais pas vraiment comment faire ; ils ont une excellente marque, ils ont un excellent produit, mais ils ne savent pas comment faire la transition vers le monde numérique et nous voulons être en quelque sorte cette passerelle pour eux.

Pour les créateurs, les personnes qui souhaitent créer du contenu pour ce genre de futur Web3, ils peuvent travailler directement avec une marque de confiance qui a compris le système tokenomics, a la technologie, a le contenu, la distribution et la communauté. C'est donc un peu l'avenir que nous envisageons et sur lequel nous allons nous concentrer l'année prochaine.





Découvrez l'usine de jeux de Collider. Ils vous montrent comment commencer à créer des trucs incroyables avec Unreal Engine et leur Crash Dummy : gratuit pour tout le monde à utiliser et à jouer !! La technologie dans les coulisses, les métahumains, l'utilitaire, etc.

Téléchargez le Crash Dummy ici .

https://www.youtube.com/watch?v=aqfqG9-Npd0





Actuellement, le serveur Discord de Collider Craftworks est fermé. La seule façon d'entrer dans la communauté est via l'invitation. Alors, rendez-vous sur leur Twitter pour plus d'opportunités de rejoindre.