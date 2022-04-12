Collider Craftworks 旨在使用 Cypher 创建真正的游戏和 NFT 交叉点





Collider Craftworks 是一家位于阿根廷布宜诺斯艾利斯的工作室，拥有一支由艺术家和创作者组成的专业团队，拥有 5 年为真人快打 X/11 和刺客信条以及不义联盟 II 等标志性游戏开发角色的经验。





他们现在寻求将他们的工具、经验和专业知识整合到“元宇宙”中，他们的第一个 NFT 集合称为 Cypher，计划于 2022 年推出。





Cypher 在众多与游戏相关的 NFT 项目中脱颖而出，因为Collider Craftworks在为 AAA 游戏和游戏工作室开发角色方面的实际经验，他们将这些人才投入到项目背后，并致力于创建一款名为 Moshpit 的游戏，您可以在其中将他们的 NFT 导入游戏中进行游戏。





除此之外，他们正在创建一个“视觉钱包”，他们的目标是让 NFT 以全 3D 形式可见，并让它们完全可以使用不同的装备和配件进行定制。这种 AAA 级游戏行业经验以及与本次 NFT 一起发布的功能的结合，使得整个项目独一无二，在 NFT 行业中有些罕见。





HackerNoon 与工作室总监 Daniel Gómez Cortés 讨论了工作室的历史、Cypher NFT、他们正在开发的工具和游戏、他们为什么决定进入 NFT 领域，以及工作室正在做些什么来开创一个新时代NFT 空间在质量和可用性方面。













Collider Craftworks 是如何开始它的旅程的？

请简要介绍一下您的背景。

你的团队是什么样的？





所以我们基本上从一个非常小的团队开始，目标是成为可以为 AAA 游戏打造角色的最佳团队之一。





我们有四个人加上我自己，所以我们总共有五个人，基本上，我们着手真正建立一支强大的团队，在为 AAA 游戏角色打造方面可能成为世界上最好的团队之一。





从那时起，我们就开始制作一些游戏，比如《不义联盟》。我们实际上已经完成了各种各样的项目，但一些更大、更引人注目的项目是整个团队的不公正。





在《不义联盟》中，我们制作了数千件装备，我认为我们接近了大约一百个带有皮肤的角色，我们真的学到了很多关于复杂定制系统的知识。





然后从那里开始在整个真人快打 11 中工作，可能是该项目中角色的主要团队之一。





这就是我们的起源故事，你知道，作为一个团队致力于这些拥有大量内容、大量内容和真正高质量需求的大型 AAA 游戏。





我们团队的大多数人，或者说我们团队的 80% 以上，仍在从事其他项目，这些项目将在未来几年内推出 AAA 级游戏，我们大约有 20% 左右的团队在工作在 Collider Craftworks 上，基本上就是这个，即将到来的下降。

https://www.youtube.com/watch?v=8UvBkuHLiJM

是什么让你决定涉足 NFT 的世界？





基本上，我们从制作 B2B 产品，然后将其更多地关注于消费者，创造出更多 B2C 的产品，真正建立我们自己的社区，建立我们自己的粉丝群，而不是直接进入企业，我们想要直接面向消费者。

来自传统游戏设计和开发的世界，区块链和 NFT 领域的游戏开发有什么不同？





这是完全不同的。因为一方面，你正在构建自己的产品，所以你有更多的自由，然后你对如何构建产品承担了更多的责任，而且你的时间也更短了。所以，是的，肯定有更多的压力。当您在开发自己的产品然后在社区方面工作时，这也是一份全职工作。





另外，当你的公司不是为了社区管理公司而建立时，它更像是一家消费者服务或客户服务公司，而实际上是一家艺术公司，你基本上必须改造一个大公司成为您团队的一员，并聘请新人并加入新流程。所以有很多变化。





Cypher NFT 是如何工作的？您能告诉我们您的收藏规模和发布目标吗？





所以 Cypher 将成为一个集合。我们将有几个系列。随着岁月的流逝，我们将发布更多系列。这些系列中的每一个都将具有某种强烈的流行文化主题。





所以会有很多非常酷的东西，我认为它们会与不同类型的用户和不同类型的粉丝交流。随着岁月的流逝，我们将发布这些系列。





当前的系列是 Cypher，它基于赛博朋克主题。我们认为这是非常合适的，因为加密货币的历史和 NFT 的历史，而且，你知道，真正创造的原始加密朋克让这一切都发生了。所以我们认为我们的第一个系列有这样的主题是合适的。





该系列将分为两滴。所以我们将有我们的第一滴，然后我们的第二滴分成两部分。





我们这样做的原因基本上是为了尽快将我们的部分内容提供给消费者并获得反应，看看是否需要进行课程纠正，这是我们喜欢的工作方式。





我们真的很喜欢在一个迭代的过程中工作，所以我们不会花 5 年时间来构建一些东西，然后把它推向世界，然后发现每个人都讨厌它。





因此，如果有任何事情我们可以纠正，任何与改进实施过程有关，揭示过程中的任何事情，调整和改进它。





我们是一家计划长期存在的公司。因此，它不像马戏团那样，您在其中进行投放，然后服务器就死了。我们希望建立一个由真正热爱我们正在做的事情的人组成的持久社区。





Visual Wallet 与其他 NFT 和区块链钱包有何不同？





我们认为大型游戏开发者需要某种工具，让他们能够快速制作角色，因为基本上，我们看到很多行业进入实时状态，比如耐克或很多公司将拥有需要为用户提供某种实时体验。





然后，游戏开发商已经很难找到好的游戏工作室了。这就是我们所做的。两年前我们开始开发一个工具，基本上喜欢，想象一下，好吧，让我们用一个小团队在短短几个月内填充 GTA；你会怎么做？





这就是我们着手构建的那种工具。所以它基本上是构建大量真实照片的内容，然后构建一个可以结合所有这些的工具，它可以让你非常快速地创建角色。





视觉墙基本上是游戏或体验的启动板，它也将成为一个市场。所以这是一个你可以可视化你的化身的地方。





它也将成为一个可以交换头盔、装备和武器等资产的地方。然后它还可以作为我们游戏的启动板，而不仅仅是我们的游戏。





由于它是在虚幻引擎上构建的，因此我们的想法是将这个视觉钱包构建为其他体验的启动板。





因此，假设有人想要制作虚拟音乐会或想要制作音乐视频或想要制作某种游戏，某种体验，我们将能够制作并将其插入视觉钱包。





然后这将允许用户参与进来。然后你可以做各种超级有趣的事情。





假设有人制作了一款恐怖游戏，然后你去，哦，如果你是恐怖系列的持有者，你只能跳入这些恐怖游戏。因此，可能会有很多有趣的事情，也将为资产提供大量实用程序。所以会有很多很多很酷的机会。





在此处查看有关视觉钱包的详细视频。





您也可以前往此处了解有关 Visual Wallet 的更多详细信息。

我们可以了解任何发布目标吗？我们可以先睹为快吗？

我们将宣布供应。一旦项目完成，我们将宣布铸币日期和铸币价格。因此，我们将为这些内容中的每一项设置类似的进度条。因此，就像对材质和纹理集成以及元数据进行建模一样，就像制作的所有大块一样，这样您就可以实际看到我们在每一个方面的进展情况。





一旦你看到一切都完成了，那就是我们宣布日期的时候。我们这样做的原因是我们希望在宣布它将有多大之前真正看到整个系列，我们认为这是负责任的做法。





重要的不是供应，重要的是收藏品的质量，这将是我们的主要关注点。





前往此处观看游戏演示。

https://www.youtube.com/watch?v=Qkz5P7Gpc8s

关于游戏领域的 NFT 的负面报道很多，游戏玩家也有很多强烈反对。您对此有何看法，Collider Craftworks 的目标是如何吸引主要的游戏观众？

我认为它们是完全不同的价值主张。一方面，你有一个 AAA 头衔，你知道，要花 60 美元或 70 美元。





另一方面，你有一个 NFT 将花费你 0.2 ETH 或 0.5 ETH 或其他任何东西，或者如果你要在场外购买它，可能需要 3-5 ETH。它们只是完全不同的机制和价值欣赏。





我认为这对于游戏玩家来说真的很有趣，特别是因为很多开发者真的滥用了他们与他们的游戏与战利品盒等的这些关系，而且我认为游戏玩家真的很关心 NFT真的只是变成了开发人员方面的更多滥用。





有些公司的声誉受损，所以，你知道，游戏玩家不信任他们也就不足为奇了。





我还认为另一个方面是，一旦游戏引入了 NFT，它就不会成为真正的 NFT。它将成为仍然存在于开发人员服务器中的东西。





就像，我很难相信开发人员会让你在他们的界面之外访问你的角色或你的枪，或者你的武器，你不能对他们做任何你想做的事。我认为有些人可能不会，所以你最终会发生的是你最终会拥有像这个假的 NFT。





我认为这才是游戏玩家真正关心的问题。因此，对于滥用与用户关系的大型成熟开发人员来说，这是一个问题。这就是他们的问题。





我认为在我们这边，我们需要做的是真正专注于我们最擅长的事情，那就是创造令人惊叹的角色，确保他们生活在我们的生态系统之外，这样你就可以抓住他们，将他们从服务器中拉出来，然后放入一款连接到你钱包的游戏，你可以用它做任何你想做的事情。





因此，如果我们被从地球上吹走，您无论如何都可以使用您的角色。你可以用它做任何你想做的事情，你可以用它制作游戏。我认为第一步已经很棒了。





然后，随着我们构建体验并实际创建一个真正身临其境、令人兴奋和丰富的生态系统，我认为知道他们可以去玩游戏、收集内容对游戏玩家来说会很有吸引力，即使它比他们更昂贵'习惯了，但它实际上是他们的，他们拥有它。





所以我宁愿付出更多，但这是我的。它不仅仅存在于服务器上。然后，突然间，开发商出于某种原因没收了它。我认为平衡需要做好，我们需要从头开始建立我们的社区。





一旦游戏玩家看到有一个信任品牌的社区并且他们拥有一个丰富且身临其境的生态系统，我认为这将非常有吸引力。





看看这个关于 drop 结构的视频。

您如何看待 Meta（前 Facebook）、The Sandbox 和 Decentraland 所设想的元宇宙？





是的，这很有趣。我认为我认为像 Meta 这样的公司对世界有一种非常具体的看法，尤其是在将其视为世界上最大的公司之一时。





我认为他们对基本上将您的数据商业化有非常具体的看法，我认为，他们对元宇宙的看法只是收集和收集数据的更好方法。





不幸的是，我认为游戏开发者也有这种倾向。因此，例如，像谷歌这样的公司，我认为这是一个大问题。





我想很多人刚进来的时候，基本上是一家数据收集公司，他们只是能够从你的游戏体验中使用更多的数据点，基本上只是为了卖给你更多的东西。





所以我认为这类公司有一个非常具体的世界观，他们会围绕这个世界观构建内容。





我认为游戏开发者在很多方面都有不同的世界观。而且我认为你会看到很多大型出版商的整合，比如索尼和微软。





他们基本上会尝试为自己开辟最大的市场份额，然后你就会在他们的生态系统中拥有某种元宇宙。





我很想知道他们将如何允许它与其他生态系统整合。就像，我认为他们俩都想办法让索尼和微软用户能够来回跳跃是件好事。





我认为这对两家公司都有好处，但我怀疑他们会这样做。所以我认为你将在这些生态系统中获得非常强大和身临其境的体验。





我认为像 Epic 这样的公司很有可能真正构建这个元宇宙。我认为他们是元宇宙概念的先驱之一，他们已经为此工作了很长时间，真正建立了一个由开发人员、工程师和动画人员组成的强大社区，科技，电影。





所以我认为，如果我不得不看风景，我认为 Epic 确实有很好的机会来实际构建我们认为元宇宙可能是或成为那个世界的重要组成部分的东西。

你工作室的未来会是什么样子？





因此，当我们看到在这个领域取得成功时，我们将更多地转移我们的公司，逐步朝着创造我们自己的内容、我们自己的产品和远离服务的方向发展。





但现在，我们确实有大部分团队在为游戏工作或为游戏工作。

你认为 AAA 游戏领域是否有 NFT 的空间，你是否看到其他大型开发者加入这一行列？





我很难想象一个世界，你知道，世界上的索尼和微软将允许他们的开发人员，允许像我们这样的人将我们的角色整合到他们的游戏中。我认为有些可能，但我不指望它。





我认为令人兴奋的是考虑下一代开发人员。所以现在 15 岁的孩子，他们可以访问 AAA 质量的内容，他们可以用它来制作游戏，他们可以非常成功，为自己做得很好，并带来非常成功的下一代游戏他们是 NFT 原生的。





我认为传统游戏很难融入 NFT。我认为我们最有可能看到的是 NFT 原生游戏变得非常成功，来自这个领域的人成为开发者，这些游戏也会被这个领域的人所接受。我认为如果你试图将 NFT 塞进游戏玩家的喉咙里，它不会很成功。





Cypher 社区有什么最后的话吗？接下来我们可以期待您做什么？你的粉丝在哪里可以找到你？





现在，我们的重点是这个下降，确保它尽快交付，基本上让它尽可能成功，并围绕我们正在做的事情真正建立一个强大的社区，这并不简单。管理不和谐的服务器等，建立一个非常强大的社区需要做很多很多事情，在这个社区中，不仅仅是人们在疯狂地尝试进入白名单并试图进入白名单。





如果你看 Apes，那是一个成功的项目，但对我们来说，这种成功不会真的是成功。对我们来说更成功的事情可能是在下降时取得的成功可能会更少，但在建立一个人们真正相信该项目的强大社区方面会更加成功。





这就是我们面临的最大挑战是在我们仍在努力开发项目的同时向人们宣传我们的项目。所以这些是我们面临的巨大挑战，我们现在正集中精力解决这些挑战。





一旦我们建立了品牌并建立了社区，我们的下一个重点是开始接触拥有知名品牌的创作者和 IP 持有者，包括音乐艺术家、运动员、游戏和电影和文学中的 IP，希望进入 web3 和不真的不知道该怎么做；他们有一个伟大的品牌，他们有一个伟大的产品，但他们不知道如何将其转变为数字世界，我们希望成为他们的门户。

对于创作者，想要为这种 web3 未来制作内容的人，他们可以直接与一个值得信赖的品牌合作，该品牌拥有通证经济学系统、技术、内容、分发和社区。这就是我们所设想的未来，也是我们明年将重点关注的地方。





查看 Collider 的游戏工厂。他们向您展示了如何开始使用虚幻引擎和他们的 Crash Dummy 构建令人惊叹的东西：免费供所有人使用和玩耍！幕后的技术、超人类、实用工具，应有尽有。

在此处下载 Crash Dummy。

https://www.youtube.com/watch?v=aqfqG9-Npd0





目前，Collider Craftworks 的 Discord 服务器已关闭。进入社区的唯一方法是通过邀请。因此，请前往他们的Twitter以获得更多加入的机会。



