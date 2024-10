Nuestro mundo se ha convertido en un escenario de la WWE

De muchas cosas que solo los abuelos permiten que hagan los niños, mi favorita era ver American Wrestling, que se transmitía mucho después de mi hora de dormir.





Mi abuela dormía profundamente y yo estaba pegado al televisor. Tenía 10 años y estaba perdidamente enamorado de John Cena. Mira su melodía 👇

https://www.youtube.com/watch?v=Rl5HgoDXXwA

Todavía resuena en mi cabeza cada vez que pienso en él 😁





Sin embargo, ni una sola vez se me pasó por la cabeza que fuera una puesta en escena.





Pensé, ¡Dios mío! ¿Cómo se les permite a los estadounidenses hacer esto en público? ¡Que guay! ¡Qué loco! ¡Guau!

¿Qué tiene que ver Kayfabe con todo?

El video de arriba de Cena subiendo al escenario y atacando a la gente se llama kayfabe.





En la lucha libre profesional, el término se refiere a una representación de eventos escenificados como verdaderos.





Los espectadores saben que es falso, pero deben suspender la incredulidad para disfrutar de la lucha libre.





Pero no estoy tan seguro de que todos en el público sepan que es falso.





Algo así como me siento cuando miro el mundo hoy.

Kayfabe en entretenimiento

Uno de mis primeros trabajos fue en una barra de jugos. Mi subdirectora era una encantadora señora de 35 años que AMAba a Kim K. No podía estar convencida de que el espectáculo fuera fabricado y las apariciones públicas estuvieran organizadas.





Me sorprendió que una mujer adulta con dos hijos se negara a verlo tal como era.





Es claramente falso, pero tienen millones de personas observando y siguiendo cada uno de sus movimientos. Tienen verdaderos fans y más de mil.





Para que conste, no tengo nada en contra de las Kardashian. A veces veo su programa porque me interesa ver qué consume el público. Lo sé; Sueno como un idiota 🤷‍♀️





Están tratando de ser identificables; Es divertido ver la empresa en la que la familia lo es todo.





Alguien llega con un Rolls-Royce hecho a medida ( très identificable ), se une al resto de la familia en una lujosa sala de estar ( por qué sí, mi sala de estar también es del tamaño de un establo de caballos con 20 ventanas francesas con vista a un jardín perfecto con una piscina y una fuente al fondo ), y luego comienza a hablar sobre estándares de belleza poco realistas ( seguro que solo usarás botox a pesar de que las caras y las formas del cuerpo cambiaron 5 veces solo esta temporada ) como si no fueran las personas que los establecieron. estándares.









Sus conversaciones son tan tontas que un pez dorado entendería los puntos que plantean. Es divertidísimo 😂





Pero hay millones de personas en línea que actúan como si lo que ven en ese programa fuera real. Se pelean en los comentarios, defienden a su Kardashian favorita y pasan horas siguiendo su vida privada. Sin mencionar que todos los miembros y afiliados a la familia son multimillonarios.





Pero bueno, ¿no odies al jugador, odias el juego, amirite?

Kayfabe en publicidad





Ahhh mi tema favorito: el cuidado de la piel.





La ciencia demuestra que el 90% de los productos del mercado son una auténtica farsa. "Clínicamente probado" es una jerga que significa que contratamos a una empresa de "investigación" que encuentra los datos que queremos que encuentre.





El sitio web de una de estas empresas dice: *Nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y socios proporcionando la más alta calidad de investigación clínica y recopilación de datos en nuestro sitio.





**mientras maximizamos el rendimiento de las inversiones de nuestros clientes. ***





Sí, claro, eso es ciencia 🤷‍♀️





Ahora a la parte divertida. La mayoría de los productos para el cuidado de la piel son anunciados por jóvenes de 20 años que ya tienen una piel perfecta o:





Celebridades que tienen acceso a los mejores facialistas, cuidado de la piel y rellenos o





Mujeres “mayores” que se han sometido a múltiples rellenos, si no a un estiramiento facial.





Cualquier resto de humanidad se cubre con maquillaje y Photoshop.





Sin embargo, todo el mundo parece estar dispuesto a dejar de creer que es posible que una mujer de 50 años no tenga arrugas. ¡Kayfabe!





Lo mismo ocurre con las revistas de fitness, las redes sociales y la moda. Las personas tienen celulitis, arrugas, canas, diferentes formas corporales y granos en la cara. Sin embargo, la gente suspende la incredulidad y sigue aceptando locas promesas publicitarias.

Kayfabe en la política

Antes de Trump, todos los presidentes estadounidenses y la mayoría de los políticos que participaban en actos solemnes. Hablaban en serio, eran fuertes e iban a resolverlo todo. Papá estaba en la casa y todo iba a estar bien.

https://www.youtube.com/watch?v=Rl5HgoDXXwA

Sí, sólo hay buenos y malos, queridos americanos, y nosotros siempre somos los buenos. No, no simplemente bombardeamos una boda llena de gente inocente para matar a un malo. No, espera, lo hicimos, pero también podría haber habido futuros malos allí. Te estaba salvando de futuros problemas.





Entra Trump y sobreviene el caos absoluto. En política y discurso público. Prefiero la solemnidad a que el presidente tuitee cada pedo que se le ocurra, pero aquí es donde nos encontramos 🤷‍♀️





La política se ha convertido en un programa de entretenimiento más que sintonizamos.





El discurso público es sólo blanco y negro; El sentimiento de nosotros contra ellos es el más fuerte que jamás haya existido, y no se pueden mantener conversaciones en general porque ya nadie puede ponerse de acuerdo sobre el significado de las palabras.





Esto es posposmodernismo.





Algunos otros ejemplos de kayfabe político 👇

Monarquía en el Reino Unido.

Rusia llama a la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra Patria.

Los "centros de educación y formación vocacional" de China es un término más agradable para referirse a los campos de concentración.

Los partidos políticos fingen luchar entre sí en público, aunque detrás de escena tienen el mismo objetivo: ganar las próximas elecciones.

Las naciones no son reales, sino mitos e historias sostenidas por el gobierno.

etc.





PD: No es que Trump haya creado el kayfabe político para desmoronarse; ha pasado mucho tiempo. Yo diría que desde que apareció Internet.

Kayfabe en las redes sociales

¿Recuerdas los viejos tiempos en Facebook e Instagram cuando compartías un video de un gato al azar o una foto sin editar de ti mismo simplemente divirtiéndote?





Eso ya pasó hace mucho. Incluso yo apenas puedo recordar eso, y tengo 29 años. Ahora, se trata de mostrar cuán perfecta es tu vida.





Personas influyentes en el estilo de vida, embajadores de marcas de belleza y asesores de vida están ahí para enseñarle cómo vivir su mejor vida.





Ah, no olvidemos los anuncios sugeridos entre publicaciones patrocinados por anunciantes.





Chicas, Dios mío, muchos de ustedes preguntaron (nadie preguntó) de dónde saqué este cepillo de baño y es de ¡Compre un cepillo de baño caro para fingir que está haciendo algo con su vida Co! ¡Te encanta, a mí me encanta! De todos modos, con mi descuento ISELLYOUBS obtendrás un 10% de descuento en tu primera compra 🙏💖🙏✨✨✨✨✨✨





Por el bien de la igualdad, hagamos la versión hermano:





(Se queda sin camisa en la cocina) ¡¿SABÍAS QUE LAS VERDURAS TE MATAN?! JOE ROGAN TENÍA UN INVITADO QUE INVESTIGÓ SOBRE SU ÁRBOL DE BROCOLI Y DESCUBRIÓ QUE SE HA DEMOSTRADO QUE EL BROCOLI TE MATA A TI Y A TODA TU FAMILIA ( No sé por qué, pero no me importa porque solo apelé a tu impulso protector ). COMPRA MI BATIDO DE PROTEINA Y PROTESTEMOS JUNTOS A LA GRAN FARMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Pero la gente compra esa mierda y funciona. Kayfabe en su máxima expresión.





No odies al jugador, odia el juego, me recuerdo una vez más mientras me arrepiento de haber vuelto a Instagram por décima vez esta semana.

Sé que podrías decir: "Pero Rima, es tu algoritmo". También hay mucha gente real allí. Y sí, he visto esas cuentas.





Pero se honesto, ¿cuántas veces te sorprendes mirando la vida de alguien pensando, oh, lo pasan tan bien, son tan felices, sus vidas están libres de problemas, sus hijos nunca hacen berrinches, no se sienten inseguros, su relación es perfecta, ¿ellos [insertar lo que sea]?





Sigo los perfiles de mis amigos para conocer sus vidas personales, ¡y todavía caigo en la trampa! Alguien me cuenta sobre sus problemas de relación, pero me conecto en línea al día siguiente, miro sus historias y pienso que es un ser humano sin problemas 😂🤷‍♀️





Es una ilusión de las redes sociales perpetuada por nuestros miedos e inseguridades más profundos.

Ultimas palabras

Aquí es donde nos encontramos y no tiene sentido lamentarse por ello. Me tomó mucho tiempo y todavía no lo he aceptado del todo, pero la mayor parte del mundo está participando en kayfabe.





Eso es lo que me hace creer que estamos en una simulación (puedes leer mis artículos sobre este tema aquí , aquí y aquí ). ¿Seguramente la gente no puede pensar que esta mierda es real?





Entonces, si este mundo es simulado, nuestra mente crea kayfabe. La suspensión de la incredulidad para poder vivir. Los hindúes la llamaron maya.





Que tengas una gran semana, felicita a un extraño y sonríe a tu reflejo en el espejo ✨





rima 💖

PD: Trust Me I'm Lying, de Ryan Holiday, revela lo fácil que es manipular los medios y el discurso público. De hecho, casi todo lo que se consume en los medios tradicionales y en línea es por diseño.





PPS Si está interesado en cómo nuestra mente crea la realidad, busque a Joscha Bach.





PPPS WWE es falso, chicos (léanlo con acento de chica del Valle).