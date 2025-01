Perplexity vs. Búsqueda en ChatGPT: ¿Qué herramienta de IA se adapta mejor a sus necesidades de flujo de trabajo?

Optimizar los flujos de trabajo con IA ha sido un cambio radical para mí, especialmente cuando se trata de buscar información. Durante un tiempo, dependí de la versión gratuita de Perplexity , pero recientemente actualicé a Perplexity Pro . Mientras tanto, como usuario de ChatGPT desde hace mucho tiempo, también he estado explorando su nueva función de búsqueda de ChatGPT . En este artículo, compartiré mis experiencias con ambas herramientas, compararé sus fortalezas y debilidades y lo ayudaré a decidir cuál podría ser la más adecuada para sus necesidades.

Perplejidad

Había oído hablar de Perplexity.ai muchas veces, me prometí a mí mismo que lo probaría y finalmente lo hice, pero no me convenció del todo. Es difícil apreciar por completo una herramienta hasta que la usas con regularidad. Me olvidé de ella hasta que me asignaron una tarea de prueba para una entrevista de trabajo en un campo nuevo, que requería mucha investigación. Honestamente, no soy muy bueno buscando en Google. Pero como uso ChatGPT con frecuencia y me he vuelto bastante bueno escribiendo indicaciones, pensé en darle otra oportunidad a Perplexity. Esto fue antes del lanzamiento de ChatGPT Search y, en ese momento, ya había aprovechado al máximo lo que ChatGPT podía ofrecer. Perplexity resultó ser un salvavidas. Hizo que las búsquedas largas y tediosas fueran mucho más rápidas y fue mi primera experiencia verdaderamente revolucionaria con la búsqueda de IA.





En ese momento, usé la versión gratuita. En comparación con las búsquedas en el navegador, esto es lo que me resultó más conveniente en la búsqueda con IA:





Menos distracciones de los anuncios: la mayoría de los navegadores colocan los anuncios en la parte superior, por lo que tienes que desplazarte más allá de ellos para llegar al primer resultado de búsqueda. Incluso sin los anuncios, los enlaces principales a menudo no son muy relevantes y aún hay demasiados para analizar. Esto hace que sea fácil perder la motivación para hacer clic más allá de las primeras páginas. La IA hace todo eso por ti, brindándote una lista de fuentes que puedes explorar más a fondo por tu cuenta.



Búsquedas en hilos con contexto: me encantó cómo las búsquedas se organizan en hilos, lo que preserva el contexto. Para mi tarea de prueba, como estaba aprendiendo un nuevo campo desde cero, una pregunta podía llevar a muchas otras. Era conveniente continuar y expandir la búsqueda sin tener que empezar de nuevo cada vez. Si recordaba algo más tarde, podía regresar fácilmente a un hilo específico y retomarlo donde lo había dejado.



Sugerencias de preguntas útiles: cada hilo en Perplexity incluye indicaciones para preguntas relacionadas, lo que hace que navegar por un nuevo tema sea mucho más fácil.



Modo incógnito: como la mayoría de los navegadores, Perplexity ofrece un modo incógnito. Todavía no lo he usado, pero es una característica interesante.



Flexibilidad lingüística: si escribes en un idioma determinado, obtendrás fuentes en ese idioma. Este es un enfoque estándar para los navegadores, pero no siempre es conveniente.









Durante un tiempo, seguí usando la versión gratuita, pero recientemente pasé a la Pro . La versión gratuita utiliza el modelo GPT-3.5, mientras que el plan Pro otorga acceso a los últimos modelos: GPT-4 Omni, Claude-3 Sonnet/Opus y Sonar Large 32k, por lo que todas las mejores funciones están integradas en su búsqueda. Por supuesto, la versión Pro ofrece una búsqueda mejor, más inteligente y más rápida.





Además de las características mencionadas anteriormente, esto es lo que encontré más útil:

Amplíe su búsqueda con imágenes: Pro brinda acceso a los modelos Playground V2.5, DALLE 3 y Stable Diffusion XL que pueden ampliar su búsqueda. Por ejemplo, recientemente estuve investigando sobre el modelado del flujo de fondos y contar con ejemplos visuales fue increíblemente útil.



Archivos, código y más opciones de entrada: puedes cargar archivos, códigos, imágenes, etc. ilimitados. Es muy rápido y mucho más conveniente que hacerlo a través de un navegador estándar porque todo está en un solo espacio con interacción de IA perfecta.

Búsqueda en ChatGPT

Esta función se lanzó en octubre de 2024 y se basa en GPT-4o, específicamente entrenada para búsquedas. Está integrada en ChatGPT , lo que le permite habilitarla con un botón de búsqueda o simplemente pedirle a ChatGPT que busque en la web.





Como mencioné, he sido un usuario de ChatGPT durante varios años, por lo que integré perfectamente la función de búsqueda en mi rutina.

Dado que la versión gratuita de Perplexity utiliza GPT-3.5, todas sus funciones, como la búsqueda con inteligencia artificial sin anuncios, sin desplazamientos interminables y los resultados organizados en hilos con consejos útiles, también están disponibles aquí. Mi función favorita es su accesibilidad, que ofrece conversión de texto a voz y la capacidad de crear consultas a través de audio y diálogos de audio.

Elige a tu luchador

Búsqueda de calidad

Perplexity es excelente para encontrar información, mientras que ChatGPT Search es mejor para explicarla. Desde la perspectiva del usuario, no diría que he tenido problemas críticos por no encontrar algo. Es solo una cuestión de diferentes enfoques. Perplexity proporciona más una descripción general de las fuentes, mientras que ChatGPT tiende a dar más explicaciones que resúmenes.





Respuestas generadas sin fuentes

Ambas herramientas proporcionan fuentes para sus respuestas, pero a veces la información puede generarse sin un enlace confiable. Incluso cuando se proporciona un enlace, es posible que la información relevante no esté allí. Siempre es mejor verificar y leer las fuentes usted mismo. Según mi experiencia, ChatGPT es más propenso a generar contenido no compatible que Perplexity, pero me he encontrado con este problema en ambas herramientas.





Velocidad de búsqueda

No noté una diferencia significativa entre los dos en términos de velocidad. Sin embargo, ambos son más lentos que una búsqueda estándar en un navegador.





Extensiones de Chrome

Ambas herramientas ofrecen extensiones de Chrome y las probé ambas.

La extensión ChatGPT te permite utilizar ChatGPT como tu motor de búsqueda principal, reemplazando, por ejemplo, a Google. Cuando ingresas algo en la barra de búsqueda, te redirecciona a ChatGPT, donde se procesa tu consulta. Honestamente, no me gustó. Es más lento que Google y se nota. Sigo prefiriendo una barra de búsqueda tradicional para búsquedas rápidas.





La extensión de Chrome de Perplexity funciona de forma diferente. En lugar de reemplazar tu motor de búsqueda, abre una pequeña ventana sobre la página actual, lo que te permite buscar en Google y consultar Perplexity simultáneamente. Realmente me encantó esta, porque me resulta más útil. El inconveniente es que solo puedes ingresar una consulta a la vez y, si quieres continuar la conversación, te redirecciona a una pestaña separada de Perplexity.





Características únicas

Dado que ambas herramientas utilizan modelos GPT, comparten muchas funciones interesantes. Perplexity Pro se destaca por el uso de múltiples modelos e ilustraciones integradas. Por otro lado, realmente aprecio la accesibilidad de ChatGPT y su integración perfecta en sus aplicaciones, que utilizo para más que solo realizar búsquedas.





Bono: Prueba del juego del ahorcado

Vi un tweet gracioso que decía que ChatGPT no puede jugar al Ahorcado. Resulta que Perplexity Pro tampoco puede, incluso con todos sus modelos.

Conclusión final: ¿Qué funciona mejor para qué?

Para empezar, soy fanático de la búsqueda con inteligencia artificial. Por lo general, lleva más tiempo que una búsqueda rápida en Google, así que así es como lo veo: si necesito una respuesta súper rápida desde el primer enlace, usaré una búsqueda estándar en el navegador. Pero si necesito encontrar más información o realizar una investigación más profunda, la búsqueda con inteligencia artificial es el camino a seguir. Es el mejor método para descubrir información valiosa de manera más eficiente.





En cuanto a ChatGPT Search y Perplexity, en mi experiencia, resuelven diferentes problemas. ChatGPT Search amplía perfectamente las capacidades de ChatGPT, dado que la base de conocimiento de ChatGPT solo llega hasta el año 2021. Es perfecto para estudiar y obtener información utilizando información web actualizada. Perplexity, por otro lado, es mejor para encontrar algo más a fondo. Toma más de la búsqueda del navegador, como las páginas de incógnito, y su enfoque para trabajar con sus indicaciones. Se trata de buscar información primero y explicarla después, a diferencia de ChatGPT Search.





Para mí:

¿Necesitas encontrar algo? Perplejidad. ¿Necesitas entender algo? ChatGPT + Buscar.

Se complementan perfectamente en el trabajo.