Aporia s'attaque aux défis de la sécurité de l'IA avec la campagne audacieuse « Securing AI Sucks »

L'intelligence artificielle (IA) transforme rapidement les industries. Dans ce contexte, le besoin d'une sécurité renforcée de l'IA est devenu plus critique que jamais. Aporia, un fournisseur de garde-fous et de solutions d'observabilité de l'IA, a lancé son « La sécurisation de l'IA est une épreuve « campagne pour répondre à ce problème urgent.



Qu'est-ce que l'Aporie ?





Fondée en 2019, Aporia est rapidement devenue un partenaire de confiance pour les entreprises du Fortune 500 et les principales équipes d'IA du monde entier. L'entreprise se spécialise dans les garde-fous avancés de l'IA et les solutions d'observabilité pour toutes les charges de travail de l'IA, repensant la sécurité et la surveillance des modèles d'IA.





Les organisations peuvent facilement ajouter les garde-fous modernes d'Aporia en quelques minutes et les personnaliser entièrement pour protéger diverses applications d'IA contre des problèmes courants tels que les hallucinations, les attaques par injection rapide, la toxicité et les réponses hors sujet.





Aperçu de la campagne





La campagne « Securing AI Sucks » d’Aporia répond à une préoccupation majeure du secteur de l’IA : la complexité et les risques associés à la sécurisation des systèmes d’IA. Grâce à une recherche approfondie impliquant plus de 1 500 discussions entre responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et spécialistes de la sécurité, Aporia a identifié un thème commun : la sécurisation des systèmes d’IA est complexe et comporte des risques.



La campagne démontre les dangers que représente le fait d’ignorer la sécurité de l’IA. À mesure que les systèmes d’IA se généralisent et traitent souvent des informations sensibles, ils deviennent des cibles privilégiées pour les violations de données, les attaques adverses et les accès non autorisés. Les conséquences d’une mauvaise sécurité peuvent être graves, allant de la perte de confiance des clients et des sanctions juridiques à des dommages potentiels pour les utilisateurs.





Principales caractéristiques de la campagne





La campagne d'Aporia se concentre sur plusieurs aspects cruciaux de la sécurité de l'IA : 88 % des RSSI sont préoccupés par l'imprévisibilité des systèmes d'IA, ce qui rend difficile la mise en œuvre de bonnes mesures de sécurité.





Environ 78 % des professionnels de la sécurité ne sont pas d’accord ou ne sont pas du tout d’accord avec l’affirmation selon laquelle les outils de sécurité conventionnels sont suffisants pour remédier aux vulnérabilités spécifiques de l’IA. Parallèlement, 85 % des RSSI sont confrontés à des défis considérables lorsqu’ils ajoutent des mesures de sécurité à leurs systèmes d’IA existants, et 80 % des professionnels de la sécurité trouvent l’identification et la surveillance des applications d’IA difficiles ou extrêmement difficiles.





La campagne présente également le concept de garde-fous IA comme solution à ces défis. Placés entre les agents IA locaux, les utilisateurs et les outils IA tiers, ces garde-fous agissent comme une couche de sécurité indispensable, examinant instantanément chaque message et interaction pour établir la conformité aux règles établies.





Exemples concrets de défaillances de sécurité de l'IA





La campagne présente plusieurs scénarios réels pour montrer l'importance de la sécurité de l'IA. Par exemple, l'assistant IA d'une entreprise a involontairement partagé des projections financières confidentielles, ce qui a entraîné des pertes importantes et porté atteinte à sa réputation.





Pour résoudre ce problème, la solution consiste à contrôler l'accès aux données confidentielles. Au lieu de répondre avec les revenus et les bénéfices prévus, la réponse de l'IA serait bloquée et reformulée par les garde-fous, en répondant : « Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir ces informations. Veuillez utiliser ce système de manière responsable. »



SecureCorp a également pris l’exemple d’un employé qui a dû affronter des difficultés lors de la rédaction d’une proposition client complexe. L’individu a utilisé un service d’IA générative externe pour gagner du temps, en saisissant des informations client sensibles pour générer du contenu. Le service d’IA externe a stocké les données, qui sont ensuite apparues dans des sorties accessibles au public, exposant ainsi des informations client confidentielles.





La solution consiste à mettre en place des garde-fous d'IA qui détectent lorsqu'un employé tente de saisir des informations sensibles dans des services d'IA externes. La réponse du système serait reformulée par les garde-fous comme suit : « Attention : le téléchargement de données sensibles vers des services externes est interdit. Veuillez utiliser des outils internes approuvés pour le traitement des informations confidentielles. »





Impact et résultats





La stratégie rigoureuse d'Aporia pour résoudre les problèmes de sécurité trouvera un écho auprès des organisations confrontées à ces problèmes. En proposant AI Guardrails comme solution, Aporia se positionne comme un leader d'opinion dans le domaine de la sécurité de l'IA.





La campagne « Securing AI Sucks » d’Aporia met indéniablement en lumière les défis liés à la sécurité de l’IA tout en proposant de nouvelles solutions. Alors que l’IA continue d’évoluer et de s’intégrer dans divers aspects des entreprises et de la société, l’importance de mesures de sécurité solides ne peut être surestimée. La campagne d’Aporia sensibilise à ces problèmes et présente une voie à suivre aux organisations qui cherchent à sécuriser correctement leurs systèmes d’IA.





Cet article est publié dans le cadre du programme Business Blogging de HackerNoon. Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici .