SpyCloud-tiedot osoittavat, että yrityskäyttäjät ovat 3 kertaa todennäköisemmin kohdistettu phishing kuin haittaohjelmat

Austin, TX, Yhdysvallat, 4. joulukuuta 2025/CyberNewsWire/--Phishing on kasvanut 400 prosenttia vuodesta toiseen, mikä korostaa tarvetta reaaliaikaiseen näkyvyyteen identiteettivälitteisiin. Identiteettiuhkien suojauksen johtava yritys on tänään julkaissut uusia tietoja, jotka osoittavat, että yrityskäyttäjiä kohtaan kohdistuvien phishing-hyökkäysten määrä on noussut jyrkästi. Vakoilu Vakoilu Yhtiö seurasi menestyksekkäästi hakkeroitujen identiteettien kasvua 400 prosenttia vuodesta toiseen, ja lähes 40 prosenttia yli 28 miljoonasta hakkeroidusta hakkeroidusta tietueesta, joka sisältää yrityksen sähköpostiosoitteen – verrattuna vain 11,5 prosenttiin hakkeroiduista haittaohjelmistotiedoista. tulos on varoitus yrityksille siitä, että niiden työntekijät ovat kolme kertaa todennäköisemmin hakkerointihyökkäysten kohteena kuin infostealer-haittaohjelmat. Tulokset vahvistavat kasvavaa muutosta verkkorikollisten strategiassa: phishing on nyt suosituin portti yritysympäristöihin, ja Uhkailijat käyttävät tätä pääsyä käynnistyspaneelina seuraaville hyökkäyksille, ja SpyCloud raportoi sen Phishing on nyt johtava ransomware-infektioiden syöttöpaikka, joka muodostaa 35% kaikista ransomware-infektioista. SpyCloud näkee tämän trendin jatkuvan vuonna 2026 Vuoden 2025 identiteettiuhkailmoitus SpyCloud näkee tämän trendin jatkuvan vuonna 2026 Vuoden 2025 identiteettiuhkailmoitus \n \n "Phishing on nyt yksi skaalautuvimmista työkaluista, joita verkkorikolliset käyttävät rikkoakseen yritysympäristöjä", sanoi Trevor Hilligoss, SpyCloudin turvallisuustutkimuksen johtaja. "Phishing on nyt yksi skaalautuvimmista työkaluista, joita verkkorikolliset käyttävät rikkoakseen yritysympäristöjä", sanoi Trevor Hilligoss, SpyCloudin turvallisuustutkimuksen johtaja. \n \n "Kyberrikollisuuden mahdollistavat palvelut, kuten phishing-as-a-service-paketit, jotka automatisoivat vakuuttavia houkutuksia ja vastustajan keskitason taktiikoita, jotka kaappaavat MFA-tokeneja ja istuntoevästeitä, asettavat kehittyneitä taktiikoita alhaisen osaamisen toimijoiden käsiin, mikä helpottaa käyttäjien vaarantamista laajamittaisesti. SpyCloudin näkyvyys näihin kampanjoihin antaa organisaatioille kriittisen edun, joka auttaa heitä havaitsemaan, kuka on kohdistettu ja mitä tietoja on altistettu, ja korjata nämä luottamuksellisuudet ennen kuin ne voidaan aseistaa." "Kyberrikollisuuden mahdollistavat palvelut, kuten phishing-as-a-service-paketit, jotka automatisoivat vakuuttavia houkutuksia ja vastustajan keskitason taktiikoita, jotka kaappaavat MFA-tokeneja ja istuntoevästeitä, asettavat kehittyneitä taktiikoita alhaisen osaamisen toimijoiden käsiin, mikä helpottaa käyttäjien vaarantamista laajamittaisesti. SpyCloudin näkyvyys näihin kampanjoihin antaa organisaatioille kriittisen edun, joka auttaa heitä havaitsemaan, kuka on kohdistettu ja mitä tietoja on altistettu, ja korjata nämä luottamuksellisuudet ennen kuin ne voidaan aseistaa." SpyCloud on ainoa palveluntarjoaja, joka kaappaa uudelleen ja korjaa automaattisesti onnistuneesti hakkeroidut henkilöllisyystiedot ja kohdistaa luetteloita mittakaavassa ennen kuin seuraavat hyökkäykset, kuten ransomware, petokset ja tilin kaappaus, voivat tapahtua. \n \n "Monet organisaatiot luottavat perinteisiin puolustusmenetelmiin, kuten sähköpostin suodattamiseen, päätelaitteiden suojaamiseen ja työntekijöiden koulutukseen, jotta phishing- ja haittaohjelmistokokeet pysähtyisivät, mutta nämä työkalut menevät vain niin pitkälle", sanoi Damon Fleury, SpyCloudin tuotepäällikkö. "Monet organisaatiot luottavat perinteisiin puolustusmenetelmiin, kuten sähköpostin suodattamiseen, päätelaitteiden suojaamiseen ja työntekijöiden koulutukseen, jotta phishing- ja haittaohjelmistokokeet pysähtyisivät, mutta nämä työkalut menevät vain niin pitkälle", sanoi Damon Fleury, SpyCloudin tuotepäällikkö. \n \n "Hyökkääjät ovat edelleen läpi - ja kun he tekevät, se on paljastettu henkilöllisyystiedot, jotka mahdollistavat lisää haittaa. turvallisuusjoukkueiden on oltava valppaita siitä, mitä on jo vaarantunut ja kiertää rikollisen maanalainen. ehkäisy on tärkeää, mutta ilman reaaliaikaista näkyvyyttä ja kompromissin jälkeistä korjausta, se ei riitä." "Hyökkääjät ovat edelleen läpi - ja kun he tekevät, se on paljastettu henkilöllisyystiedot, jotka mahdollistavat lisää haittaa. turvallisuusjoukkueiden on oltava valppaita siitä, mitä on jo vaarantunut ja kiertää rikollisen maanalainen. ehkäisy on tärkeää, mutta ilman reaaliaikaista näkyvyyttä ja kompromissin jälkeistä korjausta, se ei riitä." Phishingistä on tullut hallitseva sisäänkäyntipaikka, mutta haittaohjelmat ovat edelleen kriittinen uhka-vektori.Etätyön ja omien laitteiden politiikkojen aikakaudella henkilökohtaista altistumista käytetään yhä enemmän yritysympäristöjen vaarantamiseen. Viimeaikainen esimerkki on , jossa henkilökohtaisen laitteen haittaohjelmat johtivat arkaluonteisten yritystietojen vaarantamiseen. Vuoden 2025 Nikkei kaatui Vuoden 2025 Nikkei kaatui Huolimatta siitä, että vain 11,5 prosenttia kaapatuista haittaohjelmista tarttuu yrityksen sähköpostiosoitteisiin suoraan, SpyCloud-tiedot osoittavat, että ovat olleet infostealer-malware-infektion uhreja digitaalisessa historiassaan, olipa se hallitulla tai hallitsemattomalla laitteella - vahva indikaattori siitä, että uhkailijat siirtyvät sivuun henkilökohtaisista yritystileistä. lähes joka toinen yrityskäyttäjä lähes joka toinen yrityskäyttäjä \n \n "Yrityksen suojaaminen tarkoittaa yrityksen tilien ulkopuolella", Fleury lisäsi. "Yrityksen suojaaminen tarkoittaa yrityksen tilien ulkopuolella", Fleury lisäsi. \n \n "Koska salasanoja ja jaettuja henkilöllisyystietoja käytetään jatkuvasti työ- ja henkilökohtaisten tilien, kuten matkapuhelinnumeroiden, välillä, käyttäjän henkilökohtaisen digitaalisen historian ja heidän ammatillisen pääsynsä välinen raja ei enää ole olemassa. "Koska salasanoja ja jaettuja henkilöllisyystietoja käytetään jatkuvasti työ- ja henkilökohtaisten tilien, kuten matkapuhelinnumeroiden, välillä, käyttäjän henkilökohtaisen digitaalisen historian ja heidän ammatillisen pääsynsä välinen raja ei enää ole olemassa. SpyCloud on johtava kokonaisvaltainen henkilöllisyyden suojaus, joka havaitsee ja suojaa organisaatioita phishingilta, haittaohjelmilta ja työntekijöiden, urakoitsijoiden ja myyjien altistumiselta rikkomuksille henkilökohtaisten ja ammatillisten identiteettien kautta. oppia lisää . Täällä Täällä Mikä on SpyCloud: Automaattiset identiteettiriskien suojausratkaisut hyödyntävät kehittyneitä analyysejä ja tekoälyä ennakoivasti estääkseen ransomware- ja tilin kaappauksia, havaitsemaan sisäpiiriririen uhkia, suojaamaan työntekijöiden ja kuluttajien identiteettejä ja nopeuttamaan tietoverkkorikostutkimuksia. Vakoilu Vakoilu SpyCloudin tiedot rikkomuksista, haittaohjelmien tartunnan saaneista laitteista ja onnistuneista hakkeroinneista tukevat myös monia suosittuja Dark Web -valvonta- ja identiteettivarkauksien suojaustarjouksia. Asiakkaita on seitsemän Fortune 10:stä sekä satoja maailmanlaajuisia yrityksiä, keskisuuria yrityksiä ja valtion virastoja ympäri maailmaa. SpyCloudin pääkonttori sijaitsee Austinissa, TX:ssä, ja sillä on yli 200 kyberturvallisuuden asiantuntijaa, joiden tehtävänä on suojella yrityksiä ja kuluttajia varastetuilta henkilöllisyystiedoilta, joita rikolliset käyttävät kohdistamaan heitä nyt. Jos haluat lisätietoja ja nähdä näkemyksiä yrityksensä altistuneista tiedoista, käyttäjät voivat käydä . Vapaaehtoinen.com Vapaaehtoinen.com Yhteydenotot tilinpäällikkö Pääosat Emily Brown REQ SpyCloudin puolesta Tutustu sivustoon www.req.co \n \n Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Ohjelma Ohjelma