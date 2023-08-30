我们的世界已成为 WWE 舞台

在许多只有祖父母允许孩子们做的事情中，我最喜欢的是看美国摔跤，它在我睡觉前播出。





我的奶奶会睡得很熟，而我会盯着电视。我当时 10 岁，对约翰·塞纳 (John Cena) 着迷。看看他的曲子👇

https://www.youtube.com/watch?v=Rl5HgoDXXwA

每当我想起他的时候，我的脑海里都会响起这个声音😁





但我从来没有想到这是上演的。





我想，天哪！美国人怎么能在公共场合这样做呢？挺酷的！多么疯狂！哇！

Kayfabe 与什么有关系？

上面这段塞纳登上舞台并撕扯人们的视频被称为 kayfabe。





在职业摔跤中，这个术语指的是对上演的事件的真实描绘。





观众知道这是假的，但他们必须停止怀疑才能享受摔跤的乐趣。





但我不确定观众中的每个人都知道这是假的。





这就是我今天看待世界时的感受。

娱乐界的Kafabe

我的第一份工作是在一家果汁吧工作。我的助理经理是一位可爱的 35 岁女士，她很喜欢Kim K。她无法相信这个节目是捏造的，是在公开场合上演的。





我很惊讶一个有两个孩子的成年女性拒绝看到它的本来面目。





这显然是假的，但他们的一举一动都有数百万人观看和关注。他们确实有忠实的粉丝，而且有一千多个。





根据记录，我对卡戴珊家族没有任何反对意见。我有时会看他们的节目，因为我有兴趣了解公众消费什么。我知道;我听起来像个混蛋🤷‍♀️





他们试图与人产生共鸣；家庭就是一切的企业看起来很有趣。





有人开着一辆定制的劳斯莱斯（非常相关），与家人一起进入豪华的客厅（为什么，是的，我的客厅也有马厩那么大，有 20 个落地窗，可以俯瞰完美的花园）背景是游泳池和喷泉），然后开始谈论不切实际的美丽标准（当然，你只会做肉毒杆菌，即使仅在这一季，脸和体型就改变了 5 次），就好像他们不是设定这些标准的人一样标准。









他们的谈话非常愚蠢，连金鱼都听得懂他们的观点。真搞笑😂





但有数百万人在网上表现得好像他们在该节目中看到的都是真实的。他们在评论中争论，捍卫他们最喜欢的卡戴珊，并花几个小时关注他们的私生活。更不用说家族中的每个人以及家族成员都是千万富翁。





但是，嘿，不要讨厌玩家讨厌游戏，amirite？

广告中的Kafabe





啊啊我最喜欢的话题——护肤。





科学表明，市场上 90% 的产品绝对是假货。 “临床证明”是一个行话，我们聘请了一家“研究”公司来寻找我们希望他们找到的数据。





其中一家公司的网站上写着：*我们的使命是满足客户和合作伙伴的需求，在我们的网站上提供最高质量的临床研究和数据收集





**同时我们最大限度地提高客户的投资回报。 ***





是的，当然，这就是科学🤷‍♀️





现在到有趣的部分。大多数护肤品的广告对象都是 20 岁、已经拥有完美肌肤的人，或者：





可以接触到最好的面部护理师、皮肤护理和填充剂的名人，或者





即使没有整容，也做过多次填充的“老年”女性。





任何残留的人性都被化妆和 Photoshop 掩盖了。





然而，似乎每个人都愿意放弃对 50 岁女性可能没有皱纹的怀疑。凯法贝！





健身杂志、社交媒体和时尚也是如此。人们有脂肪团、皱纹、白发、不同的体型、脸上长痘痘。然而，人们不再怀疑，而是继续相信疯狂的广告承诺。

政治中的凯法贝

在特朗普上台之前，每一位美国总统和大多数政客都表现得很庄严。他们很认真，他们很坚强，他们会解决一切。爸爸在家里，一切都会好起来的。

https://www.youtube.com/watch?v=Rl5HgoDXXwA

是的，只有好人和坏人，亲爱的美国人，而我们永远是好人。不，我们不仅仅是为了杀死一个坏人而轰炸了一场满是无辜者的婚礼。不，等等，我们做到了，但那里也可能有未来的坏人。我是为了让你免于将来的麻烦。





特朗普上台后，绝对的混乱随之而来。在政治和公共话语中。我更喜欢表现得严肃，而不是总统在推特上发他心里的每一个屁，但这就是我们发现自己的地方🤷‍♀️





政治已成为我们收听的另一个娱乐节目。





公共话语只有黑白分明；美国与他们之间的情绪是有史以来最强烈的，并且无法进行广泛的对话，因为没有人能够就词语的含义达成一致。





这就是后后现代主义。





政治 kafabe 的其他例子👇

英国的君主制。

俄罗斯称第二次世界大战为伟大的卫国战争。

中国的“职业教育培训中心”是集中营的更好称呼。

各政党假装在公开场合互相争斗，尽管他们在幕后有着相同的目标——赢得下一次选举。

国家并不真实，而是政府所维护的神话和故事。

ETC。





PS 这并不是说特朗普创造了一个会崩溃的政治体系；而是说，特朗普创造了一个政治体系。已经很久了。自从互联网问世以来我就一直争论不休。

Kayfabe 在社交媒体上

还记得在 Facebook 和 Instagram 上分享一段随意的猫视频或未经编辑的自己玩耍的照片的美好时光吗？





那已经过去了。连我自己都记不清了，而且我已经 29 岁了。现在，一切都是为了展示你的生活有多完美。





生活方式影响者、美容品牌大使和生活教练将教您如何过上最好的生活。





哦，我们不要忘记由广告商赞助的帖子之间的建议广告。





女孩们，天哪，你们很多人都问（没有人问）我从哪里得到这个马桶刷，它是从买一把价格过高的马桶刷假装你正在用你的生活公司做点什么！你喜欢它吗，我喜欢它！无论如何，有了我的 ISELLYOUBS 折扣，您第一次购买将获得 10% 的折扣🙏💖🙏✨✨✨✨✨✨✨





为了平等起见，我们来做兄弟版本：





（光着膀子站在厨房里）你知道蔬菜会杀死你吗？！乔·罗根有一位客人对他的西兰花树进行了研究，发现西兰花被证明会杀死你和你的全家（我不知道为什么，但我不在乎，因为我只是呼吁你的保护欲）——买我的蛋白质奶昔，让我们一起抗议大制药公司!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





但人们会买这种东西，它确实有效。 Kayfabe处于最佳状态。





不要讨厌玩家，讨厌游戏我再次提醒自己，因为我很遗憾本周第十次回到 Instagram。

我知道你可能会说，“但 Rima 这是你的算法。”那里也有很多真实的人。是的，我看过那些账户。





但说实话，有多少次你发现自己看着某人的生活时会想，哦，他们过得很好，他们很快乐，他们的生活没有问题，他们的孩子从不发脾气，他们不会感到不安全，他们的关系很完美，他们[插入任何内容]？





我关注朋友的个人资料，以便了解他们的个人生活，但我仍然上当！有人告诉我他们的感情问题，但第二天我上网看他们的故事，心想他们是一个没有问题的人😂🤷‍♀️





这是社交媒体的幻觉，因我们最深的恐惧和不安全感而持续存在。

最后的话

这就是我们发现自己的地方，没有必要为此哀叹。我花了很长时间，我还没有完全接受它，但世界上大多数人都在搞kayfabe。





这让我相信我们正处于模拟之中（您可以在此处、此处和此处阅读我关于此主题的文章）。人们肯定不会认为这狗屎是真的吗？





所以，如果这个世界是模拟的，我们的思想就会创造出 kayfabe。暂停对能够生活的怀疑。印度教徒称之为玛雅人。





祝你度过愉快的一周，赞美陌生人，并对镜中的自己微笑✨





里玛💖

PS Ryan Holiday 的《相信我，我在撒谎》揭示了操纵媒体和公众话语是多么容易。事实上，您在传统媒体和在线媒体上消费的几乎所有内容都是经过设计的。





PPS 如果您对我们的思想如何创造现实感兴趣，请查找乔沙·巴赫 (Joscha Bach)。





PPPS WWE 是假的你们（用山谷女孩口音读出来）。











