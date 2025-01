Urujijo na ChatGPT Gushakisha: Niki Gikoresho cya AI gihuye neza nakazi kawe gakenewe?

Kunonosora ibikorwa byakazi hamwe na AI byahindutse umukino-uhindura umukino kuri njye, cyane cyane mugihe cyo gushakisha amakuru. Mu gihe gito, nishingikirije kuri verisiyo yubusa ya Perplexity , ariko vuba aha, nazamuye muri Perplexity Pro . Hagati aho, nkumukoresha umaze igihe kinini ukoresha ChatGPT , nagiye no gushakisha uburyo bushya bwo gushakisha ChatGPT . Muri iki kiganiro, nzabagezaho ibyambayeho hamwe nibikoresho byombi, ngereranye imbaraga zabo n'intege nke zabo, kandi ndagufasha guhitamo imwe ishobora kuba nziza kubyo ukeneye.

Urujijo

Nigeze kumva ibijyanye na Perplexity.ai inshuro nyinshi, nasezeranye ubwanjye nzabigerageza, amaherezo ndabikora, ariko ntibyakanze neza. Biragoye gushima byimazeyo igikoresho kugeza ubikoresheje buri gihe. Nabyibagiwe kugeza mbonye umukoro wikizamini cyo kubaza akazi murwego rushya, bisaba toni yubushakashatsi. Mvugishije ukuri, Ntabwo ndi igihangange muri googling. Ariko kubera ko nkunze gukoresha ChatGPT kandi nkaba narize neza mukwandika ibisobanuro, natekereje guha Perplexity irindi shoti. Ibi byari mbere yisohoka rya Shakisha ya ChatGPT, kandi icyo gihe, nari maze kurenza ibyo ChatGPT ishobora gutanga. Urujijo rwahindutse kurokora ubuzima. Cyakoze ubushakashatsi burebure, burambiranye byihuse kandi nubunararibonye bwambere bwahinduye umukino hamwe nubushakashatsi bwa AI.





Icyo gihe, nakoresheje verisiyo yubuntu. Ugereranije no gushakisha mushakisha, dore ibyo nabonye byoroshye mubushakashatsi bwa AI:





Ibirangaza bike mubyamamajwe: Mucukumbuzi nyinshi zishyira amatangazo hejuru, ugomba rero kuzenguruka hejuru kugirango ubone ibisubizo byambere byubushakashatsi. Ndetse hatabayeho kwamamaza, amahuza yo hejuru ntabwo aringirakamaro cyane, kandi haracyari menshi yo kuyungurura. Ibi biroroshye gutakaza motifike yo gukanda kurenza urupapuro rwambere. AI igukorera ibyo byose, itanga urutonde rwamasoko ushobora gucukumbura wenyine wenyine.



Gushakisha kumutwe hamwe nibisobanuro: Nakunze uburyo gushakisha bitunganijwe mumutwe, kubika imiterere. Kubikorwa byanjye byikizamini, kubera ko nigaga umurima mushya guhera, ikibazo kimwe cyaganisha kubandi benshi. Byari byiza gukomeza no kwagura ubushakashatsi utatangiye buri gihe. Niba hari ibyo nibutse nyuma, nashoboraga gusubira mumutwe byoroshye hanyuma ngatora aho nagiye.



Ibyifuzo byingirakamaro byingirakamaro: Buri nsanganyamatsiko mubibazo ikubiyemo ibibazo byibibazo bifitanye isano, bigatuma kuyobora ingingo nshya byoroshye cyane.



Uburyo bwa Incognito: Kimwe nabashakisha benshi, Urujijo rutanga uburyo bwa incognito. Ntarayikoresha, ariko nibintu byiza.



Guhindura ururimi: Niba wanditse mururimi runaka, uzabona isoko mururwo rurimi. Ubu ni uburyo busanzwe kuri mushakisha ariko ntabwo buri gihe byoroshye.









Mu gihe gito, nakomeje gukoresha verisiyo yubuntu, ariko vuba aha nahinduye Pro . Verisiyo yubuntu ikoresha icyitegererezo cya GPT-3.5, mugihe gahunda ya Pro itanga uburyo bwo kugera kubintu bigezweho: GPT-4 Omni, Claude-3 Sonnet / Opus, na Sonar Large 32k, bityo ibintu byose byiza byinjijwe mubushakashatsi bwawe. Birumvikana, Pro verisiyo itanga ibyiza, ubwenge, nubushakashatsi bwihuse.





Usibye ibintu byavuzwe haruguru, dore ibyo nasanze bifite akamaro:

Kwagura ubushakashatsi bwawe n'amashusho: Pro itanga uburyo bwo kugera kuri Playground V2.5, DALLE 3, na Moderi ihamye ya Diffusion XL ishobora kwagura ubushakashatsi bwawe. Kurugero, Mperutse gukora ubushakashatsi muburyo bwo kwerekana ikigega, kandi kugira ingero ziboneka byarafashijwe bidasanzwe.



Amadosiye, kode, nibindi byinshi byinjiza: Urashobora kohereza dosiye zitagira imipaka, kode, amashusho, nibindi rwose birihuta kandi byoroshye kuruta kubikora ukoresheje mushakisha usanzwe kuko byose biri mumwanya umwe hamwe nubufatanye bwa AI butagira akagero.

Gushakisha ChatGPT

Iyi mikorere yatangijwe mu Kwakira 2024 kandi ishingiye kuri GPT-4o, yahuguwe cyane kubushakashatsi. Yinjijwe muri ChatGPT , igufasha kubishobora ukoresheje buto yo gushakisha cyangwa gusaba gusa ChatGPT gushakisha kurubuga.





Nkuko nabivuze, maze imyaka myinshi nkoresha ChatGPT kuva kera, nuko ninjiza uburyo bwo gushakisha mubikorwa byanjye.

Kubera ko Ubusa Ubusa bukoresha GPT-3.5, ibiyiranga byose nko gushakisha AI nta matangazo yamamaza, nta kuzunguruka kutagira iherezo, hamwe nibisubizo byateguwe mumutwe hamwe ninama zingirakamaro ziraboneka hano. Ikintu nkunda cyane hano ni uburyo bworoshye, butanga inyandiko-ku-mvugo, hamwe nubushobozi bwo gukora ibibazo ukoresheje amajwi, n'ibiganiro byamajwi.

Hitamo umurwanyi wawe

Shakisha Ubwiza

Urujijo rwiza mugushakisha amakuru, mugihe Shakisha ya ChatGPT nibyiza kubisobanura. Urebye kubakoresha, ntabwo navuga ko nahuye nibibazo bikomeye byo kutabona ikintu. Ni ikibazo cyuburyo butandukanye. Urujijo rutanga incamake yinkomoko, mugihe ChatGPT ikunda gutanga ibisobanuro birenze incamake.





Ibisubizo Byatanzwe Bidafite Inkomoko

Ibikoresho byombi bitanga isoko kubisubizo byabo, ariko rimwe na rimwe amakuru ashobora kubyara nta murongo wizewe. Nubwo iyo ihuza ryatanzwe, amakuru ajyanye nayo ntashobora kuba ahari. Burigihe nibyiza kugenzura kabiri no gusoma inkomoko wenyine. Nkurikije ubunararibonye bwanjye, ChatGPT ikunda kubyara ibintu bidashyigikiwe kuruta Urujijo, ariko nahuye niki kibazo mubikoresho byombi.





Shakisha Umuvuduko

Ntabwo nabonye itandukaniro rinini hagati yibi byombi muburyo bwihuta. Ariko, byombi biratinda kuruta gushakisha bisanzwe.





Kwagura Chrome

Ibikoresho byombi bitanga umugereka wa Chrome, kandi nagerageje byombi.

Kwagura ChatGPT bigufasha gukoresha ChatGPT nka moteri yawe yambere ishakisha, gusimbuza, urugero, Google. Iyo winjije ikintu mukibanza cyo gushakisha, kukuyobora kuri ChatGPT, aho ikibazo cyawe gitunganyirizwa. Mvugishije ukuri, ntabwo nari umufana. Biratinda kuruta Google, kandi urashobora kubyumva. Ndacyahitamo umurongo wo gushakisha gakondo kubushakashatsi bwihuse.





Kwiyongera kwa Chrome kwaguka bikora ukundi. Aho gusimbuza moteri yawe yubushakashatsi, ifungura idirishya rito kurupapuro rwubu, bikwemerera kujya muri googling no kubaza icyarimwe icyarimwe. Nakunze rwose iyi, kuko iringirakamaro kuri njye. Ingaruka ni uko ushobora kwinjiza ikibazo kimwe icyarimwe, kandi niba ushaka gukomeza ikiganiro, kukuyobora kuri tab itandukanye.





Ibidasanzwe

Kubera ko ibikoresho byombi bikoresha moderi ya GPT, basangiye ibintu byinshi bikomeye. Perplexity Pro igaragara hamwe no gukoresha moderi nyinshi kandi yubatswe mubishushanyo. Kurundi ruhande, ndashima byimazeyo ChatGPT igerwaho no kwishyira hamwe muri porogaramu zayo, nkoresha ibirenze gushakisha gusa.





Bonus: Ikizamini cyimikino ya Hangman

Nabonye tweet isekeje ivuga ko ChatGPT idashobora gukina Hangman. Hindura, ntanubwo ishobora gukora Pro, nubwo hamwe na moderi zayo zose.

Fata Final: Nibihe Byiza Kubiki

Gutangira, Ndi umufana wo gushakisha AI. Mubisanzwe, bisaba igihe kirekire kuruta googling yihuse, dore rero uko mbibona: niba nkeneye igisubizo cyihuse kuva kumurongo wambere, nzakoresha gushakisha bisanzwe. Ariko niba nkeneye gushakisha amakuru menshi cyangwa gukora ubushakashatsi bwimbitse, gushakisha AI ninzira nzira. Nuburyo bwiza bwo guhishura ubushishozi bwagaciro neza.





Kubijyanye na ChatGPT Gushakisha no Gutangara, mubunararibonye bwanjye, bakemura ibibazo bitandukanye. Ishakisha rya ChatGPT ryagura neza ubushobozi bwa ChatGPT, bitewe nuko ubumenyi bwa ChatGPT buzamuka gusa mumwaka wa 2021. Nibyiza byo kwiga no kunguka ubumenyi ukoresheje amakuru agezweho y'urubuga. Urujijo, kurundi ruhande, nibyiza kubona ikintu neza. Ifata byinshi mubushakashatsi bwa mushakisha, nkurupapuro rwa incognito, hamwe nuburyo bwo gukorana nibisobanuro byawe. Nibijyanye no gushakisha amakuru mbere no gusobanura icya kabiri, bitandukanye na Shakisha ya ChatGPT.





Kuri njye:

Ukeneye kubona ikintu? Urujijo. Ukeneye gusobanukirwa ikintu? ChatGPT + Shakisha.

Baruzuzanya neza mubikorwa.